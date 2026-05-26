Premium|Gen Z Unemployment and Psychological Crisis India : 'होय, मी झुरळं आहे' विचार करायला लावणारे आजचे वास्तव

श्याम पेठकर- pethkar.shyamrao@gmail.comव्यवस्थेतील अनास्थेच्या कोंडीत अडकलेला आजचा बेरोजगार जेन-झी तरुण ‘झुरळ’ ठरू लागला आहे. माणूस खरोखर उत्क्रांत होतो आहे की हळूहळू ‘झुरळमानव’ बनतो आहे? प्रश्न विचारणे धोकादायक ठरत चाललेल्या काळात ‘झुरळ’ हेच नव्या पिढीचे रूपक बनत आहे. ‘हो, मी आहे झुरळ!’ असे म्हणण्यामागील व्यंगात्मक मुद्दा बाजूला राहू दे; पण त्याआधी त्यामागची अस्वस्थता, संताप आणि विद्रोह समजून घ्यायला हवा.आमच्या बंडोपंतांचे घर... आजच्या भाषेत त्याला वन बीएचके वगैरे म्हणायचे. लिफ्ट नसलेल्या सहनिवासातील ते घर... अगदी खिडकी आणि दारांचे पडदेही वहिनींच्या त्यातल्या त्या बऱ्या; पण जुन्या साड्यांनी त्यांनीच तयार केलेले. त्यातल्या त्यात त्यांचा हा फ्लॅट प्रशस्त नाही; पण आढे भरपूर असलेला. म्हणजे अडगळीचे सामान ठेवायला खूप जागा. वहिनींनी कुठलेही आढेवेढे न घेता सगळी अडगळ या आढ्यांवर ठेवलेली. संडास-बाथरूमच्या वर असेच प्रशस्त (!) आढे, त्यावर वरच्या फ्लॅटमधून पाणी टपकत असते अधूनमधून... आता हे अधूनमधून यासाठी, की त्यांच्या अडीच हजार स्क्वेअर फुटाच्या जमिनीवरील सहा फ्लॅटच्या या स्कीममध्ये कधीमधीच पाणी असते दिवसातून... जेव्हा पाणी असते तेव्हाच वापरले जाते. नेमक्या यांच्या बाथरूमच्या वर, वरच्यांचे बाथरूम असल्याने कितीही सांभाळून वापरले तरीही पाणी वापरले, की ते खाली टपकतेच. त्यामुळे तिथे आर्द्रता असते. ओलसर वास असतो....आता हे सगळे नेपथ्य उभे केल्यावर सुज्ञ (म्हणजे व्यवस्थेला विरोध न करणारे, चुका न दाखविणारे अन् अजिबातच प्रश्न न विचारणारे) लोकांच्या लक्षात आलेच असेल, की तिथे आढ्याच्या त्या ओलसर जागेवर जेन-झी फोफावली असेल... तर रात्र होती. बंडोपंत आणि वहिनी बैठकीत म्हणजे मराठीत ड्रॉइंग रूममध्ये खाली गालिचा टाकून अन् त्यावर त्यातल्या त्यात बरी चादर टाकून झोपलेले. (हा गालिचा बंडोपंतांना त्यांच्या बहिणीने कधीतरी अहेर म्हणून दिलेला. आता तोही सच्छिद्र होऊ लागलेला). त्यांचा जेन-झी सुपुत्र घरातल्या एकमेव बेडवर मोबाईलवर रीळामग्न अवस्थेत पहुडलेला. ग्रेस असते आता तर त्यांनी या जेन-झींवर ‘रीळामग्न पिढीची लक्षणे’ असा ललितबंध लिहिला असता... तर आता त्या घरात तीनच सजीव होते, असे नाही. आढ्यावर ओलसर ठिकाणी दोन ओरिएंटल झुरळे (भारतात आढळणाऱ्या झुरळांच्या चार प्रजातींपैकी एक... यावरून लेखकाचा झुरळ या प्रकारावर किती अभ्यास आहे, हे लक्षात घ्यावे) अंधार झाल्यावर सक्रिय झालेली... मग ते भिंतीवरून खाली आले. वॉशिंग प्लेस नामक चिंचोळ्या जागेत जिथे वॉशिंग मशीन नामक एक प्रकार ठेवला होता, त्याच्या बाजूला कचऱ्याची टोपली होती. या ओरिएंटल झुरळांनी ती टोपली आढ्यावरून पाहिलेली. त्यात वहिनींनी अंड्याची टरफले सकाळीच वर्तमनापत्राच्या कागदात गुंडाळून टाकलेली. बंडोपंत अंडी खातात. मांसाहारही ते करायचे; पण आता त्यांना तो कुठल्याच अर्थाने परडवत नाही. आर्थिक-सामाजिक अशा कुठल्याच अंगाने परवडत नाही. मात्र, अंडी ते खातात. मांसाहाराला विरोध करणाऱ्यांना अंडीही आवडतील का आपण खातो ती, असा प्रश्न बंडोपंतांना पडला होता. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये मासोळी खातानाचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यावर मासोळी शाकाहारी असते, असा खुलासा करण्यात आला होता. मग अंडीही शाकाहारी आहेत, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. म्हणून आठवड्याला गुरुवार सोडून ते अंडी खातात...असो, तर ही झुरळे त्यासाठी कचऱ्याच्या कुंडीत उतरली. त्यातल्या एका ओरिएंटल झुरळाने अंड्याच्या टरफलाचा आस्वाद घेतानाच वर्तमनापत्रातील बातमीच्या अक्षरावर त्याच्या सेन्सरी मिशा फिरविल्या. त्यावरून त्याला जो काय सेन्स झाला त्यानंतर ते एकदम चिंताग्रस्त झाले. तोवर तिथे अमेरिकन आणि जर्मन प्रजातीची झुरळेही आली होती. हा का बरे असा एकदम चिंताग्रस्त झाला? झुरळातही मतदार याद्या शुद्धीकरण मोहीम राबविली जाणार आहे का? त्यात याचे नाव मतदान यादीतून काढून टाकले जाणार आहे का? याला याच्या अस्तित्वाचा दाखला देता येत नाही का? आता तीस ते पस्तीस कोटी वर्षांपासून झुरळे आहेत तर इतका जुना दाखला कसा द्यायचा? असे अनेक प्रश्न झुरळांना पडले.झुरळांना काही काम नसते आणि त्यांना मग प्रश्न पडतात. मनात प्रश्न यायला काहीही हरकत नाही; पण झुरळ बेटे तो प्रश्न झुंडीने जाऊन विचारतात. एकतर प्रश्न पडायलाच नको अन् पडले तर विचारायला नको, याचे नैसर्गिक भान झुरळांना नसते... त्यामुळे बाकी झुरळांनी म्हणजे भारतात आढळणाऱ्या अमेरिकन, जर्मन आणि ओरिएंटल म्हणजे एशियायी झुरळांनी त्या झुरळाला प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. तो म्हणाला, ‘‘बाबांनो, खूप भयानक प्रकार घडला आहे... माणूस माकडापासून उत्क्रांत झाला, हे तत्त्व नाकारण्यात आले आहे; पण आता उत्क्रांती होतच आहे आणि आता माणूस उत्क्रांत होऊन झुरळ होतो आहे, हे या वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून मला कळले आहे. बाकी मीडिया व्यवस्थाशरण झाला असला तरीही वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांनी अजूनही विश्वासार्हता टिकवून ठेवली आहे. त्यामुळे या वर्तमानपत्रात आलेली ही बातमी बघा, या देशातील तरुण बेरोजगारीने त्रस्त आहेत आणि मग ते झुरळ होतात अन् व्यवस्थेला प्रश्न विचारतात, हे निरीक्षण या देशातल्या लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या स्तंभाने नोंदविले आहे. हा न्यायाचा निकाल असल्याने तो नाकारता येत नाही... याचा अर्थ या देशातील नवी पिढी झुरळ झालेली आहे. ही उत्क्रांती आहे की अधोगती, हे कळायला मार्ग नाही... मात्र आता माणूस झुरळ व्हायला सुरुवात झालेली आहे...’’.