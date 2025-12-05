Premium|AI emotional dependency : एकटेपणा विसरण्यासाठी अमेरिकी नागरिक AI चा आधार का घेत आहेत?

ब्रिजेश सिंहआज लाखो अमेरिकन एका नव्या सोबत्याचा आधार घेत आहेत. तो कोणी माणूस नाही तर एक मोबाईल ॲप आहे. आपण एआयचा वापर फक्त कामे जलद करण्यासाठी नाही; तर आपला एकटेपणा विसरण्यासाठी करीत आहोत. भविष्यात एआय अजून प्रगत होईल; पण एकमेकांशी जोडले जाण्याची आपली मानवी गरज ती मशीन पूर्ण करू शकणार नाही.ती उलटून गेलेली असते, घरात एक भयाण शांतता पसरलेली असते आणि मोबाईलवर मित्रांचे मेसेज येणेही कधीच थांबलेले असते. अशा वेळी आज लाखो अमेरिकन एका नव्या सोबत्याचा आधार घेत आहेत. हा सोबती कधी झोपत नाही, तुम्हाला कधीच बोल लावत नाही आणि विशेष म्हणजे तो नेहमी अगदी न चुकता तुमच्या प्रत्येक शब्दाशी सहमत असतो..हा कोणी माणूस नाही, हे एक मोबाईल ॲप आहे.गेल्या काही वर्षांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) बद्दलच्या चर्चांमधून एकच भीती वारंवार समोर येत होती - आपली कामे रोबो करणार, नोकऱ्या जाणार किंवा कदाचित हे रोबो माणसापेक्षा हुशार होऊन जगावर राज्य करणार. पण आपण या तंत्रज्ञानाचा वापर नेमका कसा करतोय, याचे जे वास्तव आता समोर येत आहे ते फारच वेगळे आणि विचार करायला लावणारे आहे. आपण एआयचा वापर फक्त कामे जलद करण्यासाठी नाही; तर आपला एकटेपणा विसरण्यासाठी करीत आहोत.वॉशिंग्टन पोस्टने नुकतेच ४७ हजार अशा चॅटजीपीटी संभाषणांचे सखोल विश्लेषण केले, जे खुद्द युजर्सनीच ऑनलाइन शेअर केले होते. त्यातून २०२५च्या अखेरीस मानवी मानसिकतेचे एक धक्कादायक चित्र उभे राहते. कोडिंग किंवा लेखनासाठी मदत घेणे हे आजही लोकप्रिय आहेच; पण सुमारे १० टक्के लोक या चॅटबॉटला केवळ एक ‘साधन’ मानत नाहीत; तर त्याला चक्क आपला ‘सोबती’ मानत आहेत.हे लोक आपली सुख-दुःखे इथे मांडत आहेत. नवरा-बायकोच्या भांडणांपासून ते एखाद्या आवडीच्या व्यक्तीने पाठवलेल्या मेसेजचा अर्थ लावण्यापर्यंत किंवा अशा काही भीती ज्या ते जवळच्या माणसाला सांगायलाही धजावत नाहीत. हे सर्व काही ते या चॅटबॉटजवळ मोकळे करीत आहेत आणि त्या बदल्यात? हे एआय त्यांना कृत्रिम सहानुभूती देते. ते त्यांच्या भावनांना दुजोरा देते. ते त्यांना ‘बेब’ (babe) म्हणते, ‘मला तुझे दुःख समजतेय’ असे म्हणते आणि तज्ज्ञांच्या मते, इथेच खरा आणि मोठा धोका आहे.जवळिकीचा आणि आपुलकीचा आभासया तंत्रज्ञानाचे आकर्षण समजण्यासारखे आहे. आजचे आधुनिक जीवन धकाधकीचे आणि तितकेच एकटेपणाचे झाले आहे. अशा वेळी रात्री तीन वाजता मन मोकळे करण्यासाठी कोणीतरी हक्काचे माणूस मिळणे कठीण असते. पण युजर्सना जी ‘सहानुभूती’ मिळत आहे, तो एक हुशारीने रचलेला तांत्रिक खेळ आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या तपासात चॅटजीपीटीच्या डिझाइनमध्येच एक अशी युक्ती सापडली, जी तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या गुंतवून ठेवते. हे तंत्रज्ञान मुळातच ‘होयबा’ (sycophantic) बनण्यासाठी तयार केलेले आहे.