Premium|Dance Bar: मुंबईतील डान्स बार: गुन्हेगारीचा अड्डा की मनोरंजनाचा केंद्रबिंदू?

दुलारी देशपांडे८०-९० च्या दशकात मुंबईत डान्स बारचं प्रस्थ वाढल्याने गुन्हेगारीही फोफावली. डान्स बारच्या व्यवसायाचा ‘फोकस’ ‘डान्स’वरून ‘देहा’वर आला तेव्हा त्याचे धोके जाणवू लागले. २००५ मध्ये महाराष्ट्रात डान्स बारवर पूर्णपणे बंदी आली; पण आजही चोरपावलाने ते सुरूच आहेत. मुंबईच्या डान्स बारचा सेक्स ट्रॅफिकिंग, घरगुती हिंसाचार, अमली पदार्थ, गँगवॉर आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातला नकारात्मक सहभाग बघता तरुण पिढीच्या भविष्याच्या दृष्टीने गोव्यात काय किंवा मुंबईत काय ते नसणं केव्हाही चांगलंच...बईतील डान्स बारचं मूळ स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटिशांच्या कॅब्रेत सापडतं. ब्रिटिश काळात मुंबईतील कुलाबा, फोर्टसारख्या भागात स्थानिक उच्चभ्रूंसाठी अनेक युरोपिअन हॉटेल आणि रेस्टॉरन्टमधून अनेक नाइट क्लब, डान्सिंग हॉल होते. या ठिकाणी कॅब्रे डान्स होत असत. ब्रिटिश आणि भारतीय समाजातील उच्चभ्रू, सैनिक ते बघायला आपल्या बायका-मुलांना बरोबर घेऊन जात असत. कॅब्रे डान्स आणि पाश्चात्य गाण्यांद्वारे या मंडळींचं मनोरंजन केलं जायचं. या ठिकाणी त्या काळात दारूचीही सोय उपलब्ध होती. मात्र, डान्सिंग हॉलच्या आड त्या काळात कुठल्याही प्रकारे देहविक्रीसारख्या गोष्टी चालायच्या, असा पुरावा आज उपलब्ध नाही.पुढे जसा काळ बदलत गेला, तशी ब्रिटिश काळातील ‘डान्सिंग हॉल’ची ‘डान्स बार’च्या रूपाने भ्रष्ट नक्कल करण्यात आली. १९७०-८० च्या दशकात डान्स बारमधून मुलींच्या नाच-गाण्यांवर पैसा कमावणं इतकाच हेतू न राहता त्याच्या जोडीला देहविक्रीची भर पडली. मुंबईत त्या काळात विशिष्ट कम्युनिटीची हॉटेल होती. सुरुवातीच्या काळात नाचणाऱ्या मुलींमध्ये आणि हॉटेलमध्ये येणाऱ्या गिऱ्हाईकांमध्ये विशिष्ट अंतर असायचं. डान्सर मुलींना नंबर दिलेले असायचे. पैसे टाकण्यासाठी मुलींच्या नंबरचे बॉक्स ठेवलेले असत. ज्याला कोणाला एखाद्या डान्सरवर ‘दौलतजादा’ करायची असे, तो तिच्या नंबरच्या बॉक्समध्ये पैसे टाकायचा. वेटर किंवा मॅनेजरकडे पैसे द्यायचा. त्यामुळे डान्सर मुलगी आणि गिऱ्हाईकांमधलं शारीरिक अंतर राखलं जायचं. हळूहळू बार डान्सर आणि गिऱ्हाईकांमधलं शारीरिक अंतर कमी-कमी होत गेलं..Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.गिऱ्हाईक स्टेजवर डान्सरजवळ जाऊ लागले. डान्सर स्टेज सोडून त्यांच्याजवळ येऊ लागली. गिऱ्हाईक तिच्या हातात पैसे देऊ लागले. ब्रिटिश काळातल्या पाश्चात्त्य गाण्यांची जागा बॉलीवूडच्या संगीताने घेतली. सुरुवातीला बार डान्सर आणि कस्टमरमध्ये कुणीतरी ‘मध्यस्थ’ असायचा. कस्टमर ‘मध्यस्था’मार्फत नाच-गाण्याच्या फर्माईशी बार डान्सरपर्यंत पोहोचवायचा. हळूहळू ‘मध्यस्थ’ बाजूला राहिला. कस्टमर आणि बार डान्सरमधलं शारीरिक अंतर कमी करण्यात आलं. शारीरिक जवळीक वाढत गेली.मुंबईत त्या काळी हॉटेल आणि डान्स बार चालवण्याचे कायदे होते. स्टेज आणि कस्टमरमधलं अंतर, बार डान्सरचे कपडे, डान्स बारच्या वेळा इत्यादींविषयी काही नियम होते. नंतर डान्स बार मालकांकडून ते सर्रास पायदळी तुडवले गेले. बार डान्सर आणि कस्टमरमधलं नातं नाच-गाण्यापुरतं मर्यादित न राहता, त्या आड आता वेश्याव्यवसाय सुरू झाला.१९७०-८० च्या दशकात मुंबईत दाऊद इब्राहिमसारख्या गँगस्टर्सच्या टोळ्या अतिशय सक्रिय होत्या. गुन्हेगारांकडे येणारा पैसा मेहनतीचा नव्हता. गुन्हेगार मनोरंजनासाठी, नर्तकींवर पैसे उडवण्यासाठी वारंवार डान्स बारमध्ये जाऊ लागले. बार डान्सरवर उधळायला जास्तीत-जास्त पैसे हवेत म्हणून त्या काळात गुन्हेगारांमध्ये गुन्हे करण्याचं प्रमाणही वाढलं. त्या काळातील डान्स बार स्मगलर, शूटर्ससारख्या गुन्हेगारांचे अड्डे बनले. डान्स बारमध्ये एकत्र जमून दारू ढोसत नाच बघता-बघता नवीन गुन्ह्याची खलबतं करू लागले. एका अर्थाने डान्स बार गुन्हेगारांचे ‘अड्डे’ बनले. डान्स बारमध्ये एकत्र जमून गुन्हेगार नवीन गुन्हेगारी टोळ्या बनवू लागले. गँगवॉर करू लागले. बार डान्सरसाठी आपापसात भांडत एकमेकांच्या जीवावर उठू लागले..Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.१९७०-८० च्या सुरुवातीच्या काळात डान्स बारमध्ये नाचण्यासाठी नाच-गाण्याची आवड असणाऱ्या मुली आणल्या गेल्या. चित्रपटसृष्टीत एक्स्ट्रा म्हणून काम मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या मुली डान्स बारमध्ये आल्या. डान्स बारच्या व्यवसायात जसजशी स्पर्धा वाढू लागली, तशी काही मुलींची सरळ-सरळ विक्री करण्यात आली. डान्स बारच्या व्यवसायाचा ‘फोकस’ आता ‘डान्स’वरून ‘देहा’वर आला. तेव्हा बांगलादेश, नेपाळमधून तसंच उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधून मुलींची तस्करी करून मुली डान्स बारमध्ये नाचण्यासाठी विकण्यात आल्या. पूर्वी मुलीला नाचता येतं की नाही, हे महत्त्वाचं होतं. त्या जागी मुलगी दिसते कशी, तरुण आहे ना या गोष्टींचं महत्त्व वाढलं. राजस्थान, मध्य प्रदेशात बेडिया, बंजर यांसारख्या जमातीच्या मुली पिढ्यान्पिढ्या राजा-महाराजांच्या काळापासून गावातल्या लोकांसमोर नाचत असत. त्यांच्या रक्तातच नृत्य होतं. डान्स बारमध्ये नाचण्यासाठी त्या काळात या जमातीतल्या मुली आणण्यात आल्या.१९७०-८० च्या दशकात मुंबईच्या नाइट लाइफचा भाग असणाऱ्या डान्स बारनी १९९०-२००० च्या सुरुवातीच्या काळात चांगलाच जोर पकडला. मुंबईचा डान्स बार नाइट लाइफचा मुख्य आकर्षण बिंदू ठरला. श्रीमंतांच्या, व्यावसायिकांच्या, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुलांसाठी डान्स बार हे त्या काळात पैसे उडवण्याचं, विवाहबाह्य संबंधांचं, गुन्हेगारी जगात प्रवेश करण्याचं कारण ठरतंय असं त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आलं. उच्चवर्गीयांची मुलं बिघडायला लागल्यावर ऑगस्ट २००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा डान्स बारवर पूर्णपणे बंदी आणली. बारबालांच्या पोटावर पाय आल्यामुळे भारतीय बार गर्ल्स युनियनच्या प्रमुख वर्षा काळे यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाकडे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली... भारतीय राज्यघटनेनुसार जगण्याचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे. त्या अंतर्गत येणारा काम करण्याचा अधिकार लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या डान्स बारवरील संपूर्ण प्रतिबंधाला असंविधानिक मानत त्यावरील प्रतिबंध उठवला. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अश्लील नृत्यावर रोक लावण्यासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता एक नवीन कायदा पास केला. त्यामुळे मालकांना डान्स बार चालवणं अवघड होऊन बसलं.डान्स बारमध्ये नाचणाऱ्या मुलींचं होणारं लैंगिक शोषण बघता, मुळात ते असावेत की नसावेत हा पूर्वीपासूनच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. डान्स बार बंद होण्याच्या तोंडावर एप्रिल-मे २००५ मध्ये मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतर्फे केल्या गेलेल्या ‘प्रयास’ या संशोधन-प्रकल्पाचे प्रकल्प-संचालक प्रो. विजय राघवन त्यांच्या संशोधनाचे निष्कर्ष सांगताना म्हणतात, ‘‘डान्स बारमध्ये काम करणं वा न करणं हे सर्वस्वी बारबालांच्या मर्जीवर अवलंबून असलं पाहिजे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तिने स्वत:च्या मर्जीने ते काम स्वीकारलं तर ठीक आहे. .आम्ही ७२ मुलींना प्रश्न विचारले. या मुली (वय १८ ते ३० वर्ष) शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या अत्यंत गरीब घरातून गावातून दलालांमार्फत आणलेल्या होत्या. त्यांतील सहा टक्के मुली अल्पवयीन होत्या. बऱ्याच मुलींना आपल्याला काय काम करावे लागेल, याची काहीच पूर्वकल्पना नव्हती. मुलीने कोणत्या बारमध्ये किती वेळ काम करायचं, ते दलालच ठरवत होता. डान्स बारच्या कामात मुलगी रुळेपर्यंत दलाल तिच्यावर लक्ष ठेवून असायचा. डान्स बारचं वातावरण मुलींच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याची हानी करणारं आणि त्यांना वेश्यावृत्तीकडे ढकलणारं होतं. या मुलींना डान्स बारमध्ये नाचण्याऐवजी कामाचे इतर पर्याय उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचा प्रसार होणं गरजेचं आहे. सामाजिक रूढी-परंपरांना बळी पडून नाच-गाणं आणि देहविक्रय करून पोट भरणाऱ्या नट, कंजर, बेडिया आदींसारख्या समाजांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणं गरजेचं आहे.’’महाराष्ट्रातील डान्स बारच्या सद्यःस्थितीवर भाष्य करताना जवळपास ३० वर्षे सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून काम करणाऱ्या ‘प्रयास’च्या बबिता साळवी म्हणतात, ‘‘मुंबईत डान्स बारची संख्या जरी बरीच कमी झालेली असली तरी, आज उल्हासनगर, कल्याण, ठाणे, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, नेरूळ, रायगड इत्यादींसारख्या अनेक ठिकाणी अनधिकृत डान्स बार बिनदिक्कत सुरू आहेत. मालक आपला ऑर्केस्ट्रा बार असल्याचं जरी दाखवत असले तरी तिथेही एक-दोन डान्स होतातच. सरकारी नियमांचं इथे सर्रास उल्लंघन केलं जातं. आजही इथल्या मुली देहविक्रीसाठी हॉटेलवर जात आहेत. पोलिसांनी घातलेल्या छाप्यात पकडण्यात आलेल्या बारबालांचं पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारच्या कुठल्याही खास योजना नाहीत. व्यवसाय सोडून काही वर्षं झाल्यानंतरही ती जेव्हा महिलांसाठी असलेल्या इतर एखाद्या सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायला जाते, तेव्हा वारंवार तिला ती पूर्वी वेश्याव्यवसायात असल्याची जाणीव करून देण्यात येते. हे असंवेदनशीलतेचं लक्षण असून यात बदल होणं गरजेचं आहे.’’.