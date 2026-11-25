डाॅ. विनिता नवलकर - sakal.avtaran@gmail.comनासाचे ‘व्हॉयेजर-१’ बुधवारी पृथ्वीपासून एक प्रकाश-दिवस अंतरावर पोहोचले! इतके अंतर गाठणारी ही पहिलीच मानवनिर्मित वस्तू आहे. अवकाशातील अंतरे इतकी प्रचंड आहेत की किलोमीटर हे एकक तिथे अपुरे पडते. म्हणून शास्त्रज्ञ प्रकाशाच्या वेगाचा आधार घेतात. प्रकाशाचा वेग सुमारे २,९९,७९२ किमी प्रतिसेकंद एवढा आहे. म्हणजे २४ तासांत प्रकाशलहरी सुमारे २५.९ अब्ज किमी एवढे अंतर पार करतात. या अंतराला शास्त्रज्ञ ‘एक प्रकाश-दिवस’ म्हणतात. पृथ्वी ते सूर्य या अंतराच्या (खगोलीय एकक) तुलनेत ‘एक प्रकाश-दिवस’ हे अंतर १७३ पट जास्त आहे. १९७७ मध्ये प्रक्षेपित झालेले ‘व्हॉयेजर-१’ सध्या ताशी ६१ हजार किमी (सेकंदाला सुमारे १७ किमी) वेगाने आंतरतारकीय (Interstellar) अवकाशातून प्रवास करत आहे. तरीही एक प्रकाश-दिवस हे अंतर गाठण्यासाठी त्याला ४९ वर्षे लागली!सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर सुमारे ८ मिनिटे २० सेकंदांत पोहोचतो. चंद्रावरून येणारा प्रकाश सव्वा सेकंदात येतो. मात्र, अजूनही कार्यरत असलेल्या ‘व्हॉयेजर-१’ने पाठवलेला प्रत्येक रेडिओ प्रकाशलहरींचा संदेश आता पृथ्वीवर पोहोचायला पूर्ण २४ तास घेईल. म्हणजेच, पृथ्वीवरून पाठवलेल्या संदेशाचे उत्तर मिळायला आता किमान ४८ तास वाट पहावी लागेल. तरीही हे अंतर ताऱ्यांच्या तुलनेत अगदीच लहान आहे. सूर्यापासून सर्वांत जवळचा तारा प्रॉक्सिमा सेंटॉरी सुमारे ४.२ प्रकाशवर्षे दूर आहे. म्हणजे ‘व्हॉयेजर-१’ला प्रॉक्सिमा सेंटॉरीपर्यंत पोहोचायला तब्बल सुमारे ७४ हजार वर्षे लागतील. मात्र, हे यान प्रॉक्सिमा सेंटॉरीच्या दिशेने जात नसून भुजंगधारी (ऑफियुकस) तारकासमूहाच्या दिशेने प्रवास करीत आहे.‘व्हॉयेजर’ मोहिमेची संकल्पना एका दुर्मिळ खगोलीय योगामुळे मांडण्यात आली. १९६०-१९७० च्या दशकात गुरू, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून हे बाह्य ग्रह एका विशिष्ट मांडणीत येणार होते. या काळात यानाला एका ग्रहाच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून पुढच्या ग्रहाकडे पाठवणे सोपे होते. या तंत्राला गुरुत्वीय सहाय्य (Gravity Assist) म्हणतात. असे केल्यास कमीत कमी इंधन वापरून यान जास्त अंतर कापू शकते. .अशी संधी साधारण १७५ वर्षांतून एकदाच येते. ती साधण्यासाठी नासाने दोन जुळी याने तयार केली. तांत्रिक अडचणींमुळे ‘व्हॉयेजर-२’ यान २० ऑगस्ट १९७७ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आले. ‘व्हॉयेजर-१’चे प्रक्षेपण त्यानंतर ५ सप्टेंबर १९७७ रोजी फ्लोरिडातील केप कॅनव्हेरल येथून टायटन IIIE-सेंटॉर रॉकेटद्वारे झाले. दोन्ही यानांचे मार्ग वेगवेगळ्या दिशेला आखलेले होते. मात्र, ‘व्हॉयेजर-१’चा मार्ग जलद असल्याने ते गुरू आणि शनीवर ‘व्हॉयेजर-२’च्या आधी पोहोचले. ‘व्हॉयेजर-२’ सध्या सुमारे २१.