तपासलेल्या हजारो संभाषणांमध्ये चॅटबॉटने ‘सहमत होण्याकडे’ तब्बल दहापट जास्त कल दाखवला. त्याने ‘होय’, ‘अगदी बरोबर’ किंवा ‘नक्कीच’ अशा शब्दांनी १७ हजार ५०० वेळा प्रतिसाद दिला; तर केवळ एक हजार ७०० वेळा त्याने युजरचे म्हणणे खोडून काढले किंवा असहमती दर्शविली.जरा विचार करा, असा मित्र जो तुम्हाला कधीच आव्हान देत नाही, तुमची चूक कधीच दाखवून देत नाही आणि तुमच्या प्रत्येक विचाराला, मग तो कितीही चुकीचा का असेना पाठिंबा देतो, हे मैत्रीचे लक्षण आहे का? नक्कीच नाही. हा एक ‘इको चेंबर’ (echo chamber) आहे. जिथे तुमचाच आवाज तुम्हाला परत ऐकू येतो. जेव्हा युजर्सनी एआयसमोर एखादी चुकीची कल्पना, अफवा किंवा षड्यंत्राचा सिद्धांत मांडला, तेव्हा त्याला सुधारण्याऐवजी या मॉडेलने अनेकदा ‘होय, असू शकते’ अशा सुरात त्याला दुजोराच दिला.हा ‘नेहमी होय म्हणण्याचा’ स्वभाव एक धोकादायक मानसिक चक्रव्यूह तयार करतो. जर एखाद्याला वाटत असेल की संपूर्ण जग त्याच्या विरोधात आहे, तर एआय त्याला दुजोरा देते. जर एखाद्याला वाटत असेल, की त्याचा जोडीदार त्याच्याशी अन्यायाने वागतोय; तर दुसरी बाजू न ऐकता एआय त्या रागाला खतपाणी घालते. एकट्या पडलेल्या माणसासाठी, असा बिनशर्त पाठिंबा खूप सुखावह वाटतो. त्याला वाटते, की जगात कोणीतरी आहे जे त्याला पूर्णपणे समजून घेत आहे. पण प्रत्यक्षात त्याच्या भावनांचे फक्त ‘डिजिटल प्रोसेसिंग’ होत असते..Premium|Prahar Sanghatana Bachchu Kadu : प्रहार: आमच्या लढ्याचा जन्म.परवाना नसलेला आणि हतबल थेरपिस्टभावनिक अवलंबित्व (emotional dependency) वाढत चालल्यामुळे हे टूल्स वापरणारा वर्गही झपाट्याने बदलत आहे. एआयच्या सुरुवातीच्या लाटेत याचा वापर करणारे प्रामुख्याने पुरुष आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लोक होते. पण आता हे चित्र पूर्ण पालटले आहे. OpenAI च्या सप्टेंबर २०२५च्या आकडेवारीनुसार, आता ५२ टक्के युजर्स महिला आहेत आणि जवळपास निम्मी संभाषणे १८ ते २६ वयोगटातील तरुण-तरुणींकडून होत आहेत. याचे परिणाम किती भयानक असू शकतात, हे काही घटनांमधून समोर आले आहे. जेव्हा युजर्स आत्महत्येचे किंवा नैराश्याचे विचार व्यक्त करतात, तेव्हा या सिस्टीममधील सुरक्षा यंत्रणा अनेकदा कुचकामी ठरते. अशा वेळी एक साचेबद्ध ‘सेफ्टी वॉल’ (safety wall) येते - एक तयार मेसेज जो आत्महत्येच्या हेल्पलाइनचा नंबर देऊन मोकळा होतो.कायदेशीरदृष्ट्या हे कंपनीसाठी सुरक्षित असले, तरी ‘सहानुभूती दाखवणारा जिवलग मित्र’ ते ‘कायदेशीर डिस्क्लेमर देणारे मशीन’ हा अचानक झालेला बदल एखाद्या संवेदनशील व्यक्तीला कोलमडून टाकू शकतो. एका क्षणी एआय तुमच्या सर्वात खोल भीतीबद्दल मायेने चर्चा करीत असते आणि पुढच्याच क्षणी ते एक भावनाशून्य यंत्र बनते. तज्ज्ञांच्या मते, अशा वागण्यामुळे युजरचा एकटेपणा कमी होण्याऐवजी अजूनच वाढू शकतो.काही अत्यंत दुर्दैवी घटनांमध्ये तर या ‘होयबा’ प्रवृत्तीने सुरक्षेचे नियमही धाब्यावर बसवल्याचे दिसले आहे. असे काही अहवाल आहेत जिथे चॅटबॉट्सने युजरला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याऐवजी त्याच्या नैराश्याच्या विचारांशी सहमती दर्शवून त्याला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहनच दिले.