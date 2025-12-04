Premium|Saree Shopping : बायकोसाठी साडी निवडताना नवऱ्याची ‘फ्री’मधली खरी कसोटी

मयूर भावेज्ञानेश्वरी ते दासबोध, सावरकर ते ग्रेस, गालिब ते गुलजार, कुसमाग्रज ते सौमित्र, कपिल देव ते शुभमन गिल, वाजपेयी ते मोदी, बिहार निवडणूक ते मनपा रणधुमाळी आणि नियमित पावसाळा ते आता आठ महिने पावसाळा... अशा नानाविध विषयातलं आपल्याला समजू शकत असलं, तरी ‘ह्यातलं तुला काही कळत नाही...’ हे बायको का म्हणते, याचा प्रत्यय मला साडीखरेदी करताना ‘याचि देहि, याचि डोळा’ येत होता...‘या जगात कोणीही काहीही फुकट देत नाही’ या वाक्यावर माझा थोडाफार असलेला विश्वास अधिक घट्ट होण्यास आणि मला त्याची थेट प्रचिती येण्यास कारणीभूत ठरलेला प्रसंग मी आजन्म विसरू शकत नाही! खरं म्हणजे, विसरू नये म्हणूनच काही प्रसंग आपल्या आयुष्यात घडतात (की जीवावर बेततात?) असं म्हणून मी स्वतःची समजूत काढून घेतली खरी, पण ती तात्पुरती ‘समजूत’च आहे, हे मलाही ठाऊक होतं आणि त्या ‘समजुतीला’ही! माझ्यासारख्या विचारी, सजग, सुजाण आणि कार्यतत्पर (?) वगैरे व्यक्तीला आपण हे वेडं साहस करू नये, हे आधीच कळायला हवं होतं खरं, पण ‘नाविलाज को क्या इलाज’ ह्या नवसैद्धान्तिक वरवंट्याखाली माझ्यातला सजग वगैरे पुरुष भरडला गेला आणि फक्त ‘नवरा’च काय तो उरला... कारण? कारण हा प्रसंग होता बायकोसाठी साडी खरेदी करण्याचा आणि तीसुद्धा एकावर एक ‘फ्री’!.Premium| Hridaynath Mangeshkar story: कोळीवाड्यातील जीवनाचे हृदयनाथ मंगेशकरांनी घेतलेले दर्शन.तसा तोही दिवस अगदी नेहमीसारखाच काय तो उगवला होता, पण काळ सोकावला होता आणि ‘वेळ’ माझीच आली होती. झालं इतकंच, की सणासुदीचे दिवस होते, म्हणजे बघा, गणपती-नवरात्र संपून दिवाळी सुरू होणार यामधला जो काळ असतो, ते ‘सणासुदी’चे दिवस असतात! इति - साडीविक्रेता ऊर्फ सेल्समन ऊर्फ एक संयमी पुरुष. हे ज्ञान देताना आपण या अजाण जीवावर कृपा करतो आहे असा आविर्भाव त्याच्या डोळ्यांत होत्या. साड्यांच्या दुकानात शिरल्या-शिरल्या माझी अवस्था ‘सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति’ असं म्हणणाऱ्या अर्जुनासारखी झाली. एकावर एक ‘फ्री’चा मोह झाल्याने आपण या चक्रव्यूहात शिरलो तर खरं, मात्र आता अंगावर येणारे हे साडीरूपी बाण रोखायचे कसे? या विचारानं माझा अभिमन्यूही झाला आणि जर ही साडी खरेदी जमली नाही, तर ‘साधी एक साडी नाही घेता आली तुला...’ ही जखम मनाला देणारा प्रश्न ऐकून ऐकून आपला अश्वत्थामा होतो की काय? असंही मला वाटलं.