हे ऐकून सगळेच खरे झुरळ अस्वस्थ झाले. माणसेच झुरळ होत असतील तर मग झुरळांचे काय होणार, हा प्रश्न त्यांना पडला. एका झुरळाने लगेच एआय चॅटबॉटवर जात माहिती काढली. त्यात होते, की झुरळ हा डायनोसॉरपेक्षाही पृथ्वीवर जुना आहे. याचे कारण झुरळ चिवट असतात... आता झुरळांची जैविक वैशिष्ट्ये तपासून पाहण्यात आली. ती माणसांशी ताडून पाहण्यात आली. लक्षात आले, की या देशातील माणसांमध्ये ती सगळी जैविक वैशिष्ट्ये गेल्या काही दशकांमध्ये विकसित झालेली आहेत. त्यातली काही महत्त्वाची जैववैशिष्ट्ये - झुरळे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जगू शकतात. काही आठवडे अन्नाशिवाय राहू शकतात... पाण्याशिवायही काही दिवस जगतात... विकिरण (radiation) माणसांपेक्षा जास्त सहन करू शकतात... अतिशय वेगाने धावतात म्हणजे अंगावर कुणी आले की प्रतिकार न करता पळ काढतात. अगदी छोट्या फटीतही लपू शकतात... अगदी ही सगळी वैशिष्ट्ये या देशातील माणसांमध्येही होती. ती आता विकसित होत गेली आहेत आणि नव्या पिढीत ती मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल्याने नवी पिढी आता माणूस ते झुरळ अशी गतीने उत्क्रांत झालेली आहे.झुरळांच्या पायांवर आणि स्पर्शेंद्रियांवर सूक्ष्म संवेदना ग्रहण करणाऱ्या पेशी असतात. त्यामुळे हवेतील कंपन किंवा हालचाल लगेच ओळखून ती पळ काढतात... अशीच या देशातील माणसेही पळ काढत होती, नव्या पिढीत ते जास्त दिसू लागले. झुरळे निशाचर असतात तशीच ही नवी पिढीही निशाचरच असते... अगदी पहाटेपर्यंत मोबाईलवर काहीबाही पाहत असते आणि सकाळी झोपते. आता झुरळे काहीही खातात आणि ते त्यांच्या अंगी लागते. अन्नाचे उरलेले तुकडे, कागद, गोंद-चिकट पदार्थ, कापड, मृत सजीव पदार्थ म्हणजे सडलेले पदार्थ... कशावरही झुरळे भागवून घेतात... अगदी अगदी माणसांचेच हे लक्षण आहे. म्हणूनही असेल कदाचित नव्या पिढीला ‘जेन-झी’ म्हणजे ‘जेन झुरळ’ पिढी म्हणत असावेत, हे झुरळांच्या चिंतन बैठकीत कळले. हा साक्षात्कारच होता. मात्र, माणूस उत्क्रांत होऊन झुरळ होत असताना नव्या जेन-झी झुरळमानव पिढीत जरा बगावत आली. बंडखोरी आली...झुरळांना प्रश्न पडत; पण ते विचारत नव्हते किंवा त्यांच्याकडे तसे काही माध्यम आणि बुद्धी नव्हती. आता या झुरळमानवात मात्र प्रश्न विचारण्याचा नवाच अवगुण विकसित झालेला आहे. न्यायासनावर बसलेल्या केवळ मिलेनियल मानव पिढीने हा निष्कर्ष काढला आहे.झुरळे काम मागत नव्हती, कारण त्यांच्यात शिक्षणाची पद्धत नव्हती. त्यांचा उदरनिर्वाह कशावरही होत होता. या नव्या झुरळमानव ‘जेन झुरळ’ पिढीला चांगलेचुंगले खायला हवे, कुठेही हे राहू शकत नाहीत, अगदी दाराच्या फटीतही दिवसेंदिवस काढू शकत नाहीत, अन्न आणि पाण्याविना राहू शकत नाहीत, हे मानवाचे काही गुण या झुरळमानवात कायम राहिले आहेत. तसे या देशातल्या मानवात कशाशीही जुळवून घेण्याची अचाट क्षमता आहे. मात्र, या नव्या उत्क्रांतीनंतरच्या झुरळमानवात अचानक बंडखोरी आली. बेरोजगारी त्यांना अस्वस्थ करू लागली. महागाई का? बेकारी का? हे असे का? पळसाच्या पानाला तीनच पाने का? असे प्रश्न त्यांना पडू लागले. आजकाल एसटी किंवा रेल्वेतही 'असे का? तसे का?' या प्रश्नांची उत्तरे देणारी पुस्तके विकण्यास मनाई आहे, विकायचीच असतील तर 'असे का? तसे का?' असे प्रश्न विचारून विकायचे नाहीत, असा दंडक आहे...झुरळांच्या या चिंतन बैठकीत मग जोरदार चिंतने सुरू झाली. ते बंडखोर तरुणांना झुरळ म्हणून समस्त झुरळांचा अपमान करत आहेत. आपल्या नावाने काढलेल्या पार्टीचे अकाऊंट हॅक करतात, हटवितात... अन् आपण हे सहन करायचे? मी तर आता यावर ‘झीबुक’वर सणसणीत पोस्ट टाकणार आहे आणि जमल्यास झुरळहीत याचिकाही दाखल करणार आहे...’ तो हे बोलत असताना बाकी सगळ्या झुरळांना प्रचंड काळजी वाटत राहिली. सगळेच त्याच्याकडे कमालीच्या करुणेने पाहत पुटपुटले, ‘बापरे! हा माणूस होतो आहे...’ त्याची लागण होऊ नये म्हणून बंडोपंतांच्या घरातील झुरळे सुयसुळ पळाली...बंडोपंतांच्या ‘जेन-झी’ पुत्राच्या बेडवर झुरळंच झुरळं... सकाळचे अकरा वाजले तरीही आपलं हे झुरळ उठलेलं नाही हे पाहून बंडोपंत वैतागले. त्यांनी बायकोला विचारले, ‘अजूनही उठले नाही का आपले झुरळ?’ ‘त्याला नोकरी लागत नाही, बेरोजगार आहे म्हणून काय तुम्ही त्याला झुरळ म्हणाल?’ बायको वैतागली. ‘हो, झुरळच आहे तो, सतत सोशल मीडियावर असतो. आजकाल तर कसल्या कसल्या रील्सही टाकू लागला आहे... धोकादायक आहेत त्या रील्स... अशाने आपले जगणे कठीण होईल,’ बंडोपंत म्हणाले. ‘म्हणून एकदम झुरळ?’ बंडोपंत म्हणाले, ‘हो, रात्रभर जागतो आणि पहाटे फटफटू लागलं की, झोपतो... झुरळंच असे करतात ना...’ ‘तो झुरळ तर तुम्हीच त्याला जन्म दिलात ना? मग तुम्ही कोण?’ बायकोने विचारलं. बायको आजकाल मान वर करून प्रश्न विचारू लागली आहे, हे पाहून बंडोपंतांना प्रश्न पडला, ‘हीपण झुरळीण होते आहे का? की होतीच झुरळीण?’‘सांगा ना... तो झुरळ तर त्याच्या जन्माला कारण असलेले तुम्ही कोण?’ बायकोने पुन्हा विचारलं. अनुत्तरित करणारा प्रश्न होता; पण टाळता येणार नव्हता. बंडोपंत म्हणाले, ‘हो, याच्या जन्माला झुरळच काणीभूत होते... आपण लग्नानंतर हनिमूनला गेलो होतो... तू अंघोळ करायला गेली अन् आत मोठ्ठं झुरळ दिसल्यावर किंचाळत बाहेर आलीस अन् मला बिलगलीस... मग जे व्हायला हवं होतं ते झालं अन् त्यातूनच हा जन्मला... मग याच्या जन्माला कारणीभूत कोण? झुरळामुळेच झाला अन् आता झुरळावरच गेला आहे... बघ, कसा झोपला आहे दुपार होत आली तरीही...’.असे म्हणत बंडोपंत ताडताड पुत्राच्या बेडकडे गेले. त्यांनी त्याच्या अंगावरचे पांघरूण काढले. इतकी गर्मी असतानाही हा पांघरूण का घेतो? घाम येत नसेल का? ह्युमीड वाटत नसेल का? असा प्रश्न त्यांना पडला. बायकोही मागोमाग आलीच होती. बंडोपंतांनी पांघरूण ओढले पुत्राच्या अंगावरचे. बेडवर नुसती झुरळंच... ते दचकले अन् बायको किंचाळून बंडोपंतांना बिलगली. अशी ती त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात दुसऱ्यांदा बिलगली होती...सुपुत्र झुरळात झोपला होता. बायकोही डोळे विस्फारून पाहू लागली. ‘बघ, झुरळांशी त्याचे सख्य...’ ‘नाही हो... तो झुरळ नाही...’ बायको असे म्हणत असतानाच मोबाईलमध्ये ‘टण्ण’ असा ध्वनी झाला. मुलाने टाकलेला मेसेज मोबाईलच्या पडद्यावर दिसला... त्याने एआयवरून स्वत:चे झुरळ रूप साकारले होते आणि खाली लिहिले होते, ‘हो मी आहे झुरळ!’ ते पाहून बंडोपंतांनी बायकोकडे विजयी मुद्रेने पाहिले... पण नंतर ते हादरलेही... आपला मुलगा झुरळ? म्हणजे हाही प्रश्न विचारतो? ते पराभूतासारखे बायकोकडे पाहू लागले. बायको म्हणाली, 'तर काय झाले? आपणही असे माणसांसारखे कुठवर सहन करायचे? आपणही झुरळ व्हायला हवे...' मानावाची उत्क्रांती होऊन त्याचा झुरळमानव होण्याची ही अखेरची स्टेप होती... आता सगळेच मानव झुरळ होऊन व्यवस्थेला प्रश्न विचारत सुटतील, असे वाटते! 