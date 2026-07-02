Premium|Melghat Tribal Issues : मेळघाटच्या स्वाभिमानाची झुंज...

मेळघाटाशी माझं व प्रहारचं नातं राजकारणाचं नाही; तर माणुसकीचं आहे. मेळघाटात मी मतं मागायला गेलो नव्हतो; तर तिथल्या माणसाचं जगणं समजून घ्यायला गेलो होतो. गावागावांत जाऊन आदिवासी बांधवांसोबत बसलो, त्यांच्या झोपडीत मुक्काम केला, त्यांच्या चुलीवरची भाकरी खाल्ली, त्यांच्या मुलांसोबत वेळ घालवला आणि त्यांच्या डोळ्यांतली वेदना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. २००३ पासून आम्ही मेळघाटाचा सातत्याने अभ्यास सुरू केला. काटकुंभ येथे झालेल्या बैठकीत गणेश राठोड, जेम्स चौहान, दीपक भाकरे, शरीफ कुरेशी आणि इतर कार्यकर्त्यांनी आम्हाला एकच सांगितलं, ‘भाऊ, मेळघाट समजून घ्यायचा असेल, तर सभांपेक्षा गावात जास्त वेळ द्या.’ हा सल्ला आयुष्यभर लक्षात ठेवला.कोरडा, चूर्णी, मारीता, डोमा, दुनी, हातरू, रायपूर, चिलाटी, राणामालूर, काजडोह, राणीगाव, सेमाडोह अशा अनेक गावांमध्ये वारंवार गेलो. प्रत्येक गावात वेगळा प्रश्न होता. मात्र, प्रत्येक प्रश्नाचं मूळ एकच होतं, उपेक्षा. एका गावात रस्ता नव्हता, दुसऱ्या गावात शिक्षक नव्हता, तिसऱ्या गावात दवाखाना होता; पण डॉक्टर नव्हता, चौथ्या गावात वीज नव्हती, पाचव्या गावात पाणी नव्हतं... सुरुवातीला हे प्रश्न वेगवेगळे वाटले; पण जसजसा अभ्यास वाढत गेला तसतसं लक्षात आलं की हे सगळे प्रश्न एकमेकांना घट्ट जोडलेले आहेत.अस्वस्थ करणारे प्रश्नप्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व वयोगटातील माणसांशी बोललो, महिलांच्या अडचणी समजून घेतल्या. मुन्नालाल कासदेकर यांनी एकदा सांगितलं, ‘साहेब, अधिकारी येतात, पाहणी करतात, फोटो काढतात आणि निघून जातात; पण आमच्या आयुष्यात काहीच बदल होत नाही.’ त्या एका वाक्यात मेळघाटाचा संपूर्ण इतिहास दडलेला होता. बनीबाईंनी पाण्यासाठी रोजची पायपीट सांगितली. जारीदा परिसरातील लछूबाई या आईने आमच्या हातात तिचं अशक्त लेकरू देत विचारलं, ‘भाऊ, आम्ही गरीब आहोत म्हणून आमच्या मुलाला जगण्याचा अधिकार नाही का?’ त्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नव्हतं. मात्र, त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं ही तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी बनली.मारीता गावाचा धडा २००४ चा तो ऑगस्ट महिना मी कधीही विसरणार नाही. चूर्णीच्या पुढे मारीता गावात एक गंभीर रुग्ण असल्याची माहिती मिळाली. आरोग्य विभागाशी संपर्क केला. रस्ता नाही, हे एकच उत्तर मला अस्वस्थ करून गेलं. रस्ता नाही म्हणून माणूस उपचारापासून वंचित राहणार, हे मनाला मान्य नव्हतं. मी मोटारसायकलवर निघालो. सेमाडोहचा घाट, दोन राज्यांच्या सीमांमधून जाणारा मार्ग, खोल दऱ्या, चिखल आणि मुसळधार पाऊस पार करत सहा-सात तासांनी आम्ही मारीता गावात पोहोचलो. रुग्णाची अवस्था पाहून मन सुन्न झालं. त्या दिवशी आम्हाला एक गोष्ट स्पष्ट समजली, मेळघाटात अनेक वेळा माणूस आजाराने मरत नाही; तो व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकत नाही म्हणून मरतो.