महाराष्ट्रातल्या डान्स बारच्या सद्यःस्थितीवर बोलताना वर्षा काळे सांगतात, ‘‘डान्स बार व्यवसायातील कोड लँग्वेजप्रमाणे डिस्को बार, पिकअप बार आणि स्ट्रिक्ट बार अशा तीन प्रकारच्या बारमधून मुली डान्सर किंवा वेटरची कामं करतात. डिस्को बार आणि पिकअप बारमधील मुली कस्टमरबरोबर आजही लॉजिंग-बोर्डिंगवर जातात. डान्स बारमध्ये नृत्य करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्याचे नियम सरकारने अतिशय गुंतागुंतीचे आणि कडक करून ठेवल्यामुळे बऱ्याच बार मालकांनी ते घेतलेले नाहीत. तरीही मुंबईव्यतिरिक्त महाराष्ट्रात इतरत्र डिस्को आणि पिकअप बारचा धंदा जोरात सुरू आहे. २००५ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात डान्स बारवर पहिल्यांदा बंदी घालण्यात आली त्यावेळी मुंबईतील कामाठीपुरा, फॉकलंड रोड, बच्चों की वाडी, बनारस चाल, काँग्रेस हाऊस या रेड लाइट एरियांमध्ये अक्षरश: दिवाळी साजरी केली गेली. फटाके फोडले गेले. मिठाई वाटली गेली. कारण २००५ आधी या भागातल्या मुली वेश्याव्यवसाय न करता डान्स बारमध्ये नाचायला जायच्या. डान्स बार बंदीमुळे या मुलींची मान आता आपल्या हातात आली असं तिथल्या दलालांचं म्हणणं पडलं. त्याचा तो आनंद होता.’’मुंबईच्या एसएनडीटी युनिव्हर्सिटीने केलेल्या संशोधनातूनही डान्स बारमधल्या मुली स्वत:च्या मर्जीने तिथे काम करत असल्याचं दिसून आलं होतं. थोडक्यात टीआयएसएस आणि एसएनडीटी या दोन्ही मान्यताप्राप्त संस्थांनी एकाच विषयावर केलेल्या संशोधनाचे परस्पर विरोधी निष्कर्ष समोर आले आहेत. नुकतेच गोव्यातील एका आमदाराने गोवा नाइटक्लब्जसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे नव्या क्लब पॉलिसीचा प्रस्ताव मांडण्याची घोषणा केली होती. गोव्यात सेक्स टुरिझमविरोधात काम करणाऱ्या ‘अन्यायरहित जिंदगी’चे अरुण पांडे त्याविरुद्ध आपले मत मांडताना म्हणतात, ‘‘क्लब, बारमध्ये नृत्यांगना नाचवणं ही मुळात गोव्याची किंवा भारताची संस्कृती नाही. तरीही गोव्यात अनेक आस्थापनांना रेस्टॉरन्ट आणि बारचेच परवाने असताना प्रशासनातील अधिकारी आणि पंचायतींच्या आशीर्वादाने अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या डान्स बार सुरू आहेत. डान्स बारच्या नावाखाली त्या ठिकाणी वेश्याव्यवसायालाही प्रोत्साहन मिळत असल्याचं वारंवार उघड झालं आहे. त्यामुळे गोव्याची बँकॉक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाल्याचं चित्र दिसत आहे. या गोष्टीमुळे कुटुंबीयांसमवेत गोव्यातल्या निसर्गाचा आस्वाद घ्यायला येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय घट होत आहे.’’मुंबईच्या डान्स बारचा सेक्स ट्रॅफिकिंग, घरगुती हिंसाचार, अमली पदार्थ, गँगवॉर आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातला नकारात्मक सहभाग बघता तरुण पिढीच्या भविष्याच्या दृष्टीने गोव्यात काय किंवा मुंबईत काय डान्स बार नसणंच केव्हाही चांगलं. बारबालांना वेश्यावृत्तीकडे ढकलण्यापेक्षा शिक्षणाने समर्थ बनवून चरितार्थासाठी त्यांना पर्यायी व्यवसाय उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. पोलिसांच्या रेस्क्यूमध्ये पकडल्या गेलेल्या बारबालांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष योजनांची गरज असल्याचंही आपल्याला दिसून येतं. टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी कुणाही मुलीला कोणाच्याही दबावाखाली डान्स बारसारख्या गोष्टींकडे वळण्याची गरजच पडू नये, अशी व्यवस्था करणं हाच यावरचा एकमेव उपाय राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.