Premium|MTV shutdown: चार दशकांहून अधिक काळ संगीत संस्कृतीचं प्रतीक ठरलेली ‘एमटीव्ही’ वाहिनी बंद होणार, ९०च्या दशकातील पिढीला नॉस्टॅल्जिक धक्का !

गिरीश वानखेडेgirishwankhede101@gmail.comचार दशकांहून अधिक काळ युवा संस्कृतीचे प्रतीक असलेली दंतकथासदृश वाहिनी ‘एमटीव्ही’ आपले प्रसारण थांबवणार आहे. जी पिढी एमटीव्हीसोबत वाढली त्यांच्यासाठी ती बंद होणे मनाला चटका लावणारी आणि वैयक्तिक नुकसानीची बाब आहे. हा केवळ एका चॅनेलचा अंत नाही तर आपल्या तारुण्याचा एक भाग हरवण्यासारखे आहे.९०च्या दशकात उत्साही आणि बंडखोर वातावरणात वाढलेल्या लाखो लोकांच्या हृदयात ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एक मोठा बदल होणार आहे तो म्हणजे, चार दशकांहून अधिक काळ युवा संस्कृतीचे प्रतीक असलेली दंतकथासदृश वाहिनी ‘एमटीव्ही’ आपले प्रसारण थांबवणार आहे. एमटीव्ही म्युझिक, एमटीव्ही ८०, एमटीव्ही ९०, क्लब एमटीव्ही आणि एमटीव्ही लाइव्ह अशा पाच वाहिन्यांचे प्रसारण थांबणार असल्याची घोषणा स्कायडान्स मीडियामध्ये विलीन झालेल्या पॅरामाऊंट ग्लोबलने केली आहे. कंपनीच्या जागतिक खर्चकपात धोरणांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यांनी एमटीव्हीच्या संगीत व्हिडिओंच्या कॅलिडोस्कोपमधून, निर्भीड व्हीजेंच्या निवेदनातून आणि क्रांतिकारी कार्यक्रमांमधून तारुण्याचे दिवस अनुभवले त्यांच्यासाठी हा केवळ एका वाहिनीचा अंत नाही; तर स्वतःची ओळख, आपल्या आठवणी आणि त्या सुरावटीलाही अखेरचा निरोप आहे ज्यांनी आपल्या पार्ट्यांमध्ये रंगत चढवली अन् संगीताकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन कायमचा बदलला. २०२६च्या उंबरठ्यावर उभे असताना, एमटीव्ही मौन होणार हे समजणे म्हणजे दीर्घकाळ साथ देणाऱ्या आपल्या मित्राला गमावण्यासारखे आहे. एक असा मित्र, ज्याने आपल्या तारुण्य संगीतमय बनवले आणि आपल्याला संगीत ऐकण्याबरोबरच पाहायलादेखील शिकवले..१ ऑगस्ट १९८१ रोजी, अमेरिकेत एमटीव्हीने प्रथमच आपली प्रसारण सेवा सुरू केली आणि त्या दिवशी संगीत व माध्यमांचे स्वरूप कायमचे बदलले. त्या वेळी या वाहिनीवरून दाखवलेला पहिला व्हिडिओ होताद बगल्सद्वारे प्रस्तुत ‘व्हिडिओ किल्ड द रेडिओ स्टार’...हे फक्त एक गाणे नव्हते; तर तो एक जाहीरनामा होता.या व्हिडिओनेच जगाला सांगितले, की संगीत हा कलाप्रकार केवळ श्रवण भक्ती नाही; तर दृश्य संतोषदेखील आहे. किशोरवयीन मुलांनी प्रथमच आपली आवडती गाणी नुसती ऐकली नाहीत; तर चित्ररूपात अनुभवलीही - नृत्य, फॅशन आणि कथा सांगणाऱ्या रंगीबेरंगी दृश्यांमधून. याच संस्कृतीतून ‘व्हिडिओ जॉकी’ (व्हीजे) हा शब्द जन्माला आला आणि या नव्या युगाचे करिष्माई सूत्रसंचालक संगीत, संस्कृती आणि बंडखोरीच्या एका नव्या लाटेचे प्रतीक बनले. एमटीव्ही केवळ एक दूरचित्रवाणीची वाहिनी नव्हती; तर जी एक चळवळ होती, अशा पिढीची चळवळ जी नावीन्य, धाडस आणि स्वातंत्र्य शोधत आहे..