Premium|Gen Z relationships: प्रेमाच्या नव्या व्याख्या जुन्या पिढीला धक्का देणारे सत्य

आपलं काय? आपण कोरडे पाषाण! सत्य हेच आहे, की आपल्याला प्रेमातलं ढिम्म काही कळत नाही. निव्वळ एका पोरीच्या (किंवा पोराच्या) प्रेमात पडून काही काळ झुरलं, हुरहुरलं, फिरफिरलं आणि बोहल्यावर चढलं की प्रेम होत नसतं. प्रेमाची परिणती विवाहात होणं, हा तर फारच जुनाट विचार झाला..मचा जरी प्रेमविवाह झाला असला तरी तुम्ही प्रेमबिम केलेलंच नाही. कित्तीही प्रेमात पडून तुम्ही लग्नबिग्न केलं असलं तरी ते शेवटी अरेंज्ड म्यारेजच होतं, हे तुम्हाला कोणी सांगितलं आहे का? चाळिशी-पन्नाशीच्या उंबरठ्यावरच्या प्रेमवीरांना धक्का बसेल, याची पूर्ण कल्पना आहे. साठीच्या उंबरठ्यावरच्यांना किंवा त्या पलीकडे पोहोचलेल्यांना तर आम्ही जमेससुद्धा धरत नाही; पण आता सत्य सांगण्याशिवाय पर्याय नाही. मन घट्ट करा आणि ऐका : तुम्ही प्रेम केलंच नाही. इतकंच नव्हे; तर प्रेम कशाशी खातात, हेही तुम्हाला माहीत नाही.पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ,पंडत भया न कोय।ढाई आखर प्रेम का,पढ़े सो पंडत होय॥.Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.असं कबिराने एका दोह्यात म्हटलंय. प्रेमाची अडीच अक्षरं वाचलेला मनुक्ष पंडित होतो, असा कबिराचा दावा आहे. कारण प्रेमाच्या अडीच अक्षरात काय काय सामावलं आहे, याचा पत्ता बहुधा त्या प्रज्ञावंत विणकराला लागला होता.आपलं काय? आपण कोरडे पाषाण! सत्य हेच आहे, की आपल्याला प्रेमातलं ढिम्म काही कळत नाही. (टीप : ‘ढिम्म’च्या जागी प्रत्येकाने आपापल्या मगदुरानुसार अन्य चपखल शब्द वापरावा.) निव्वळ एका पोरीच्या (किंवा पोराच्या) प्रेमात पडून काही काळ झुरलं, हुरहुरलं, फिरफिरलं आणि बोहल्यावर चढलं की प्रेम होत नसतं. प्रेमाची परिणती विवाहात होणं, हा तर फारच जुनाट विचार झाला. तो तर आमच्या पिढीलाही मान्य नव्हता. ‘प्रेम कर भिल्लासारखं बाणावरती खोचलेलं’ असं कविवर्य कुसुमाग्रजांनी सांगूनही आम्ही फारसा पुढाकार घेऊ शकलो नाही, हे सत्य आहे. उगीच काय बाणबिण घेऊन हिंडायचं? पोरगी आवडली, तिला विचारलं. ती ‘वडलांना विचारून सांगते’ असं म्हणाली. कपाळात दोन आठ्या आणि टेंगळं घेऊन चार दिवस फिरलो. मग तिचा बाप ‘बरं’ म्हटल्यावर महिना उलटायच्या आत बोहोल्यावर चढलो... बस्स, आमची प्रेमकहाणी या चार वाक्यांत संपते. गुलाब आणायचे दिवस कधी संपले आणि कोथिंबीर आणायचे कधी सुरू झाले, हे कळलंदेखील नाही..तसं प्रेमाबिमाबद्दल भलभलते गैरसमज घेऊन आम्ही तेव्हाही वावरत होतो. त्याला कारणीभूत बव्हंशी हे कविलोक आणि भावगीतवाले! ‘जळतो पतंग वेड्या, ज्योतीस दोष का रे’ किंवा ‘माझा होशील का? होशील काऽऽ... होऽऽशील का’ असं गाणं कुणी बेसुरं म्हटलं तरी आमचे डोळे मदिर होत. विशेषत: पाडगावकर आणि अरुण दाते यांनी आमची प्रचंड दिशाभूल गेली, असं आमचं स्वच्छ मत आहे. उदाहरणार्थ, ‘शुक्रतारा मंदवारा’ हे गाजलेलं भावगीत आमच्या पिढीला नुकसानीत ढकलणारं ठरलं. ‘क्षण एक पुरे प्रेमाचा, वर्षाव पडो मरणांचा’ अशी ग्वाही गोविंदाग्रजांनी दिली, तीही आम्ही खरी मानली. तुमचं आणि आमचं प्रेम सेम असतं, असं पाडगावकरांनी लिहून ठेवलं, त्यावर विश्वास ठेवून मोकळे झालो. छे, सगळा घोटाळाच झाला.