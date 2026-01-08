प्रीमियम आर्टिकल

Premium | मुद्दा स्थलांतरितांच्या समावेशनाचा

migrant inclusion in Mumbai municipal politics: न्यूयॉर्क, लंडन आणि टोरांटो यांसारख्या शहरांनी स्थलांतरितांना शहराच्या राजकीय व सांस्कृतिक जीवनातील महत्त्वपूर्ण भागीदार म्हणून स्वीकारले आहे. मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरातील निवडणुका आणि राजकारण हे संकुचित ‘परप्रांतीय विरुद्ध स्थानिक’ या ध्रुवीकरणात अडकते की समावेशक लोकशाहीकडे वाटचाल करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
From New York to Mumbai: The Politics of Migrant Inclusion in Cities

From New York to Mumbai: The Politics of Migrant Inclusion in Cities

कुलदीपसिंह राजपूत
Updated on

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत, स्थलांतर, कामगार प्रश्नाचे अभ्यासक

रा ज्यात आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, शहरी राजकारण पुन्हा एकदा स्थानिक, भाषिक अस्मिता, स्थलांतर व प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांभोवती फिरताना दिसत आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते कृपाशंकर सिंह हे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात म्हणाले की, आम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून आणू की, त्यातून उत्तर भारतीय समाजाचा महापौर बसवणे शक्य होईल. या विधानाचे अर्थातच राज्यभर पडसाद उमटले असून पुन्हा एकदा राजकारणतातील ''स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय-स्थलांतरित'' हा मुद्दा मुंबई निवडणुकांमध्येही आला आहे. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये स्थलांतरित समाजाचे संख्याबळ, त्यांचे राजकीय संघटन आणि त्यावर आधारित दावे हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
Migration
New York

Related Stories

No stories found.