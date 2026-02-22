Premium|Mumbai Mayor Ritu Tawde : मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार! नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांचा 'मास्टर प्लॅन' काय?

आपली मुंबई सुरक्षित आणि निरोगी असायला हवी. त्याचबरोबर शहराच्या विकासाला गती देऊ. त्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून काम करू आणि मुंबईचा चेहरामोहरा बदलू. हाच आपला अजेंडा असल्याचे ठाम प्रतिपादन मुंबईच्या नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांनी सरकारनामाचे प्रतिनिधी विष्णू सोनवणे यांना दिलेल्या मुलाखतीत केले.आपली मुंबई सुरक्षित आणि निरोगी असायला हवी. त्याचबरोबर शहराच्या विकासाला गती देऊ. त्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून काम करू आणि मुंबईचा चेहरामोहरा बदलू. हाच आपला अजेंडा असल्याचे ठाम प्रतिपादन मुंबईच्या नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांनी सरकारनामाचे प्रतिनिधी विष्णू सोनवणे यांना दिलेल्या मुलाखतीत केले.आपण मुंबईच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. बांगलादेशींविरूद्धच्या मोहिमेला वेग दिला आहे. त्यासाठी ‘एआय’चा वापरही करणार आहात. त्याविषयी काय सांगाल?बेकायदा बांगलादेशींना हटविणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. शहर सुरक्षित राहिले पाहिजे, ही आमची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल. २३७ अवैध जन्म प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. ही गंभीर बाब आहे. बोगस जन्म प्रमाणपत्र वाटप हे पालिकेच्या आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाले आहे. या प्रकरणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरूद्ध गुन्हे दाखल केले जातील. शहरात बांगलादेशींसह फेरीवाल्यांची सरसकट झाडाझडती होणार असून मुंबईकरांना चालायला मोकळे पदपाथ द्यायचे आहेत, बोगस कागदपत्रे तयार करून मुंबईत झोपडपट्टीत बांगलादेशी राहत आहेत. पदपथावर अतिक्रमण करून ते फेरीवाला व्यवसाय करीत आहेत. महापालिका, पोलिस यांच्यामार्फत त्यांचा शोध घेऊन, त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांना मुंबईतून हटविण्यात येईल. त्यासाठी ‘एआय’चा वापरही करून सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा वाढविण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. मुंबई सुरक्षित राहिली पाहिजे..मुंबईला आपण ‘फिनटेक सिटी’ करणार आहेत, त्याबाबत..?महाविकास आघाडी सरकारने अटल सेतू , मुंबईत मेट्रोचे जाळे निर्माण केले आहे. त्यामुळे पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे. इंधन बचत होत आहे. आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मार्ग जलद आणि सोपा झाला आहे. वेगवान मुंबईचे उद्दिष्ट ठेवून मेट्रो प्रकल्प, बीकेसी स्थानकाचे पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले करणे, बीकेसीमध्ये भूमिगत मार्गाचे जाळे उभारणे, मुंबईला फिनटेक सीटी बनविणे हा महायुतीचा संकल्प आहे. नावीन्यपूर्ण फिनटेक कंपन्यांसोबत बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा संस्थांसाठी एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.२०३४ च्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे काय?विकास आऱाखड्यानुसार कांदळवने, मिठागरे, भरती-ओहोटी क्षेत्रे संरक्षित करणे, सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी असलेल्या आरक्षित भूखंडांचे संपादन आणि विकास करून नागरिकांना क्रीडांगणे, मनोरंजन मैदाने, उद्याने, शाळा, स्मशानभूमी, रुग्णालये, मंडई आणि सुविधांसाठी मी पाठपुरावा करणार आहे.प्रदूषणाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे, त्याबाबत काय उपाययोजना आहेत?मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. धुळीमुळे प्रदूषण वाढत आहे. दिवसेंदिवस तापमानातील होणारी वाढ हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्याचे सजीवसृष्टीवर विपरित परिणाम होत आहेत. त्यासाठी वृक्ष लागवड, प्लॅस्टिक वापरावर बंदी यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. हवेची गुणवत्ता आणि पर्यावरण सुधारण्यासाठी सर्वसमावेशक पर्यावरणीय आराखडा तयार केला जाईल. धुळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी ॲन्टी स्मॉग गन अनिवार्य करण्यात येईल. प्रत्येक प्रमुख चौकात हवेची गुणवत्ता तपासणारे इंडेक्स बोर्ड उभारले जातील..रस्त्यातील खड्डे ही नित्याची समस्या आहे. त्यावर उपाय काय?मुंबईतील सतत पडणाऱ्या खड्ड्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संपूर्ण मुंबईमध्ये युटिलिटी बनविण्यात येतील. कॉरिडोरसहीत काँक्रिटीकरणाचे रस्ते तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असून ते यश पूर्ण करण्यावर माझा भर असेल. नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते डांबरी आणि नऊ मीटरपेक्षा रुंदीचे रस्ते सिमेंट कॉक्रीटचे करण्यात येतील. नऊ मीटरपेक्षा मोठया रस्त्यांवर युटिलिटी डक्ट करण्यात येतील. जेणेकरुन, रस्ते खोदणे बंद होईल. प्रायव्हेट लेआऊट मधील रस्ते डांबरीकरण करुन त्याच अबाधित ठेवण्यात येतील.अनेक भागांत कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्याने नागरिकांना त्रास होतो. पाणी प्रश्न कसा सोडविणार?