Premium|74th Constitutional Amendment : महापालिका निवडणुकीनंतरचा खरा प्रश्न: शहर कसे घडवायचे?

श्रीनिवास चंद्रशेखर देशमुखशहरांच्या विकासामध्ये महापालिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढत असून, महापालिका निवडीनंतर शहरांच्या विकासाचा विचार करताना स्थानिक गरजा आणि भविष्यातील आव्हानांचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. सर्व समाज घटकांना योग्य स्थान देतानाच, एकसमान योजनांची नक्कल करण्याचा मोह टाळायला हवा. महाराष्ट्राच्या शहरी भागात ५.१ कोटी नागरिक राहात असून, राज्यातील शहरीकरणाचे प्रादेशिक वितरण मोठ्या प्रमाणात असमान आहे. शहरी लोकसंख्या प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित असून, दर १०० पैकी सुमारे ७५ लोक महापालिका क्षेत्रामध्ये राहतात. त्यामुळे शहरी लोकसंख्येत लहान शहरांतील लोकसंख्येचा वाटा तुलनेने कमी आहे. असे असले तरी लहान किंवा मोठ्या शहरातील नागरिकांना एकच प्रकारच्या शहरी सोयी-सुविधा मिळाव्यात असे अपेक्षित आहे. हेच साध्य करण्यासाठी ७४वी घटनादुरुस्ती संसदेत करण्यात आली आणि त्यायोगेच सध्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. २० एप्रिल १९९३ रोजी मंजूर झालेल्या ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन तळागाळातील लोकशाहीला बळकट करण्याच्या दृष्टीने एकी मोठे पाऊल टाकले. शहरांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा आणि शहरांसोबत देशाचीही प्रगती व्हावी, यासाठी ही घटनादुरुस्ती फार मौल्यवान आहे. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या कायद्याने एकूण १८ कार्यक्षेत्रे दिली असून, यामध्ये नगर नियोजन, जमिनीच्या वापराचे आणि इमारतींच्या बांधकामाचे नियमन, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे नियोजन, शहरी वनीकरण, झोपडपट्ट्यांमध्ये सुधारणा, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन, शहरी सुविधांचे (उद्याने, बागा, क्रीडांगणे, इत्यादी) आणि सार्वजनिक सुविधांचे निर्माण (रस्त्यावरील दिवे, पार्किंगची जागा, बस थांबे) अशा महत्त्वाच्या कार्यांचा ठळकपणे अंतर्भाव केला आहे. शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना आता वातावरण बदलाचीसुद्धा जोड मिळाली आहे.नगरसेवकांची क्षमताबांधणीनव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते. नगरसेवक हे केवळ आपल्या प्रभागातील रस्ते, नाले किंवा पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी मांडणारे प्रतिनिधी नसून, ते शहर घडविण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे धोरणकर्ते आहेत. विकास आराखडे, वार्षिक अंदाजपत्रक म्हणजेच अर्थसंकल्प, विकास योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे आणि सर्वंकष विकासात नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, या सर्व बाबींमध्ये नगरसेवकांची सक्रिय भूमिका अपेक्षित आहे. शहरी कारभार अधिक गुंतागुंतीचा होत असताना नगरसेवकांकडून प्रशासकीय समज, कायदेशीर चौकटीची जाणीव आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन असणे अनिवार्य ठरते.कोरोना महासाथीच्या कालखंडामध्ये आणि नंतर नगर नियोजन आणि रचना यांच्या आयामात अभूतपूर्व बदल घडले आहे. तसेच, वातावरण बदलाच्या समस्या आधी फक्त चर्चासत्रात ऐकू यायच्या, त्या कमीअधिक प्रमाणात सगळीकडे प्रत्यक्षात उतरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्याने शहरीकरण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शहरीकरणाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांना, विविध मार्गदर्शक तत्त्वांना आणि निर्देशांना समोर ठेवून राज्य महिला धोरण, ईव्ही वाहने धोरण यांसारखी राज्यस्तरीय धोरणे आखली आहेत. ही धोरणे शहरात अंमलात आणण्यासाठी लोकनिर्वाचित नगरसेवकांवर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांची शैक्षणिक पात्रता वैविध्यपूर्ण असल्यामुळे त्यांची क्षमता बांधणी करणे अतिमहत्त्वाचे आहे. वेळोवेळी केंद्र सरकारने याबाबतीत विविध खास कार्यक्रम अथवा क्षमता बांधणी कार्यशाळेस व्यापक अभियानात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून आलेले प्रतिनिधींच्या क्षमता बांधणीच्या गरजेवर सातत्याने भर दिला आहे. त्यामुळे सर्व निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांनी याबाबतीत केंद्र अथवा राज्य सरकारची वाट न बघता स्वतःच अशा कार्यशाळेसाठी नियोजन करणे अभिप्रेत आहे..