Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?

पुणे - Artificial Intelligence चा वापर सर्वच देशांमध्ये सुरू झाला आहे. रोज उठून जेव्हा नोकऱ्या जाण्याची बातम्या वर्तमानपत्रातून समोर येतात त्यावेळी जगभरात हीच स्थिती आहे की भारतातच..? बाकीचे देश एआय आणि त्याच्या फायद्या तोट्याशी कसे डील करतायेत, कोणत्या देशात अधिक एआय वापरले जाते, तेथील अर्थव्यवस्थेवर याचा काही परिणाम झाला आहे का, भारत या सगळ्यांत कुठे आहे? त्यासोबतय एआय वापराविषयी ज्या देशात एआय अधिक वापरले जाते त्या देशातील नोकऱ्यांची स्थिती काय आहे असे अनेक प्रश्न तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्यांना रोज पडतात. पण याची केवळ ऐकीव आणि अतार्किक उत्तरे मात्र रोज समाजमाध्यमातून मिळत राहतात. भारतीयांच्या मनात एआय हा गरजेपेक्षा भितीचा विषय अधिक झाला आहे.या सर्व प्रश्नांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आकडेवारी समोर ठेवत उत्तरे देणारा अहवाल जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने नुकताच जाहीर केला आहे. मायक्रोसॉफ्टने 'एआय डिफ्यूजन रिपोर्ट २०२५' जाहीर केला आहे. काय म्हंटलं आहे या रिपोर्टमध्ये हे सोप्या भाषेत ‘सकाळ+’ या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .AI हे इंटरनेट, स्मार्टफोनपेक्षाही अधिक वेगाने पसरणारे तंत्रज्ञानमायक्रोसॉफ्टच्या या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, एआय हे मानवी इतिहासातील सर्वात जलद गतीने पसरणारे तंत्रज्ञान ठरले आहे. इंटरनेट किंवा स्मार्टफोनला व्यापक स्तरावर पोहोचण्यासाठी लागलेल्या दशकांच्या तुलनेत, एआयचे अत्यंत कमी कालावधीत १.२ अब्जाहून अधिक युजर्स आहेत. AI चा वापर फक्त माहितीसाठी नाही..एआय आता केवळ माहिती मिळवण्यापुरते वापरले जात नाही तर अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी, निर्णय घेण्यासाठी एआयचा वापर केला जातो आहे. यामुळे कमी स्किल्स असणाऱ्या किंवा छोट्या व्यावसायिकांना देखील हे चांगले परिणाम देणारे उत्पादने वापरणे शक्य झाले आहे. ज्यामुळे हे एआयला स्विकारण्याचा आणि त्याला वापरण्याचा वेग अधिक वाढला आहे. या अहवालातून चीनच्या मॉडेल लाँचचा प्रभाव देखील समोर आला आहे. चीनमध्ये DeepSeek सारख्या मोठ्या एआय मॉडेलच्या लाँचनंतर काही महिन्यांतच एआय वापरणाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. एआयने कामाच्या ठिकाणी काही मुलभूत बदल घडवून आणले आहेत. एआय हा आता केवळ मदत म्हणून नाही तर कंपन्यांसाठी थिंकींग पार्टनर झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढत आहे असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.एआय वापरात ‘ग्लोबल नॉर्थ’ आणि ‘ग्लोबल साउथ’ मध्ये मोठी दरीएआयचा वापर सर्वत्र सुरू झाला असला तरी याच्या वापरात मात्र देशादेशांमध्ये मोठी दरी असल्याचे पहायला मिळते आहे. मुख्यता ग्लोबल नॉर्थ म्हणजे विकसित देश आणि ग्लोबल नॉर्थ म्हणजे भारतासारखे विकसनशील देश यांच्यात मोठी दरी पहायला मिळाली आहे. ग्लोबल नॉर्थमध्ये एआयचा वापर ग्लोबल साउथच्या तुलनेत साधारणपणे दुप्पटीने अधिक असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे एआयमुळे होणारे आर्थिक आणि सामाजिक फायदे विकसित देशांमध्येच अधिक केंद्रित होत आहेत. मायक्रोसॉफ्टने एआय वापरणाऱ्यांचे प्रमाणही दर्शवले आहे. त्यामध्ये जगभरात साधारण १५ टक्के लोक हे एआय वापरत असल्याचे समोर आले आहे.United Arab Emirates एआय वापरात प्रथमजगात सर्वाधिक प्रमाणात एआयचा वापर करणाऱ्या देशात United Arab Emirates (युएई) हा देश आहे. ५९.