प्रारंभानंतर काही काळातच एमटीव्हीच्या प्रभावाने सीमा ओलांडत ऑस्ट्रेलिया, पोलंड, जर्मनी, हंगेरी, ब्राझील, यूके, आयर्लंड आणि १९९६ मध्ये भारतही पादाक्रांत केला. भारतीय प्रेक्षकांसाठी एमटीव्ही हे कमलदलाप्रमाणे उलगडत जाणारे स्वप्न होते. त्या काळात जेव्हा भारतात आंतरराष्ट्रीय संगीत ऐकण्याची संधी केवळ अस्पष्ट रेडिओ सिग्नल्स किंवा आयात केलेल्या कॅसेटपर्यंतच मर्यादित होती, तिथे एमटीव्हीने जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्सना आपल्या दिवाणखान्यात आणले. अचानक, आपण मायकल जॅक्सनचा ‘थ्रिलर’मधील मूनवॉक, ‘लाईक अ व्हर्जिन’मधील मॅडोनाचे धाडसी रूपांतरण आणि ‘स्मेल्स लाईक टीन स्पिरिट’मधील निर्वाणाचा उद्रेक थेट आपल्या टीव्हीवर अनुभवला. एमटीव्ही इंडियाचे व्हीजे - निखिल चिनप्पा, अनुषा दांडेकर, सायरस साहुकार आणि शेनाझ ट्रेझरीवाला - हे केवळ सूत्रसंचालक नव्हते; तर ते आपले सांस्कृतिक मार्गदर्शक बनले होते. त्यांच्या विनोदबुद्धीमुळे आणि वाक््चातुर्यामुळे भारतीय तरुणांना जागतिक पॉप संस्कृती अचानक घरची वाटू लागली होती. एमटीव्ही इंडिया केवळ संगीत आधारित वाहिनी नव्हती; तर ती सतत नव्याच्या शोधात असणाऱ्या धाडसी आणि निर्भीड तरुणांची एक चळवळ होती.१९९६ मध्ये जेव्हा एमटीव्ही इंडिया लॉन्च झाले तेव्हा त्यांनी केवळ संगीत आणले नाही; तर एक सांस्कृतिक क्रांती घडवून आणली. सायरस ब्रोचा याने सादर केलेल्या ‘एमटीव्ही बकरा’ कार्यक्रमाने खोडकर विनोदातून भारतीय तरुणांच्या मस्तीला ओळख दिली. ‘एमटीव्ही मोस्ट वॉन्टेड’ कार्यक्रमात प्रेक्षकांनी पाठवलेल्या गाण्याच्या विनंत्या व्हीजे मित्राने पाठवलेल्या पत्राच्या रूपात सादर करत असत, ज्यामुळे तो एक मैत्रीपूर्ण संवाद वाटत असे. ‘एमटीव्ही मेड इन इंडिया’ने स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून दिले आणि बॉलीवूडच्या मेलोड्रामाचा जागतिक पॉपसोबत संगम साधण्याचा प्रयत्न केला. अलिशा चिनॉय आणि कॉलोनियल कझिन्ससारख्या कलाकारांची ओळख आपल्याला याच व्यासपीठाने करून दिली. एमटीव्ही स्टाइल चेक आणि हाऊस ऑफ स्टाइलने आपल्याला फॅशन हा संगीताचा अविभाज्य भाग आहे, हे शिकवले. ‘व्हिडिओकॉन फ्लॅशबॅक’ कार्यक्रमातून जावेद जाफरीने आपल्या विनोदी शैलीतून संगीताचा इतिहास मनोरंजक पद्धतीने जिवंत केला..