महानगरांकडून धडा हवामहानगर प्रदेशांमधील, विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूरमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांसमोर आज एक मोठे आव्हान आहे. राज्याच्या महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (संरचना व कार्ये) अधिनियम, १९९९ व महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ यांच्या तरतुदींनुसार त्या-त्या महानगर प्रदेशांतील महानगर नियोजन समितीत व विकास प्राधिकरणात स्थानिक नगरसेवक आणि महापौर (एक प्रकारे नगरसेवकच) सदस्य असतात. महानगर प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एकीकृत विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशांना ज्या विविध समस्यांनी ग्रासले आहे, त्याच समस्या छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर यांसारख्या महानगरांना भेडसावू नयेत, यासाठी त्या भागातील नगरसेवकांचे सक्रिय प्रयत्न गरजेचे आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात वाढते हवा प्रदूषण बघता महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध आणून फक्त इलेक्ट्रिक वाहने चालवता येतील का, यासाठी समितीचे गठन केले आहे. याचा बोध घेऊन छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूरमधील प्राधिकरणातील आणि समितीमधील नगरसेवक महानगर प्रदेशाच्या विकास आराखड्याला जोड म्हणून एक व्यापक स्वच्छ हवा धोरण निर्मितीची शिफारस करू शकतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास न्यूयॉर्कचे माजी महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग यांनी ‘PlaNYC’ आणि ‘Million Trees NYC’ सारख्या उपक्रमांद्वारे पर्यावरणपूरक धोरणांना शहराच्या विकास आराखड्याशी जोडून वायू प्रदूषण आणि हवामान बदलावर प्रभावी उपाय केले होते. त्यांच्या ‘Million Trees NYC’ उपक्रमामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन सुमारे २० टक्क्यांनी कमी झाले. स्थानिक नेतृत्व कसे प्रभावशाली ठरू शकते, याचे हे उदाहरण आहे.शाश्वत विकास केंद्रस्थानीप्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक १०० शहरी नागरिकांमागे ७५ नागरिक महापालिकांमध्ये राहतात. म्हणजे आजमितीमध्ये आणि येणाऱ्या भविष्यात महापालिका महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. महाराष्ट्रातील १० महापालिका स्मार्ट सिटी अभियानामध्ये होत्या आणि त्यांचा कार्यकाळ आता संपला आहे. त्यांचा शहरी जीवनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला का, याबद्दल सभागृहात चर्चा करणे अपेक्षित आहे. पुन्हा या प्रकारचे अभियान राबवले गेले तर त्यामध्ये लोकनिर्वाचित नगरसेवक अशा अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’, ‘अमृत’ अशा मोठ्या योजनांनंतर, केंद्र सरकारने लहान आणि मध्यम शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक (बससेवा) सुरू करण्यासाठी अथवा सद्यःस्थितीत असणारी सेवा वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘पीएम-ई ड्राइव्ह’ ही योजना राबवली आहे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत शाश्वत विकासाप्रती कटिबद्ध आहे, ही बाब अधोरेखित करणारी ही योजना आहे. ही योजना राबवण्यासाठी नगरसेवकांना एकत्र येऊन काम छत्रपती संभाजीनगरमध्ये याबाबत चर्चा सुरू झाली. या वर्षी निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांनी ही चूक करू नये ही माफक अपेक्षा आहे. तसेच, भविष्यात कोणतीही नवीन योजना केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारने जाहीर केल्यास नगरसेवकांनी लोकप्रियतेच्या मोहाला बळी न पडता, तर्क, पुरावे आणि शहराच्या गरजांवर आधारित योजना निवडल्या पाहिजेत. त्यानेच खरा शाश्वत विकास होईल. छत्रपती संभाजीनगर शहराने ऐतिहासिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने शहराला मदत करणाऱ्या 'हृदय' (HRIDAY) योजनेपेक्षा स्मार्ट सिटी मिशनला प्राधान्य दिले. 'हृदय' योजना मागितली असती तर निकषांनुसार अमृत योजना आपोआप आली असती आणि छत्रपती संभाजीनगरला पाणीपुरवठा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पादचारी व सायकल सुविधा आणि उद्याने यांसाठी निधी मिळाला असता.