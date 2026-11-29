डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com सर्कती का नाही तुझी फिल्म पुढं...?एखादी कथा आवडली की अनेक कलावंत मानधनाचा विचार न करता चित्रपटात कामासाठी पुढे येतात. काही कथांचे बीजही तेवढेच सशक्त असते. निर्मिती पूर्ण होण्यासाठी अनेक दिव्य पार पाडावी लागतात. त्यातून चांगली कलाकृती जन्माला येते.सर्कती का नाही तुझी फिल्म पुढं...?नंदू काळेला हा प्रश्न की ही चेष्टा सारखी भेडसावत होती...कधी सर्कती..?किती दिवस झाले..?कधी करणार..?सदानंद देशमुख (बारोमासकार) यांच्या ‘खुंदळघास’ या कथा संग्रहात ‘सर्कती’ नावाची कथा आहे. त्या कथेवर नंदू काळेला चित्रपट करायचा होता. त्यासाठी तो कथानक-पटकथा घेऊन निर्मात्यांना किंवा जे काही मदत करू शकतात त्यांना भेटत होता.. परंतु मनासारखं काही घडत नव्हतं.. नकार मिळत होते. त्यामुळं हा चित्रपट होईल की नाही या चिंतेत नंदू काळेला ग्रासलं होतं. त्यात लोकांच्या शाब्दीक कोट्या-कसरती.. चेष्टा. एखादा माणूस अतिशय प्रयत्नपूर्वक एखादी कलाकृती घडवून आणू इच्छितो.. त्याला मदत करायचं सोडून लोकांना हा ‘श्लेष’ खेळायला फार आवडत होतं. त्यात त्यांना मजा येत होती. एखादी कलाकृती कशी घडत नाही, एखादं सृजन कसं आकाराला येत नाही याचा आपार आनंद काही मंडळींना होत होता. त्यामुळे नंदू आणखीच नाउमेद होत होता. नंदू काळे मूळ औरंगाबादचा, नाट्यशास्त्रात पदके घेतलेला. ओघानच मुंबई गाठलेला. छोटी-मोठी कामं करत तो अतिशय गाजलेल्या सी.आय.डी. या मालिकेचा दिग्दर्शक झाला. नंदू काळे हे नाव प्रकाशझोतात आलं. सी.आय.डी. ही मालिका सर्वश्रुत आहेच परंतु तो गुन्हेगारी विषयक ऐवज असल्यानं दिग्दर्शकीय कौशल्य पणाला लागत होतं. त्यात तो यशस्वी झाला..Premium|Inflammaging and Ageing : शरीरात सतत धुमसणारा दाह म्हणजे इन्फ्लेमएजिंग काय?.शशांक सोलंकी तेव्हा ‘लक्ष्मणरेषा’ या मालिकेची तयारी करत होता. त्यानं नंदूचं कसब हेरलं. नंदूला त्यानं त्या मालिकेचा दिग्दर्शक केलं. त्या सेटवर माझी आणि नंदूची पहिली भेट.नंदू म्हणू की नंदू सर?पहिल्याच दिवशी, पहिल्या सीनच्या तालमीच्या वेळेस मी नंदूला विचारलं.काय म्हणू?नंदू म्हण..मैत्रीचा स्त्रोत प्रवाहला....त्या मालिकेच्या निमित्ताने अनेक तसा काही विशेष चार्म्स नसणारे प्रसंग (सीन्स) आम्ही दोघांनी फुलवले. संग वाढला..स्नेह बहरला.काही कारणानं नंदू पुन्हा सी.आय.डी.त परतला. नंतर मी त्याची ओळख करून देताना हे सी.आय.डी.त काम करतात अशी करून देत असे. तो त्याचं औरंगाबादी हसायचा..एका सर्जन बैठकीदरम्यान नंदूनं मला सदानंद देशमुख यांचा ‘खुंदळघास’ हा संग्रह माझ्या हाती दिला..‘‘हा सगळा वाचच पण यातलीत ‘सर्कती’ ही कथा वाच. कशी वाटतेय मला सांग...’’ मग पुढचं बोलू.मी मुद्द्यालाच हात घातला. मी आधी ‘सर्कती’ ही कथा वाचली. सदानंद देशमुख यांनी अप्रतिम कथा चित्तारली होती..कथा अशी थोडक्यात...Traffic Violation Insurance Premium Hike : गाडी चालवताना वाहतूक नियम मोडताय? मग खिशाला बसणार मोठा फटका! आता ई-चलानमुळे वाहन विम्याचा हप्ता वाढणार; सरकारच्या मोठ्या प्रस्तावाची तयारी!.