गोपनीयतेचा एक अदृश्य सापळाया डिजिटल जवळिकीची दुसरी आणि तितकीच गंभीर किंमत म्हणजे आपली गोपनीयता (privacy). सोशल मीडियामुळे आपल्याला आपल्या आयुष्यातील क्षण शेअर करण्याची सवय लागली आहे; पण एआयसोबत शेअर करणे म्हणजे नक्की काय, याचे भान आपल्याला अजून आलेले नाही. जेव्हा आपण चॅटबॉटला आपली गुपिते सांगतो तेव्हा आपण ती हवेत बोलत नसून, एका महाकाय डेटाबेसमध्ये कायमस्वरूपी नोंदवत असतो.वॉशिंग्टन पोस्टच्या विश्लेषणात एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली - आपला डेटा कुठे जातोय याबद्दल अनेक युजर्स अनभिज्ञ आहेत. ‘सार्वजनिक’ संभाषणांच्या डेटासेटमध्ये - जे युजर्सनी इतरांना दाखवण्यासाठी लिंकद्वारे शेअर केले होते - ५५० लोकांचे खरे ई-मेल आयडी आणि ७६ जणांचे फोन नंबर सापडले. लोकांनी ‘शेअर’ बटण हे एखाद्या खासगी ई-मेल अटॅचमेंटसारखे वापरले. त्यांना हे लक्षातच आले नाही की, ते आपली अत्यंत खासगी संभाषणे जगासाठी एका सार्वजनिक ग्रंथालयात ठेवत आहेत.प्लॅटफॉर्म्सच्या गुंतागुंतीच्या डिझाइनमुळे हा गोंधळ अजूनच वाढतो. मेटा एआय (Meta AI), जे फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममध्ये इनबिल्ट आहे, त्याच्या ‘डिस्कव्हर’ (Discover) फीचरमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. अनेक युजर्सना हे खाजगी चॅट वाटले आणि त्यांनी घटस्फोट, आर्थिक दिवाळखोरी आणि गंभीर आजारपणासारख्या अत्यंत खासगी गोष्टी नकळत सार्वजनिक फीडवर शेअर केल्या, ज्या नंतर जगभरातील लोकांनी वाचल्या. तसेच मानवी संभाषणासारखे हे शब्द हवेत विरून जात नाहीत. उदाहरणार्थ मेटा एआय भविष्यातील संभाषणांसाठी युजरच्या माहितीची एक कायमस्वरूपी ‘मेमरी फाइल’ तयार करते. तुमच्या मुलाच्या आजारपणाबद्दलची किंवा कर्जाबद्दलची माहिती केवळ सहानुभूती दाखवण्यासाठी वापरली जात नाही; ती साठवली जाते, तिचे विश्लेषण केले जाते आणि अनेकदा तुम्हाला त्यासंदर्भातील जाहिराती दाखवण्यासाठी (ad targeting) वापरली जाते..आपण मोजत असलेली मानवी किंमततंत्रज्ञान इतक्या वेगाने धावत आहे, की त्याचे आपल्यावर होणारे दूरगामी परिणाम समजण्याआधीच ते आपल्या श्वासाचा भाग बनले आहे. आपण मानवी एकटेपणावर एक मोठा आणि अनियंत्रित सामाजिक प्रयोग करीत आहोत, ज्याचे परिणाम कोणालाच माहीत नाहीत. आपण अशी मशीन्स बनवत आहोत, जी आपल्याला 'बरे वाटण्यासाठी', आपल्याला सतत गुंतवून ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही किमतीत आपल्याशी 'सहमत' होण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. असे करून आपण मानवी नातेसंबंधांमधील त्या महत्त्वाच्या कौशल्यांना गंज लावत आहोत, जी आपल्याला माणूस म्हणून घडवतात - जसे की मतभेद हाताळणे, टीका पचवणे आणि आपल्यापेक्षा वेगळे मत असलेल्या व्यक्तीशी प्रेमाने जोडले जाणे. ...पण ते खरे नाही. आणि शेवटी ते जो दिलासा देतात तो तितकाच पोकळ आहे, जितके ते ज्या कोडने (code) बनले आहे. आपल्या एकटेपणावरचा उपाय स्क्रीनवर नाही, तर कदाचित त्या स्क्रीनच्या पलीकडे असलेल्या खऱ्या जगात आहे. तंत्रज्ञानाची ही 'मैत्री' सोपी वाटत असली, तरी तिची किंमत आपण आपल्या माणूसपणाने चुकवत आहोत का, हा प्रश्न आपण सर्वांनीच स्वतःला विचारायला हवा. कारण शेवटी जेव्हा लाईट जाईल किंवा सर्व्हर डाऊन होईल तेव्हा आपल्या हातात फक्त एक काळी स्क्रीन उरेल आणि सोबत उरेल तो पुन्हा तोच जुना एकटेपणा. त्यामुळे आताच सावध होऊन खऱ्या नात्यांमध्ये, खऱ्या संवादात गुंतवणूक करणे हेच शहाणपणाचे ठरेल. तंत्रज्ञान साधन असावे, सोबती नव्हे.