एमटीव्ही हे केवळ एक चॅनेल नव्हते; तर ते आपल्या सामाजिक जीवनाच्या हृदयाची धडकन होते. ९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीला, भारतातील रेस्टो-बार, कॅफे आणि कॉलेज हँगआउट्समध्ये एमटीव्ही सतत स्क्रीनवर उपस्थित असे. या चॅनेलवरील उत्साही दृश्ये आणि ठेका धरायला लावणारे संगीत एक जिवंत वातावरण निर्माण करत होते. गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यावरच्या पार्ट्यांपासून ते मुंबईतील फ्लॅट्समधील रात्रीच्या मेळाव्यांपर्यंत, एमटीव्ही तरुणाईसाठी सतत काहीतरी सादर करत असे. या चॅनेलवरच्या गाण्यांचा आवाज कमी असला तरीही व्हिडिओ खूप बोलके असायचे - टवटवीत, रंगीत आणि अत्याधुनिक! ती गाणी एक अशी दृश्यात्मक भाषा होती जी आवाजापेक्षाही जास्त प्रभावशाली होती. आपण घरगुती पार्ट्यांमध्ये ‘माकारेना’वर नाचायचो, कॉलेज कॅन्टीनमध्ये ‘एनएसवायएनसी’च्या कोरिओग्राफीची नक्कल करायचो आणि मलायका अरोरासारख्या व्हीजेच्या सहज ‘कूलनेस’चे अनुकरण करण्याचे स्वप्न पाहायचो. एमटीव्ही आपल्या पहिल्या प्रेम प्रकरणात, रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या अभ्यास सत्रात, नियमांच्या आणि समाजाच्या बंधनाविरुद्धच्या बंड पुकारण्याच्या काळात सदैव, सर्वत्र आपल्यासोबत होता.संगीताव्यतिरिक्त, एमटीव्हीने आपल्याला जागतिक जीवनशैलीची ओळख करून दिली. ‘एमटीव्ही रोडीज’ आणि ‘एमटीव्ही स्प्लिट्सव्हिला’सारख्या कार्यक्रमांनी तरुणाईच्या सहज आणि उत्साहाला नवा रंग दिला, सामान्य स्पर्धकांना धाडसी आणि नाट्यमय बनवले. ‘एमटीव्ही अनप्लग्ड’ने सादर केलेले निखळ, कर्णमधुर संगीत आत्म्याला भिडणारे होते; तर ‘बीव्हिस’ आणि ‘बट-हेड’ आणि ‘डारिय’ यांसारख्या कार्यक्रमांनी पॉप संस्कृतीकडे व्यंग्यात्मक दृष्टीने पाहण्याची सवय लावली. भारतात, ‘एमटीव्ही लव्हलाइन’सारख्या कार्यक्रमांनी विनोद आणि निषिद्ध मानले जाणारे विषयदेखील फारच चांगल्या पद्धतीने हाताळले. ‘एमटीव्ही ग्राइंड’ने आपल्याला अशा समुद्रकिनाऱ्यावरील पार्ट्यांचे स्वप्न पाहण्यास भाग पाडले जिथे आपण कधीही गेलो नसतो. एमटीव्ही फक्त मनोरंजन नव्हते; ते एक सांस्कृतिक शिक्षण होते, जे आपल्याला ग्रंज, हिप-हॉप, इलेक्ट्रॉनिका आणि वेगाने जागतिकीकरण होत असलेल्या जगात स्व-अभिव्यक्तीची शक्ती मांडण्याबाबत शिकवत होते..तरीही, आज आपण जेव्हा एमटीव्ही बंद होण्याची बातमी ऐकत आहोत तेव्हा हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, की या वाहिनीचे वैभव खूप वर्षांपूर्वीपासूनच ओसरायला लागले होते. २०२५चा एमटीव्ही हा त्याच्या पूर्वीच्या वैभवाची छाया आहे, जो ‘रोडीज’ आणि ‘स्प्लिट्सव्हिला’सारख्या रिॲलिटी शोवरच जास्त अवलंबून आहे. जरी हे कार्यक्रम लोकप्रिय असले तरी ते मर्यादित प्रेक्षक वर्गासाठी आहेत, त्यांच्यात नव्वदच्या दशकातील संगीत व्हिडिओ युगाची ती सर्वव्यापी मोहिनी शिल्लक राहिलेली नाही. २०००च्या दशकात एमटीव्हीने प्रेक्षकांच्या बदलत्या अभिरुचीबरोबर जुळून घेण्यासाठी स्क्रिप्टेड कन्टेन्ट वापरायला