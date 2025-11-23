शहराचा विकास म्हणजे फक्त रस्ते, इमारती, पथदिवे यापुरता मर्यादित नाही, तर यात नागरिकांचा सहभाग, नियोजनबद्ध प्रशासन आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधींचा तत्पर सहभाग महत्त्वाचा आहे. नगर परिषद ही शहराच्या विकासाची मुख्य संस्था असून सुयोग्य प्रशासन हा त्याचा गाभा आहे. नगर परिषदेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी या त्रिसूत्रीचा समन्वय असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नगर परिषद ही स्थानिक गरजांची पूर्तता करणारी लोकशाही व्यवस्थेची सर्वांत महत्त्वाची संस्था आहे. ती लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट जोडलेली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेचा कारभार लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे.नगर परिषद ही नागरी भागातील स्थानिक स्वराज संस्था आहे. संविधानाच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने नगर परिषदांना महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त झाले. शहरातील नागरिकांना थेट सरकारशी जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरला आहे. नगर परिषदेचे प्रशासन दोन प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. त्यातील एक घटक म्हणजे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यामधे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक, तसेच दुसरा घटक म्हणजे प्रशासनातील यंत्रणा. यात मुख्याधिकारी, विभागप्रमुख अन् कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. ही दोन्ही चाके एकाच दिशेने व एकसारख्या गतीने फिरली तरच विकासाचा रथ पुढे जातो. .पारदर्शक आर्थिक नियोजन गरजेचेनगर परिषदेत स्थायी समिती, शिक्षण समिती, आरोग्य समिती, बांधकाम समिती, शिक्षण समिती, महिला व बालकल्याण समिती, पाणी पुरवठा समितीसह कर विभाग, जन्म-मृत्यू विभाग, संगणक विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादी महत्त्वाचे विभाग असतात. प्रत्येक विभागाचे नियोजन, अंमलबजावणी अन् नियंत्रण मुख्याधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केले जाते. प्रशासनाचे कार्य आणि जबाबदाऱ्या नगरपरिषद प्रशासनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे शहरातील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, नाले, कचरा व्यवस्थापन, पथदिव्यांची सोय, जन्म-मृत्यू नोंदी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, नगररचना व नियोजन हे काम करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. नगर परिषदांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत म्हणजे घरपट्टी, पाणीपट्टी, परवाने, जाहिरातींचे शुल्क, बाजार फी, राज्य शासनाकडून कर्मचारी वेतनासाठी मिळणारे सहाय्यक अनुदान,रस्ता अनुदान यासह जिल्हा नियोजनातून निधीसह नागरी दलित वस्ती अनुदान व केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळणारे अनुदान यांचा योग्य विनियोग करण्यासाठी पारदर्शक आर्थिक नियोजन आवश्यक असते.शिस्त, कालबद्धता अत्यावश्यकपूर्वी नगर परिषद प्रशासनामध्ये विविध संवर्गाच्या पदाचे अधिकारी नसल्याने त्याचा प्रशासकीय कामावर परिणाम व्हायचा. त्यामुळे याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर जवळपास २००५-६ मध्ये शासनाकडून नगर परिषद प्रशासनामध्ये विविध संवर्गाची पदे निर्माण करण्यात आली. त्यात नगररचना, नगर अभियंता, विद्युत करनिर्धारण, लेखा व लेखा परिक्षण आदी विभागांसाठी अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांचा कामाचा ताण थोडा हलका झाला. तसेच प्रशासकीय कामाला शिस्तही लागली. त्यामुळे कामात सुसूत्रता येत गेली. मुख्याधिकाऱ्यांना नगरपालिका कायद्यांतर्गत विविध अधिकार मिळाले आहेत. परंतु बहुतांश वेळा त्यांना राजकीय दबावापोटी आपल्या अधिकाराचा वापर करू शकत नाहीत. नगर परिषदेसाठी विविध प्रकारचा निधी शासनाकडून मिळतो. त्याची मुख्याधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना माहिती देऊन ज्या कामासाठी निधी मंजूर झाला आहे, त्याच कामांसाठी तो खर्च होईल याचे कटाक्षाने पालन केले पाहिजे. त्याचबरोबर नागरिकांचा नगर परिषद प्रशासनावरील विश्वास वाढविण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्प व नवनवीन योजना जनतेसमोर मांडल्या पाहिजेत. जनतेच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे, जाहीर बैठका घेऊन थेट नागरिकांशी संवाद