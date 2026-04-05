Latest Marathi News Update : दिवसभरात काय घडलं? देशविदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर

वाघोली येथील आय.व्ही. इस्टेट परिसरातील किड्झी प्री-स्कूलमध्ये रविवारी सायंकाळी लागलेल्या आगीत एका गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला. सुदैवाने ही घटना रविवारी शाळेला सुटी असल्याने अनर्थ टळला. मात्र, आगीमध्ये शाळेच्या वस्तू, पुस्तके आणि इतर साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. ही घटना रविवारी सायंकाळी सव्वा सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. .वर्धा, ता. ५ : शहरात शनिवारी (ता. चार) रात्री एका लग्नसमारंभात रक्ताचा सडा पडला. जमिनीच्या वादातून पुतण्याने काका आणि चुलत भावावर चाकूने प्राणघातक हल्ला करत त्यांची जीवनयात्रा संपवली. वरातीच्या जल्लोषात घडलेल्या या भीषण शोकांतिकेमुळे लग्नाचे घर सुतकात बुडाले. महिला आश्रम परिसरातील हनुमान मंदिराजवळ ही घटना घडली. .आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. तालुक्यातील सहा मान्यताप्राप्त वितरकांकडून सुमारे ६० हजार ९२५ घरगुती ग्राहकांना गॅस सिलेंडर पुरवठा केला जातो.मात्र, आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काही वितरकांकडून वितरणात दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे..छत्रपती संभाजीनगरमध्ये टेम्पो विहिरीत कोसळल्याची घटना घडलीय. यात कोणती जिवीतहानी झालीय का याबाबत माहिती समजू शकली नाही. कंकाळा शिवारात हा अपघात घडला आहे. टेम्पो विहिरीतून बाहेर काढण्यात आला आहे..जुन्नरमधील येथील ओतूर ओझर नारायणगाव मार्गावर धोलवड फाटा येथे दुचाकी व पिकअप वाहनाच्या अपघात दुचाकीवरील एक तरुण जागिच ठार झाला तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. सदर अपघात रविवारी सकाळी नऊ वाजे दरम्यान ओतूर ओझर मार्गे नारायणगाव या मार्गावर धोलवड फाट्या जवळ झाला .राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे युवा नेते जय पवार बारामती शहरातील कसबा येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयामध्ये नागरिकांच्या भेटीसाठी उपलब्ध झालेत..बास्केटबॉल खेळताना नामांकित शिक्षण संस्था तोलानी मेरीटाईम इन्स्टिट्यूट येथील द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या मृत्युमुखी प्रकरणी इतर विद्यार्थी आक्रमक झाले असून प्राचार्याच्या निलंबनाची मागणी करू लागले आहेत. त्यामुळे कॅम्पस मधील वातावरण सकाळपासून तापले असून पोलिसांचा मोठा पोच फाटा अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी तैनात आहे. दरम्यान ही संपूर्ण घटना खेद जनक असून संबंधित प्रकरणात दोषी असणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल अशी माहिती संस्थेचे प्राचार्य संजीत कनूंगो यांनी दिली आहे....मुंबई-गोवा महामार्गावरील लांजा येथील कुक्कुटपालन केंद्राच्या आवारात एक मृत बिबट्या कुजलेल्या अवस्थेत सापडला आहे. अज्ञात वाहनाच्या धडकेने दोन-तीन दिवसापूर्वी बिबट्याचा मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज वनविभागाने व्यक्त केला आहे. हा बिबट्या सहा महिन्यांचा मादी जातीचा आहे. .आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तपोवन, नाशिक येथील बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिरात दर्शन घेतले..मदतीच्या असंख्य हातांमुळे ११ महिन्यांच्या चिमुरडीच्या आयुष्याला नवचैतन्य लाभले. तिच्या शस्त्रक्रियेसाठी पाच नव्हे, दहा नव्हे, तर तब्बल ४० लाख रुपयांचा मदतनिधी उभा राहिला.अंशिका हे या चिमुरडीचे नाव. सातारा तालुक्यातील कळंबे हे तिचे गाव. तिचे वडील पंकज इंदलकर हे शिरवळमधील एका कंपनीत नोकरीला. आई अश्विनी या गृहिणी. अंशिका चार महिन्यांची असताना तिला ऐकू येत नसल्याची जाणीव इंदलकर कुटुंबीयांना झाली. मग नाना प्रकारच्या तपासण्या झाल्या..