Premium|Nashik Kumbh: कुंभमेळ्याला जाताय? गोदावरीच्या पाण्याविषयीचा हा MPCB चा अहवाल वाचला का?

Planning a Godavari Holy Dip During Nashik Kumbh? Read This Water Quality Report Firstनाशिकमध्ये नुकताच कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा संपन्न झालाय. यावेळचा कुंभमेळा सर्वात मोठा ठरेल, असं म्हटलं जातं. तुम्हीही या मेळ्यात गोदावरी स्नानाचा विचार करताय का पण त्याआधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल वाचणं गरजेचं आहे. मंडळाच्या नाशिक प्रादेशिक प्रयोगशाळेने ५ ऑक्टोबर २०२६ला गोदावरी नदीतील पाण्याचे नमुने तीन ठिकाणांहून घेतले. त्यांचा निष्कर्ष धक्कादायक आहे. नदीच्या पाण्यात ऑक्सिजन जवळपास नाहीच, शिवाय पाण्याचा अत्यंत विचित्र वासही येत असल्याचं यातून स्पष्ट होतंय. MPCBचा हा अहवाल आणखीही काही धक्कादायक खुलासे करतो. सविस्तर वाचा सकाळ प्लसमध्ये. .नदीचे पाणी दिसायला स्वच्छ असले म्हणजे त्यात प्रदूषण नसेल अशी आपली एक समजूत असते पण गोदावरीच्या पाण्याच्या अहवालाने ही समजूत मोडीत काढली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) नाशिक प्रादेशिक प्रयोगशाळेने गोदावरी नदीच्या तीन ठिकाणांहून घेतलेल्या नमुन्यांची तपासणी केली आहे. त्यात आढळलं की, पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजन (Dissolved Oxygen – DO) NIL नोंदवण्यात आला आहे. त्याचवेळी तपोवन येथील गोदावरी-कपिला नदी संगमावर जैविक ऑक्सिजन मागणी (BOD), रासायनिक ऑक्सिजन मागणी (COD), निलंबित घन पदार्थ (Suspended Solids) आणि गढूळपणा (Turbidity) या घटकांचे प्रमाण अन्य दोन नमुन्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे..Premium|Kumbh Mela Nashik 2026 : ‘तपोवना’तील वाट बिकट..!.नमुने कधी आणि कुठून घेतले?.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नाशिक प्रादेशिक प्रयोगशाळेने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोदावरी नदीच्या पात्रातून ३ ठिकाणांतून पाण्याचा नमुने घेतले. - गोदावरी आणि कपिला नदीचा संगम, तपोवन, नाशिक- गोदावरी नदी, आग्रा महामार्ग, मनूरगाव-नंदूर गाव, दसक परिसर, नाशिक- गोदावरी नदी, समतानगर, टाकळी परिसर, नाशिकया तीन ठिकाणी नमुने घेण्यात आले. त्यांचं विश्लेषण १९ ऑक्टोबर २०२६रोजी करण्यात आलं..विश्लेषणात काय आढळलं?.या तीन नमुन्यांमध्ये पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी pH, Total Dissolved Solids (TDS), Suspended Solids, BOD, COD, Dissolved Oxygen, Turbidity, Ammonical Nitrogen, Phosphate, Coliform यांसह विविध घटक तपासण्यात आले.या तपासणीत तीनही नमुन्यांमध्ये Dissolved Oxygen NIL नोंदवण्यात आला. म्हणजेच पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचं प्रमाण जवळपास नाही असं नोंदवण्यात आलं. .पाण्यातील ऑक्सिजन कमी झाला, तर नेमके काय होते?.कोणत्याही प्रवाही पाण्यात ऑक्सिजन असणं गरजेचं असतं. नदीच्या पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजन हा त्या नदीतील जलचरांच्या जगण्यासाठी आवश्यक असतो. मासे आणि अनेक जलचर पाण्यातील ऑक्सिजनचा वापर श्वसनासाठी करतात. त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनची उपलब्धता कमी झाली, तर त्यांच्यासाठी परिस्थिती प्रतिकूल होऊ शकते.पाण्यात सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण वाढले, तर त्यांचे विघटन करणारे सूक्ष्मजीव ऑक्सिजनचा वापर करतात. त्यामुळे काही परिस्थितींमध्ये पाण्यातील ऑक्सिजन कमी होऊ शकतो.MPCB च्या अहवालात तीनही नमुन्यांमध्ये DO NIL नोंदवण्यात आला आहे. याचा अर्थ प्रयोगशाळेच्या नोंदीनुसार या नमुन्यांमध्ये विरघळलेला ऑक्सिजन एकतर नव्हताच किंवा मग तो इतका कमी होता की, मोजण्याच्या मर्यादेपेक्षा कमी. .Premium| AI Water Consumption: एआयमुळे वाढत आहे पाणी आणि ऊर्जेचे संकट.अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष १) तपोवन संगमावर BOD सर्वाधिकपाण्याच्या गुणवत्तेचा अभ्यास करताना BOD म्हणजेच Biochemical Oxygen Demand हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो.ढोबळ मानाने सांगायचं तर पाण्यातले जीवाणू म्हणजेच bacteria घाण कुजवण्यासाठी किती ऑक्सिजन वापरतात त्याचं हे मापक आहे. जर बीओडी जास्त असेल तर त्याचा अर्थ असतो पाण्यात खूप सेंद्रीय घाण आहे. शौचालयाचं पाणी, स्वयंपाकघरातील कचरा, सांडपाणी अधिक आहे, ते कुजवण्यासाठी जीवाणू सगळा ऑक्सिजन वापरतात मग माशांसाठी ऑक्सिजनच उरत नाही.सामान्यत: नदीतील BOD हा 3 mg/L पेक्षा कमी असावा.MPCB च्या अहवालात BOD चे प्रमाण असे आहे :नमुना ठिकाण | BOD | तपोवन संगम | 85 mg/L || मनूरगाव-नंदूर | 52 mg/L || समतानगर-टाकळी | 17 mg/L |.COD आणि नदीतील केमिकलचं प्रमाण चिंताजनक COD म्हणजे Chemical Oxygen Demand. पाण्यातील ऑक्सिडाइझ होऊ शकणाऱ्या पदार्थांचे रासायनिक पद्धतीने विश्लेषण करून त्यासाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन समतुल्याचे मोजमाप केले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर नदीच्या पाण्यात किती घाण, केमिकल, सांडपाणी मिसळलंय हे मोजण्याचं एकक म्हणजे COD. त्याचं प्रमाण जर वाढलं तर पाण्यातील मासे, जलचर मरतात, पाणी कुजतं, त्याला दुर्गंधी येते, पिण्यायोग्य तर नाहीच पण आंघोळीसाठीही धोकादायक ठरतं. .सामान्यत: नदीच्या पाण्यातील COD हा 10 mg/L पेक्षा कमी पाहिजे, पण या सगळ्यात नमुन्यात तो खूप जास्त आहे.अहवालातील COD चे प्रमाण :नमुना ठिकाण | COD || तपोवन संगम | 196 mg/L || मनूरगाव-नंदूर | 140 mg/L || समतानगर-टाकळी | 48 mg/L |.तपोवन संगमावर Suspended Solidsचे प्रमाण आठपटSuspended Solids म्हणजे असे पदार्थ जे पाण्यात विरघळत नाही, उलट तरंगत राहतात. उदा. माती, वाळू, शेण, कागदाचे तुकडे, शेवाळ, प्लास्टिकचे कण. या सस्पेंडेंड सॉलिड्सचं प्रमाण वाढलं की, पाणी गढूळ होतं, सूर्यप्रकाश पाण्याच्या आत जात नाही. त्यामुळे पाणवनस्पती मरतात, मासे मरतात शिवाय नदीच्या तळाशी गाळ साचून नदी उथळ होण्याचा धोका असतो. सामान्यत: एखाद्या नदीच्या चांगल्या पाण्यात या Suspended Solidsचे प्रमाण 20-30 mg/L इतकं असायला हवं. MPCB च्या अहवालात Suspended Solids चे प्रमाण :| नमुना ठिकाण | Suspended Solids || तपोवन संगम | 380 mg/L || मनूरगाव-नंदूर | 45 mg/L || समतानगर-टाकळी | 46 mg/L |.Premium | Maha Kumbh Water Polution: गंगेचं पाणी अस्वच्छ? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल काय सांगतो?.पाण्यात विष्ठा मिसळली असल्याची भीतीगोदावरीच्या पाण्याच्या नमुन्यांत Faecal Coliform आणि Total Coliform यांचं प्रमाणही आढळून आलं.यातील Total Coliform यात मातीतले, प्राण्यांचे, माणसाचे सगळे जीवाणू येतात. खरंतर नदी किती घाण आहे, हे मोजण्याचा हा पहिला निकष असतो.दुसरे असतात ते Faecal Coliform हे फक्त माणूस आणि प्राण्यांच्या विष्ठेत आढळतात. जर पाणी प्यायचं असेल तर याचं प्रमाण खरंतर शून्यच असलं पाहिजे. कारण Faecal Coliform मिश्रीत पाणी प्यायल्यास कावीळ, कॉलरा, टायफॉइड, जुलाबाची लागण होण्याची भीती असते..| नमुना ठिकाण | Faecal Coliform | Total Coliform || तपोवन संगम | 70 | 280 || मनूरगाव-नंदूर | 63 | 220 || समतानगर-टाकळी | 33 | 110 |तपोवन संगमावर Faecal Coliform आणि Total Coliform या दोन्हींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मनूरगाव-नंदूर येथेही हे सूक्ष्मजीव आढळले आहेत. समतानगर-टाकळी येथे त्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी असले, तरी ते शून्य नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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