सुरुवात केली; मात्र यूट्युब, स्पॉटीफाय आणि इन्स्टाग्राम रील्स यांनी संगीत अनुभवण्याचा मार्गच बदलून टाकला. यूट्युब, स्पॉटीफाय यांच्या उदयामुळे टीव्ही चॅनेलशिवायही व्हिडिओ, प्ले-लिस्ट आणि कलाकारांचे कलाविष्कार रसिकांना त्वरित उपलब्ध होऊ लागले आहेत. ओटीटी व्यासपीठांमुळे प्रेक्षक आणखीनच वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभाजित होत गेले आहेत आणि एमटीव्हीचे एकेकाळचे अधिराज्य आता उतरणीला लागले आहे.पॅरामाऊंट ग्लोबलचे स्कायडान्स मीडियामध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतर जागतिक खर्च कमी करण्याच्या विषयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जागतिक खर्च कमी करण्याच्या आदेशाखाली कार्यरत असलेल्या या नवीन संस्थेने एमटीव्हीचा सांगीतिक पुष्पगुच्छ - जो एकेकाळी युवा संस्कृतीच्या हृदयस्थानी होता - त्याला चक्क अनावश्यक घोषित केले. एमटीव्ही म्युझिक, एमटीव्ही ८०, एमटीव्ही ९०, क्लब एमटीव्ही आणि एमटीव्ही लाइव्ह बंद करण्याचा निर्णय चॅनेलच्या वारशावर केलेला अन्याय वाटतो; परंतु हा निर्णय एक कठोर वास्तव प्रतिबिंबित करतो. मीडिया अनेकदा फारच निर्दयीपणे विकसित होतो. ज्याप्रमाणे रेडिओला टेलिव्हिजनने बाजूला केले होते, त्याचप्रमाणे पारंपरिक टीव्हीची जागा आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मने ग्रहण केली आहे. रील डान्स, यूट्युब व्लॉग्स आणि स्पॉटिफाय प्ले-लिस्टमध्ये अडकलेल्या आजच्या तरुणांना एमटीव्हीच्या जुन्या पद्धतीच्या फॉरमॅटची फारशी गरज भासत नाही. चॅनेलला नवोन्मेष करण्यात अपयश आले आहे - अल्प प्रमाणात केलेले एआर फिल्टर्स किंवा सोशल मीडिया कॅम्पेन्स या पलीकडे नवकल्पनांचा अभाव हा त्यांच्या अस्तित्वासाठी घातक ठरला. जिथे ‘आशय’ सर्वोच्च मानला जातो आणि ‘क्षणिकता’ सर्व काही ठरवते त्या स्पर्धेत एमटीव्ही मागे पडली आहे..Premium| H-1B Visa fee hike: अमेरिकेत व्हिसा शुल्क वाढले; भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात. पर्याय म्हणून कॅनडा-यूकेकडे वाढता ओढा.जी पिढी एमटीव्हीसोबत वाढली त्यांच्यासाठी ही वाहिनी बंद होणे ही मनाला चटका लावणारी आणि वैयक्तिक नुकसानीची बाब आहे. हा केवळ एका चॅनेलचा अंत नाही तर आपल्या तारुण्याचा एक भाग हरवण्यासारखे आहे. जेव्हा आपण पहिल्या हाऊस पार्ट्या दिल्या, जेव्हा आपण रात्री उशिरापर्यंत जागून ‘बॅकस्ट्रीट बॉईज’ आणि ‘एनएसवायएनसी’ यापैकी सर्वोच्च कोण, यावर वाद घालत होतो. जेव्हा आपल्याला ए. आर. रहमानचे फ्यूजन ट्रॅक किंवा कोल्डप्लेचे उदासीन गाणे सापडले तेव्हा तिथेही आपल्या सोबतीला एमटीव्ही होता. एमटीव्ही आपल्या पहिल्या प्रेमभंगाची, कॉलेजमधल्या मैत्रीची आणि गजबजलेल्या शहरात काहीतरी करून दाखवण्याच्या स्वप्नाची साक्षीदारदेखील होती. एमटीव्हीवरचे व्हीजे मित्रांसारखे वाटायचे - शेनाझची ऊर्जा, निखिलचे संगीतावरचे प्रेम, सायरसचे व्यंग्यात्मक विनोद... सारे काही आपलेसे वाटायचे. हे व्हीजे आपली भाषा बोलत होते, आपल्या भावना आणि बंडखोरीला आवाज देत होते आणि आपल्या काळाचे प्रतिनिधित्व करत होते.