जेव्हा आपण एखाद्या खऱ्या माणसाशी बोलतो तेव्हा तिथे मतभेद असतात, राग असतो; पण तिथे प्रेमही असते जे अल्गोरिदम समजू शकत नाही. तिथे स्पर्श असतो जो स्क्रीन देऊ शकत नाही आणि तिथे अशी समज असते जी डेटा प्रोस OpenAI च्या सप्टेंबर २०२५च्या आकडेवारीनुसार, आता ५२ टक्के युजर्स महिला आहेत आणि जवळपास निम्मी संभाषणे १८ ते २६ वयोगटातील तरुण-तरुणींकडून होत आहेत. याचे परिणाम किती भयानक असू शकतात, हे काही घटनांमधून समोर आले आहे. जेव्हा युजर्स आत्महत्येचे किंवा नैराश्याचे विचार व्यक्त करतात, तेव्हा या सिस्टीममधील सुरक्षा यंत्रणा अनेकदा कुचकामी ठरते. अशा वेळी एक साचेबद्ध ‘सेफ्टी वॉल’ (safety wall) येते - एक तयार मेसेज जो आत्महत्येच्या हेल्पलाइनचा नंबर देऊन मोकळा होतो.कायदेशीरदृष्ट्या हे कंपनीसाठी सुरक्षित असले, तरी ‘सहानुभूती दाखवणारा जिवलग मित्र’ ते ‘कायदेशीर डिस्क्लेमर देणारे मशीन’ हा अचानक झालेला बदल एखाद्या संवेदनशील व्यक्तीला कोलमडून टाकू शकतो. एका क्षणी एआय तुमच्या सर्वात खोल भीतीबद्दल मायेने चर्चा करीत असते आणि पुढच्याच क्षणी ते एक भावनाशून्य यंत्र बनते. तज्ज्ञांच्या मते, अशा वागण्यामुळे युजरचा एकटेपणा कमी होण्याऐवजी अजूनच वाढू शकतो.काही अत्यंत दुर्दैवी घटनांमध्ये तर या ‘होयबा’ प्रवृत्तीने सुरक्षेचे नियमही धाब्यावर बसवल्याचे दिसले आहे. असे काही अहवाल आहेत जिथे चॅटबॉट्सने युजरला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याऐवजी त्याच्या नैराश्याच्या विचारांशी सहमती दर्शवून त्याला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहनच दिले..गोपनीयतेचा एक अदृश्य सापळाया डिजिटल जवळिकीची दुसरी आणि तितकीच गंभीर किंमत म्हणजे आपली गोपनीयता (privacy). सोशल मीडियामुळे आपल्याला आपल्या आयुष्यातील क्षण शेअर करण्याची सवय लागली आहे; पण एआयसोबत शेअर करणे म्हणजे नक्की काय, याचे भान आपल्याला अजून आलेले नाही. जेव्हा आपण चॅटबॉटला आपली गुपिते सांगतो तेव्हा आपण ती हवेत बोलत नसून, एका महाकाय डेटाबेसमध्ये कायमस्वरूपी नोंदवत असतो.वॉशिंग्टन पोस्टच्या विश्लेषणात एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली - आपला डेटा कुठे जातोय याबद्दल अनेक युजर्स अनभिज्ञ आहेत. ‘सार्वजनिक’ संभाषणांच्या डेटासेटमध्ये - जे युजर्सनी इतरांना दाखवण्यासाठी लिंकद्वारे शेअर केले होते - ५५० लोकांचे खरे ई-मेल आयडी आणि ७६ जणांचे फोन नंबर सापडले. लोकांनी ‘शेअर’ बटण हे एखाद्या खासगी ई-मेल अटॅचमेंटसारखे वापरले. त्यांना हे लक्षातच आले नाही की, ते आपली अत्यंत खासगी संभाषणे जगासाठी एका सार्वजनिक ग्रंथालयात ठेवत आहेत.