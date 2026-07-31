Premium|Mumbai University History : मुंबई विद्यापीठाच्या १६९ वर्षांच्या ज्ञानप्रवासातून आधुनिक भारताच्या बौद्धिक उत्क्रांतीला मिळाली नवी दिशा

प्रा. रवींद्र कुलकर्णी - sakal.avtaran@gmail.com'१८ जुलै १८५७ हा दिवस भारतीय उच्च शिक्षणाच्या इतिहासातील मैलाचा दगड मानला जातो. याच दिवशी मुंबई विद्यापीठाची स्थापना झाली. देशासह राज्यातील अग्रगण्य विद्यापीठ म्हणून मुंबई विद्यापीठाची ओळख आहे. भूतकाळातील समृद्ध शैक्षणिक वारशाच्या प्रेरणेने मुंबई विद्यापीठाने ज्ञान व संशोधन क्षेत्रात नेतृत्व करण्याची उत्तुंग क्षमता सिद्ध केली आहे. गेली १६९ वर्षांपासून यशस्वीपणे जोपासलेले ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य आणि सामाजिक मूल्ये हे विद्यापीठाचे बौद्धिक अन् नैतिक शक्तिस्थान राहिले आहे. यातूनच विद्यापीठाने मुंबई, महाराष्ट्र आणि देशाला अव्वल दर्जाची गुणवत्ता बहाल केली आहे. विद्यापीठाने ज्ञानप्रसार, संशोधन, सामाजिक परिवर्तन आणि राष्ट्रनिर्मिती यांचा अखंड ध्यास घेतला. आज १६९ वर्षांचा हा प्रवास साजरा करताना विद्यापीठ केवळ आपल्या गौरवशाली इतिहासाचा मागोवा घेत नाही; तर विकसित महाराष्ट्र २०३५ आणि विकसित भारत २०४७च्या राष्ट्रीय ध्येयपूर्तीत स्वतःचे योगदान अधिक प्रभावीपणे कसे असावे, याचाही गंभीर विचार करीत आहे.मुंबई विद्यापीठाचा इतिहास हा केवळ एका शिक्षण संस्थेचा नाही; तर तो आधुनिक भारताच्या बौद्धिक उत्क्रांतीचा इतिहास आहे. १८५४च्या वुड्स डिस्पॅचनंतर भारतात आधुनिक विद्यापीठीय शिक्षणाची पायाभरणी झाली आणि त्यातून मुंबई विद्यापीठाची स्थापना झाली. उत्तरेकडील सिंध प्रांतापासून ते आजच्या दक्षिण कर्नाटकापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना पदवी देणारे हे एकमेव विद्यापीठ होते. सुरुवातीला परीक्षा घेणारे आणि संलग्न महाविद्यालयांचे शैक्षणिक नियमन करणारे विद्यापीठ म्हणून सुरू झालेली ही संस्था पुढे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन आणि ज्ञाननिर्मितीचे अग्रगण्य केंद्र बनली..Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र.विद्यापीठाच्या स्थापत्य वारसा परंपरेतील राजाबाई क्लॉक टॉवर, सर कावसजी जहांगीर दीक्षान्त सभागृह आणि ऐतिहासिक ग्रंथालय या वास्तू विद्यापीठाच्या समृद्ध परंपरेची साक्ष देतात. भारताला कधीही न भेट देणाऱ्या गिल्बर्ट स्कॉट या ब्रिटिश वास्तुरचनाकाराने सर कावसजी जहांगीर दीक्षान्त सभागृह ज्याला सेनेट हॉल असेही म्हटले जाते आणि राजाबाई क्लॉक टॉवर या दोन्हींची रचना केली. पंधराव्या शतकातील गॉथिक शैलीत बांधलेला सेनेट हॉल १८७४ मध्ये पूर्ण झाला; तर २८० फूट उंचीचा राजाबाई टॉवर १८७८ मध्ये पूर्ण झाला. या दोन्ही वास्तू आज दिमाखात उभ्या आहेत. या केवळ वास्तू नाहीत; तर त्या भारताच्या बौद्धिक इतिहासाच्या साक्षीदार आहेत. या वास्तूंनी केवळ असंख्य पदवीदान समारंभ पाहिले नाहीत; तर भारतीय समाजातील बदल, स्वातंत्र्यपूर्व विचार चळवळी, स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्रनिर्मिती आणि आधुनिक भारताचा उदयही अनुभवला आहे. स्थापत्य वारसा आणि शैक्षणिक परंपरा यांचा असा संगम देशातील फारच कमी विद्यापीठांमध्ये पाहायला मिळतो.मुंबई विद्यापीठाचे ब्रीदवाक्य ‘शीलवृत्तफला विद्या’ हे आजही त्याच्या तत्त्वज्ञानाचे केंद्र आहे. हे ब्रीदवाक्य भारतीय ज्ञानपरंपरेतील मूल्यदृष्टिकोन व्यक्त करते. विद्येचे खरे फळ म्हणजे उत्तम चारित्र्य, नैतिक आचरण आणि जबाबदार नागरिकत्व. हे ब्रीद आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल युगातही तितकेच अर्थपूर्ण आहे..माजी विद्यार्थ्यांचे लक्षणीय योगदानगेल्या १६९ वर्षांत विद्यापीठाने लाखो विद्यार्थी घडविले. न्यायव्यवस्था, विज्ञान, साहित्य, उद्योग, प्रशासन, कला, माध्यमे आणि सार्वजनिक जीवन या विविध क्षेत्रांत नेतृत्व करणाऱ्या अनेक पिढ्या या विद्यापीठातून घडल्या. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात तसेच भारताच्या लोकशाही संस्थांच्या बळकटीकरणात आणि राष्ट्र उभारणीत या माजी विद्यार्थ्यांचे योगदान लक्षणीय राहिले आहे. भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार समजल्या जाणाऱ्या भारतरत्न पुरस्काराने या विद्यापीठातील एम. विश्वेशरय्या, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पांडुरंग वामन काणे, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण अडवाणी आणि पी. व्ही. नरसिंह राव या आठ माजी विद्यार्थ्यांना भारतरत्न या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जमशेदजी टाटा, विक्रम साराभाई, डॉ. होमी भाभा, डॉ. होमी सेठना, एम. सी. छागला, अझीम प्रेमजी, झुबीन मेहता, प्रा. मनमोहन शर्मा, मुकेश अंबानी, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, सुनील गावसकर यांच्यासह अनेक नामवंत मान्यवरांनी या विद्यापीठातून शिक्षण घेतले आणि विविध क्षेत्रांत या विद्यापीठाची प्रतिष्ठा वाढवली. विद्यापीठाच्या अनेक विद्यार्थ्यांना ‘पद्मश्री’, ‘पद्मविभूषण’ अशा विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही रॉयल सोसायटी फेलोशिप हा सन्मान मिळवण्याची विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पहिल्या भारतीय महिला वकील म्हणून ओळख असलेल्या कॉर्नेलिया सोराबजी या मुंबई विद्यापीठातून पदवी मिळवणाऱ्या प्रथम महिला (१८८८) होत्या आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्याही पहिल्या महिला होत्या. मुंबई विद्यापीठाची ओळख केवळ पदवी प्रदान करणारी संस्था म्हणून नसून, नेतृत्व घडविणारी संस्था म्हणून निर्माण झाली आहे.शिक्षण हे उच्च दर्जाचे अध्ययन-अध्यापन आणि पारदर्शक मूल्यमापनाच्या जोरावर, एक न्याय्य व समतावादी समाज घडवण्यासाठी उत्प्रेरक शक्ती म्हणून कार्य करते. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी आणि युवापिढी आहे. सामाजिक आणि आर्थिक मागास व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसह दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत परवडणारे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार उच्च शिक्षण पोहोचविणे आणि त्याच वेळी शैक्षणिक उत्कृष्टता व अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा कायम राखणे ही दुहेरी जबाबदारी विद्यापीठासमोर उभी आहे. आजचे जग वेगाने बदलत आहे. कौशल्यांची व्याख्या व गरज नित्यनियमाने बदलत आहे. त्यामुळेच आजीवन अध्ययन ही संकल्पना शिक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतेय. संशोधन, ‘स्टार्टअप’, ‘युनिकॉर्न’ हे आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे प्रमुख साधन ठरत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यापीठांची भूमिका केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यापुरती मर्यादित राहू शकत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचार, जीवनकौशल्ये, सर्जनशीलता, कल्पकता, संशोधन वृत्ती, नवोपक्रमाची क्षमता, उद्योजकता आणि सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करणे ही उच्च शिक्षणाची मूलभूत गरज बनली आहे. जागतिक स्तरावर इंडस्ट्री ४.० आणि इंडस्ट्री ५.० मुळे तंत्रज्ञान, रोजगार आणि ज्ञानव्यवस्थेच्या परिभाषाच बदलत असताना, भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेलाही नवे दिशादर्शन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठ पुढील ३० वर्षांसाठी दूरदृष्टीपूर्ण आणि व्यापक रोडमॅप साकारत आहे. विकसित महाराष्ट्र @२०२९, @२०३५ तसेच आत्मनिर्भर आणि विकसित भारत @२०४७ या राष्ट्रीय ध्येयांशी सुसंगत अशी ही वाटचाल उच्च शिक्षण क्षेत्रात नवे मानदंड प्रस्थापित करण्याची क्षमता बाळगून आहे..Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’! .उच्च शिक्षणाला नवी दिशाराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ने बहुविद्याशाखीय शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, संशोधन, नवोपक्रमता आंतरराष्ट्रीयीकरण, शैक्षणिक लवचिकता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यांवर भर देऊन भारतीय उच्च शिक्षणाला परिवर्तनाची नवी दिशा दिली आहे. मुंबई विद्यापीठाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये व्यावसायिक आणि प्रात्यक्षिक कौशल्यांचा समावेश, संशोधन वृद्धी, डिजिटल सेवा आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण यांना गती दिली आहे. उद्योग-विद्यापीठ समन्वयातून आंतरवासिता, प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षणावर आणि शिकाऊ उमेदवारी एकात्मिक पदवी अभ्यासक्रम यावर रोजगारक्षमता कौशल्ये वाढवण्यासाठी भर दिला आहे. प्राध्यापक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच प्लेसमेंटच्या संधी वाढवण्याच्या दृष्टीने उद्योग क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असलेले व्यावसायिक तज्ज्ञ यांना ‘प्रोफेसर्स ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून नियुक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि समाजाभिमुख संशोधन, ‘क्यू १ एससीआय जर्नल’मध्ये प्रकाशित होणारे उच्च दर्जाचे आणि विश्वासार्ह शोधनिबंध, पेटंट्स, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण, उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य आणि जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठासोबत आंतरराष्ट्रीय साहचर्य हे मापदंड विद्यापीठाने केंद्रस्थानी ठेवून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, जैवतंत्रज्ञान, हवामान बदल, शाश्वत ऊर्जा व विकास, सागरी विज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य आणि भारतीय ज्ञानपरंपरा या क्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधनाचे काम हाती घेतले आहे. यालाच अनुसरून मुंबई विद्यापीठ जीवाश्म इंधनावर आधारित कार्यपद्धतींपासून दूर जाऊन आणि हवामान बदलाबाबत सक्रियपणे जागरूकता निर्माण करून, एका आदर्श हरित शैक्षणिक संस्थेच्या दिशेने सातत्याने वाटचाल करीत आहे. सौरऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यासोबतच विद्यापीठाने आपल्या मुख्य कलिना परिसरासह विविध उप परिसरांमध्ये पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी एक सर्वसमावेशक आणि सुनियोजित शाश्वत दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.विकसित भारत २०४७च्या दिशेने वाटचाल करताना भारतीय ज्ञानपरंपरा आणि आधुनिक विज्ञान यांचा समन्वय साधणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. स्थानिक ज्ञान, भारतीय भाषा, सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक संशोधन यांचा संवाद घडवून आणणे ही विद्यापीठाची जबाबदारी आहे. या दिशेने विद्यापीठाने खूप मोठे काम हाती घेतले आहे. संविधान मान्य २२ भारतीय भाषांत समृद्ध भारतीय ज्ञानपरंपरा पोहोचविण्यासाठी विद्यापीठाने आजमितीस १२ भाषांतील भारतीय ज्ञानपरंपरेवरील पुस्तकांचे काम पूर्ण केले आहे.मुंबई विद्यापीठाची क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण क्षेत्रातील उत्कृष्टतेची दीर्घकालीन परंपरा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व कल्याण, शिस्त, सांघिक भावना आणि नेतृत्वगुण जोपासण्यास मदत होते. विद्यापीठ आपल्या शारीरिक शिक्षण विभाग, विभागीय क्रीडा संरचना आणि संलग्न महाविद्यालयांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवते. दर्जेदार खेळाडू घडवण्यासाठी विद्यापीठ महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या मदतीने ऑलिम्पिक दर्जाची क्रीडा सुविधा उभारण्याची आणि विकसित करण्याची योजना आखत आहे. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत ऑरेंज इकॉनॉमी म्हणजेच सर्जनशील अर्थव्यवस्था झपाट्याने पुढे येत आहे. डिझाइन, माध्यम, चित्रपट, संगीत, सॉफ्टवेअर आणि कला या क्षेत्रांतील सर्जनशीलतेला व्यापारी मूल्य प्राप्त होत आहे. मुंबईसारख्या सांस्कृतिक महानगरात असलेल्या विद्यापीठाला या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम विकसित करण्याचा विशेष लाभ मिळतो..भारताने विकसित राष्ट्र होण्याचे २०४७चे ध्येय निश्चित केले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे, नवोपक्रमाची प्रयोगशाळा आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणास्थाने बनणे आवश्यक आहे. भविष्यात रोजगार शोधणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माते; तंत्रज्ञानाचे ग्राहक नव्हे, तर तंत्रज्ञानाचे निर्माते आणि केवळ पदवीधर नव्हे; तर जबाबदार जागतिक नागरिक घडविणे हे विद्यापीठाचे ध्येय आहे. या अनुषंगाने विद्यापीठ मार्गक्रमण करीत आहे. आगामी दशकांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर-फिजिकल प्रणाली, प्रगत संगणन व सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तंत्रज्ञान, प्रगत संप्रेषण, जैवतंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, ऊर्जा कार्यक्षमता तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, ड्रोन, स्मार्ट वाहतूक, प्रगत मटेरिअल्स व नॅनो तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारखी क्षेत्रे निर्णायक ठरणार आहेत. त्याचप्रमाणे भारत सरकारच्या ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ मिशनच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाच्या परिक्षेत्राला लाभलेल्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यांमुळे सागरी अध्ययनाला प्रोत्साहन देत समुद्रसंपत्ती, किनारी अर्थव्यवस्था आणि सागरी तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत संशोधनाची नवी दारे उघडण्याचा मानस आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थांसोबत भागीदारी आणि विनिमय उपक्रमांच्या माध्यमातून संशोधन क्षमता वाढवत नवीन ज्ञाननिर्मिती आणि तंत्रज्ञानाच्या नव्या सीमांचा शोध घेण्याचा निर्धार विद्यापीठ व्यक्त करते. समाज, उद्योग आणि राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सक्षम, कौशल्यसंपन्न, नवोन्मेषी आणि मूल्याधिष्ठित मानवसंपदा घडविण्याच्या ध्येयाने पुढील तीन दशकांत उच्च शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ही दूरदृष्टी केवळ शैक्षणिक आराखडा नसून, विकसित भारताच्या उभारणीसाठी ज्ञान, कौशल्य आणि नवोपक्रमाचा भक्कम पाया घालणारी ऐतिहासिक दिशा ठरणार आहे. संशोधनातील उत्कृष्टता, नवोपक्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय शाश्वतता, मूल्याधिष्ठित शिक्षण आणि जागतिक सहकार्य यांच्या बळावर मुंबई विद्यापीठ विकसित भारताच्या ज्ञान युगाचे नेतृत्व करण्याची आणि पर्यायाने जगातील अग्रगण्य विद्यापीठांमध्ये स्थान निर्माण करण्याची क्षमता बाळगून आहे. ‘शीलवृत्तफला विद्या’ या ब्रीदवाक्याशी निष्ठा राखत ज्ञानाला चारित्र्याची, संशोधनाला समाजहिताची आणि शिक्षणाला राष्ट्रनिर्मितीची जोड देणे, हाच १७०व्या स्थापना दिनाचा खरा संदेश आहे. पुढील वाटचाल ही केवळ संस्थेच्या प्रगतीची नसून, भारताला ज्ञानसमृद्ध, संशोधनाधिष्ठित, नवोपक्रमशील आणि मूल्यप्रधान विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या सामूहिक राष्ट्रीय प्रवासाची आहे. त्या प्रवासात मुंबई विद्यापीठाचे योगदान जितके भूतकाळात महत्त्वाचे होते तितकेच आणि कदाचित त्याहून अधिक भविष्यातही राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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