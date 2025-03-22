Premium| Nana Patekar on Acting: नाना, चित्रपटाची निवड कशी करायचे? त्यांच्या मते उत्तम चित्रपटाची व्याख्या काय होती?

पूजा सामंतनाना पाटेकर गेले, अभिनयाचं एक व्यासपीठच हरपलं. हिंदी सिनेसृष्टीतला मराठीचा बुलंद आवाज, उत्तम संवादफेकीचं विद्यापीठ, नानाची वाडीवरचा रांगडा शेतकरी आणि नाम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून गरीब शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी उभा राहणारा एक मनस्वी माणूस गेला. हिंदी, मराठी चित्रपट, मराठी रंगभूमी असा प्रदीर्घ अभिनय प्रवास केलेल्या नाना पाटेकर यांच्या अनेक भूमिका गाजल्या. क्रांतिवीर, तिरंगा, अब तक छप्पन, टॅक्सी नंबर ९२११, परिंदा, प्रहार, वेलकम, खामोशी द म्युझिकल, नटसम्राट, अग्निसाक्षी, गुलाम-ए-मुस्तफा अशा अनेक वैविध्यपूर्ण चित्रपटांतील भूमिकांमधून नानांचे अष्टपैलूत्व दिसते. साप्ताहिक सकाळसाठी त्यांची घेतलेली नाना पाटेकर यांची ही विशेष मुलाखत त्या निमित्ताने पुन्हा प्रकाशित करत आहोत. नानांच्या अभिनयाचा प्रवास, त्यांच्या भूमिकांची निवड, त्यांच्या सामाजिक जाणिवा या सगळ्याचा आढावा घेणारा नानांचा माणूस म्हणून प्रवास रेखाटणारी ही मुलाखत जरुर वाचावी अशीच आहे....अलीकडे तुम्ही चित्रपट निवडीबाबत फार चोखंदळ झाला आहात. चित्रपट स्वीकारणे कमी का केले? शेती करण्यामागे कल वाढला आहे का तुमचा? मला अन्न खावेसे वाटते, भूक लागतेय, पण जे अन्न ताटात वाढून येते ते बेचव आहे. असे असेल तर ते अन्न खावेसे वाटेल का? माझे तसे झाले आहे. मी अभिनयातून संन्यास घेतलेला नाही, पण उत्तम स्क्रिप्ट हल्ली ऑफर होत नाहीत. मला भूमिका मिळत नाहीत याचे दुःख नाही. पण सध्या हिंसक फिल्म्सचे पेव फुटले आहे. फक्त सिक्वेल्सवर लक्ष केंद्रित झालेले दिसतेय, याची खंत वाटते..मी पैशांसाठी चित्रपट करतो असाही काही भाग नाही. जितके पैसे मिळायचे होते, तेही मिळवलेत. माझ्या भौतिक सुखाच्या गरजा आता फार नाहीत. मला डिझायनर कपडे, ब्रँडेड कपडे, फाइव्ह स्टार हॉटेलचे जेवण नको आणि पंचतारांकित आयुष्य त्याहून नको. एक बर्म्युडा आणि कुडता घालून मी माझ्या शेतात आणि आख्ख्या गावात वावरत असतो. पैशांची हाव ना पूर्वी होती ना आत्ता आहे. पण उत्तम भूमिकांची आस आहे. किमान मला ऑफर होणाऱ्या भूमिका माझा कस लागणाऱ्या असाव्यात, अशी भावना माझ्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण कसदार, सशक्त भूमिकांचा अभाव हे माझे कमी चित्रपट करण्याचे एक मुख्य कारण आहे. मी चित्रपट करत असतानाच शेतीत रममाण झालो होतो. निसर्गाच्या सान्निध्यात आयुष्य काढण्यासारखा दुसरा आनंद नाही माझ्यासाठी!.तुमच्या मते उत्तम चित्रपटाची व्याख्या काय? सर्वसामान्य प्रेक्षक एन्जॉय करेल, डोक्याला फार ताप नसेल, थोडक्यात म्हणजे निखळ मनोरंजन करणारे चित्रपट मला भावतात, पटतात! मला इंटलेक्चुअल चित्रपट आवडत नाहीत. फक्त विशिष्ट प्रेक्षकांना भावतील असे चित्रपट माझ्या पठडीत बसत नाहीत. कॉमेडी, प्रमाणात ॲक्शन, कौटुंबिक चित्रपट असावा. हल्लीच्या ताणतणावाच्या आयुष्यात चार घटका प्रेक्षकांचे मनोरंजन व्हायला हवे. पण प्रत्यक्षात सिक्वेल्स-फ्रँचायजी बनत चाललेत. समाजातील प्रश्न चित्रपटांमध्ये दिसत नाहीत. अलीकडेच रिलीज झालेला लापता लेडीज हा सिनेमा मला आवडला. आपल्या संस्कृतीतील कथा आहे. महिलांचे आयुष्य, त्यांचे प्रश्न यांची हाताळणी बटबटीतपणे न करता खूप हलक्याफुलक्या पद्धतीने केली आहे. वेलकम हा माझा सिनेमा एक मजेदार कॉमेडी चित्रपट म्हणूनच मला रुचला..