खारघर परिसरात लाच घेताना एलसीबीने अटक केलीय.मंत्रालयातला अधिकारी विलास लाड याला एसीबीने अटक केलीयनिधी मंजूर करून घेण्यासाठी ६ लाख ३७ हजारांची लाच घेताना अटक मंत्रालयातल्या कामासाठी लाच घेताना अटक केल्याची ही दुसरी घटना आहे..रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये गुरुशिष्याच्या पवित्र नात्याला काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील गांधी क्लासेसमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता 10वीतील विद्यार्थ्याने क्लासचे मालक आणि शिक्षक सुनील गांधी यांच्या विरोधात गंभीर तक्रार दाखल केली आहे. .नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा पोलिसांनी अवैध गुटखा वाहतुकीवर मोठी कारवाई करत तब्बल १७ लाख ६१ हजार रुपयांचा गुटखा जप्त केला आहे. गुजरातमधील अहमदाबादहून येणारी आयशर गाडी गोपनीय माहितीच्या आधारे शहादा हद्दीत अडवण्यात आली..केळी उत्पादक तालुका म्हणून शहादा तालुक्याची ओळख आहे मात्र आता याच तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी आता चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत, युद्धाचा थेट परिणाम या शेतकऱ्यांना बसताना पाहायला मिळत असून दरवर्षी या तालुक्यातून हजारो टन केळी ही आखाती देशांमध्ये निर्यात केली जात असते मात्र युद्ध सुरू असल्याने ही केळीची निर्यात आता बंद झाल्यामुळे एक्सपोर्ट कॉलिटी ची ही केळी आता देशातच पडून असल्याने कवडीमोल दरात केळी विकण्याची वेळ आता शेतकऱ्यांवर आलेली आहे, एक्सपोर्ट कॉलिटी ची किडीला लावलेला दर देखील आता निघत नसल्याने शेतकरी ना नुकसान सहन करावा लागत असल्याची परिस्थिती आहे परिणामी व्यापारी देखील केळी खरेदी कडे पाठ फिरवत असल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.. शासनाने या गोष्टीकडे लक्ष देत यावर तोडगा काढावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येते.मिळालेल्या सीडीआरमध्ये आय तुला वापरून नाव शोधलीत - दमानिया .पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातील टीएमसीच्या उमेदवार ममता बॅनर्जी यांनी एका जाहीर सभेला संबोधित करताना सांगितले की, "आम्ही यावेळी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प आणू. येथून ५०० अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले, ज्यामुळे बंगालमधील काम थांबले आहे. तुम्ही ते १ महिन्यासाठी थांबवू शकता, पण निवडणुकांनंतर सर्व काम पुन्हा सुरू होईल. तुम्ही काही लोकांची नावे वगळत आहात आणि इतरांना घाबरवत आहात.".दमानिया तुम्हाला काही प्रश्न विचारले पाहिजे ही कोण व्यक्ती आहे तुम्हाला ज्याने कॉल डिटेल्स दिले अनोळखी व्यक्तीच्या माहितीवर तुम्ही एवढ्या लवकर विश्वास ठेवला आणि माहिती प्रसारित केली किंवा ते कोणते ॲप आहे किंवा त्या ॲपमध्ये माहिती टाकल्यावरती कोणाचे कॉल किती आहेत इन्कमिंग किती हे सांगत शेलार आणि चंद्रकांत पाटील यांचे नाव तुम्ही नार्वेकरांचे नाव नक्की घ्या मात्र अमित शहा यांच्यासोबत खरात चा चा फोटो आहे त्यावरती त्तुम्ही काय बोलणार ? बंदूक परवाना जो नूतनीकरण झालेला आहे त्यावर काय बोलणार ? जयकुमार रावळ यांनी क प्रवर्गाचा दर्जा बहाल केला यावर काय बोलणार आहात का ? तुमची माहिती जर एसआयटी पेक्षा वेगवान असेल तर याचा अर्थ तेजस्वी सातपुते काम करत नाहीत ? असा होतो मग तेजस्वी सातपुते यांना काढून तुम्हाला प्रमुख करायचं का ? तुमचा लढा हा सिलेक्टीव असतो कोरेगाव पार्कमध्ये जमीन आसमान एक करणाऱ्या तुम्ही जैन बोर्डिंग प्रकरणात मात्र गप्प बसतात याचा अर्थ लोकांनी काय काढायचा कमॉन दमानिया तुम्ही सरकारच्या निकटवर्तीय आहात तुम्ही रॉ च्या एजंट नाहीत. पण कुणासाठी काम करता हे आता लपून राहिला नाहीअनोळखी व्यक्तीच्या माहितीवर तुम्ही एवढ्या लवकर विश्वास ठेवला आणि माहिती प्रसारित केली किंवा ते कोणते ॲप आहे किंवा त्या ॲपमध्ये माहिती टाकल्यावरती कोणाचे कॉल किती आहेत इन्कमिंग किती हे सांगत शेलार आणि चंद्रकांत पाटील यांचे नाव तुम्ही केली..