उत्पन्नाचा विचार हवाप्रशासनाची आर्थिक बाजू उत्तरोत्तर वाढत जाईल, तेव्हाच कोणत्याही शहराचे प्रशासन सुदृढ होईल. मुंबई महानगरपालिका वगळून महाराष्ट्रातील उर्वरित महापालिकांचे एकूण उत्पन्न राज्याच्या सरासरीच्या आसपास किंवा त्याखालीच मर्यादित आहे. लोकसंख्या मोठी असली तरी बहुतांश शहरांमध्ये उत्पन्नाची वाढ त्या प्रमाणात झालेली दिसत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये याबाबत चर्चा सुरू झाली. या वर्षी निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांनी ही चूक करू नये ही माफक अपेक्षा आहे. तसेच, भविष्यात कोणतीही नवीन योजना केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारने जाहीर केल्यास नगरसेवकांनी लोकप्रियतेच्या मोहाला बळी न पडता, तर्क, पुरावे आणि शहराच्या गरजांवर आधारित योजना निवडल्या पाहिजेत. त्यानेच खरा शाश्वत विकास होईल. छत्रपती संभाजीनगर शहराने ऐतिहासिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने शहराला मदत करणाऱ्या ‘हृदय’ (HRIDAY) योजनेपेक्षा स्मार्ट सिटी मिशनला प्राधान्य दिले. ‘हृदय’ योजना मागितली असती तर निकषांनुसार अमृत योजना आपोआप आली असती आणि छत्रपती संभाजीनगरला पाणीपुरवठा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पादचारी व सायकल सुविधा आणि उद्याने यांसाठी निधी मिळाला असता.उत्पन्नाचा विचार हवाप्रशासनाची आर्थिक बाजू उत्तरोत्तर वाढत जाईल, तेव्हाच कोणत्याही शहराचे प्रशासन सुदृढ होईल. मुंबई महानगरपालिका वगळून महाराष्ट्रातील उर्वरित महापालिकांचे एकूण उत्पन्न राज्याच्या सरासरीच्या आसपास किंवा त्याखालीच मर्यादित आहे. लोकसंख्या मोठी असली तरी बहुतांश शहरांमध्ये उत्पन्नाची वाढ त्या प्रमाणात झालेली दिसत नाही. बहुतेक महापालिकांचे उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी किंवा फक्त थोडेसे जास्त आहे. नगर परिषदांचे एकूण उत्पन्न आणि स्वतःचे उत्पन्न दोन्हीही मर्यादित आहे. लोकसंख्या वाढत असली तरी उत्पन्नात त्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसत नाही. नगरपंचायतींची आर्थिक स्थिती सर्वांत कमकुवत आहे. त्यांचा बहुतांश खर्च राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीवर चालतो. म्हणजेच, महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरी स्थानिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या अनुदान-आधारित आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, रस्ते आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सेवांसह शाश्वत शहरी विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या विकास आराखड्याच्या अंलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद कुठून आणि कशी करणार असा प्रश्न पडतो. शाश्वत शहरी विकासासाठी स्वतःचे उत्पन्न वाढवणे ही तातडीची गरज असून निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना याकडे लक्ष घालणे गरजेचे आहे. राज्यात आणि केंद्रात स्वतःचा अथवा विरोधी पक्ष असला तरीसुद्धा आर्थिक स्वावलंबनाची कास सोडता येणार नाही..महिला महत्त्वाच्या घटकमहिला या शाश्वत शहरीकरणाचे एक मूलभूत आणि अतिमहत्त्वाच्या घटक आहेत. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला, ७ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे चौथे महिला धोरण शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी जाहीर करण्यात आले. या धोरणात आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षितता, उपजीविका आणि लिंग-संवेदनशील प्रशासन या क्षेत्रांतील महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला असून, अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडे आणि देखरेख समित्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. आजपर्यंत जाहीर झालेल्या महिला धोरणांबद्दल नगरसेवकांना माहिती असणे गरजेचे आहे. पहिले धोरण वगळता इतर तीनही धोरणांमध्ये नगर नियोजन आणि रचनेबद्दल निर्देश आहेत. तिसऱ्या धोरणानुसार, महिलांसाठी स्वच्छतागृहाची जागा निश्चित केली नसेल, तर विकास आराखडा मंजूर होणार नाही असे नमूद आहे, तर चौथ्या धोरणानुसार, महिला व मुलींना उद्याने, मैदाने आणि सार्वजनिक सुविधा सुलभ आणि सुरक्षित असावीत, सायंकाळी ८ ते सकाळी ८ या वेळेत सार्वजनिक वाहतूक नियमित आणि अखंड असावी, असे सांगितले आहे. महिला आणि मुलींना ‘शहरावरचा हक्क’ सुनिश्चित केल्यास त्यातून मिळणारे संपूर्ण सामाजिक व आर्थिक लाभ परिवर्तनकारी ठरतील, असे जागतिक बँकेने त्यांच्या ‘जेंडर-इन्क्लुझिव्ह अर्बन प्लॅनिंग डिझाईन या पुस्तकात नमूद केले आहे. शहरी भागात नगर पंचायती, नगर परिषदा आणि महापालिका तिन्ही येतात, हे मुद्दाम अधोरेखित करण्याची आवश्यकता मला वाटते. या तिन्ही संस्थांच्या हद्दीमधील महिलांना धोरणाचा फायदा पोहोचवणे हे लक्ष्य आहे. यासाठी तेथील नगरसेवक आणि त्यांमधून बनलेले नगराध्यक्ष अथवा महापौर त्यांच्या संस्थांमध्ये महिलांसाठी खास प्रशासकीय रचना जसे की ‘जेंडर सेल’ निर्माण करून आपला सक्रिय सहभाग नोंदवू शकतात..