Premium|AI emotional dependency : एकटेपणा विसरण्यासाठी अमेरिकी नागरिक AI चा आधार का घेत आहेत?

impact of AI on society : आधुनिक जीवनातील एकटेपणा दूर करण्यासाठी लाखो अमेरिकन नागरिक चॅटजीपीटी सारख्या एआय चॅटबॉट्सला सोबती मानत असून, या कृत्रिम सहानुभूतीमुळे भावनिक अवलंबित्व वाढणे, गोपनीयतेचा धोका आणि खऱ्या मानवी नातेसंबंधांचा ऱ्हास होत असल्याचे विश्लेषण या लेखात केले आहे.
अवतरण टीम
Updated on

ब्रिजेश सिंह

आज लाखो अमेरिकन एका नव्या सोबत्याचा आधार घेत आहेत. तो कोणी माणूस नाही तर एक मोबाईल ॲप आहे. आपण एआयचा वापर फक्त कामे जलद करण्यासाठी नाही; तर आपला एकटेपणा विसरण्यासाठी करीत आहोत. भविष्यात एआय अजून प्रगत होईल; पण एकमेकांशी जोडले जाण्याची आपली मानवी गरज ती मशीन पूर्ण करू शकणार नाही.

ती उलटून गेलेली असते, घरात एक भयाण शांतता पसरलेली असते आणि मोबाईलवर मित्रांचे मेसेज येणेही कधीच थांबलेले असते. अशा वेळी आज लाखो अमेरिकन एका नव्या सोबत्याचा आधार घेत आहेत. हा सोबती कधी झोपत नाही, तुम्हाला कधीच बोल लावत नाही आणि विशेष म्हणजे तो नेहमी अगदी न चुकता तुमच्या प्रत्येक शब्दाशी सहमत असतो.

