Premium|McLuhan media theory : नवीन प्रकारच्या ‘भटक्या मानसिकते’कडे

संगणक, इंटरनेट, मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांनी संवेदनेचे आणि अनुभवाचे अवकाश फारच वेगवेगळ्या पद्धतीने विस्तारले आहे. त्यामुळे साहजिकच एक नवी मानसिकता, एक नवे भान प्रस्थापित होऊ लागले आहे.संवादमाध्यम म्हटले की, आपल्याला मुख्यत्वे आठवतो तो त्यातला आशय. आपली रूची असते त्यातील माहिती, ज्ञान किंवा सौंदर्य याच्यामध्ये. या अर्थाने माध्यमांचा संबंध आपण बहुतेकवेळा फक्त मन-बुद्धीपुरता मर्यादित ठेवतो. तो शरीराशी सहसा जोडत नाही. पण खरं तर माध्यमांच्या वापरातून आपल्या शारीर क्षमतांचे आणि अनुभवांचे अवकाश खोलवर बदलत असते. एकदा ते बदलले की मग इतरही अनेक गोष्टी बदलू लागतात. माध्यमांच्या अभ्यासामध्ये हा विचार आग्रहाने प्रस्थापित केला, तो कॅनेडियन भाष्यकार मार्शल मॅक्ल्युहन यांनी. त्यांनी ही मांडणी केली १९६० च्या दशकात. त्यावेळी संगणक बाल्यावस्थेत होता. इंटरनेट, मोबाईल, सोशल मीडिया वगैरे तर कल्पनेतही नव्हते. तरीही मॅक्लुहन यांची मांडणी इतकी मूलभूत होती की, साठ वर्षे उलटून गेली तरी त्यातील सयुक्तिकता कमी झालेली नाही. किंबहुना, आजच्या डिजिटल युगात ती अधिकच महत्त्वाची ठरत आहे. माध्यम म्हणजे वृत्तपत्रे, रेडिओ, सिनेमा, टीव्ही, इंटरनेट असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. पण मक्लुहन यांची माध्यमाची संकल्पना बरीच व्यापक आहे. त्यानुसार ज्यांच्यामुळे डोळे, कान, नाक, त्वचा आणि जीभ या ज्ञानेंद्रियांच्या क्षमतांचा विस्तार होतो ती सारी माध्यमेच. त्यामुळे लिपीपासून ते कपड्यांपर्यंत आणि विजेच्या दिव्यांपासून ते संगणकापर्यंत अनेक गोष्टी या व्याख्येत बसतात. ज्ञानेंद्रियांच्या नैसर्गिक क्षमतांचा जो एकत्रित अनुभव येतो त्याला मॅक्लुहन 'सेन्सोरियम' (संवेदन अवकाश) म्हणतात. माध्यम म्हणजे ज्ञानेंद्रियाच्या क्षमतेचा विस्तार. त्यामुळे जेव्हा एखादे नवे माध्यम प्रस्थापित होते किंवा लयाला जाते तेव्हा हे नैसर्गिक 'संवेदन-अवकाश' बदलते. ते बदलले की, आपली संवादाची, आणि संवादातून निर्माण होणाऱ्या ज्ञानाची व्यवस्थाही बदलू लागते. त्यातून मग हळूहळू आपली सामाजिकता, संस्कृती आणि मानसिकता बदलू लागते..'पूर्वीचे संवेदन अवकाश- माध्यमाचा प्रवेश- नवे संवेदन अवकाश- नवी संवाद व ज्ञानव्यवस्था- नवी संस्कृती व भान' अशी ही कार्यकारणभावाची चढती साखळी मॅक्लुहन मांडतात. ही मांडणी ढोबळ आहे. त्यात तार्किक खाचखळगेही आहेत. तरीही संवादमाध्यमांना मध्यवर्ती आणि कार्यकारक स्थान देऊन मक्लुहन यांनी सांस्कृतिक विश्लेषणाचा एक अर्थगर्भ दृष्टिकोन प्रस्थापित केला, हे मान्य करावेच लागतेइतिहासाचे तीन प्रमुख टप्पेयाच दृष्टिकोनातून ते मानवी इतिहासाचे तीन प्रमुख टप्पे पाडतात. पहिला टप्पा अर्थातच नैसर्गिक संवेदन अवकाशाचा. म्हणजे जेव्हा कोणतेच माध्यम फार प्रस्थापित नव्हते तो काळ. या काळात माणूस जे काही जाणून घ्यायचा तो या ज्ञानेंद्रियांच्या नैसर्गिक आणि एकात्मिक अनुभवातून. मॅक्लुहन याला आदिवासी मानसिकतेचा टप्पा म्हणतात. अर्थात याचा अर्थ सगळे जण जंगलात आदिवासींसारखे जगत होते असा नाही. माध्यमविरहित समाज असा अर्थ इथे अपेक्षित आहे. माध्यमच नसल्यामुळे सारे अनुभव, स्मृती, ज्ञान देहामध्येच राहतात आणि प्रत्यक्ष संवादातून ते एकमेकांकडे किंवा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होतात. इथे ज्ञान ज्ञानेंद्रियांच्या एकेकट्या वापरातून नाही तर सगळ्यांच्या एकात्मिक वापरातून सिद्ध होत जाते. माध्यम नसलेला असा समाज व्यक्तीपेक्षा समूहभावनेला प्राधान्य देतो. तो त्याच्या स्थळकाळात समग्रपणे जगत असतो. प्रत्यक्ष संवादावरच अवलंबून असलेल्या अशा समाजात मौखिक संस्कृती नांदते..