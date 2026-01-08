Premium | मुद्दा स्थलांतरितांच्या समावेशनाचा

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत, स्थलांतर, कामगार प्रश्नाचे अभ्यासक रा ज्यात आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, शहरी राजकारण पुन्हा एकदा स्थानिक, भाषिक अस्मिता, स्थलांतर व प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांभोवती फिरताना दिसत आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते कृपाशंकर सिंह हे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात म्हणाले की, आम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून आणू की, त्यातून उत्तर भारतीय समाजाचा महापौर बसवणे शक्य होईल. या विधानाचे अर्थातच राज्यभर पडसाद उमटले असून पुन्हा एकदा राजकारणतातील ''स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय-स्थलांतरित'' हा मुद्दा मुंबई निवडणुकांमध्येही आला आहे. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये स्थलांतरित समाजाचे संख्याबळ, त्यांचे राजकीय संघटन आणि त्यावर आधारित दावे हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत..या मुद्द्याचा एक समांतर संदर्भ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पाहायला मिळतो. झोहरान ममदानी यांनी न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाची नुकतीच शपथ घेतली. न्यूयॉर्कमधील स्थलांतरितांची अस्मिता, सन्मान आणि समावेशन हे त्यांच्या प्रचारातील महत्त्वाचे मुद्दे होते. ‘‘न्यूयॉर्क हे स्थलांतरितांनी उभारलेले, स्थलांतरितांच्या श्रमांवर चालणारे आणि स्थलांतरितांच्या नेतृत्वाखालील शहर आहे,’’ अशी स्पष्ट भूमिका ममदानींनी मांडली होती. त्यांनी स्थलांतरितांना केवळ ‘कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी’ म्हणून न पाहता, शहर घडवणारी ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सामूहिक शक्ती म्हणून सादर केले. न्यूयॉर्कमध्ये या भूमिकेला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे निवडणूक निकालांतून स्पष्ट झाले..Premium|Human Trafficking: बाल तस्करी, लैंगिक शोषण आणि आधुनिक गुलामगिरीचे भयाण वास्तव जे आजही अनेकांना माहित नाही.स्थलांतरित, परप्रांतीय नागरिकांची राजकीय अस्मिता, स्थलांतराचे राजकीयीकरण, आणि त्यातून आकार घेणारे स्थानिकवादी राजकारण, हे मुद्दे आजच्या आपल्या अकादमिक चर्चाविश्वात महत्त्वाचे आहेतच, पण मुळात संघराज्य, राज्यघटना आणि नागरिकत्व या तीन पैलूंच्या दृष्टीने व्यापक आहेत. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक असो वा अन्य आंतरराष्ट्रीय शहरांच्या आर्थिक वाढीचा मुद्दा असो, स्थलांतर आणि स्थलांतरित अस्मिता हे केवळ लोकसंख्येविषयक प्रश्न न राहता, राजकीय सत्तेचे, प्रतिनिधित्वाचे आणि लोकशाहीच्या अर्थाचे व्यापक आणि सर्वसमावेशक विश्लेषण करणारे घटक ठरताहेत. स्थानिकवादी राजकारण आणि परप्रांतीयांना विरोध हा गुंता दिसतो तितका तात्पुरता आणि उथळ नाही, तर याचे राजकीय,आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आणि अस्मिताविषयक पैलू महत्त्वपूर्ण आहेत..कधीकाळी मुंबईच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वैविध्याचे प्रतिबिंब असलेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका कालांतराने अधिकाधिक मराठीप्रधान होत गेली आहे. १९७० च्या दशकात ‘बीएमसी’मधील सुमारे ४५ टक्के नगरसेवक अमराठी समाजातून येत होते. मात्र शिवसेनेच्या वाढत्या वर्चस्वासोबतच ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’च्या स्थापनेनंतर स्थानिकतावादी राजकारण तीव्र झाले. याचा थेट परिणाम अमराठी प्रतिनिधित्वावर झाला आणि २०१२ च्या महापालिका निवडणुकांत अमराठी नगरसेवकांचा वाटा घसरून २८ टक्क्यांवर आला. जो आतापर्यंतचा सर्वात नीचांक होता. तथापि, २०१७ च्या निवडणुकांत या पॅटर्नमध्ये आंशिक बदल दिसून आला. अमराठी नगरसेवकांचे प्रतिनिधित्व वाढून ३३ टक्क्यांवर पोहोचले, म्हणजेच सुमारे पाच टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. या निवडणुकीत एकूण ७६ अमराठी उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडून आले, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा होता. ही वाढ प्रामुख्याने मुंबईतील वाढती स्थलांतरित लोकसंख्या, अमराठी मतदारांचे वाढते राजकीय संघटन आणि भाजपला मिळालेल्या त्यांच्या पाठिंब्याशी जोडलेली दिसते. त्याचवेळी शिवसेनेचा पारंपरिक मराठी मतदाराधार टिकून राहिला असला, तरी त्याचा विस्तार तुलनेने संथ राहिल्याचे या निवडणूक आकडेवारीतून स्पष्ट होते. मुंबईच्या अस्मितेच्या राजकारणात स्थलांतरितांना ‘बाहेरचे’ठरवले जात असले, तरी लोकसंख्यात्मक वास्तव मात्र वेगळे चित्र दाखवते. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत हिंदी मातृभाषिक रहिवाशांची संख्या अवघ्या दहा वर्षांत ४० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे, हे ही ध्यानात घ्यावे लागेल..premium|Study Room : निवडणूक ट्रस्टमुळे देणग्या पारदर्शक होणार की अधिक घोटाळ्यांना खुलं रान मिळणार? .‘स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित’ ही राजकीय मांडणी आपल्याकडे नवीन नाही. परंतु या मांडणीत स्थानिकवादी राजकारण करणाऱ्यांचा विरोध नेमका कोणाच्या विरोधात आहे, याबाबतची स्पष्टता नाही. त्यांचा विरोध हा सरसकट सर्व परप्रांतीयांविरोधात आहे की केवळ अमराठी परप्रांतीयांविरोधात, की मग विशेषतः गरीब, कष्टकरी परप्रांतीय स्थलांतरितांविरोधात याचे स्पष्ट उत्तर क्वचितच दिले जाते. प्रत्यक्षात मुंबईतील उच्चभ्रू, उद्योजक, बडे अधिकारी, कलाकार किंवा व्यावसायिक वर्गातील परप्रांतीयांवर अशी टीका फारशी होत नाही; मात्र मजूर, फेरीवाले, घरगुती कामगार, चालक यांसारख्या गरीब स्थलांतरितांनाच सातत्याने लक्ष्य केले जाते. बेरोजगारी, शहरांतील सार्वजनिक सेवांवरील ताण, झोपडपट्ट्यांची वाढ, गुन्हेगारी किंवा असंघटित शहरी अर्थव्यवस्था यांसारख्या गुंतागुंतीच्या संरचनात्मक समस्यांसाठी स्थलांतरितांना कारणीभूत ठरवले जाते. कारण अशा स्थानिकवादी राजकीय मांडणीत गरीब परप्रांतीयांना ''बळीचा बकरा'' बनवणे सर्वात सोपे असते. एक तर गरीब स्थलांतरित वर्ग या अन्यायाविरुद्ध प्रतिकार करू शकत नाही आणि दुसरे असे की स्थलांतरितांना दोषी ठरविणारी अशी राजकीय मांडणी स्थानिक नागरिकांना ‘आपलीशी’वाटून अल्पावधीत लोकप्रिय ठरते. प्रत्यक्षात या समस्या अपुरी शहरी नियोजनव्यवस्था, असमान विकास, श्रमबाजारातील शोषण आणि राज्याच्या नियोजनात्मक अपयशातून निर्माण झालेल्या असतात; मात्र स्थलांतरितांना दोषी ठरवत ‘पॉप्युलिस्ट’ राजकारणाच्या माध्यमातून हे व्यवस्थात्मक अपयश झाकता येते..मुंबईसारख्या जागतिक शहरातील महानगरपालिका या सर्वसमावेशक आहेत का ? शहरात राहणारे, काम करणारे, कर भरणारे आणि शहराच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे स्थलांतरित, परप्रांतीय नागरिक निवडणुकांच्या वेळी अचानक 'बाहेरचे' कसे ठरतात? शहरी विकासात स्थलांतरितांचे योगदान आणि आर्थिक विकासातील सहभाग याविषयी स्थानिकवादी राजकारण करणारे समूह मौन बाळगतात. जर एखाद्या प्रदेशावर केवळ 'भूमिपुत्रांचा'च अधिकार मान्य केला, तर आज जो विरोध इतर राज्यांतून आलेल्या स्थलांतरितांना केला जात आहे, तो उद्या अधिक संकुचित होत राज्यांतर्गत स्थलांतरितांपर्यंत पोहोचेल. त्याची सुरुवातही झालेली दिसते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातून रोजगारासाठी पुणे–मुंबईत येणाऱ्यांविषयी उघड नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. हा विरोध फार संघटित राजकीय स्वरूपात नसला तरी अस्मितेच्या आणि स्थानिकतेच्या चौकटीत तो मांडला जाऊ लागला, तर भविष्यात त्याचेही राजकीयीकरण होऊ शकते..पुण्या-मुंबईत शिक्षण, रोजगारासाठी येणाऱ्या मराठी भाषिकांनाही भविष्यात ''परप्रांतीय लोंढे'' ठरविणारी स्थानिकवादी राजकीय मांडणी केली जाऊ शकते. कारण एकदा कोण आपले आणि कोण बाहेरचे ही रेषा आखण्याची प्रथा लोकप्रिय बानू लागली, की ती सतत आतल्या बाजूने सरकत जाते आणि शेवटी त्याची झळ त्याच समाजघटकांना बसते, जे आज स्वतःला सुरक्षित समजतात..एकंदरीत मुंबईतील महानगरपालिका राजकारणात स्थलांतर, स्थानिक अस्मिता आणि प्रतिनिधित्व यांचा प्रश्न केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो शहराच्या लोकशाही व्यवस्था आणि मूल्यांशीही जोडलेला आहे. न्यूयॉर्क, लंडन किंवा टोरोंटो यांसारख्या शहरांनी स्थलांतरितांना केवळ श्रमपुरवठा करणारे म्हणून नव्हे, तर शहराच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनातील सक्रिय घटक म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे येत्या काळात मुंबईचे राजकारण 'परप्रांतीय विरुद्ध स्थानिक' या संकुचित ध्रुवीकरणात अडकून राहते की बदलत्या लोकसंख्येला लोकशाही प्रतिनिधित्वाच्या व्यापक आणि समावेशक चौकटीत सामावून घेतले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.. 