साधून त्यांना बोलण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न व समस्या समजतील. यामुळे त्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल. मुख्याधिकाऱ्यांकडून दररोज कार्यालयात नागरिकांच्या तक्रारी, अर्ज, बिलांची पडताळणी, विकास आराखडे, ठेकेदारांची कामे, पाईपलाईनची दुरुस्ती, रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामे आदी सर्व गोष्टींचा आढावा घेतला जातो. प्रशासन म्हणजे एक जबाबदारी आणि सेवाभाव अशी भावना ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत शिस्त, पारदर्शकता आणि वेळेचे पालन अत्यावश्यक असते. त्याचबरोबर राजकीय दबाव, भ्रष्टाचार, किंवा अन्यायाच्या घटनांना सामोरे जाण्याचे प्रसंग अनेकवेळा मुख्याधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांवर येत असतात. दबाव आला तर त्यावेळी आपल्या तत्त्वांवर ठाम राहणे गरजेचे आहे. मी माझ्या कार्यकाळात नेहमी कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतले. कधी विरोध झाला, परंतु लोकहिताला प्राधान्य देऊन निर्णय घेत असल्याने हळूहळू विरोध मावळत गेला. आजही जे अधिकारी निष्ठेने काम करतात, त्यांना जनतेचा आदर मिळतो हे अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले आहे..Premium| Gadchiroli Naxalites: शस्त्रे सोडून नक्षलवाद्यांनी स्वीकारलेले संविधान खऱ्या अर्थाने बदल घडवणार का?.लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांत समन्वय हवालोकप्रतिनिधी हे थेट जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचतात. नगराध्यक्ष हे शहराचे नेतृत्व करतात तर नगरसेवक हे आपल्या प्रभागाचे नेतृत्व करतात. लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांच्या भावना आणि प्रशासनाच्या अंमलबजावणी यामधील दुवा आहेत. तो प्रभावी असेल तर विकासाचे निर्णय वेगाने होतात. परंतु ते राजकारणात अडकले तर नक्कीच प्रशासनाची गती मंदावते. लोकप्रतिनिधींचे कार्य केवळ बैठकींना उपस्थित राहणे इतकेच नसते. त्यांच्याकडून नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकास आराखडे तयार केले जातात, प्रस्ताव सादर करतात, तसेच विविध योजनांसाठी सरकारशी संपर्क साधतात. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रशासनातील कामकाजाविषयी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना योग्य प्रशिक्षणाची गरज असते. ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी परस्पर समन्वयाने निर्णय घेतात, तिथे शहराचा चेहरामोहरा बदलतो. परंतु जिथे मतभेद असतात, तिथे विकासाच्या योजना कागदावरच राहतात. यशस्वी नगर परिषद चालविण्यासाठी परस्पर सन्मान, विश्वास आणि संवाद आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या भावनांच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतात तर प्रशासन कायद्यानुसार त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. दोघांमध्ये समन्वय असेल तर कोणतेही उद्दिष्ट अशक्य नसते. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकपणे कारभार केल्यास नक्कीच त्या नगर परिषदेची विश्वासार्हता वाढते. लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून शहरातील विविध प्रभागातून निवडून सभागृहात येतात. त्यांच्याकडून त्यांच्या प्रभागातील समस्या व प्रश्न मांडले जातात. त्यांच्या माध्यमातूनच नागरिकांचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. परंतु लोकप्रतिनिधींनी केवळ राजकीय स्वार्थ न पाहता जनहित लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच निवडणूक झाल्यानंतर पक्ष विसरून शहराचा विकास या मुद्द्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. मी अनेक नगराध्यक्ष व नगरसेवकांसोबत काम केले आहे. जिथे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात परस्पर समन्वय होता, तिथे शहराचा विकास गतीने झाला. यामध्ये समन्वय आणि संवाद यामधूनच चांगले यश व शहराचा विकास झाल्याचे दिसून आले. तसेच आपल्या प्रभागात विकासकामे करताना नगरसेवक हे रस्ते, गटार यापुढे विचारच करत नाहीत. त्यापुढे जाऊन क्रीडांगणे, उद्याने, व्यापारी संकुल होण्यासाठीही विचार झाला पाहिजे. नगर परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी ‘शॉपिंग सेंटर’सारखे पर्याय विचारात घेतले पाहीजेत. आपल्या परिसराचा व प्रभागाचा विचार करण्याबरोबरच नगर परिषदेच्या एकंदर उत्पनात वाढ कशी होईल, या दृष्टीनेही त्यांनी विचार करणे गरजेचे आहे.