हल्लीच्या पिढीने प्रेमाच्या वेगवेगळ्या तऱ्हा नि टप्पे नीट नोंदवून ठेवले आहेत. मुळात या टप्प्यांमध्ये प्रेम ही अनिवार्य गोष्ट नाही, हे सर्वात विशेष. नुकताच आम्ही सिच्युएशनशिप हा शब्द ऐकला. रिलेशनशिप माहीत होता; पण हे नवीन प्रकरण काय, ते समजेना.स्वभावधर्म आणि मोकळा वेळ अनुकूल असल्याने आम्ही ‘नये भारत का नया प्रेम’ या विषयाचं सुनिश्चित चौकटीत परिशीलन आणि आलोडन केलं. ‘प्रेमटप्प्यांचे प्रकार आणि त्याच्या भावानुगर्भित विविध छटा आणि त्याचे परिणाम-दुष्परिणाम’ हा प्रबंध आम्ही लिहू शकतो. आणखी वय वाढलं की लिहू, असं ठरवलं आहे. तत्पूर्वी नव्या प्रेमातील काही संज्ञांची माहिती येथे अज्ञ, अडाणी, येड्याखुळ्या वाचकांसाठी देत आहो...टाइमपास एवं सिच्युएशनशिप : ‘अ’वर ‘ब’ने प्रेम सुरू केलं. हे मुलगा आणि मुलगी असावेत, अशी पूर्वअट नाही. यांमध्ये सर्वप्रकारचे विभ्रम किंवा शृंगाराचे प्रकार संभवले तरी बांधिलकी नावाची वैतागवाडी काहीही नसते. यात कॉफी, बर्गर, पिझ्झापासून आमलेटापर्यंत बऱ्याच गोष्टी येतात. हे केवळ त्या परिस्थितीपुरतं मर्यादित नातं असतंय. आमच्या काळात याला टाइमपास असं म्हणत असत, असं पुसट आठवतं..Nanded News : वाह रे पठ्ठ्या... आठ वर्षांत १६ ब्रेकअप... तरी नव्या पार्टनरच्या शोधात!.पावचुरी एवं ब्रेड क्रंबिंग : ‘अ’ आणि ‘ब’ यांचं काहीतरी गुटरगूं सुरू आहे. याचा अर्थ काही सीरिअस वगैरे नाही हं! नुसतंच एकमेकांना घास टाकणं! बघाबघी, हसाहशी, लाजालाजी, भुवई उडवणं वगैरे. ही काही रिलेशनशिप नाही. उगीच आपलं काहीतरी. कुछ कुछ होता है एवढंच. वडापाव ऑफर करणं, डब्यातली गुळपापडीची वडी पुढे करणं असं सगळं यात समाविष्ट आहे. आमच्या काळी पोरी समोर आल्या की वह्या घट्ट कवटाळून दोन्ही वेण्या उडवत, पोक काढून भराभर चालू पडत. आम्ही जागच्या जागी खलास! हे पावाचा चुरा टाकण्यासारखंच.वेटिंग लिस्ट एवं बेंचिंग : हे जरा थोडं अधिक सखोल प्रकरण आहे. कसं समजावू? ओके. त्र्यंबकेश्वरी दिवस करायला गेलेल्यांना पाटावर बसवून केस कापायला घेतात. वस्तरा फिरवून पाट काढून सरळ दुसरी डोई हातात घेण्यासाठी कारागीर उकिडवाच शेजारच्या पाटाकडे वळतो. पहिल्या पाटावरचा गडी पाट काढलेल्या अवस्थेत कुठं पळून जाणार? बसतो बिचारा तसाच. हे बेंचिंग! समोरील आयटेम केवळ दूर जाऊ नये, म्हणून त्याच्या संपर्कात राहायचं; पण नो कमिटमेंट.