७ अब्ज किमी दूर आहे. ते एक प्रकाश-दिवसाचा टप्पा नोव्हेंबर २०३५ मध्ये गाठेल. मात्र, तोपर्यंत ते कार्यरत असण्याची शक्यता फारच कमी आहे.‘व्हॉयेजर-१’चे मूळ उद्दिष्ट गुरू, शनी आणि शनीचा सर्वांत मोठा उपग्रह टायटन यांचा अभ्यास करणे होते. त्यासाठी यानावर १० वैज्ञानिक उपकरणे बसवण्यात आली होती. आत्ताच्या तुलनेत ही उपकरणे खूपच साधी वाटत असली तरी सत्तरच्या दशकातील सर्वांत प्रगत तंत्रज्ञान वापरून ती तयार करण्यात आली होती.५ मार्च १९७९ रोजी ‘व्हॉयेजर-१’ गुरूच्या सर्वाधिक जवळ पोहोचले आणि शनीप्रमाणे गुरूलाही कडा आहेत, हे प्रथमच सिद्ध झाले. धुळीच्या कणांनी बनलेल्या या कडा इतक्या फिकट आहेत की पृथ्वीवरून त्या दिसत नाहीत. तसेच मेटिस आणि थिबी हे गुरूचे लहान उपग्रह ‘व्हॉयेजर-१’च्या छायाचित्रांमधून शोधले गेले. इतकेच नव्हे; तर गुरूचा उपग्रह आयओवर सक्रिय ज्वालामुखी आढळले. पृथ्वीबाहेर जिवंत ज्वालामुखी सापडण्याची ही पहिलीच वेळ होती. गुरूच्या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळे आयओच्या गाभ्यात निर्माण होणारी उष्णता या ज्वालामुखींचे मुख्य कारण आहे, हे नंतर स्पष्ट झाले. या ज्वालामुखींमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्युत कणांमुळे, आयओच्या कक्षेत एक प्रचंड डोनटच्या आकाराचे वलय तयार झाले आहे. त्याला ‘आयओ प्लाझ्मा टोरस’ असे म्हणतात. गुरू साधारण १० तासांत स्वत:भोवती फिरतो. या वेगामुळे त्याच्या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्ररेषा आयो टोरसमधून प्रचंड वेगाने जातात. टोरसमधील विद्युत कण या चुंबकीय क्षेत्रात अडकून गुरूपासून आयओपर्यंत एक विद्युतवाहक मार्ग तयार करतात. साधारण ३ ते ५ मेगा ॲम्पिअर एवढा प्रचंड विद्युत प्रवाह वाहत असतो. या ‘आयओ प्लाझ्मा टोरस’चा शोधसुद्धा प्रथम ‘व्हॉयेजर-१’ने लावला..नोव्हेंबर १९८० मध्ये ‘व्हॉयेजर-१’ शनीजवळ पोहोचले. शनीच्या कडा हजारो बारीक दगडांनी बनलेल्या आहेत, हे प्रथमच स्पष्ट दिसले. शनीची सर्वांत बाहेरची कडा ‘जी-कडा’ ही फारच फिकट असून पृथ्वीवरून ती दिसत नाही. १९७९ मध्ये ‘पायोनीर-१०’ यानाच्या निरीक्षणातून ही कडा असल्याचे संकेत मिळाले होते. पण, ‘व्हॉयेजर-१’ने प्रथमच या कडेचे छायाचित्रण केले. तसेच इतर कड्यांतील लहरी आणि फटींचे निरीक्षणही करण्यात आले. काही उपग्रहांच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे या कडा जोडलेल्या राहतात हेही या भेटीत स्पष्ट झाले. या उपग्रहांना ‘शेफर्ड मून’ असे म्हणतात.