भाषांना मुळाक्षरांवर आधारित लिपीची जोड मिळाल्यानंतर हे नैसर्गिक आदिवासीपर्व बदलत गेले. लिपीमुळे डोळ्यांचा क्षमतेचा विस्तार होतो. भाषा फक्त बोलण्या-ऐकण्याचा अनुभव राहत नाही. ती लिहिण्या-वाचण्याचाही अनुभव बनते. लिपीमुळे भाषा देहाबाहेर साठवून ठेवता येते. लिपीच्या या माध्यमामुळे संवेदनअवकाश बदलले आणि त्यातून दुसरा टप्पा सुरू झाला. साक्षर आणि निरक्षर असे दोन सामाजिक वर्ग निर्माण झाले. एखाद्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन जाणून घेण्याऐवजी दुरून पुस्तकाद्वारे जग समजून घेण्याची सोय झाली. लिहिण्यामध्ये अंगभूत असलेल्या अक्षर- शब्द- वाक्य- परिच्छेद- प्रकरण अशा तुटक; परंतु क्रमशः विकसनशील अमूर्त तर्काचाही आपल्या विचारपद्धतीवर परिणाम होत गेला. व्यक्तीमध्ये साठलेल्या एकात्म आणि प्रवाही ज्ञानापेक्षा पुस्तकात साठलेल्या विशिष्ट आणि व्यवस्थाबद्ध ज्ञानाला अधिक चालना मिळाली.\r\n\r\nपंधराव्या शतकात युरोपात यांत्रिक छपाई सुरु झाल्यामुळे पुस्तके मोठ्या प्रमाणावर आणि स्वस्तात छापली जाऊ लागली. त्यामुळे हे नवे संवेदन-अवकाश अधिकच प्रस्थापित होत गेले. अशा लेखी संस्कृतीतील मानसिकता गूढापेक्षा तर्काला, उत्स्फूर्ततेपेक्षा क्रमिकतेला, मूर्ततेपेक्षा अमूर्ततेला, सहभागापेक्षा अलिप्ततेला आणि समूहापेक्षा व्यक्तीला प्राधान्य देते. मक्लुहन तर आधुनिक विद्यापीठे, न्यायव्यवस्था, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रवाद आणि व्यक्तिवादाचा संबंध या ग्रथांधारित नवीन मानसिकतेशी लावतात. लिखित माध्यमांच्या व्यवस्थांनी अशा रीतीने आदिवासी मौखिकतेच्या जागी नागरी आधुनिकतेची मानसिकता आणली. पण १८५० ते १९५० या शंभरेक वर्षांच्या काळात प्रस्थापित झालेल्या इलेक्ट्रिक माध्यमांनी ही मानसिकता बदलत नेली. टेलीग्राफ, कॅमेरा, टेलिफोन, चित्रपट, रेडिओ आणि टीव्ही या माध्यमांनी आपल्या ज्ञानेंद्रियांचा आणि अनुभवांचा नव्याने विस्तार केला. या माध्यमांची ही व्यवस्था अलिप्ततेऐवजी सहभाग, अमूर्ततेपेक्षा दृकश्राव्य मूर्तता, तर्कापेक्षा अनुभव, चिकित्सेपेक्षा भावना आणि व्यक्तीइतकेच समूहभावनेला प्राधान्य देते. मॅक्लुहन यांच्या मते लिखित व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या आधुनिक माणसाचे इलेक्ट्रिक माध्यमव्यवस्थेने एका वेगळ्या पातळीवर पुन्हा आदिवासीकरण केले. प्रत्यक्ष सहवासाचा, सहभागाचा अनुभव नसतानाही विखुरलेल्या लोकांमध्ये सामूहिकतेची भावना निर्माण केली. जगाचे जणू एक खेडे केले. आदिम समूहांप्रमाणे प्रतिमा, भावना, अस्मिता यांना राजकारण, समाजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले. हा तिसरा टप्पा आपल्या नवआदिवासीकरणाचा.\r\n\r.पण गेल्या तीनेक दशकांमध्ये हेही चित्र पार बदलून गेले आहे. संगणक, इंटरनेट, मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांनी संवेदनेचे आणि अनुभवाचे अवकाश फारच वेगवेगळ्या पद्धतीने विस्तारले आहे. त्यामुळे साहजिकच एक नवी मानसिकता, एक नवे भान प्रस्थापित होऊ लागले आहे. या टप्प्याला नाव द्यायला मॅक्लुहन तर हयात नाहीत. पण त्यांचा तर्क पुढे नेला तर या समकालीन मानसिकतेला नवीन प्रकारची भटकी मानसिकता म्हणता येते. या मानसिकतेची वैशिष्ट्ये काय आहेत, त्यांना ‘नवभटके’ का म्हणायचे, याचा विचार पुढील लेखात करू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 