वेलकम सिनेमा आवडला म्हणता आणि त्याच्या तिसऱ्या भागासाठी मात्र नकार देता. अब तक छप्पनच्याही सिक्वेलमध्ये तुम्ही नाही. हे कसं काय? अगदी साधी गोष्ट आहे; वेलकम या सुपरहिट चित्रपटाच्या तिसऱ्या भागाची कथा आणि त्यातील उदय भाई ही माझी व्यक्तिरेखा मला आवडली नाही. जी व्यक्तिरेखा आधीच एस्टॅब्लिश्ड आहे, त्या व्यक्तिरेखेला नवा साज चढवला गेला पाहिजे. पण माझ्याच बाबतीत असे झाले नाही. अनिलनेसुद्धा (कपूर) वेलकम ३ला माझ्याप्रमाणे नकार दिला. भूमिका, कथा माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. अब तक छप्पनला नकार देण्याचे तेच कारण. योग्य मानधन मिळत असूनही चित्रपटाला ठाम नकार देण्याची माझ्यात हिंमत आहे..नाना, तुम्ही दिग्दर्शकाच्या कामात व्यत्यय आणता, स्वतःचा वरचष्मा गाजवता, असे अनेक वर्षे ऐकून आहोत... हे खरे का? मी ज्या मेकर्ससोबत दुसऱ्यांदा चित्रपट केलेत त्या मेकर्सकडून मी त्यांना डिस्टर्बन्स करतो असा आरोप झाला नसेल. हे सगळे खोटे आरोप आहेत. मी तापट आहे, पण सरळमार्गी आहे. कथा, दिग्दर्शन, लोकेशन जे काही असेल ते माझ्याकडून आधीच कमिट करून घेऊन नंतर त्यात फेरफार करणारे मेकर्स मला अजिबात पटत नाहीत. जो माझ्याशी वागताना अतिहुशारीने वागतो, चालाखी करतो अशी माणसे मला आवडत नाहीत. मी दिग्दर्शकांना डिस्टर्ब करतो या अफवा आहेत, त्यात सच्चाई नाही. क्रिएटिव्ह इनपुट्स त्यांनाच देतो, जे ऐकतात. ‘अतिबुद्धिमान’ दिग्दर्शकांना देण्यात अर्थ नसतो..अनेक आव्हानात्मक व्यक्तिरेखा आजवर तुम्ही केल्या आहेत. या भूमिका रंगवताना काही मानसिक त्रास झाला का?माझे वय आता ७५ आहे. गेली ५० वर्षे मी सतत कामात व्यग्र आहे. अभिनयक्षेत्रात काम करताना अनेक कठीण व्यक्तिरेखा साकारल्या. परिंदामध्ये माझ्या व्यक्तिरेखेला नंतर आगीचे भक्ष्य व्हावे लागते. तो अनुभव सामान्य नव्हता. अग्निसाक्षीमधील माझी व्यक्तिरेखा विकृत आहे. माझ्या बहुतेक व्यक्तिरेखा गुंतागुंतीच्या होत्या. पण या व्यक्तिरेखा निभावताना मी स्वीच ऑन-स्वीच ऑफ व्हायला शिकलो! कलावंत म्हणून हे आवश्यक पथ्य आहे. जर मी स्वीच ऑन-स्वीच ऑफ हे तंत्र आत्मसात केले नसते, तर ‘अब तक छप्पन’ लोकांना मारत बसलो असतो..काही महिन्यांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या वनवास चित्रपटाला होकार देण्यामागे काही विशेष कारण? वनवास करण्याअगोदर मी दिग्दर्शक अनिल शर्मासोबत काम केलेले नव्हते. पण त्याने अपने, गदर आणि त्यापूर्वीदेखील अनेक उत्तम चित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत. त्याने मला वनवासची कथा आणि माझी व्यक्तिरेखा मला ऐकवली आणि मी सर्द झालो. आजच्या युगातल्या सत्य, पण विदारक स्थितीची ही कथा आहे. नवी पिढी स्वतःमध्ये मग्न आहे; मग ते संगणकावर असतील किंवा मोबाईलवर किंवा त्यांच्या मित्रपरिवारात... कारणं काहीही असोत. पण घरातील वयस्क माता-पित्याकडे बघण्यासाठी, त्यांची दखल घेण्यासाठी त्यांना वेळ नाही आणि इच्छाही नाही. माता-पित्यांना अपत्यांचे प्रेम हवे आहे, साथ-वेळ हवीये ही वस्तुस्थिती आहे. हा चित्रपट नव्या पिढीला त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देतो. सामाजिक जाणिवा जागृत करणारा हा सिनेमा मला भावला. कारण असा चित्रपट, अशी कथा ही काळाची गरज आहे....