मल्हारी आणि त्याची बायको सुखी परंतु मुलं नाही याची त्याच्या पत्नीला खंत. आपल्याला अपत्य नाही याची तिला सतत काळजी. ती मल्हारीला सांगते. तो म्हणतो होईल. काही काळजी करू नकोस. जसा काळ जातो तशी मल्हारीच्या पत्नीची संतान प्राप्तीची अगतिकता वाढत जाते. दोघांमध्ये वाद होतात. त्याला ती माझ्यामुळे तुम्हाला मूल होत नाही लोक तुम्हाला नावं ठेवतात... तुम्ही दुसरं लग्न करा. तो नकार देतो. परंतु अखेर ती त्याला तयार करते. गावातल्याच एका बाईशी ती त्याचं स्वतः लग्न लावून देते. पहिल्या रात्रीपासूनची सगळी तयारी मल्हारीची पत्नी करते. परंतु मल्हारीची नव्याने आलेली पत्नी चारित्र्यवान नसते. तिची गावातल्या अनेक पुरुषांशी मैत्री असते. त्यांची ये-जा मल्हारीच्या घरी सुरू होते. आधी मल्हारी नसताना, नंतर मल्हारी असतानाही राजरोस त्यांचा वावर सुरू होत. यावरून खटके उडतात. आधी मल्हारीच्या पत्नीला अपमानीत करून घराबाहेर काढलं जातं.. मल्हारी हतबल ठरतो. त्याला वाटतं पहिल्या पत्नीचं इथं राहणं ठीक नाही. तो तिला तिच्या माहेरी पाठवतो. इकडे दुसऱ्या पत्नीनं तिच्या अनेक पुरुष मित्रांसोबत घरातच उत्सव साजरे करायला सुरवात केलेली असते. मल्हारीचा कडेलोट होतो. तो आक्षेप घेतो. परंतु त्याचा प्रतिकार कमी पडतो. अनेक पुरुष मित्र त्याला जबर मारहाण करतात. हाकलून देतात. सर्वार्थाने जखमी मल्हारी गाव सोडतो. पहिल्या पत्नीला भेटून तो तिला लग्नाला राजी करतो. ती तयार होत नाही परंतु मल्हारी तिला विनवणी करतो... मी तुझं ऐकलं आता तू माझं ऐक.. ती तयार होते.. आपल्या पहिल्या पत्नीच्या दुसऱ्या लग्नात तो अक्षता टाकायला असतो. उन्मळून पडतो. पराभूत होतो.. वाट दिसेल तिकडे जातो.. गावोगावी जाऊन म्हशी भादरायचं काम करतो. अखेर एका गावात शेळीची राखण करण्याचे त्याला काम मिळते.. तिथेच रहायची त्याची व्यवस्था होते. तिथं त्याची एका नागाशी (साप) दोस्ती होते. त्यांची सलगी वाढते. ते एकमेकांच्या जीवनमानाचा भाग होऊन जातात. गावातल्यांचा त्या नागाचा, शेतात असण्यावर त्याच्यामुळं होणाऱ्या धोक्यांमुळे राग असतो. त्यांना तो तिथे नको असतो. त्याला मारायचा प्रयत्न होतो. मल्हारीमध्ये पडतो. वैर घेतो सगळ्या गावाशी. नागाशी मैत्र जपतो.सर्कतीसर्कती म्हणजे सखा, सवंगडी, यार, कम्पॅनियन. यांच्या दोस्तीच्या अनुषंगाने कथा पुढे सरकते. तात्काळ नंदूला फोन केला. हे जबरदस्त असल्याचं त्याला सांगितलं. त्यानं त्याच्या मनातल्या पटकथेचा कच्चा आराखडा मला सांगितला.करुया.. करुया यावर आपण फिल्म..अशा कथा, गोष्टी कलाकाराला चाळवतात, त्याच्यातली परफॉर्मंसची भूक जागवतात.. अशा वेळेला कलावंत, अभिनेते मानधनाचा फारसा विचार करत नाहीत. कथेतला ‘ऐवज’, त्यातलं मर्म त्याला उमगलेलं असतं. हे आपणच करायला पाहिजे असं वाटतं.पैसा.. निर्मितीसाठी पैसा..इथं येऊन सगळं थांबतं. थांबलं..बराच काळ गेला.. फोनवर पुन्हा पुन्हा काय काय करता येईल यावर खल घडत असे. तथापि वाट काही दिसत नव्हती..एके दिवशी गोरेगाव पश्चिमेच्या एका कॉफी हाउसमधून आम्हा दोघांचा फोटो त्यानं काढला (सेल्फी) आणि समाजमाध्यमावर टाकला..सर्कती सरकली...प्राथमिक तयारीसाठी आणि मदतीसाठी एक नंदूच्या परिचयाचं निर्माते उभे राहिले.