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Premium| Nana Patekar on Acting: नाना, चित्रपटाची निवड कशी करायचे? त्यांच्या मते उत्तम चित्रपटाची व्याख्या काय होती?

Nana Patekar passed Away:ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या आठवणी जागवणारी साप्ताहिक सकाळमधील त्यांची ही जुनी मुलाखत पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.
Nana Patekar
Nana Patekaresakal
साप्ताहिक टीम
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पूजा सामंत

नाना पाटेकर गेले, अभिनयाचं एक व्यासपीठच हरपलं. हिंदी सिनेसृष्टीतला मराठीचा बुलंद आवाज, उत्तम संवादफेकीचं विद्यापीठ, नानाची वाडीवरचा रांगडा शेतकरी आणि नाम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून गरीब शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी उभा राहणारा एक मनस्वी माणूस गेला. हिंदी, मराठी चित्रपट, मराठी रंगभूमी असा प्रदीर्घ अभिनय प्रवास केलेल्या नाना पाटेकर यांच्या अनेक भूमिका गाजल्या.

क्रांतिवीर, तिरंगा, अब तक छप्पन, टॅक्सी नंबर ९२११, परिंदा, प्रहार, वेलकम, खामोशी द म्युझिकल, नटसम्राट, अग्निसाक्षी, गुलाम-ए-मुस्तफा अशा अनेक वैविध्यपूर्ण चित्रपटांतील भूमिकांमधून नानांचे अष्टपैलूत्व दिसते.

साप्ताहिक सकाळसाठी त्यांची घेतलेली नाना पाटेकर यांची ही विशेष मुलाखत त्या निमित्ताने पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.

नानांच्या अभिनयाचा प्रवास, त्यांच्या भूमिकांची निवड, त्यांच्या सामाजिक जाणिवा या सगळ्याचा आढावा घेणारा नानांचा माणूस म्हणून प्रवास रेखाटणारी ही मुलाखत जरुर वाचावी अशीच आहे...

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