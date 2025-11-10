Premium| Mumbai rail protest: मुंबई रेल्वे आंदोलनात दोन प्रवाशांचा मृत्यू जबाबदारी कोणाची?

रेल्वेच्या आंदोलनामुळे गोंधळलेल्या दोन मुंबईकरांचा गुरुवारी मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबांची जबाबदारी आता कोण घेणार? कदाचित सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना काही मदत करेलही; पण तेवढ्याने ते कुटुंब सावरणार नाही. मुळात ठरवून अशा प्रकारच्या आंदोलनांचे आयोजन करणाऱ्यांच्या नावावर हे बळी नोंदवायला हवेत. स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकांच्या जीवाचा सौदा करणाऱ्या या भस्मासुरांना कठोर शासन व्हायला पाहिजे. प्रसंगी त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत.गेल्या काही वर्षांत आंदोलनांच्या पद्धती बदलताना आपण पाहिल्या आहेत. हल्ली सुपारीबाज आंदोलनांचे पेव आले आहे. लोक सुपाऱ्या वाजवण्यासाठीदेखील आंदोलने करतात.माणसांनी आपल्या हक्कांप्रती जागरूक असण्यात काही गैर नाही. प्रत्येकाला आपल्या हक्कांची जाणीव असायला हवी आणि कुणी आपल्या स्वातंत्र्यावर किंवा हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर वेळीच त्याला प्रत्युत्तरदेखील द्यायला हवे; मात्र त्यासाठीच्या लढ्यात इतर कुणाला त्रास होणार नाही, हे पाहणेदेखील आपलेच कर्तव्य असते. जर आपल्या हक्कांच्या लढ्यात सर्वसामान्य माणसांचे हाल होणार असतील; प्रसंगी ते त्याच्या जीवावर बेतणार असेल तर मात्र अशा लढ्यांना काही अर्थ उरत नाही. ते लढे पोकळ, निष्फळ ठरतात. अशा संघर्षाला तिरस्काराची बाधा झाली तर त्यातून पुढे येणारे परिणाम भीषण असू शकतात, याची आंदोलनजीवींनी जाणीव ठेवायला हवी. .मुंबईसारख्या महानगरात लोकांची संख्या भयावह रीतीने वाढते आहे. जेवढा जीव आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आकारमानाचे ओझे वाहत हे शहर आपला गाडा हाकण्याचा प्रयत्न करते आहे. कधी तरी या शहराचा श्वास कोंडणार आहेच. किंबहुना आताच ते कोंडवाड्याचे रूप घ्यायला लागले आहे. तेव्हा या शहराच्या मुख्य भागधारकांनी तरी निदान आपली कर्तव्ये विसरून चालणार नाही. मुंबईसारख्या महानगराची आज जी अवस्था आहे त्याला आपली राजकीय इच्छाशक्ती कारणीभूत आहे, हे अमान्य करताच येत नाही. योग्य वेळी शहराच्या कक्षा विस्तारल्या असत्या, वेळीच नियोजनातील गोंधळ दूर करता आले असते; तर कदाचित आज आपण भोगतोय त्या वेदना आपल्याला टाळता आल्या असत्या. निदान त्याची तीव्रता तरी निश्चितच कमी करता आली असती; परंतु मुंबईला शांघाय करण्याच्या पोकळ हवेतील वायफळ गप्पांमध्ये आपल्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी वेळ वाया घालवला. नियोजनाऐवजी राजकारणावर आणि कंत्राटांमधून येणाऱ्या टक्केवारीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले अन् त्यामुळे आज मुंबईची दुर्दशा झाली आहे. म्हणायला आज मुंबईत अनेक नवे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेगदेखील येतो आहे; मात्र हे आधीच करणे शक्य नव्हते का? तर ते नक्कीच शक्य होते; पण तेव्हा आपले पुढारी पोकळ फुशारक्या मारण्यात आणि सीमाशून्य सागराच्या गटांगळ्या खाण्यात व्यस्त होते. परिणामी, आज या शहराच्या पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण यायला लागला आहे. .बेटांचे शहर असलेल्या मुंबईच्या वाढीला मर्यादा आहेत. येथे विकास करायचा झाल्यास तो उर्ध्वगामी करावा लागेल; पण त्याने लोकांची संख्या तेवढी वाढेल. त्या प्रमाणात येथे राहायला येणाऱ्या लोकांसाठी इतर पायाभूत सुविधा पुरेशा पडतील की नाही, याचा मात्र येथे फारसा विचार केलेला दिसत नाही. म्हणायला आज आपल्याकडे रेल्वेला मेट्रो आणि मोनोसारखे पर्याय आहेत; पण ते अजूनही तोकडे पडताहेत. केवळ काँग्रेसच्या एका बड्या राजकीय नेत्याने आपल्या मर्जीतील बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागांचा भाव वाढविण्यासाठी मोनो रेल्वेसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चुकीच्या ठिकाणी उभारला. आज तो प्रकल्प नियोजन प्राधिकरणासाठी पांढरा हत्ती होऊन बसलाय. ती मोनो सतत बंद पडते. .त्यातून प्रवाशांना कसेबसे बाहेर काढावे लागते. मोनो आता जणू ऑक्सिजनवर आहे. ती शेवटच्या धापा टाकतेय; पण तरीही त्यावर कुणी नेमके बोट ठेवायला तयार नाही. मुंबईच्या तीनही बाजू समुद्राने वेढलेल्या आहेत. येथे जलमार्गाचे अनेक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठी अनेकदा प्रयत्नदेखील झालेत; मात्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली सेवा सर्वसामान्यांना परवडणारी नसल्याने ती सुरू कधी होते आणि बंद कधी होते, हेच कळत नाही. सरकार पर्याय काढते; परंतु ते सर्वसामान्य मुंबईकरांना परवडण्यासारखे नसतात. त्यामुळे साहजिकच मुंबईचा सर्वसामान्य माणूस हा आपल्या दैनंदिन प्रवासाकरिता उपनगरीय रेल्वे सेवेवर अवलंबून असतो. त्यामुळेच तर आपण लोकलला मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणतो; पण तीच जर प्रवाशांचे जीव घ्यायला लागली तर काय करायचे, हा मूळ प्रश्न आहे. .