पॅरामाऊंट ग्लोबलने केलेली घोषणा अधिकृत असली तरी, एमटीव्ही इंडियाच्या कार्यालयाने यावर अद्याप कोणतीही सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे चाहते गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. १ जानेवारी २०२६ पासून आपल्या स्क्रीनवर एमटीव्हीचा आयकॉनिक लोगो दिसणार नाही. ज्या चॅनेल्सनी आपला बोहेमियन रॅप्सोडीच्या नाट्यमय दृश्यांशी, स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिटच्या बंडाशी आणि एमटीव्ही अनप्लग्डच्या आत्मीय सादरीकरणाशी परिचय करून दिला, ते आता कायमचे बंद होणार आहे. आपल्या सांस्कृतिक शब्दसंग्रहाला आकार देणारे व्हीजे आता यूट्युबच्या आर्काइव्हज््मध्ये आणि नॉस्टॅल्जिक इन्स्टाग्राम रील्समध्ये हरवून जातील... त्यांचे आवाज केवळ आपल्या आठवणींमध्ये शिल्लक राहतील..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...एमटीव्हीला निरोप देताना, आपल्याला हे मान्य करावे लागेल की जगातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थादेखील कायमस्वरूपी नसतात. प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचादेखील कधी ना कधी अंत होतो. तरीही, एमटीव्हीचा वारसा अमिट आहे. त्याने आपल्याला शिकवले, की संगीत हे एक दृश्यकलात्मक माध्यम असू शकते, संस्कृती सीमांच्या पलीकडे जाऊ शकते आणि एकच चॅनल सर्जनशीलतेच्या प्रेमाने भारावलेल्या जगभरातील लाखो लोकांना एकत्र आणू शकते. ‘व्हिडिओ किल्ड द रेडिओ स्टार’पासून ते ‘एमटीव्ही रोडीज’पर्यंत या चॅनेलने आपल्याला असे असंख्य क्षण दिले ज्यांनी आपले तारुण्य मनोरंजक झाले - असे क्षण, जे चॅनल बंद झाले तरीही आपल्या सोबत कायम राहतील.डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या उदयामुळे एमटीव्हीचा तारा फिका पडला असला तरी त्याने एक नवीन आशाही दिली आहे. सध्या इतर आधुनिक व्यासपीठे असली तरी ते एमटीव्हीने सुरू केलेली नवसृजनाची भावना पुढे नेत आहेत. एमटीव्ही नसलेल्या जगासाठी आपण तयार होत असताना, त्याने आपल्याला दिलेल्या आनंदाला उराशी घट्ट धरून ठेवूया. एमटीव्ही केवळ एक चॅनेल नव्हते; ते आपले तारुण्य होते, आपली बंडखोरी होते, आपले जीवनसंगीत होते आणि आता त्याचे प्रसारण थांबेल; पण त्याचे प्रतिध्वनी आपल्या हृदयात कायम उमटत राहतील.(लेखक प्रसिद्ध चित्रपट समीक्षक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.