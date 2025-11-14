Premium| Sanjay Gandhi National Park ESZ: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षणासाठी नव्या ईएसझेड आराखड्याचा विरोध

संजीव वल्सनमुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानावर पुन्हा एकदा संकट ओढवलं आहे आणि ते निर्माण झालंय, मुंबई महापालिकेच्या नव्या ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ (ईएसझेड) व्यवस्थापन आराखड्यामुळे. उद्यानाचा जंगलपट्टा, त्यातील आदिवासी वसाहती आणि आजूबाजूचा परिसर मिळून युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या दर्जासाठी पात्र ठरू शकतो; मात्र त्याचं संवर्धन करण्याऐवजी शहराला पुन्हा आपल्या सरकारपासूनच ते वाचवावं लागतंय, हीच खरी शोकांतिका आहे.प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानाभोवती इको सेन्सिटिव्ह झोन असणं कायद्याने आवश्यक आहे. त्या पट्ट्यात विकासकामांवर काही प्रमाणात मर्यादा असतात; पण जंगलाच्या मूळ क्षेत्राइतक्या कडक नसतात. या झोनमध्ये काय करू शकतो आणि काय नाही, हे सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असतं आणि हाच मुद्दा मुंबईच्या नव्या आराखड्याचा केंद्रबिंदू आहे. हा झोन म्हणजे जंगल आणि शहर यांच्यातील संरक्षण कवच. राष्ट्रीय उद्यानाच्या मध्य भागातून प्राण्यांनी बाहेर पडावं, तर त्यांना थेट महामार्ग, वस्ती किंवा औद्योगिक क्षेत्रात येण्याऐवजी या सुरक्षित पट्ट्यात थांबता यावं, यासाठीच हा बफर झोन महत्त्वाचा असतो. तसंच, शहराकडून जंगलावर होणारा दबाव, प्रदूषण, काँक्रीटीकरण, झाडांची तोड कमी करण्याचं कामही या झोनचं असतं. .मुंबईतील सुमारे ५० पेक्षा अधिक बिबट्यांना ना महापालिकेचा नकाशा समजतो ना जंगल विभागाची सीमारेषा. हे बिबटे बोरिवली, मालाड, गोरेगाव, पवई, ठाणे, मरोळ, घोडबंदरपर्यंत फिरताना दिसतात. अनेकदा महामार्गावर किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी त्यांचा बळीही जातो. त्यामुळे हे स्पष्ट होतं, की मुंबईचा ‘ईएसझेड’ आधीपासूनच अरुंद असून त्यात पुरेशी सुरक्षा नाही. या पट्ट्यात झपाट्याने होणारी जंगलतोड शहरात, मानवी वस्तीत प्राण्यांच्या प्रवेशाचं प्रमुख कारण आहे. खरं म्हणजे ते आपल्या भागात येत नाहीत; तर आपणच त्यांच्या घरात घुसलो आहोत. जंगलतोड फक्त प्राण्यांना नाही; तर माणसांनाही हानिकारक आहे. झाडं कमी म्हणजे उष्णता, प्रदूषण आणि श्वसनविकार वाढणं, हे आपण दरवर्षी अनुभवतो आहोत. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.१०७ चौ. किमी क्षेत्रफळाचं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि त्याभोवतालचा ५९.४५ चौ. किमीचा इको सेन्सिटिव्ह झोन हे जगभरात अद्वितीय उदाहरण आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरात असं विशाल, संरक्षित जंगल आणि तिथे बिबट्यांची सर्वाधिक संख्या, हे केवळ मुंबईचं वैशिष्ट्य आहे. या सहअस्तित्वाचं श्रेय तिथल्या मूळनिवासी आदिवासींना जातं. ‘वाघोबा’ म्हणजे जंगलाचा रक्षक, ‘हिरवदेव’ म्हणजे वृक्षांचा देव... अशा निसर्गदेवतांची उपासना करणारे हे आदिवासी अनेक पिढ्यांपासून या परिसरात राहतात. मुंबईच्या सात बेटांचा संगम होण्याच्या आणि मुंबई महापालिका स्थापन होण्याच्या आधीपासूनच त्यांची वस्ती येथे होती.मुंबईचं प्राचीन नागरी अस्तित्व आरे कॉलनीतील प्रजापूरमध्ये आढळलं असून इ.स. ११व्या शतकातील अवशेषही तिथे सापडले आहेत; मात्र २०१६ मध्ये मेट्रो कारशेडसाठी आरे जंगलातील ४०७ एकर भाग ‘ईएसझेड’मधून वगळण्यात आला आणि मुंबईने आणखी एक हिरवा पट्टा गमावला. आरेचे आदिवासी नैसर्गिक शेती करतात. स्थानिक मातीपासून तयार केलेल्या विटांचा वापर करून पर्यावरणपूरक घरे बांधतात. त्यांचा प्रत्येक व्यवहार निसर्गाशी एकरूप आहे; पण पालिकेच्या नव्या आराखड्यात त्यांच्या संस्कृतीचा कुठेही उल्लेख नाही. उलट त्यांच्या पाड्यांना बेकायदा झोपड्या म्हणून नोंदवलं गेलं आहे आणि त्यांची काँक्रीट इमारतींमध्ये ‘पुनर्वसन’ करण्याची तरतूद केली आहे, जी त्यांनी कधी मागितलेलीच नाही. .Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .१० सप्टेंबर २०२५ रोजी महापालिकेने वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनसाठी मसुदा आराखडा’ प्रसिद्ध केला. २०१६च्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार तो दोन वर्षांत तयार व्हायला हवा होता; पण महापालिकेला नऊ वर्षे लागली. आता त्यांनी रहिवाशांना आक्षेप वा सूचना नोंदवण्यासाठी फक्त ३० दिवस दिले, तेही इंग्रजीत लिहिलेल्या ३०० पानांच्या दस्तऐवजावर! त्यामुळे शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. अनेकांना दस्तऐवज वाचणे शक्य नव्हते. त्यामुळे काही स्वयंसेवी गटांनी एक-क्लिक ई-मेल याचिका सुरू केल्या. बहुतांश नागरिकांनी कॉपी-पेस्ट आक्षेप पाठवले. प्रशासनाने संबंधितांना त्यांच्या भाषेत माहिती देण्याचा प्रयत्नच केला नाही. एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, जंगल संवर्धनाचं काम मुंबई महापालिकेकडे आलंच कसं? दररोज ४० झाडं तोडण्यास परवानगी देणारी, शहरातील प्रदूषणावर उपाय तोकडे पडणारी संस्था जंगलाचं रक्षण करेल, हे हास्यास्पद नाही का? हा विषय वनविभागाचा असायला हवा होता; पण महापालिकेने आपला ‘विकास आराखडा २०३४’ थेट जंगलाच्या ‘ईएसझेड’वर लादल्यासारखं दिसतं. .नव्या ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ व्यवस्थापन आराखड्यामुळे पुन्हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानावर संकट ओढवलं आहे. प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानाभोवती इको सेन्सिटिव्ह झोन असणं कायद्याने आवश्यक आहे. नवा आराखडा ‘संवर्धना’ऐवजी प्रत्यक्षात ‘विकासाच्या नावाखाली विनाशाचा आराखडा’ असल्याचं आता पर्यावरणप्रेमी म्हणू लागले आहेत..शिवाय, महापालिकेची निवडणूक काही वर्षांपासून झालेलीच नाही. त्यामुळे ती जनतेसमोर जबाबदारही नाही; पण तरीही ती पर्यावरणविषयक दीर्घकालीन निर्णय घेत आहे. रेतील पाड्यांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी १०० घरांना एकच नळ आहे. तोही दिवसातून फक्त २० मिनिटे चालतो. साप चावल्यास रहिवाशांना जुहूच्या कूपर रुग्णालयापर्यंत नेलं जातं. अनेकदा रुग्ण वेळेत पोहोचत नाहीत. त्यांच्या जीवावर बेततं. महापालिका मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडत नाही, मग ती जंगल संवर्धनाचे निर्णय कसे घेऊ शकते? नवा आराखडा संवर्धनाऐवजी व्यावसायिक विकासाला प्राधान्य देतो, असा आरोप होत आहे. न्यायालयाने बंदी घातलेल्या भागातही बांधकामास परवानगी देण्याच्या तरतुदी दिसतात. आरेतील एसआरए इमारतींना मंजुरी देण्याचाही उल्लेख आहे. नव्या आराखड्यात ‘ईएसझेड’ला तीन विभागांत विभागण्यात आलं आहे. पहिला भाग म्हणजे, या झोनमध्ये महापालिकेचा विकास आराखडा पूर्ण ताकदीने लागू होईल. गावे आणि पाडे हवे तितके विस्तारू शकतात. मॉल, मल्टिप्लेक्स, कन्व्हेन्शन सेंटर यांनाही केवळ ‘पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा’ दाखवून परवानगी मिळेल. म्हणजे हा झोन तर ‘ईएसझेड’च्या उद्देशालाच हरताळ फासतो.दुसरा विभाग हा ‘ना-विकास क्षेत्र’ म्हणून ओळखला जाणारा भाग आहे; पण इथेही नॉन-पॉल्युटिंग इंडस्ट्रीज, हॉटेल, टाऊनशिप्स, कार्यालय, बाजारपेठा, पर्यटन सुविधा आदी बांधकामांना परवानगी दिली जाईल. मग हा झोन संवेदनशील कसा राहिला? तिसरा विभाग म्हणजे, हे सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र मानलं जातं; पण आरे, दिंडोशी, साई बांगोडा यांसारख्या महत्त्वाच्या जंगलांचा त्यात समावेशच नाही. या झोनमध्येही ‘आदिवासी पुनर्वसन’ परवानगीच्या नावाखाली बांधकामास मुभा देण्यात आली आहे आणि त्याच वेळी आदिवासींना जंगलातील नैसर्गिक उत्पन्न (जसे की रानभाजी) गोळा करण्यास बंदी असेल. म्हणजेच त्यांच्या उपजीविकेवर थेट आघात. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासाठीचा नवा आराखडा नावाने ‘संवर्धन’ म्हणत असला, तरी प्रत्यक्षात तो ‘विकासाच्या नावाखाली विनाशाचा आराखडा’ असल्याचं पर्यावरणप्रेमी म्हणतात. तीन झोन, मोठी दस्तऐवजं आणि इंग्रजी भाषा अशा सर्वांचा एकच हेतू दिसतो तो म्हणजे, लोकांचा गोंधळ करणं आणि जंगल विक्रीस मोकळा मार्ग देणं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.