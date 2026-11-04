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Premium|Nashik Kumbh: कुंभमेळ्याला जाताय? गोदावरीच्या पाण्याविषयीचा हा MPCB चा अहवाल वाचला का?

MPCB Report Godavari Water Pollution : गोदावरीच्या पाण्यात ऑक्सिजनचा ठणठणाट! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नमुन्यांतून प्रदूषणाचे संकेत.
Nashik Kumbh Mela: MPCB Report Raises Concerns Over Godavari Water Quality

Nashik Kumbh Mela: MPCB Report Raises Concerns Over Godavari Water Quality

E sakal

स्वाती केतकर-पंडित
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Planning a Godavari Holy Dip During Nashik Kumbh? Read This Water Quality Report First

नाशिकमध्ये नुकताच कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा संपन्न झालाय. यावेळचा कुंभमेळा सर्वात मोठा ठरेल, असं म्हटलं जातं. तुम्हीही या मेळ्यात गोदावरी स्नानाचा विचार करताय का पण त्याआधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल वाचणं गरजेचं आहे.

मंडळाच्या नाशिक प्रादेशिक प्रयोगशाळेने ५ ऑक्टोबर २०२६ला गोदावरी नदीतील पाण्याचे नमुने तीन ठिकाणांहून घेतले. त्यांचा निष्कर्ष धक्कादायक आहे.

नदीच्या पाण्यात ऑक्सिजन जवळपास नाहीच, शिवाय पाण्याचा अत्यंत विचित्र वासही येत असल्याचं यातून स्पष्ट होतंय. MPCBचा हा अहवाल आणखीही काही धक्कादायक खुलासे करतो. सविस्तर वाचा सकाळ प्लसमध्ये.

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