नो थापेबाजीघोळसणं एवं घोस्टिंग : ‘अ’ आणि ‘ब’ यांचं सारं काही व्यवस्थित सुरू असताना एक जण अचानक गायब होतो किंवा होते. व्हॉटस््अॅप नाही, इन्स्टा नाही, सोशल मीडिया नाही की साधा मेसेज नाही. जस्ट गायब! एकट्याची जाम तंतरते. उसकू घोस्टिंग बोलता है. यात एकट्याला कटिंग, कॉफी प्यावी लागते. कोल्ड्रिंकही सिंगल स्ट्रॉने प्यावं लागतं.उशीप्रयोग एवं कुशनिंग : ‘अ’ने ‘ब’ला डॉज दिला तरी ‘ब’ डगमगत नाही. कारण त्याने किंवा तिने एक उशी पर्याय म्हणून तयार ठेवलेली असते. माणसाकडे नेहमी प्लॅन बी रेडी असावा. प्लॅन ए फेल गेला की दुसरा पर्याय पाहिजे. यासाठी माणूस फार चतुर पाहिजे. आता सांगा, यात तुमचं ते प्रेमबिम कुठं आलं? गेलास किंवा गेलीस उडत, हा ॲटिट्यूड शाश्वत सत्य आहे! यात बर्गर, पिझ्झा, स्मूदी, कॉफी यांची रेलचेल असते..परिभ्रमण एवं ऑर्बिटिंग : ‘अ’ आणि ‘ब’चं प्रकरण काही कारणाने संपलं. ब्रेकप! ‘आजपासून तू मला मेलीस किंवा मेलास’, ‘जाव, तुम्हारा काला मूंह लेकर कहीं भी’, ‘अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है’ असे डायलॉग झाले की स्टोरी संपली, असं होत नाही. अचानक एक दिवस ‘अ’ उगवतो आणि ‘ब’च्या सोशल मीडियावरच्या पोस्टीला हळूच लाइक करतो! ग्रुपमध्ये पुन्हा मिसळून आसपास राहतो. डोळ्यासमोरून हटत नाही अजिबात. ही मुंगळ्यांसारखी चिवट जात. सोडता सोडत नाहीत. याला म्हणतात परिभ्रमण! हा एक प्रकारचा प्रेमळ लोचटपणा असतो.कोरडी हापशी एवं ड्राय टेक्स्टिंग : मेसेजमध्ये ओलावा नाही. नुसता अंगठा किंवा नमस्कार! गुलाबाचं फूल नाही, थेट गुच्छाची इमोजी. फूल पाठवलंच तर कमळाचं वगैरे. त्रोटक उत्तरं. एक शब्दीय प्रतिसाद. हे कोरडी हापशी मारण्यापैकी. दांडा कितीही खेचा, पाण्याचे तीन-चार थेंब येतील! कडकडीत उपासाचे हे दिवस...भॉ एवं झोंबिइंग : दाराआड लपून एखाद्याला भॉ करणं सगळ्यांना ठाऊक असेल. ‘अ’ने ‘ब’ला घोस्टिंग केल्यानंतर अचानक येऊन पहिल्यासारखं वागायला सुरुवात केली की त्याला झोंबिइंग अशी संज्ञा प्राप्त होते. हा शुद्ध आगाऊपणा आहे. आपापल्या रिस्कवर करावा. यात खर्चही फार! झोंबिइंग करणाऱ्याला महागडा पिझ्झा, बर्गर वगैरे वारंवार मागवावा लागतो.खिसापाकीट एवं पॉकेटिंग : ‘अ’सोबत ‘ब’ने सिच्युएशनशिप केली. ब्रेड क्रंबिंग केलं. बेंचिंग केलं; पण हे सगळं करताना घरी पत्ता लागू दिला नाही. घरी नाही नि मित्रमंडळींनाही नाही. जणू खिशात घालून ठेवलं. त्याला म्हणायचं पॉकेटिंग. हे चिमुकलं, नाजूक प्रकरण. चोरट्यासारखं पटकन कॉफीशॉपमध्ये घुसल्यागत!...छ्या, अशा शेकडो संज्ञा आहेत. किती लक्षात ठेवणार. या सगळ्या प्रेमाच्या नाना तऱ्हांमध्ये प्रेम कुठंही नाही. असलंच तर ते अनिवार्य नाही, हे लक्षात आलंच असेल. अनिवार्य आहे फक्त कॉफी, कटिंग, बर्गर, वडापाव, चायनीज भेळ, पाणीपुरी, पिझ्झा हाच पोटभरू माल!... हे आपल्या काळात कुठं होतं? म्हणून म्हटलं, लेको, तुम्हाला प्रेमातलं काही म्हणता काहीही कळत नाही. चला, कोथिंबीर आणायला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 