शेवटी एक मोठा श्वास घेऊन मी ते ‘कुरुक्षेत्र’ एकदा डोळे भरून पाहिलं. माझ्या नजरेची मर्यादा मला लक्षात आली, कारण साड्या सोडून मी दुसरं काहीच पाहू शकत नव्हतो. जिकडे तिकडे फक्त साड्या... विविध रंगी... विविध प्रकारच्या... विविध पद्धतीच्या... विविध पोत असलेल्या... विविध किमतीच्या आणि विविध ‘स्कीम’ बाळगून असलेल्या... अर्थात ही विविधता फक्त माझ्याबरोबरचा तोच माझा ‘फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाइड’ दाखवत होता. बाकी मला तर सगळं काही एकसारखंच दिसत होतं. एकदा मी पूर्ण वर्तुळात आलोय हे पाहून त्याने मागचे दोर सूर्याजीसारखे कापून टाकले आणि मग आपली अमोघ अस्त्रे माझ्यावर चालवायला सुरुवात केली. ‘ही बघा साहेब... ही पिवर क्वाटन... एकदम भारी दिसेल...’, ‘ही माहेश्वरी बघा... ती खादीमध्ये बघा...’, ‘ही व्हरिजनल शिल्क....’, ‘हा उज्जैन ब्रॅंडय... ’, ‘ही जयपुरी डिझाईन...’, ‘ही बेंगॉली...’ ते सगळं ऐकताना आपल्याला आता भूगोलही येत नाही का, असं मला वाटून गेलं!.मी एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे ‘हो?’, ‘अच्छा!’, ‘असं का!’ असे नाट्यशास्त्रातले मला माहीत असलेले सर्व भावविभाव करत होतो. त्यानंतर मी फक्त आश्वासने देऊ लागलो. ‘बघू या...’, ‘बरं...’, ‘बघतो...’, ‘हो, मी पाहतो ती...’ यात काही वेळ गेला. एव्हाना माझ्या आजूबाजूला साड्यांचा खच पडला होता. मागे, पुढे, उजवीकडे, डावीकडे, वर, खाली... ज्या ज्या म्हणून दिशा शक्य होत्या त्या सर्व दिशांना ती साडी नावाची ‘माया’ माझ्या जीवाला गुंतवत होती. १५-२० मिनिटे अशीच गेली. माझी अवस्था आणि माझ्या चेहऱ्यावरचा वाढता गोंधळ पाहून अखेर त्या ‘कर्त्या-करवित्या’नेच मला त्यातून बाहेर काढण्याचा मार्ग दाखवला. त्याने मर्मावर घाव घालत ‘काय रेंजपर्यंत हवीय?’ असा प्रश्न केला. मग जरा सावरून आणि थोडी वाढवूनच मी माझी ‘रेंज’ सांगितली. त्यावर तो आणखी थोडी वरची रेंज दाखवत, ‘शे-पाचशे हिकडं-तिकडं, पण मजबूत मालय बघा...’ असं म्हणाला. त्यामुळे ‘आधीच रेंज वाढवून सांगू आणि मग कमी करून आपल्या रेंजला आणू’ हा माझा डाव पूर्णतः फसला होता. मी धाडकन तोंडावर आपटलो.ज्ञानेश्वरी ते दासबोध, सावरकर ते ग्रेस, गालिब ते गुलजार, कुसमाग्रज ते सौमित्र, कपिल देव ते शुभमन गिल, वाजपेयी ते मोदी, बिहार निवडणूक ते मनपा रणधुमाळी आणि नियमित पावसाळा ते आता आठ महिने पावसाळा... अशा नानाविध विषयातलं आपल्याला समजू शकत असलं, तरी ‘ह्यातलं तुला काही कळत नाही...’ हे बायको का म्हणते, याचा प्रत्यय मला ‘याचि देहि, याचि डोळा’ येत होता. ‘बायकोला व्हिडिओ कॉल करून विचारावं का?’ असा एक सोपा पर्याय माझ्या डोक्यात आला. मात्र, त्यावर तिचे रंग आणि माझे रंग जुळतील का, या विचाराने मी मटकन खालीच (साड्यांच्या ढिगावर) बसलो. वांगी, चेरी कलर वगैरे हे शब्द पाठ असणं वेगळं आणि अचूक तेच ओळखता येणं वेगळं. त्यामुळे तोही विचार मी सोडला.ढोबळ का होईना, पण ‘रेंज’ निश्चित केल्यानं काम थोडं सोपं झालं होतं. मात्र अखेर पॅटर्न, रंग, पोत, प्रकार वगैरे वगैरे करत आणि माझं बजेट वाढवून मी मोठ्या धीरानं एक साडी निश्चित केली. ‘रेट फिक्सय आणि डिश्काऊंट आहेच न २० पर्शेंट नेट...’ या ताडकन आलेल्या नारायणास्त्राला मी नम्रपणे झुकून नमस्कार केला. त्या अस्त्रानं माझं ‘कमी-जास्त करा काही...’ हे वाक्य ओठातल्या ओठात मारून टाकलं. माझ्या ह्या अनैसर्गिक श्रमाचा परिहार म्हणून ‘फ्रीमध्ये कोणती साडी दाखवू?’ असं त्यानं विचारलं. मी स्वतःला सावरत ‘द्या छान कोणतीही...’ असं म्हणालो. त्यानं कुठली तरी एक साडी दिली..Premium|Prahar Sanghatana Bachchu Kadu : प्रहार: आमच्या लढ्याचा जन्म.दोन्ही साड्या घेऊन मी घरी आलो. चेहऱ्यावर जमेल तेवढी प्रसन्नता ठेवत मी बायकोला म्हणालो, ‘हे बघ... तुझ्यासाठी सरप्राइज गिफ्ट आणलंय... साडी...!’ बायको जमेल तेवढ्या वेगात धावत आली. ‘अय्या... दोन आणल्या एकदम?’ या तिच्या प्रश्नावर ‘हो’ म्हणू या हा विचार गिळून मी जे आहे ते खरं सांगू ना, असा बाणेदारपणा दाखवत ‘एकावर एक फ्री’ मिळालीय असं म्हणालो. ती आनंदाने ‘हो का?’ असं म्हणतं पिशवीतून साडी काढत होती. तिनं साडी बाहेर काढली... मी जीव मुठीत धरून (उभाच) होतो. तिने ती एकदा उलटी-पालटी करत पाहिली आणि पटकन म्हणाली, ‘अरे वाह! ...साडीखरेदीची ही व्यथा आणि कथा घरोघरी असली, तरी ती 'सुगंधी' आणि 'सुस्पर्शी' आहे! नवी साडी नेसून आलेली बायको ही मगाशी किरकिर करणारी बायको उरलेली नसते, आपल्या नवऱ्याला आपलं कौतुक आहे आणि त्याने काहीही आणलं तरी ते 'आपल्यासाठी' आहे असा भाव तिच्या डोळ्यांत स्पष्ट दिसत असतो. त्या एका नजरेसाठी... बरं का, फक्त त्या एका नजरेसाठी मी ऑनलाइनचा पर्याय न निवडता या संपूर्ण तापदायक प्रसंगालाही म्हणू शकतो... 'एकावर एक फ्री!' किती छान आणलीयेस... किती मस्त! आणि हीसुद्धा छान आहे फ्री मिळालेली...’ हे तिचं वाक्य ऐकून मला सीतेसारखं ‘धरणीमाते मला पोटात घे...’ असं म्हणावंसं वाटत होतं! मी तासभर वेळ घालवून जी साडी खरेदी केली होती ती बायकोला ‘फ्री’मधली वाटत होती आणि ‘दे कोणतीही’ या वाक्यावर दोन सेकंदांत पिशवीत कोंबलेली साडी ‘अरे वा! किती छान आणलीयेस...' या वाक्याची मानकरी ठरली होती. 