पुरेसा पाणीपुरवठा हा मुंबईकरांचा एक ज्वलंत प्रश्न आहे. मुंबई शहरास मुबलक व शुद्ध पाणी देणे ही आमची बांधिलकी आहे. मुंबईकरांना ३६५ दिवस स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण पाणी देण्याकरिता आम्ही प्रयत्न करु. गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा हे पाणी प्रकल्प येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करुन ही प्रणाली तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने संपूर्ण आधुनिक करणार असून त्याची क्षमता वाढवून मुंबईकरांना अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करुन देण्याकरिता मी पाठपुरावा करणार आहे. वर्षा जलसंचयन योजना, सांडपाणी पुनर्वापर योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर मी लक्ष केंद्रित करीन. तसेच प्रत्येक प्रशासकीय विभागात पाणी गळती शोधन यंत्रणा आणि कॅमेरे बसविले जातील, जेणेकरुन पाणी गळती झाल्यास त्याठिकाणी तात्काळ दुरुस्ती करणे शक्य होईल. समान पाणी वितरण करण्यासाठी प्रत्येक झोनमध्ये फ्लो मीटर बसविण्यात येतील..मुंबईत पार्किंगची समस्या तीव्रतेने भेडसावत आहे. त्याचे निवारण कसे करणार?रस्त्यांवरील पार्किंग कम्युनिटी तसेच रिक्षा आणि दुचाकी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येईल, पार्किंगची क्षमता वाढविण्यासाठी भुयारी आणि जमिनीवरील पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येईल. पार्किंगची क्षमता वाढविण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे वाढत आहेत त्याला आळा कसा घालाल?शहरात ज्या ज्या ठिकाणी मोकळ्या जागा आहेत. अशा जागांची देखभाल खाजगी संस्थांकडे न देता ती केवळ पलिकडेच राहील, याकडे माझा कटाक्ष असेल. स्थानिक नागरिक संघटना तसेच ‘एएलएमएस’ (प्रगत परिसर व्यवस्थापन) यांना पहारेकऱ्याची भूमिका दिल्यास मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होणार नाही.फेरीवाल्यांच्या समस्येबाबत काय सांगाल?पात्र फेरीवाल्याचे हॉकिंग झोनमध्ये पुनर्वसन करण्यात येईल. हॉकिंग झोन व्यतिरिक्त इतर सर्व क्षेत्रे ‘नॉन हॉकिंग झोन’ म्हणून घोषित करण्यात येईल. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना विक्रेता प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जाईल.विविध आजार वाढताहेत. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी काही नव्या योजना?मुंबईतील आरोग्याच्या प्रश्नावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुंबईच्या पूर्व उपनगरात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी स्वस्त दरात उपचार, ‘आपला दवाखाना’ मध्ये मोफत उपचार, क्षयरुग्णासाठी औषधे स्वस्त दरात. तसेच सायन, नायर आणि केईएम रुग्णालयांना संलग्न परिघीय रुग्णालये उभारण्यात येईल. मोठ्या रुग्णालयावर भार पडणार नाही. स्वच्छ, सुंदर, निरोगी आणि विकासाभिमुख शहर अशी मुंबई पुढील काही वर्षात दिसेल..पालिकेच्या मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटू लागली आहे. ही गळती रोखून शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी काही नियोजन आहे का?गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेच्या शाळांमध्ये एआय लॅब तयार करून शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शाळांचे स्तर आंतरराष्ट्रीय मानकांपर्यंत उंचावण्यात येतील. पालकांचा कल इंग्रजी शाळांकडे वाढत आहे. मराठी शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याबरोबर इंग्रजीचे दर्जेदार शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षकांना तसे प्रशिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थी संख्या निश्चित वाढेल.मुंबईत आगीच्या घटना वाढत आहेत. त्याबाबत काही उपाययोजना करणार का?मुंबईच्या कोणत्याही कोपऱ्यात आग लागली तर तेथे पाच मिनिटांच्या आत पोहचेल असे ‘स्मार्ट ट्रॅफिक प्रायॉरिटी सिस्टिम’वर आधारित नियोजन करण्यात येईल. उत्तुंग इमारतींमधील आगीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आणि बचाव कार्यासाठी थर्मल कॅमेरे असलेल्या अग्निशमन ड्रोनचा वापर करण्यात येईल. सर्व गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिक इमारतींचे डिजिटल फायर ऑडिट करण्यात येईल. तरुणांना अग्निसंरक्षक म्हणून प्रशिक्षण देण्यात येईल. या उपाययोजना करणार आहोत.झोपडपट्ट्या, कोळीवाडे आणि गावठाणे यांच्या विकासासाठी काय योजना आहेत?गृहनिर्माण क्षेत्रात विकास करण्याच्या दृष्टीने कोळीवाडे व गावठाणांसाठी विशेष योजना आणून पुनर्विकासाचा मार्ग खुला करणे, चाळीचा समूह विकास, इमारतींना ओसी, पागडीमुक्त मुंबई, फनेल झोनप्रश्नी जाहीर केलेली योजना जलद गतीने राबविणे, एसआरए लेआऊटमध्ये नागरी सुविधांसाठी नगरसेवक निधीचा वापर करणे, गोराई मनोरी गावांचा विकास आराखडा तयार करणे, झोपडपट्टी सुनियोजित व सर्वांगीण विकास करून सोयीसुविधा लेआऊटमध्ये उपलब्ध करण्याकरिता अधिक प्रकल्प समाविष्ट करणे, प्रकल्पबाधितांसाठी आणि सफाई कामगारांना घरे उपलब्ध करून देणे आदी योजना आहेत. त्या लवकरच मार्गी लावू..महिलांच्या सुरक्षेला आपण प्राधान्य दिले आहे. त्याबाबत...महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी रात्रीची गस्त पथके तैनात करण्यात येतील. त्वरित मदतीसाठी वन टाइम मोबाईल अॅप बनवून ड्रोन पेट्रोलिंग, शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण अभ्यासक्रम समाविष्ट करणे यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे. शहराच्या सुरक्षिततेसाठी माझा कटाक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक 