Mumbai Municipal Corporation : राजकीय अर्थकारण हाच महत्त्वाचा दृष्टिकोन

प्रकाश पवार- राज्यशास्त्र विभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरमहाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. राजकारणापेक्षाही अर्थकारण हा विषय मुंबईतील राजकारणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा बनला आहे. मुंबई व इतर मोठ्या शहरांच्या महापालिकांच्याही निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. मुंबई हे देशात सर्वांत वेगाने वाढणारे शहर बनले आहे. त्यातच उर्वरित महाराष्ट्रातही नागरीकरणाचा वेग जास्त आहे. हे वाढते नागरीकरण व राजकारणातील अर्थकारण कसे एकमेकांच्या हातात हात घालून बेमालूमपणे जात असते, हे सांगणारे नवे सदरभारतातील स्थानिक शासन संस्थांच्या इतिहासातील इतरत्र न आढळणारे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य बृह्नमुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) आढळते. ते म्हणजे शहरी भागातील राजकीय अर्थकारण. येथील राजकीय अर्थकारण हा राजकारणाचा मध्यवर्ती कणा आहे. हे वैशिष्ट्य आकडेवारीच्या स्वरूपात देखील स्पष्टपणे दिसते. कारण मुंबई महानगरपालिका देशातील सर्वात जास्त श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते. बीएमसीचे ७४,४१७.४१ कोटीचा अर्थसंकल्प यावर्षीचे आहे. यावर्षीचे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प १४ हजार ४७२ कोटी ६६ लाख रुपयांनी वाढला आहे. यावरून देखील या महानगरपालिकेचा राजकीय अर्थकारणातील दबदबा स्पष्टपणे दिसतो. या राजकीय अर्थकारणाची चार वैशिष्ट्ये राजकारण स्पर्धेत रूपांतरित करणारी आहेत. .बीएससीचा अर्थसंकल्प अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, लडाख आणि त्रिपुरा इत्यादी घटक राज्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या दुप्पट आहे. म्हणजेच थोडक्यात काही राज्यांचा अर्थसंकल्प बीएमसीच्या तुलनेत अर्धाच आहे. यामुळे या महानगरपालिकेचे राजकीय अर्थकारणातील स्थान राजकीय स्पर्धा वाढविणारे ठरते. बीएमसीच्या अर्थसंकल्पाबरोबरच या महानगरपालिकेकडे ठेवींच्या स्वरूपातील राजकीय अर्थकारण प्रभावी ठरणारे आहे. ८०,००० कोटी रुपयांच्या ठेवी महानगरपालिकेकडे आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांना ही महानगरपालिका जास्त महत्त्वाची वाटते. अर्थसंकल्प आणि ठेवी याबरोबरच येथील सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) जास्त चांगले आहे.विशेषतः जगातील ५० पेक्षा जास्त देशांच्या एकूण जीडीपीपेक्षा येथील जीडीपी जास्त आहे. या कारणामुळे येथील राजकारण महत्त्वपूर्ण ठरते. मुंबईमध्ये बांधकाम क्षेत्र (रियल इस्टेट) हे एक इतर महानगरपालिकांच्या तुलनेत वेगळे आर्थिक नेटवर्क आहे. बांधकाम क्षेत्र हे एक उत्पन्नाचे सर्वात मोठे साधन आहे. रियल इस्टेटची सर्वात जास्त प्रभावी कार्य करणारी छत्री येथे आढळते. तसेच मालमत्ता कर आणि जीएसटी या कारणामुळे देखील मुंबईही आर्थिकदृष्ट्या स्पर्धा करण्याचे एक नवीन क्षेत्र ठरते. थोडक्यात येथे उद्योगधंद्यांची स्पर्धा, बाजारपेठेची स्पर्धा असे देखील एक रूप आहे. यामुळे राजकारणापेक्षा राजकीय अर्थकारण हाच येथील महत्त्वाचा दृष्टिकोन आहे. .मराठी, अमराठी आर्थिक हितसंबंध राजकीय पक्ष मराठी आणि अमराठी हा प्रचारातील मुख्य मुद्दा मांडतात. परंतु मराठी लोकांचे राजकीय अर्थकारण आणि अमराठी लोकांचे राजकीय अर्थकारण हा तेथील मुख्य संघर्षाचा मुद्दा आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने १६३ पैकी १४३ मराठी उमेदवार दिले. त्यांनी केवळ वीस अमराठी उमेदवार दिले. मनसेने ५२ पैकी ४७ मराठी उमेदवार दिले. त्यांनी केवळ पाच मराठी उमेदवार दिले. मुख्य मुद्दा म्हणजे या दोन्हीही पक्षांनी मराठीत लोकांच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्यक्रम दिला होता. भाजपने १३७ पैकी ९३ मराठी उमेदवार दिले. तसेच भाजपने उरलेले अमराठी उमेदवार दिले. यामुळे भाजपाने मराठी आर्थिक हितसंबंधांचा आणि अमराठी आर्थिक हितसंबंधांचा दावा केला होता. भाजपचे १४ गुजराती, १० उत्तर भारतीय, सहा राजस्थानी, दोन सिंधी पंजाबी, तीन दक्षिण भारतीय असे वेगवेगळ्या आर्थिक हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे उमेदवार निवडून आले. मुख्य मुद्दा म्हणजे उबाठा आणि मनसे यांनी केवळ मराठी हितसंबंधांचा पाठपुरावा केला होता. तर भाजपने मराठी आणि अमराठी अशा दोन्हीही हितसंबंधांचा पाठपुरावा केला होता. यामुळे राजकारणाची आर्थिक मुद्द्यावरील व्याप्ती भाजपची व्यापक होती. भाजपच्या तुलनेत आर्थिक मुद्द्यावरील उबाठा आणि मनसेची व्याप्ती आक्रसलेली होती. .बीएससीचे बजेट स्वच्छता, पाणी, पुल, सांडपाणी, रस्ते, प्रदूषण, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केलेली आहे. यामुळे नगरसेवकांसाठी हे एक आकर्षक बजेट आहे. तसेच बीएमसीची स्वतःची रुग्णालय, मेडिकल कॉलेज, फायर ब्रिगेड, धरण, तलाव इत्यादी आहेत. या क्षेत्रातील राजकीय अर्थकारण इतर महानगरपालिकांच्या तुलनेत राजकारण वेगळ्या पद्धतीने घडवणारे आहे. तसेच कोस्टल रोड, सांडपाण्याची प्रक्रिया, बाजारपेठ यामुळे मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक स्वरूपातील राजकारणापेक्षा खाजगी स्वरूपातील राजकीय प्रक्रिया घडविण्यामध्ये जास्त रस घेते. यामुळे खरे तर खाजगीकरणातून उदयाला आलेले राजकारण हा येथील मुख्य राजकीय चित्रपट आहे. याशिवाय मुंबई गरिबांना रोजगार देते. त्यामुळे गरिबांचे राजकारण हा देखील मुंबई महानगरपालिकेतील एक महत्त्वाचा पट आहे. दुसऱ्या शब्दात गरिबांचे राजकीय अर्थकारण हा मुद्दा मात्र प्रभावी ठरला नाही.