शहरी प्रशासनामधील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे नगरसेवकांमधून निवडून आलेले शहराचे प्रथम नागरिक म्हणजेच महापौर. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम,१९४९नुसार महापालिकेचा कार्यकाळ ५ वर्षे आहे तर महापौराचा कार्यकाळ हा २.५ वर्षे आहे. महापालिका चालवणारे प्रशासकीय अधिकारी तीन वर्षांसाठी बदलीवर येतात आणि कार्यकाळ संपवल्यावर पुढील नियुक्तीवर निघून जातात. कार्यकारी अधिकार निवडून आलेल्या महापौरांपेक्षा अधिक प्रमाणात हातात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात केंद्रीत आहेत. ‘कॅग’च्या निरीक्षणानुसार, संविधानाने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या अधिकारांपैकी सरासरी ७५ टक्के अधिकारांवर महापौरांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांचे कोणतेही नियंत्रण नसते. भारत विकसित राष्ट्र बनण्याचे स्वप्न पाहत असेल, तर सक्षम शहरी नेतृत्व अपरिहार्य आहे. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) शहरांचा वाटा ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे आणि देशातील ३० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. त्यामुळे महापौरांना शहरांचे ‘सीईओ’ म्हणून स्पष्ट अधिकार देणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि जागतिक तसेच भारतीय सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित सुधारणा राबवणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी सर्व नगरसेवकांना एकत्र येऊन कायद्यात बदल करून घेणे गरजेचे आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या विकसित देशांमध्ये थेट निवडून आलेले व सक्षम अधिकार असलेले महापौर शहरांच्या परिवर्तनाचे नेतृत्व करतात; तर ब्राझील, मेक्सिको, इंडोनेशिया, कोलंबिया आणि अगदी चीनसारख्या विकसनशील देशांनीही शहर नेतृत्वाला भरीव अधिकार देऊन शहरी प्रशासन अधिक परिणामकारक केले आहे. कोणत्याही शहरातील (महापालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत) नगरसेवकांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी अधिक थेटपणे जोडण्याची क्षमता असते. तंत्रज्ञानाचा वापर करत तसेच प्रत्यक्ष भेटींमधून नागरिकांशी प्रभावी संवाद साधण्याची क्षमता त्यांनी विकसित केलेली असते. याच संवादकौशल्याचा पाया नागरिक-केंद्री नगर नियोजन आणि रचनेसाठी प्रभावीपणे वापरता येऊ शकतो. नागरिक-केंद्री नगर नियोजन आणि रचनेचे महत्त्वाचे फायदे विविध आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संस्थांनी वेळोवेळी विविध अहवालांमधून अधोरेखित केले आहे. किंबहुना, वर नमूद केलेल्या प्रगत राष्ट्रांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था याच पद्धतीचा अवलंब करतात. अशाने शहरांमधील सार्वजनिक सेवा आणि नागरी प्रकल्पांवर सार्वजनिक मालकी वाढून श्रम आणि पैशांचा अपव्यय टळतो. महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतींच्या विकास आराखड्याचे सहभागात्मक निर्माण व त्याची बहुतांशी अंमलबजावणी यामुळे कोर्टाची पायरी न चढता होऊ शकते. विकास आराखड्यासारखा महत्त्वाचा दस्तावेज फक्त मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने न होता त्या शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने होण्याची शक्यता कैकपटीने वाढते. ७४व्या घटनादुरुस्तीमध्ये वॉर्ड समितीच्या स्थापनेबाबत सांगितले आहे. येथेही नगरसेवक प्रशासकीय अधिकारी आणि नागरिक यामधील उत्तम दुवा बनू शकतात. आज सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधांबद्दलच्या समस्या सुटण्याची शक्यता कैकपटींने वाढते. प्रत्येक नगरसेवक नागरिकांचा सहभाग वाढवून संस्थेचा उत्तम अर्थसंकल्पसुद्धा तयार करू शकतो. 'सब का साथ, सब का विकास' या घोषणेचा अर्थ नगर नियोजन आणि रचनेच्यादृष्टीने असा लागतो. 