Premium|Military AI future : रणांगणावर आता बुद्धिमत्तेचे युद्ध; लष्करी एआयचा खर्च २०३० पर्यंत ५० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचणार

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर- saptrang@esakal.comएका आकडेवारीनुसार २०२४ पर्यंत जगभरातला लष्करी एआयवरचा खर्च सुमारे १५ ते २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे आणि २०३० पर्यंत तो ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका, चीन, रशिया, इस्राईल आणि युरोपियन देश यात आघाडीवर आहेत.भविष्यात एआयचं चित्र आणखी गंभीर आणि गुंतागुंतीचं असू शकतं. 'स्वॉर्म ड्रोन्स' म्हणजे हजारो छोटे ड्रोन्स एकत्र काम करून हल्ला करू शकतील. हे थांबवणं खूप अवघड असेल.'एआय' म्हणजे फक्त एक चॅटबॉट किंवा फोटो बनवणारी टेक्नॉलॉजी नाही; ती आजच्या जगात युद्ध, हेरगिरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनली आहे. गेल्या काही दशकांत एआयचा वापर हळूहळू वाढत गेला आणि आता तो शस्त्रनिर्मितीपासून प्रत्यक्ष रणांगणापर्यंत पोहोचला आहे. हे समजून घ्यायचं असेल, तर आपण त्याचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य या तीन टप्प्यांमध्ये पाहिलं तर अधिक स्पष्ट चित्र दिसतं..सुरुवातीला, १९५० ते १९९० या काळात एआय हा मुख्यतः संशोधनापुरता मर्यादित होता. या काळात संगणकांचा वापर लष्करात होऊ लागला, पण ते पूर्णपणे एआय नव्हतं. उदाहरणार्थ, कोल्ड वॉरच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन दोघेही संगणकांचा वापर करून मिसाईल ट्रॅकिंग, रडार सिस्टीम्स आणि क्रिप्टोग्राफी यांच्यामध्ये प्रगती करत होते. तेव्हा ‘मशीन लर्निंग’ इतकं विकसित झालं नव्हतं, पण डेटा विश्लेषण आणि ऑटोमेशन सुरू झालं होतं.१९८०-९० च्या दशकात ‘एक्स्पर्ट सिस्टीम्स’ नावाचं तंत्रज्ञान आलं. याचा वापर लष्करी निर्णय घेण्यासाठी केला जाऊ लागला. उदाहरणार्थ- कोणत्या परिस्थितीत कोणती रणनीती वापरायची, लष्कर, नौदल आणि एअर फोर्स यांच्यापैकी कोणाकोणाचा सहभाग असावा, कुठली शस्त्रे वापरावीत आणि कुठून हल्ला किंवा संरक्षण करावं हे ठरवण्यासाठी केला जाऊ लागला. पण या सिस्टीम्स मर्यादित होत्या, कारण त्या स्वतः शिकू शकत नव्हत्या. कारण त्यांना ‘इफ देन एल्स’ अशा स्वरूपात प्रोग्रॅम्स लिहून द्यावे लागत होते. जर शत्रूनं हवाई हल्ला केला तर अमुक अमुक करावं वगैरे अशा तऱ्हेची त्या प्रोग्राम्समध्ये स्टेटमेंट्स असायची. युद्धाच्या रणनीतीमधल्या तज्ज्ञांकडून माहिती घेऊन हे प्रोग्राम्स लिहिले जायचे. म्हणूनच त्यांना ‘एक्सपर्ट सिस्टम्स’ असं म्हणत असत. पण त्या स्वतः शिकू शकत नसल्यामुळे खऱ्या अर्थानं त्यात मशीन लर्निंग नव्हतं.खरा बदल २००० नंतर सुरू झाला. इंटरनेट, मोबाईल आणि सोशल मीडिया यांच्यामुळे निर्माण झालेला मोठ्या प्रमाणात डेटा (Big Data) आणि शक्तिशाली संगणकाच्या ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) च्या चिप्स यांच्यामुळे ‘एआय’ झपाट्यानं प्रगत झालं. २००१ मध्ये वॉर ऑन टेरर सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेनं ड्रोन्स आणि सर्व्हेलन्स सिस्टीम्स यांच्यामध्ये ‘एआय’चा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू केला. उदाहरणार्थ- ड्रोन (UAVs) आधी फक्त रिमोट कंट्रोलनं चालत होते, पण नंतर त्यात एआयचा वापर करून ते टार्गेट स्वतः ओळखू शकतील असे बनवले गेले..आजच्या काळात एआयचा वापर चार मुख्य क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो : शस्त्रनिर्मिती, हेरगिरी, डिफेन्स सिस्टीम्स आणि प्रत्यक्ष युद्ध.