सायंकाळी परतीच्या प्रवासाला निघालो, पावसामुळे घाट बंद झाला. डोमा आश्रमशाळेत मुक्कामाची विनंती केली; मात्र नियमांमुळे ती शक्य झाली नाही. शेवटी वन विभागाच्या नाक्याजवळच्या एका छोट्याशा छपरीत रात्र काढावी लागली. जवळच्या एका आदिवासी कुटुंबाने दिलेला प्लॅस्टिकचा ताडपत्रीचा तुकडा अंगावर घेऊन ती रात्र काढली. त्या रात्री डोळ्याला डोळा लागला नाही. एकच विचार मनात घोळत होता, आम्ही एका दिवसात एवढा त्रास अनुभवला, तर इथला आदिवासी बांधव आयुष्यभर किती संकटं सहन करत असेल? त्या रात्रीनंतर मेळघाटच्या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कायमचा बदलला. रस्त्याचा प्रश्न कधीच फक्त रस्त्याचा म्हणून मांडला नाही. कारण तो रस्ता म्हणजे डॉक्टर, शाळा, रोजगार, बाजारपेठ, गर्भवतीला वेळेवर उपचार देणारा आहे. तो रस्ता नव्हे; तर माणसाच्या जगण्याचा अधिकार आहे. मारीता गावातून परतल्यानंतर मी अधिकाऱ्यांना बजावून सांगितलं, ‘फाइलीवर सही करण्यापूर्वी एकदा मेळघाटात या. पावसाळ्यात या. दोन-तीन रात्रीचा मुक्काम करा. मग निर्णय घ्या. एसीमध्ये बसून मेळघाट समजत नाही; तो या डोंगरदऱ्यांत राहिल्यावरच समजतो.’.Latest Marathi News Update : दिवसभरात काय घडलं? देशविदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.व्यवस्थेशी लढामारीता गावातील त्या प्रसंगानंतर आम्ही मेळघाटातील प्रश्न केवळ ऐकून घेणं थांबवलं. प्रत्येक प्रश्नाचा अभ्यास सुरू केला. आम्ही प्रत्येक गावात एक नोंदवही घेऊन जायचो. त्या गावात रस्ता आहे का? शाळा चालू आहे का? शिक्षक राहतो का? अंगणवाडी सुरू आहे का? पिण्याचं पाणी किती अंतरावर आहे? आरोग्य कर्मचारी नियमित येतात का? वनहक्काचे अर्ज प्रलंबित आहेत का? रोजगार हमीची कामं सुरू आहेत का? अशा प्रत्येक गोष्टीची नोंद करून त्याचा पाठपुरावा सुरू केला. समस्या ऐकायची नाही; तर तिच्या मुळापर्यंत जायचं आणि एकदा प्रश्न हातात घेतला की तो मार्गी लागेपर्यंत पाठपुरावा सोडायचा नाही.स्वातंत्र्यानंतरही अंधारराणीगाव परिसरात गेल्यानंतर एक वेदनादायक वास्तव दिसलं. स्वातंत्र्याला अनेक दशकं झाली होती; पण काही गावं अजूनही अंधारात होती. वीज नव्हती. पिण्याच्या पाण्याची कायम टंचाई होती. पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटायचा. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी महिलांना डोक्यावर हंडे घेऊन अनेक किलोमीटर चालावं लागायचं. आम्ही अनेक वेळा त्या मातांसोबत चाललो. पाण्याचा प्रश्न तात्पुरत्या टँकरने सुटणार नव्हता. राणीगाव परिसरातील सुमारे पंचवीस गावांसाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना उभी राहिली पाहिजे. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका घेतल्या, पाठपुरावा केला व योजना मंजूर केली. काम सुरू झालं आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्णही झालं. नळातून पाणी आलं, तेव्हाच योजना यशस्वी झाली असं म्हणायचं. मेळघाटात वीज हा चैनीचा विषय नव्हे; तर तो शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि रोजगाराचा पाया आहे.पंचायत राज समितीने पाहिलं मेळघाटाचं वास्तव२००७-०८ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या पंचायत राज समितीचा चार दिवसांचा मेळघाट दौरा आयोजित करण्यात आला. डोमा, हातरू, रायपूर आणि परिसरातील आश्रमशाळा, गावं आणि वाड्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. मुलांशी संवाद साधला. त्यांच्या ताटात काय वाढलं आहे ते पाहिलं. वसतिगृह पाहिलं. शिक्षक राहतात का ते तपासलं. ग्रामस्थांशी चर्चा केली. तपासणीत अनेक आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जाहीन अन्न मिळत होतं. शैक्षणिक साहित्य अपुरं होतं. काही शिक्षक मुख्यालयी राहत नव्हते, हे पुढे आले. पावसाळ्यात अनेक शाळांपर्यंत पोहोचणंही कठीण होतं. त्या दौऱ्यामुळे शासनाच्या नजरेसमोर मेळघाटाचं खरं चित्र आलं.