४५% टक्के वापर करत त्याने प्रथम स्थान मिळवले आहे तर यानंतर सिंगापूर, नॉर्वे, आयर्लंड आणि फ्रान्स यांसारखे देश आहेत..Digital Adoption Index मध्ये भारत ४० ते ६० टक्क्यांच्या टप्प्यात आहे.इंटरनेट कनेक्टीव्हिटीच्या टप्प्यात भारत ६० ते ८० टक्क्यांच्या टप्प्यात आहे.वीज पुरवठ्याच्या टप्प्यात आपण ८० टक्क्याच्या पुढे आहोतएआयचा वापर आणि राष्ट्रीय उत्पन्न याच्या सहसंबंधाच्या बाबतीत भारत २० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेएआय वापरात भारत १० ते २० टक्क्यांच्या टप्प्यात आहे..एआयचा वापर आणि जीडीपीचा संबंधया अहवालातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, एआयचा वापर आणि त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न म्हणजेच जीडीपी यांचा सहसंबंध दिसून आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध अर्थव्यवस्थांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा, परवडणारी क्षमता आणि मानवी भांडवल अधिक असल्याने एआयचा प्रसार वेगवान आहे. एआय केवळ तंत्रज्ञानातील दरीबाबत नाही तर आर्थिक बाबींवर परिणाम करणारे तंत्रज्ञान आहे. जे देश एआयचा वापर वेगाने करत आहेत, ते भविष्यात अधिक जलद गतीने प्रगती करतील असा निष्कर्ष यामध्ये मांडण्यात आला आहे. एआयसाठी वीज, इंटरनेट आणि क्लाउड कॉम्पुटिंग आवश्यकएआयसाठी फक्त सॉफ्टवेअर आवश्यक नसून त्याच्या व्यापक वापरासाठी मूलभूत पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. या अहवालात एआयच्या वाढीसाठीचे तीन महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. यामध्ये एआय मॉडेल्स चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आवश्यक ऊर्जा म्हणजेच वीज, दुसरे म्हणजे डेटा ट्रान्सफर आणि क्लाउड-आधारित एआय ॲप्लिकेशन्ससाठी चांगल्या गुणवत्तेचे इंटरनेट आणि एआय मॉडेल्सला प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष वापरण्यासाठी आवश्यक असलेली कॉम्प्युटिंग पॉवर म्हणजेच, डेटा सेंटर्स आणि चिप्स. या तीन गोष्टींचा बेस आवश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. .Premium|Artificial Intelligence: ‘जनरेटिव्ह एआय’मुळे बदलतंय पृथ्वीचं रूप.अनेक देशासमोरील आव्हानेडेटा सेंटर : एआयला आवश्यक असलेले डेटा सेंटर्स प्रामुख्याने ग्लोबल नॉर्थमध्ये आहेत. ग्लोबल साउथमध्ये कॉम्प्युटिंग पॉवर कमी प्रमाणात असल्याने त्याचा वापर आणि त्याचा उपयोग कमी होतो आहे.४ अब्ज लोकांपर्यंत अजूनही एआय नाही : या मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे, आजही जगात जवळपास ४ अब्ज लोकांकडे एआय साधने वापरण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने उपलब्ध नाहीत.