वनवास चित्रपटात वृद्ध, अनाथ पित्याची भूमिका तुम्ही साकारलीत. या व्यक्तिरेखेसाठी काही अभ्यास करावा लागला का? ही भूमिका करताना तुम्ही एखाद्या मुद्द्यावर रिलेट केलेत का? आपली भारतीय संस्कृती, आपले साहित्य - विशेषतः रामायण, महाभारत आपल्या माता-पित्यावर प्रेम करण्यास सांगते. श्रीरामाने त्याचे पिता दशरथ यांच्या आज्ञेचे पालन आयुष्यभर केले, वनवास भोगला. महाभारतात तीच मूल्ये आहेत. पण या युगात नव्या पिढीला नात्यांचा विसर पडतो! या चित्रपटात माझी एका वृद्ध पित्याची व्यक्तिरेखा आहे. या पित्याची वाराणसीमध्ये त्याच्या मुलाबरोबर ताटातूट होते. डोळ्यांत अंजन घालणारी ही कथा रडवते, हसवते. उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर हे माझे सहकलाकार आहेत..Premium| Regional Cinema Rise: हिंदी चित्रपट ‘फेल’ ठरत असताना निर्माते प्रादेशिक सिनेमांकडे का वळतायत?.कथेशी मी रिलेट करत नाही. पण ही व्यक्तिरेखा करताना, त्या व्यक्तिरेखेचे माझ्या आईशी, निर्मलाबाई पाटेकर हिच्याशी काही प्रमाणात साधर्म्य वाटले. चार-पाच वर्षांपूर्वी माझ्या आईचे निधन झाले, तेव्हा तिचे वय ९९ वर्षे होते. अगदी असोशीने ती जगली. पण मला खूप हुरहूर वाटत राहिली. तिच्या आयुष्याची अनेक दशके मी तिच्या सहवासात होतो. तिचा शंभरावा वाढदिवस साजरा करावा असे खूप मनात होते, पण नियतीने माझ्याकडून ही संधी काढून घेतली, आईने शतक पूर्ण केले नाही! पण माझी आई म्हणजे जगण्याचा उत्सव होती. मी तिच्याकडून सगळेच शिकत गेलो. जगणे म्हणजे आनंद सोहोळा, आयुष्य म्हणजे रडगाणे नाही, हे कळत-नकळत माझ्या मनावर ठसत गेले! माझी सहा भावंडे जगली नाहीत. फक्त मी जगलो. माझे वडीलही लवकर परलोकी गेले. पण जे गेलेत त्यांचा शोक आयुष्यभर करण्यापेक्षा आईने माझ्यासाठी जगणे, उभे राहणे श्रेयस्कर मानले. माझाही पहिला मुलगा अर्थात आईचा नातूदेखील या जगातून निघून गेला. इतके आघात तिने सहन केले, पण ती शेवटच्या श्वासापर्यंत जगण्याचा उत्सव साजरा करत राहिली. म्हणूनच माझी आई माझ्यासाठी प्रेरणास्रोत राहिली कायमच..Premium| Indian Horror Cinema: रोमांचक भयपटांची अद्भुत दुनिया.तुमच्या मानधनापैकी एक मोठा हिस्सा तुम्ही ‘नाम फाउंडेशन’साठी देताय. या दातृत्वाची कल्पना मनात कशी आली ? नामसाठी काम करणारे माझ्याप्रमाणे अनेक सहकारी आहेत. मकरंद अनासपुरे आणि अनेकजण मनापासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, मार्गदर्शन देताहेत. आपल्या देशात शेतकऱ्यांची एकूणच परिस्थिती फार चांगली नाही. आर्थिक डबघाईला आलेल्या शेतकऱ्यांनी नंतर आत्महत्या सुरू केल्या. आपले अन्नदाते त्यांचे जीवन असे अकाली संपवत आहेत, हे मोठे दुर्दैवी चित्र आहे. आम्ही एकत्र आलो आणि त्यांना होईल तितकी मदत देऊ केली. यात माझे श्रेय कमी आणि नाम सदस्यांचे अधिक आहे. माझ्या समाजाचे मी देणे लागतो हा विचार आपसूकच सुचतो, हे दातृत्व नाही.. कर्तव्य मानतो मी!(पूजा सामंत मुंबईस्थित मुक्त पत्रकार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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