टायटनचा अगदी जवळून अभ्यास करण्यासाठी ‘व्हॉयेजर-१’चा थोडा मार्ग बदलून शनीच्या विषुववृत्ताच्या वरच्या बाजूस वळवण्यात आले. टायटनभोवती दाट, नायट्रोजनचे वातावरण आहे, हे ‘व्हॉयेजर-१’ने दाखवून दिले. रेडिओ, अवरक्त (Infrared) आणि अतिनील (Ultraviolet) निरीक्षणांतून तिथे कॉम्प्लेक्स कार्बनची संयुगे असल्याचे संकेत मिळाले. ही माहिती पुढे कॅसिनी-हायजेन्स मोहिमेच्या आखणीसाठी खूप उपयोगी पडली. २००५ मध्ये हायजेन्स यान टायटनच्या पृष्ठभागावर उतरले. टायटनचे वातावरण सूक्ष्मजीवांसाठी काही प्रमाणात पोषक नक्की आहे. तरीही अजून तसा कुठलाही ठोस पुरावा मिळालेला नाही.शनीच्या निरीक्षणानंतर ‘व्हॉयेजर-१’ची दिशा बदलून त्याला सूर्यमालेच्या बाहेर नेण्याचे ठरवण्यात आले; पण याची तयारी प्रक्षेपित होण्याच्या आधीच केली गेली होती. ‘व्हॉयेजर-१’वर मानवी संस्कृतीचा संदेश असलेली सोनेरी आवरणतील तांब्याची ध्वनिमुद्रिका बसवलेली आहे. तिला ‘गोल्डन रेकॉर्ड’ म्हणतात. खगोलशास्त्रज्ञ कार्ल सेगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ध्वनिमुद्रिकेचा आशय निवडला. त्यात पृथ्वीवरील विविध संस्कृतींचे संगीत, वारा-पाऊस-लाटांसारखे नैसर्गिक ध्वनी, शेकडो चित्रे आणि ५५ भाषांमधील शुभेच्छा संदेश आहेत. भारतीय शास्त्रीय संगीतालाही या संग्रहात स्थान आहे. सुरश्री केसरबाई केरकर यांचे ‘जात कहाँ हो’ हे भैरवी रागातील गायन त्यात समाविष्ट आहे. हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड, तेलुगू आणि ओडिया या भारतीय भाषांतील शुभेच्छाही या मुद्रिकेवर आहेत.आपल्या हा संदेश कुणी वाचेल याची शक्यता अतिशय कमी आहे. तरीही बाहेर कुठेही बुद्धिमान जीव असल्यास आणि ही ध्वनिमुद्रिका त्यांना वाचता आलीच तर ते कदाचित आपल्याशी संवाद साधू शकतात या आशेने करण्यात आलेली ही सर्व धडपड!१४ फेब्रुवारी १९९० रोजी ‘व्हॉयेजर-१’ने मागे वळून सूर्यमालेचे छायाचित्र टिपले. त्यातील एका छायाचित्रात पृथ्वी एका पिक्सेलपेक्षाही लहान, फिकट निळ्या ठिपक्यासारखी दिसते. हे चित्र ‘पेल ब्लू डॉट’ म्हणून जगप्रसिद्ध झाले. विश्वाच्या पसाऱ्यात आपले स्थान किती नगण्य आहे, याची जाणीव करून देणार हे छायाचित्र..Premium|India Air Pollution : दिल्लीपुरती मर्यादित नाही प्रदूषणाची समस्या; देशाच्या हवेत विषारी कणांचा वाढता धोका.आपला सूर्य सातत्याने विद्युत कणांचा प्रवाह बाहेर फेकतो. त्याला सौरवारा (Solar Wind) म्हणतात. यामुळे सूर्यमालेभोवती एक प्रचंड फुगा तयार झालेला आहे. या फुग्याला ‘हेलिओस्पियर’ म्हणतात. या फुग्याची बाह्य सीमा म्हणजे हेलिओपॉज. तिथे सूर्याचा प्रभाव संपतो आणि आंतरतारकीय माध्यमाचा प्रभाव सुरू होतो.२५ ऑगस्ट २०१२ रोजी, ‘व्हॉयेजर-१’ने सूर्यापासून सुमारे १२१ AU अंतरावर असताना हेलिओपॉज ओलांडून आंतरतारकीय अवकाशात प्रवेश केला. असे करणारे ते पहिले मानवनिर्मित यान ठरले. विस्तृत विश्लेषणानंतर नासाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये या घटनेची अधिकृत घोषणा केली. त्यानंतर २०१८ मध्ये ‘व्हॉयेजर-२’नेदेखील आंतरतारकीय अवकाशात प्रवेश केला.या दोन्ही मोहिमांमधून आपल्याला आंतरतारकीय प्लाझ्माची घनता, चुंबकीय क्षेत्राची दिशा आणि तीव्रता, आकाशगंगेतून येणारे कॉस्मिक किरणे यांची माहिती मिळत आहे. सर्वांत जमेची बाब म्हणजे ‘व्हॉयेजर-१’ अजूनही आपल्या संदेशांना उत्तर देते. ‘व्हॉयेजर-१’चे संगणक १९७० च्या दशकातील आहेत. साध्या स्मार्टफोनची मेमरी साधारण १२८ ते २५६ गिगाबाईट असते; पण ‘व्हॉयेजर-१’ची मेमरी फक्त ७० किलोबाईट एवढीच आहे.गेल्या काही वर्षांत मेमरी, टेलिमेट्री आणि थ्रस्टर्सशी संबंधित अनेक अडचणी आल्या. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मेमरीचा एक भाग बिघडल्याने यानाकडून अर्थहीन माहिती येऊ लागली. जेट प्रॉपलशन लॅबोरेटरीच्या अभियंत्यांनी काही महिन्यांत सॉफ्टवेअर अपडेट करून ही समस्या सोडवली. हे करताना साधारण १९ तासांच्या विलंबाने आपले संदेश ‘व्हॉयेजर-१’ला मिळत होते. तसेच त्या संदेशानुसार अचूक काम झाले आहे की नाही, हे समजायला अभियंत्यांना आणखी १९ तास थांबावे लागले होते. बॅकअप प्रणालींचा वापर आणि ऊर्जाबचतीच्या उपायांमुळेच हे यान जवळपास पाच दशके कार्यरत राहिले आहे..एक प्रकाश-दिवसाचा टप्पा जवळ येत असतानाच आणखी एक समस्या उद्भवली. १८ आणि १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नासाच्या डीप स्पेस नेटवर्कला ‘व्हॉयेजर-१’चे सिग्नल मिळाले नाही. सुमारे ४८ तासांनी, २० ऑक्टोबरला, संपर्क पुन्हा प्रस्थापित झाला. तपासणीत आढळले, की थ्रस्टर्सचा एक संच बंद पडला होता. त्यामुळे यानाच्या स्वयंचलित सुरक्षा प्रणालीने स्वतःहून बॅकअप थ्रस्टर्स सुरू केले. याचे नेमके कारण अद्याप समजलेले नाही. यानाने असे काही पहिल्यांदाच केल्याचे मिशन मॅनेजर करीम बदरुद्दीन यांनी सांगितले.‘व्हॉयेजर-१’ला आता सूर्यप्रकाशातून ऊर्जा मिळत नाही. ते प्लुटोनियमच्या अणु इंधनातून निर्माण होणाऱ्या उष्णतेवर चालते. ४९ वर्षांनंतर आता प्लुटोनियमचा साठा कमी झाला आहे. सुमारे चार वॅट ऊर्जा दरवर्षी या प्रणालीतून कमी होत जाते. म्हणून नासाने गेल्या काही वर्षांत दोन वैज्ञानिक उपकरणे आणि अनेक अनावश्यक यंत्रणा बंद केल्या. सप्टेंबर २०२६ मध्ये आणखी तीन उपकरणे बंद करण्यात आली. सध्याच्या अंदाजानुसार २०३० च्या दशकाच्या सुरुवातीला यानाची ऊर्जा संपेल आणि ते पृथ्वीशी बोलणे थांबवेल.संपर्क तुटला तरी ‘व्हॉयेजर-१’चा प्रवास थांबणार नाही. ते आकाशगंगेतून लाखो वर्षे भटकत राहील. सुमारे ४० हजार वर्षांनी ते एका ताऱ्याच्या १.६ प्रकाशवर्षे अंतरावरून जाईल, असा अंदाज आहे. हजारो वर्षांनंतरही ‘व्हॉयेजर-१’ आणि ‘व्हॉयेजर-२’ मानवी जिज्ञासेचे आणि तंत्रज्ञानातील अद्वितीय कौशल्याचे निःशब्द साक्षीदार म्हणून अथांग अवकाशात पुढे जात राहील! vinita.navalkar@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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