गुरुवारी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानकात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी ऐन गर्दीच्या वेळी मोटरमनच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करायला सुरुवात केली. त्यामुळे रेल्वे स्थानकावर हजारो प्रवाशांची गर्दी झाली. दिवसभराच्या कामानंतर आपल्या घराकडे निघालेल्या मुंबईकर प्रवाशांची अशी कोंडी करणे योग्य होते का, याचा विचार आंदोलनाची युक्ती काढणाऱ्यांनी करायला हवा. जवळपास एक-सव्वा तास लोकल सेवा विस्कळित झाल्याचा विपरीत परिणाम अवघ्या मुंबईवर झाला. गाड्या खोळंबल्यामुळे प्रवासी गोंधळले होते. सीएसएमटीला लागून असलेल्या पुढच्या रेल्वे स्थानकांवर किंवा गाड्यांमध्ये अडकून पडलेल्या लोकांना काय करावे सुचत नव्हते. अशातच इतर पर्याय शोधण्यासाठी काही प्रवासी रेल्वे मार्गावर उतरून चालायला लागले. सॅण्डहर्स्ट रोड स्थानकापासून थोड्याच अंतरावर उभी असलेली लोकल बराच वेळ चालत नसल्यामुळे इतर पर्याय शोधण्यासाठी त्यातील प्रवाशांनी रेल्वे रुळांवरून चालण्याचा पर्याय निवडला. तेवढ्यात अंबरनाथ जलद लोकल आलेली प्रवाशांना कळलेही नाही. त्यांना लोकलची धडक बसली आणि त्यात तीन जण गंभीर जखमी झाले; तर दोघांचा मृत्यू झाला. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबांची जबाबदारी आता कोण घेणार, हा प्रश्नच आहे. कदाचित सरकार या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना काही मदत करेलही; पण तेवढ्याने ते कुटुंब सावरणार नाही. मुळात ठरवून अशा प्रकारच्या आंदोलनांचे आयोजन करणाऱ्यांच्या नावावर हे बळी नोंदवायला हवेत. स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकांच्या जीवाचा सौदा करणाऱ्या या भस्मासुरांना कठोर शासन व्हायला पाहिजे. प्रसंगी त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत..Premium| Maharashtra flood: पुरामागील सर्व घटकांबाबत हवे समग्र धोरण.आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. तो प्रत्येकाने बजावायला काहीच हरकत नाही; मात्र तुमच्या हक्कांच्या नादात तुम्ही इतर कुणाचा जीव टांगणीला लावणार असाल तर मात्र ते मुळीच खपवून घेतले जाणार नाही, घेतले जाऊ नये... मुंब्रा स्थानकाजवळ ९ जून २०२५ रोजी कसारा-सीएसएमटी आणि सीएसएमटी-कर्जत लोकलदरम्यान अपघात झाला होता. त्यात पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला; तर आठ जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर निष्काळजीपणा केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. येथील रेल्वे रुळांच्या रचनेत किंवा देखभालीत चूक झाली असल्याच्या शक्यतेमुळे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याच्या निषेधार्थ सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाने गुरुवारी ऐन गर्दीच्या वेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आणि गुन्ह्याच्या बचावासाठी आणखी एक नवा गुन्हा केला. मुंबई शहरात माणसे जगण्यासाठी काय काय करतात याची बहुधा या संघटनेला किंवा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना जाणीव नसावी, अन्यथा त्यांनी ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल सेवेत असा खोळंबा घालण्याचा प्रयत्न केला नसता..Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम.हल्ली संघटनांनादेखील राजकीय अविचाराची बाधा झाल्याचे जाणवते. संघटनेचे प्रतिनिधी आपल्या हक्कापेक्षा राजकीय हेतूंचा अधिक विचार करताना दिसतात. त्यामुळे राजकारणातील अस्वस्थेच्या इंगळ्या आता इतर समाजघटकांनादेखील दंश करतात, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. त्यातून उभी राहणारी आंदोलने ही कुठल्या आंधळ्या तमाशांपेक्षा निराळी नसतात. मुळात मुंबई हे कामगार संघटनांचे माहेरघर राहिलेले आहे. अनेक मोठ्या चळवळींचे हे शहर साक्षीदार आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळातील नेत्यांनी त्यातून बोध घ्यायला हवा. आंदोलन करणे हा जरी आपल्या स्वातंत्र्याचा भाग असला तरी त्यातून कुणाचे आयुष्य हिरावले जाणार नाही, याचा आपण तेवढ्याच जबाबदारीने विचार करायला हवा. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंदोलनांच्या पद्धती बदलताना आपण पाहिल्या आहेत. हल्ली सुपारीबाज आंदोलनांचे पेव आले आहे. लोक सुपाऱ्या वाजवण्यासाठीदेखील आंदोलने करतात. राजकीय आंदोलनांमध्ये तर एक प्रकारचा विकृत तिरस्कार जाणवतो. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना हक्काच्या वाटणाऱ्या भागधारकांनी तरी त्यांचा विचार करायला हवा, अन्यथा रोज असे नवे बळी दिले जातील आणि मानवी जाणिवा बोथट होत राहतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.