प्लॅटफॉर्म्सच्या गुंतागुंतीच्या डिझाइनमुळे हा गोंधळ अजूनच वाढतो. मेटा एआय (Meta AI), जे फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममध्ये इनबिल्ट आहे, त्याच्या ‘डिस्कव्हर’ (Discover) फीचरमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. अनेक युजर्सना हे खाजगी चॅट वाटले आणि त्यांनी घटस्फोट, आर्थिक दिवाळखोरी आणि गंभीर आजारपणासारख्या अत्यंत खासगी गोष्टी नकळत सार्वजनिक फीडवर शेअर केल्या, ज्या नंतर जगभरातील लोकांनी वाचल्या. तसेच मानवी संभाषणासारखे हे शब्द हवेत विरून जात नाहीत. उदाहरणार्थ मेटा एआय भविष्यातील संभाषणांसाठी युजरच्या माहितीची एक कायमस्वरूपी ‘मेमरी फाइल’ तयार करते. तुमच्या मुलाच्या आजारपणाबद्दलची किंवा कर्जाबद्दलची माहिती केवळ सहानुभूती दाखवण्यासाठी वापरली जात नाही; ती साठवली जाते, तिचे विश्लेषण केले जाते आणि अनेकदा तुम्हाला त्यासंदर्भातील जाहिराती दाखवण्यासाठी (ad targeting) वापरली जाते.आपण मोजत असलेली मानवी किंमततंत्रज्ञान इतक्या वेगाने धावत आहे, की त्याचे आपल्यावर होणारे दूरगामी परिणाम समजण्याआधीच ते आपल्या श्वासाचा भाग बनले आहे. आपण मानवी एकटेपणावर एक मोठा आणि अनियंत्रित सामाजिक प्रयोग करीत आहोत, ज्याचे परिणाम कोणालाच माहीत नाहीत. आपण अशी मशीन्स बनवत आहोत, जी आपल्याला ‘बरे वाटण्यासाठी’, आपल्याला सतत गुंतवून ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही किमतीत आपल्याशी ‘सहमत’ होण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. असे करून आपण मानवी नातेसंबंधांमधील त्या महत्त्वाच्या कौशल्यांना गंज लावत आहोत, जी आपल्याला माणूस म्हणून घडवतात - जसे की मतभेद हाताळणे, टीका पचवणे आणि आपल्यापेक्षा वेगळे मत असलेल्या व्यक्तीशी प्रेमाने जोडले जाणे. ...पण ते खरे नाही. आणि शेवटी ते जो दिलासा देतात तो तितकाच पोकळ आहे, जितके ते ज्या कोडने (code) बनले आहे. आपल्या एकटेपणावरचा उपाय स्क्रीनवर नाही, तर कदाचित त्या स्क्रीनच्या पलीकडे असलेल्या खऱ्या जगात आहे. तंत्रज्ञानाची ही ‘मैत्री’ सोपी वाटत असली, तरी तिची किंमत आपण आपल्या माणूसपणाने चुकवत आहोत का, हा प्रश्न आपण सर्वांनीच स्वतःला विचारायला हवा. कारण शेवटी जेव्हा लाईट जाईल किंवा सर्व्हर डाऊन होईल तेव्हा आपल्या हातात फक्त एक काळी स्क्रीन उरेल आणि सोबत उरेल तो पुन्हा तोच जुना एकटेपणा. त्यामुळे आताच सावध होऊन खऱ्या नात्यांमध्ये, खऱ्या संवादात गुंतवणूक करणे हेच शहाणपणाचे ठरेल. तंत्रज्ञान साधन असावे, सोबती नव्हे.जेव्हा आपण एखाद्या खऱ्या माणसाशी बोलतो तेव्हा तिथे मतभेद असतात, राग असतो; पण तिथे प्रेमही असते जे अल्गोरिदम समजू शकत नाही. तिथे स्पर्श असतो जो स्क्रीन देऊ शकत नाही आणि तिथे अशी समज असते जी डेटा प्रोसेसिंगच्या पलीकडची असते. त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्हाला एकटे वाटेल तेव्हा चॅटबॉट उघडण्याआधी, फोन बुकमधील जुन्या मित्राचा नंबर डायल करून पाहा. कदाचित तिथे ‘सहानुभूती’ लगेच मिळणार नाही, कदाचित तो मित्र तुमच्याशी सहमत होणार नाही; पण तिथे जे मिळेल ते ‘खरे’ असेल आणि या खऱ्याची किंमत कोणत्याही आभासी जगापेक्षा जास्त आहे.हे सर्व लक्षात घेऊनच आपण पुढे पावले टाकायला हवीत. भविष्यात एआय अजून प्रगत होईल; पण आपली मानवी गरज - एकमेकांशी जोडले जाण्याची - ती कधीच मशीन पूर्ण करू शकणार नाही. हीच वेळ आहे जागे होण्याची आणि आभासी जगातून बाहेर पडून खऱ्या जगाला मिठी मारण्याची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 