औरंगाबादच्या जवळ असलेल्या फुलंब्री गावात ‘सर्कती’नं सरकायला सुरवात केली..डॉ. सुधीर निकम, ज्ञानेश्वर उडणगावकर, तृप्ती गायकवाड, श्वेता मांडे, रोहित देशमुख, अरुण बारसकर, ज्योती गंगावणे, मीनाक्षी राठोड अतिशय उमदी कलावंत मंडळी जमली. जोडीला करण तांदळे नावाचा मनस्वी छायाचित्रकार.फुलंब्रीच्या परिसरात ‘सर्कती’ फुलू लागली.ते गाव बहुतेक नंदूच्या आईच्या नात्यातल्या मंडळींचं होतं. त्यामुळे एक वेगळंच आपुलकीचं वातावरणात होतं. चित्रीकरण फ्रेंडली वातावरणानं आकार घेतला. नंदूची आई पूर्ण वेळ चित्रीकरणस्थळी असायची. दोघंही तंबाखू खात. दोघे एकमेकांना तंबाखू मळून देत.. हा मायलेकांचा ‘सर्कती’चा जिव्हाळेदार नमुना चित्रीकरणादरम्यान पहायला मिळे. आम्हा सगळ्यांच्या पाहण्यात पहिल्यांदाच येत होतं. आई मुलाला आणि मुलगा आईला तंबाखू मळून देताना.. दोघेही हास्यविनोद करून तंबाखूदार हसत.निराळी ‘सर्कती...’.या चित्रीकरणादरम्यान ज्योती गंगावणे ही औरंगाबाद विद्यापीठातली नाट्यशास्त्री पदवीधर अतिशय उत्तम अभिनेत्री. या आधी गजेंद्रच्या ‘जस्ट फोर्टी सेवन’ नावाच्या चित्रपटात आम्ही एकत्र काम केलं होतं. अतिशय मनस्वी अभिनेत्री.. याही सिनेमात तिने उत्तम काम केलं परंतु कुटुंब आणि जबाबदाऱ्या छोट्या गावांचा मुंबईकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन यातून ती कधी मुख्य प्रवाहात आलीच नाही. आणि दुसरी मीनाक्षी राठोड. सध्या सुरू असलेल्या ‘शिवाजी अंडर ग्राऊंड इन भीन नगर मोहल्ला’ या नाटकात काम करणारी अतिशय मनोज्ञ अभिनेत्री. जालनासारख्या (अंबड) अतिशय दुर्गम भागातून येऊन मुंबई विद्यापीठात नाट्यशास्त्रात पदविका घेऊन सध्या मुंबईतच्या मुख्य प्रवाहात काम करणारी, दखल घ्यायला लावणारी अभिनेत्री.. दोघींचा परिसर, त्रिज्या एकच परंतु दृष्टिकोन वेगवेगळे. मुंबईशी ‘सर्कती’ करण्याची न करण्याची विचार करायला लावणारी गोष्ट.याचा सुवर्णमध्य श्वेता मांडे नावाची गुणी अभिनेत्री. ‘सर्कती’च्या अनेक तऱ्हा घडण्याची न घडण्याची कहाणी. अतिशय माफक ‘बजेट’मध्ये अनेक अडथळ्यांनी चित्रीकरण पार पडलं..औरंगाबादच्या (संभाजीनगर) एमजीएम या विद्यापीठात अंकुशराव कदम, शिव कदम आणि त्यांच्या चमूनं निर्मिती पश्चात घटकांची जबाबदारी स्वीकारली. आता सिनेमा तयार झाला. प्रदर्शनासाठी तयार आहे.खरा खरा नाग तर काही सिनेमात वापरणं दुरापास्तच परंतु ‘व्हीएफएक्स’च्या मंडळींनी तो नाग पडद्यावर साकारला आहे. त्या नागाच्या आणि मल्हारीच्या ‘सर्कती’ची कहाणी आम्ही पहायला उत्सुक आहोत..या संपूर्ण ‘प्रोसेस’मध्ये या सिनेमाची कार्यकारी निर्माता म्हणून नंदूची पत्नी कार्यरत होती. चित्रपट क्षेत्राचा सक्रिय असा अनुभव नसतानाही वैशाली काळे यांनी अतिशय काटोकोरपणे पार पाडली. चित्रपट चित्रीकरण पूर्णत्वास नेले. आज सिनेमा प्रदर्शनासाठी सज्ज आहे. परंतु नंदूची ‘सर्कती’ आज या जगात नाहीये..मागच्या दोन वर्षापूर्वी त्या निर्वतल्या..‘सर्कती’ साकारताना ‘सर्कती’ गमावण्याची ‘सर्कती’ची गोष्टनंदूचं पहिलं स्वप्न पूर्ण झालं. मार्ग ‘उज्ज्वल’ होता.आता नंदूला अनेकांना सांगता येईल‘सर्कती’ पुढे ‘सर्कती’....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and 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