भाषिक अडथळे : एआय मॉडेल्स भाषिक दृष्ट्या सर्वसमावेशक बनवण्याचे प्रयत्न सुरू असूनही, अजूनही अनेक स्थानिक भाषांसाठी मॉडेल्स उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे ग्लोबल साउथमध्ये याचा वापर तुलनेले कमी आहे..भारताच्या दृष्टीकोनातून या अहवालाचे महत्त्वभारत 'ग्लोबल साउथ'चा एक महत्त्वाचा भाग असल्याने, 'एआय डिफ्यूजन रिपोर्ट २०२५' मधील हे निष्कर्ष भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत.आर्थिक-तांत्रिक दरी :एआयचा वापर आणि जीडीपी यांचा मजबूत सहसंबंध आहे. त्यामुळेच एआयचा कमी वापर हा भारताच्या आर्थिक दृष्टीनेही दरी निर्माण करणारा आहे. जर ही दरी वेळेत भरून काढली नाही, तर एआय-आधारित उत्पादकता वाढीचे लाभ मिळवण्यात भारत मागे पडू शकतो, ज्यामुळे जागतिक स्पर्धेत भारत मागे पडू शकतो.पायाभूत सुविधांमध्ये तातडीच्या गुंतवणुकीची गरज :भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी एआय पायाभूत सुविधा (डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जीवर आधारित कॉम्प्युटिंग पॉवर) मध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. केवळ सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन्सवर लक्ष केंद्रित न करता, एआयच्या हार्डवेअर बेसला मजबूत करणे आवश्यक आहे. वीज आणि कनेक्टिव्हिटी या दोन एआयच्या आधारस्तंभांना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवून एआयच्या प्रसारासाठी एक पाया तयार करावा लागेल.मॉडेल्सच्या क्षमतेचा लाभ :अहवालात असेही नमूद आहे की, विविध एआय मॉडेल्सच्या कामगिरीतील अंतर (Performance Gap) कमी होत आहे आणि ओपन-वेट (Open-Weight) मॉडेल्सची कार्यक्षमता वाढत आहे.भारताने स्थानिक भाषांना समर्थन देणाऱ्या आणि कमी कॉम्प्युटिंग पॉवरवर चालणारे छोटे, कार्यक्षम मॉडेल्स विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यामुळे उच्च बँडविड्थ किंवा महागड्या क्लाउड ॲक्सेसची गरज कमी होईल आणि एआयचा वापर तळागाळापर्यंत पोहोचेल.AI Governance ची आवश्यकताअहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, अनेक कंपन्यांना एआयचा वापर करताना एआय प्रशासन (AI Governance) आणि जोखीम व्यवस्थापन हा काळजीचा मुद्दा वाटतो.भारताने तातडीने डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, पक्षपात आणि नैतिक विचार यावर आधारित एक मजबूत आणि विश्वासार्ह एआय फ्रेमवर्क तयार करणे आवश्यक आहे. कंपन्यांना जबाबदार एआय (Responsible AI) वापरण्यास प्रोत्साहन दिल्यास, डेटा गोपनीयतेबद्दलची चिंता कमी होऊन एआयचा व्यावसायिक दत्तक दर वाढू शकतो. संपूर्ण रिपोर्ट येथे वाचा .एआय आता अपरिहार्य..थोडक्यात 'मायक्रोसॉफ्ट एआय डिफ्यूजन रिपोर्ट २०२५' वरून हे स्पष्ट झाले आहे की, जगभरात आता एआय मोठ्या प्रमाणात वापरले जात असून ज्या देशांनी एआयचा अधिक आणि प्रभावी वापर केला आहे त्यांच्यामध्ये आर्थिक वाढ झाली आहे. विकसित देशांमध्ये एआयचा वापर अधिक होत असून त्याचे परिणामही चांगले दिसून आले आहेत. त्यामुळेच नोकरी जाईल ही भिती बाळगण्यापेक्षाही त्याचा स्विकार, प्रचार आणि त्यासाठी मजबूत पाया निर्माण करण्याची गरज आहे. 