आर्थिक मर्यादेचे मोठे आव्हाननगर परिषदेपुढे अनेक अडचणी आहेत. त्यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे आर्थिक मर्यादा होय. नगर परिषदेचे उत्पन्न मुख्यतः घरपट्टी (मालमत्ता कर), पाणीपट्टी, व्यापारी परवाने, वसुली शुल्क यावर अवलंबून असते. मात्र, नागरिकांकडून वेळेवर कर न मिळाल्याने अनेक योजना पूर्ण होताना अडचणी येतात. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अनेक पदे रिक्त असल्यास उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढतो. अनेकदा निर्णय प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव येतो. तसेच नागरिकांचा अल्प सहभाग, अशा अनेक अडचणी येत असतात. शहराच्या विकासासाठी केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही त्यांची कर्तव्ये पार पाडून त्यांचा सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे. शासनाकडून नगर परिषदांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान मिळते. यासाठी पाठपुरावा महत्वाचा असतो. याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगितल्यास याचा उपयोग नगर परिषदेच्या विकासासाठी होऊ शकतो. आता सोशल मीडियामुळे शासनाच्या सर्व योजना नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचतात. परंतु पूर्वीच्या काळात असे नव्हते. त्यामुळे अनेक अडचणी येत होत्या. काही नगर परिषदांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहेत, ते सर्वच नगर परिषदांमध्ये झाले पाहिजेत. अनेक ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे दिसत आहे. योग्य पद्धतीने ओला व सुका कचरा याचे विलगीकरण होत नाही. यामध्ये लक्ष घालण्याची जबाबदारी ही मुख्याधिकाऱ्यांची आहे. त्यांनी रस्त्यावर उतरून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन डेपो, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आदी ठिकाणी भेट देऊन पाहणी करणे गरजेचे आहे. नगर परिषदांना मागासवर्ग आयोग, विधान परिषद समितीसारखे आयोग/समित्या राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या तसेच जिल्हा नियोजन समितीतून मिळालेला निधी योग्य प्रकारे वापर होतो का नाही, याची पाहणी करण्यासाठी वेळोवेळी दौऱ्यावर येत असतात. यामध्ये ते बैठका घेऊन, समक्ष भेटी देऊन याबाबतचा सविस्तर आढावाही घेत असतात. संबंधित कर्मचाऱ्यांची भरती व पदोन्नतीची माहिती ही त्यांच्याकडून घेतली जाते..‘माझे शहर व माझी जबाबदारी’सध्याच्या काळात नगर परिषद प्रशासनात अनेक बदल होणे आवश्यक आहे. आजचा काळ डिजिटल युगाचा आहे. त्यामुळे ई-गव्हर्नन्स अत्यावश्यक आहे. कर भरण्यापासून तक्रार निवारणापर्यंत सर्व गोष्टी ऑनलाइन झाल्या पाहिजेत. प्रत्येक विभागाने आपला ‘डेटा’ अद्ययावत ठेवला पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी अद्ययावत प्रशिक्षण दिले पाहिजे. पारदर्शकता व जबाबदारी ही दोन तत्त्वे काटेकोरपणे पाळली गेली पाहिजेत. नगरपरिषद ही नागरिकांची मालमत्ता आहे, ही जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. नगरपरिषदांच्या कारभारात नागरिकांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी नागरिकांना नगरपरिषदेच्या बैठकींना उपस्थित राहावे, सार्वजनिक चर्चांमध्ये भाग घ्यावा, कर वेळेवर भरावा, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थी की जे भविष्यातील आधारस्तंभ आहेत त्यांच्या विविध प्रकल्पांना नियमित भेटी आयोजित करुन त्यांचे महत्त्व समजावून सांगितले तर त्यांच्यात ‘माझे शहर व माझी जबाबदारी’ ही भावना रुजली जाईल व त्याचा यथायोग्य वापर होण्यास निश्चितच मदत होईल. नागरिकांनीही शहरात झाडे लावावीत, स्वच्छता मोहिमा राबवाव्यात. त्यांनी आपले शहराशी व नगरपरिषद प्रशासनाशी काही देणे घेणे नाही अशी अलिप्त भूमिका घेऊ नये.स्वायत्त-पारदर्शक-लोकाभिमुखता अनिवार्यस्मार्ट सिटी, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियानासारख्या उपक्रमांमुळे नगरपरिषदांची भूमिका अधिक महत्त्वाची झाली आहे. नवीन पिढीतील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी हे तंत्रज्ञानाची माहिती असणारे आणि प्रगतीशील आहेत. फक्त त्यांना प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारीची जाणीव असायला हवी. भविष्यातील नगरपरिषद अधिक स्वायत्त, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख असतील, अशी आशा वाटत आहे. तसेच तरुण अधिकाऱ्यांनी या सरकारी नोकरीचा वापर जनतेच्या सेवेसाठी करावा. प्रत्येक निर्णय घेताना नागरिकांना फायदा होतो का याचे आत्मचिंतन नक्की करावे. राजकारण आणि प्रशासकीय कामात समतोल राखावा. नेहमी शिकत राहावे, काळानुरूप आपल्या कार्यपद्धतीत बदला करावेत. नेहमी जनतेच्या जवळ राहावे, जेणेकरुन त्यांचे प्रश्न समजतील. शहर विकास म्हणजे केवळ इमारती उभ्या करणे नाही. तर त्यासाठी स्वच्छता आणि आरोग्य व्यवस्थापन, जलस्रोतांचे संवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणीय संतुलन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास, वाहतूक आणि नियोजनबद्ध रस्ते हे घटक ही महत्त्वाचे आहेत. जर हे घटक मजबूत असतील, तर नक्कीच शहर आदर्श ठरू शकते. नगर परिषद हे लोकशाहीचे सर्वांत वास्तव रूप आहे. या ठिकाणीच नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होते..Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .आरक्षित जागांसाठी निधीची मागणीनगरपरिषद क्षेत्रातील शाळा, क्रीडांगणे, व्यापारी संकुले, समाजमंदिरांसह सामाजिक प्रयोजनासाठी टाकलेली आरक्षणे कायम होणे गरजेचे असते. त्यासाठी आरक्षण टाकलेल्या जागांचे भूसंपादन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण मुख्याधिकारी असताना सन २०१८-१९ मधे केंद्रीय वित्त आयोगाकडे निधीची मागणी केली होती. अशा पद्धतीने बारकाईने अभ्यास करून नगरपरिषद हितासाठी जे काही करत येईल, ते करणे ही मुख्याधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.नगर परिषदेच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यानागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी,स्वच्छता, रस्ते, नाले, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था, वीज व प्रकाशव्यवस्था, हरित क्षेत्र व पर्यावरण संरक्षण अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे या नगरपरिषदेच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत.अचानक भेटींनी प्रशासनास शिस्तनगरपालिका प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा प्रशासन कार्यालयामार्फत आळीपाळीने नगर परिषदांची वार्षिक तपासणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून नगरपरिषदांचे काम अद्ययावत राहील. म्हणून कार्यरत असताना वर्षातून तीन वेळा जिल्ह्यातील विविध नगर परिषदांना अचानक भेटी दिल्या. या तपासण्यांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात शिस्त येण्यास मदत होते..तिन्ही स्तंभ मजबूतच हवेतनगर परिषदेचे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक हे तीन स्तंभ मजबूत राहिले, तर कोणतेही शहर आदर्श ठरू शकते. प्रत्येक शहराची गरज वेगळी असते. परंतु काही मूलभूत बाबी सर्वत्र सारख्याच असतात. यामध्ये स्वच्छ पाणी, जल व मलनि:स्सारण व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, हरित क्षेत्र व उद्याने, वाहतूक व्यवस्थापन आदी बाबींचा समावेश आहे. जर हे घटक मजबूत असतील, तर शहर आरोग्यदायी व सुस्थितीत राहू शकते.फक्त रस्ते गटारे बांधकामे करून शहर विकसित होत नाही. त्यासाठी नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होणे गरजेची आहे. ती झालीच तर खऱ्या अर्थाने शहराचा विकास झाला असे म्हणता येईल.पाठपुराव्याने ‘यूआयडीएसएसएमटी़’ तील निधीकेंद्र सरकारच्या ‘अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ स्मॉल ॲन्ड मिडीयम टाऊन’ (यूआयडीएसएसएमटी) या योजनेखाली सुमारे ३० वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, कागल, कुरुंदवाड या नगर परिषदांना पहिल्यांदाच निधी मिळाला. १९९५ मध्ये तत्कालीन सहायक संचालक नगररचना राजन कोप यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेऊन पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे या योजनेतील निधीतून विविध विकासकामे करता आली. अशा पद्धतीने केंद्रीय व राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पावर लक्ष ठेवून, त्याचा अभ्यास करून त्या योजनांचा निधी कशा पद्धतीने आपल्या नगरपरिषदेत येईल या दृष्टीने अधिकार वापराने उत्पन्नवाढमी एका नगर परिषदेत कार्यरत असताना पाणी योजनेची कर्ज परतफेडीची थकबाकी वाढली. तसेच त्यावरील दंडनीय व्याजही भरमसाठ वाढले होते. त्यावेळी अधिकारांचा वापर करुन पाणीपट्टी व कर वसुली मोहीम राबवून वसुली केली. अन्य एका नगर परिषदेत कार्यरत असताना घरपट्टी वसुलीसाठी एका नामवंतांची मोठी मिळकत थेट लिलावात काढली. याचा परिणाम म्हणजे त्या नामवंतांनी घरफाळा भरलाच. परंतु लिलावाच्या कारवाईच्या धसक्याने इतर थकबाकीदारांनीही अक्षरश: रांगा लावून पैसे भरले. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अंतर्गतील अधिकारानुसार त्याचा वापर केल्यास करांची वसुली होऊ शकते. यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा वापर करणे गरजेचे आहे.(शब्दांकन : प्रवीण देसाई, कोल्हापूर). 