खरात प्रकरणा प्रमाणेच रायगडच्या खालापुरमध्ये देखील भोंदू बाबाचे प्रकरण समोर आले आहे.या प्रकरणी सांताक्रूझ मुंबई येथील पिडीत महिलेने खालापुर पोलीस ठाण्यात या भोंदू बाबा विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.पिडीत महिला पतीच्या प्रेयसी बाबत उपाय करण्यासाठी भोंदूबाबाकडे गेली होती. या वेळी उपाय करण्याच्या बहाण्याने या भोंदू बाबाने महिलेवर अत्याचार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे असून भोंदूबाबाला अटक करण्यात आली आहे..उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर अश्विनी कमलेश निकम यांनी विद्यार्थिनींसाठी मोठी घोषणा केली आहे.शहरातील सातवी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रुपयांची ‘लाडकी विद्यार्थिनी शिष्यवृत्ती’ देण्यात येणार आहे.जम्मू-काश्मीरच्या सांबा जिल्ह्यातील एका गावात तीन संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींबाबत माहिती मिळाल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी रविवारी त्या ठिकाणी शोधमोहीम सुरू केली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..नांदेड शहरातील गोदावरी नदीकाठी वसलेल्या ऐतिहासिक नंदगिरी किल्ल्यावर शिवकालीन शस्त्रास्त्र, सुवर्ण होन आणि प्राचीन नाण्यांचे भव्य प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.या प्रदर्शनाला विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची मोठी गर्दी होत असून, छत्रपती शिवरायांचा ‘सुवर्ण होन’ पाहण्यासाठी विशेष उत्साह दिसून येत आहे. नंदगिरी किल्ला संवर्धन संस्था आणि किल्लेदार यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे.प्रदर्शनातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे शिवराज्याभिषेकाचा साक्षीदार मानला जाणारा सुवर्ण होन. यासोबतच इसवी सनपूर्व 600 वर्षांपासूनची दुर्मिळ नाणी आणि मराठेशाहीच्या पराक्रमाची साक्ष देणारी शिवकालीन शस्त्रेही येथे मांडण्यात आली आहेत..पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात कोंढापुरी आणि तळेगाव ढमढेरे परिसरात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन मादी बिबटे मृतावस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.कोंढापुरी येथे शेताला पाणी देताना, तर तळेगाव ढमढेरे येथे ऊसतोड सुरू असताना ही घटना उघडकीस आली. दोन्ही ठिकाणी ऊसाच्या शेतात बिबटे मृतावस्थेत आढळून आले.या बिबट्यांना पुढील तपासासाठी माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र येथे शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्या मृत्यूमागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.दरम्यान, अन्न आणि पाण्याच्या शोधात बिबट्यांची भटकंती वाढत असल्याचेही समोर येत असून, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाचा वनविभागाकडून सखोल तपास सुरू आहे..पालघर जिल्ह्यातील मनोर परिसरात मुंबई–अहमदाबाद महामार्गावर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ‘जय अंबे’ हॉटेलमध्ये जेवणासाठी थांबलेल्या ३० वर्षीय ट्रक चालक दानिश खान याच्यावर हॉटेल कर्मचाऱ्यांकडून मारहाण करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, जेवणानंतर ट्रकची चावी हॉटेलमध्येच राहिल्याने तो ती घेण्यासाठी परत गेला. यावेळी त्याचा हॉटेल व्यवस्थापकासोबत वाद झाला आणि काही क्षणांतच हा वाद हाणामारीत परिवर्तित झाला. चालक एकटा असल्याचा फायदा घेत हॉटेलमधील काही जणांनी त्याला मारहाण केल्याचा आरोप आहे.याचदरम्यान, त्याच्यावर पेट्रोल ओतण्याचाही प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात चालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला मनोर येथील सह्याद्री खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून पुढील तपास सुरू आहे..