शस्त्रनिर्मितीमध्ये ‘ऑटोनॉमस वेपन्स’ म्हणजे स्वतः निर्णय घेणारी शस्त्रं तयार होत आहेत. यांना ‘किलर रोबोट्स’ असंही म्हटलं जातं. हे ड्रोन्स किंवा रोबोट्स स्वतः टार्गेट ओळखून हल्ला करू शकतात. उदाहरण म्हणून Nagorno-Karabakh conflict या युद्धात अझरबैजाननं एआय-आधारित ड्रोन्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. त्या युद्धात ड्रोनमुळे हजारो टँक्स आणि संरक्षण यंत्रणा नष्ट झाली.हेरगिरी आणि इंटेलिजन्समध्ये 'एआय'चा प्रभाव खूप मोठा आहे. आज सरकारं लोकांच्या हालचाली, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया चॅट्स यांचं विश्लेषण करून संभाव्य धोके ओळखतात. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात 'फेशियल रिकग्निशन' वापरलं जातं. अमेरिकेत NSA आणि इतर संस्था प्रचंड प्रमाणात डेटा ॲनॅलेसिस करतात. एआय काही सेकंदात लाखो लोकांचा डेटा तपासून संशयास्पद पॅटर्न्स शोधू शकतो. डिफेन्स सिस्टीम्समध्ये एआयचा वापर मिसाईल डिफेन्स, सायबर सिक्युरिटी आणि बॅटलफील्ड मॅनेजमेंट यांच्यामध्ये होतो. उदाहरणार्थ- इस्रायलची आयर्न डोम ही प्रणाली रॉकेट्स ओळखून त्यांना हवेतच नष्ट करते. यात एआयचा वापर करून कोणतं रॉकेट धोकादायक आहे हे ठरवलं जातं. पण आता इराणनं इस्रायलचा हा आयर्न डोम निष्काम केलेला आहे असा त्यांचा दावा आहे. हे करतानासुद्धा त्यात 'एआय'चा वापर होताच. ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.प्रत्यक्ष युद्धात ‘एआय’चा सर्वांत मोठा वापर रशिया युक्रेन वॉरमध्ये दिसतो. या युद्धात ड्रोन्स, सॅटेलाइट डेटा, आणि एआय-आधारित टार्गेटिंग वापरून हल्ले केले जातात. ओपन-सोर्स रिपोर्ट्सनुसार, युक्रेननं एआय वापरून रशियन सैन्याच्या हालचाली ट्रॅक केल्या आणि त्यावर अचूक हल्ले केले. स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेटमुळे कम्युनिकेशन मजबूत राहिलं.आकडेवारी पाहिली तर, २०२४ पर्यंत जगभरातला लष्करी ‘एआय’वरचा खर्च सुमारे १५- २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे आणि २०३० पर्यंत तो ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका, चीन, रशिया, इस्रायल आणि युरोपियन देश यात आघाडीवर आहेत.भविष्यात ‘एआय’चं चित्र आणखी गंभीर आणि गुंतागुंतीचं असू शकतं. ‘स्वॉर्म ड्रोन्स’ म्हणजे हजारो छोटे ड्रोन्स एकत्र काम करून हल्ला करू शकतील. हे थांबवणं खूप अवघड असेल. सायबर युद्धात एआय स्वतःच हॅकिंग करून शत्रूच्या वीज, बँकिंग किंवा कम्युनिकेशन सिस्टीम्स बंद करू शकतो, तसेच ‘डीपफेक’ टेक्नॉलॉजीमुळे खोटे व्हिडिओज बनवून राजकीय अस्थिरता निर्माण केली जाऊ शकते. भविष्यात ‘एआय’ एजंट्स स्वतः युद्धाची रणनीती तयार करतील, आणि माणसाची भूमिका कमी होईल..पण यात धोकेही खूप आहेत. जर एआयनं चुकीचा निर्णय घेतला, तर मोठा विनाश होऊ शकतो. म्हणूनच जगभरात 'ए आय रेग्युलेशन'आणि 'ऑटोनोमस वेपन्स बॅन' यावर चर्चा सुरू आहे. युनायटेड नेशन्स सारख्या संस्था या विषयावर नियम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.एकूणच, 'एआय'मुळे युद्ध अधिक स्मार्ट झालं आहे, पण त्याच वेळी ते अधिक धोकादायकही बनलं आहे. आधी युद्धात माणूस केंद्रस्थानी होता, आता मशीन आणि अल्गोरिदम्स निर्णय घेऊ लागले आहेत. भविष्यात कोण जिंकणार हे फक्त सैनिकांवर नाही, तर डेटा, अल्गोरिदम आणि 'एआय'वर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ उद्याची युद्ध दोन देशातल्या रोबोट्समध्येच होतील अणि ज्या देशाचे रोबोट्स जास्त चांगले ते जिंकतील. मग ते प्रथम त्या देशातल्या रोबोट्सना आणि नंतर लोकांना नष्ट करतील. 