कुपोषणाकडे पाहण्याची भूमिकामेळघाट म्हटलं, की सर्वप्रथम कुपोषणाचा विषय पुढे येतो. मी सुरुवातीपासून सांगत आलो, की कुपोषण हा रोग नाही; तो व्यवस्थेच्या अपयशाचा परिणाम आहे. आईच्या हाताला काम नाही, घरात अन्न नाही, शेतीला पाणी नाही, गावात रस्ता नाही, आरोग्यसेवा वेळेवर नाही - मग मुलं कुपोषित होणारच. म्हणून आम्ही कधीच कुपोषणाचा प्रश्न फक्त पोषण आहारापुरता मर्यादित ठेवला नाही. आम्ही शासनाला सांगितलं, की मेळघाटात शेती सक्षम करा, पाणी द्या, रोजगार द्या, आरोग्य व्यवस्था मजबूत करा आणि जंगलावर जगणाऱ्या आदिवासीला त्याचा हक्क द्या. विकास झाला तर कुपोषण आपोआप कमी होईल. आज अनेक तज्ज्ञ एकात्मिक विकासाची भाषा बोलतात. आम्हाला समाधान याचं आहे, की आम्ही हा विचार अनेक वर्षांपूर्वी मांडला होता..Premium|Rehabilitation Of Nomadic Tribes : भटक्या-विमुक्त समाजाच्या घरकुलासाठी उभी राहिलेली संघर्षगाथा.जंगलाचा खरा मालक कोण?मेळघाटात जंगल म्हणजे केवळ झाडं नाहीत. ते हजारो आदिवासी कुटुंबांचं जीवन आहे. एकदा ढाकणा परिसरातील आदिवासी आणि गवळी बांधव आमच्याकडे आले. जंगलातील डिंक आणि इतर लघुवनोपज मोठ्या प्रमाणावर चोरीच्या मार्गाने बाहेर जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मी स्वतः माहिती गोळा केली. डिंकाची मोठी खेप महिंद्रा कमांडर जीपमधून अकोटकडे जाणार असल्याचं समजलं. आम्ही दोन मोटारसायकलींवर सहा जण निघालो. ढाकण्यापासून खोंगळा गेटपर्यंत पाठलाग केला. तस्कर त्या दिवशी निसटले; पण त्या घटनेने आम्हाला एक गोष्ट शिकवली, जर जंगल वाचवायचं असेल; तर जंगलावर जगणाऱ्या आदिवासीवर विश्वास ठेवला पाहिजे. वनहक्क, लघुवनोपजाला योग्य भाव, जंगलातील उत्पादनावर स्थानिकांचा अधिकार आणि वनव्यवस्थापनात आदिवासींचा सहभाग या विषयांवर मी सातत्याने आवाज उठवला.मला नेहमी वाटायचं, की अशा तरुणांना योग्य दिशा आणि प्रशिक्षण मिळालं, तर ते भारतीय सैन्य, पोलिस दल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, वनरक्षक आणि क्रीडा क्षेत्रात मोठं योगदान देऊ शकतात. हा विचार अनेकदा जिल्हा प्रशासन, राज्य शासन आणि संबंधित विभागांसमोर मांडला. मेळघाटात स्वतंत्र पोलिस भरती प्रशिक्षण केंद्र, सैन्य भरती मार्गदर्शन केंद्र आणि क्रीडा प्रशिक्षण सुविधा उभारण्याची मागणी शासनदरबारी सातत्याने केली. मात्र, शासनाची अधिक वाट न पाहता कुरळ (पूर्णा) येथे पोलिस भरती प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं. ग्रामीण भागातील मोठा रनिंग ट्रॅक उभारला. धावणं, लाँग जंप, हाय जंप, शारीरिक चाचणी, व्यायाम आणि भरतीसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून दिलं. अनेक आदिवासी युवकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला आणि ते पुढे पोलिस दल व विविध सुरक्षा सेवांमध्ये दाखल झाले.मेळघाट संघर्ष यात्रामेळघाटमध्ये कित्येक वर्षांच्या अनुभवातून मेळघाट संघर्ष यात्रा जन्माला आली. ही यात्रा शासनाला मेळघाटचं वास्तव दाखवणारी आणि मेळघाटाच्या न्याय्य हक्कांसाठी उभी राहिलेली चळवळ होती. माझे पाय मेळघाटाच्या वाटा विसरलेले नाहीत. जोपर्यंत मेळघाटातील शेवटच्या घरात विकासाचा दिवा पेटत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष, हा पाठपुरावा आणि ही झुंज थांबणार नाही. ही झुंज आमची नाही... ती मेळघाटच्या स्वाभिमानाची झुंज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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