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणीराज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती परिसरात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे. मागील चार दिवसांपासून राज्यात सर्वत्रच अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला आहे यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. राज्य सरकारकडून याचे पंचनामे देखील केले जात आहेत..कणकवली शहरात चोरट्यांची दहशत; तब्बल ८ दुकाने फोडलीकणकवली शहरात चोरट्यांनी दहशत पसरवली आहे. काल रात्री पोलीस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर चोरट्यांनी ८ दुकाने फोडली असून चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत. या जबरी दुकानफोड्यांमुळे कणकवली शहरात घबराहट पसरली आहे. कणकवली - आचरा रस्त्यावरील बेकरीचे दुकान, मेडिकल, इलेक्ट्रिक दुकान, भुसारी दुकान अशा दुकानांना चोरट्यांनी लक्ष्य केले असून लाखो रूपयांची चोरी केली आहे. कणकवली पोलीस ठाण्याच्या शभंर मिटर अंतरावर ही जबरी चोरी झाली असून कणकवली पोलिसांसाठी याचा तपास लावणे आव्हान असणार आहे..थकबाकीमुळे लातूर शहराचा पाणीपुरवठा ५ दिवसांपासून बंदलातूर महापालिकेकडे पाटबंधारे विभागाची 32 कोट्यावधीची पाणीपट्टी थकल्याने , लातूर शहराला मांजरा धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येणारा खंडित करण्यात आला आहे.मागच्या ५ दिवसांपासून लातूर शहरात पाणीपुरवठा बंद आहे, यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. तात्काळ पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी शहरवासीयांकडून होते आहे..- राजीव गांधी भवन परिसरात संतापजनक प्रकार, चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीवर पतीचा हल्ला- भररस्त्यात बेदम मारहाण करत पत्नीच्या अंगावर थेट फॉर्च्युनर कार घातली- पत्नीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न, परिसरात खळबळ- पत्नीच्या इंस्टाग्राम चॅटवरून पतीचा संताप अनावर, धडकेत पत्नी गंभीर जखमी, नागरिकांनी केली मदत- पती विरोधात सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल, सराईत गुन्हेगार पती समीर पठाण नाशिक पोलिसांच्या अटकेत.पुण्यात झालेल्या अवकाळी पावसानंतर अनेक नेते अँक्टिव्हसभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात घेतली प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतलीबैठकीत तात्काळ तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाशहरातील पाणी साठणाऱ्या संवेदनशील भागांवर लक्ष केंद्रित करत तातडीच्या उपायांसोबतच दीर्घकालीन नियोजनावरही बैठकीत सखोल चर्चाभविष्यात अतिवृष्टी झाल्यास शहरात पाणी साचू नये यासाठी ड्रेनेज व्यवस्थेवर तात्काळ आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्याची सभागृह नेते गणेश बिडकर यांची सूचना.भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला वेगळं वळणभोंदू अशोक खरातचा मुलगा गायब, मुलाचा फोनही नॉट रीचेबलSIT कडून भोंदू खरातच्या मुलाची २ दिवस चौकशीमात्र चौकशीनंतर तपास यंत्रणांची कोणतीही परवानगी न घेता खरातचा मुलगा शहरातून गायब, सूत्रांची माहितीमुलाने शहर सोडण्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणं अनिवार्य होतंमात्र कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन न करताच खरातच्या मुलाने पलायन केल्याची सूत्रांची माहिती.Latest Marathi Live Updates 05 april 2026 : एक हजार किलो वजनाचा हवाई बॉम्ब विकसित करण्याचा प्रयत्न भारताकडून होत आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून यासाठी बॉम्बचे स्वदेशी डिझाइन व विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शत्रूच्या लक्ष्यावर मोठा स्फोट घडविताना, नैसर्गिकपणे विखंडित होणारा, मोठ्या क्षमतेचा दारूगोळा असणारा आणि जास्त दाब निर्माण करू शकणारा बॉम्ब तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. यासह देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर.... Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.