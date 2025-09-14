Premium| OBC and Maratha Reservation: ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारचे आश्वासन पुरेसे आहे का, ओबीसी महासंघाची भूमिका काय?

डॉ. बबनराव तायवाडे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधात नागपूरमध्ये सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या आंदोलनाची सांगता झाली. राज्याचे ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे यांनी आमची भेट घेत महासंघाच्या चौदापैकी बारा मागण्या तत्काळ मान्य केल्या. सोबतच हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वस्त केल्यानंतर आमच्या ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषण स्थगित केले. आम्ही लपूनछपून मंत्र्यासोबत चर्चा केलेली नाही. १२ मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. काही अडचणी आल्यातर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीकडे मांडू. ओबीसींच्या हक्कांवर कधी गदा आली तर तेवढ्याच ताकदीने लढा देऊ. .मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे आणि आरक्षणाचा लाभ द्यावा यासाठी मुंबईत आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर आम्ही तातडीने ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. त्यात ठरल्यानुसार ३० ऑगस्टपासून नागपूरच्या संविधान चौकात साखळी उपोषण व त्यानंतर मुंबईत कूच करून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार केला. त्यानंतर साखळी उपोषण सुरू झाले होते. जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी महासंघालाही आता आंदोलन करण्याची गरज नसल्याचे सांगून ते मागे घेण्याचे आवाहन केले होते..मात्र, जरांगे यांच्याप्रमाणे शासनाच्या प्रतिनिधींनी आमच्याशीही चर्चा करावी, आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आम्ही सरकारला सांगून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आमची भेट घेण्याचे आश्वासन दिले होते. गुरुवारी त्यांनी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून अतुल सावे यांना पाठवले. मंत्री सावे यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन देऊन उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. ती आम्ही मान्य केली. यावेळी सावे यांनी आमच्या महासंघाने केलेल्या चौदापैकी बारा मागण्या तत्काळ मान्य केल्या..मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणास आमचा विरोध का?मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यास तीव्र विरोध आहे. ओबीसीमध्ये आधीच साडेतीनशे जातींचा समावेश आहे. त्या तुलनेत मिळणारे २७ टक्के आरक्षण अपुरे आहे. त्यात मराठा समाजाला समाविष्ट केल्यास ओबीसीच्या वाट्याला काहीच येणार नाही. त्यांच्यावर अन्याय होईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना सरकारने स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, आम्ही त्याचे स्वागत करू. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याच्या आश्वासनानंतर आम्ही आमचे साखळी उपोषण मागे घेतले आहे..विदर्भातील आमदारांचा पाठिंबा आहे का ?विदर्भातील काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आदी सर्वच पक्षाचे आमदार ओबीसी आहेत. सर्वच ओबीसी आमदार महासंघाच्या मागे भक्कमपणे उभे आहेत. त्यामुळेच आमच्या संघटनांच्या प्रयत्नाना यश मिळत असते. भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार डॉ. परिणय फुके हे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक सदस्य आहेत. गेल्या दहा वर्षापासून ते आमच्या सोबत आहेत. ते कायम ओबीसींचे आंदोलन, अधिवेशन, विविध कार्यक्रमात देशातील प्रत्येक ठिकाणी आमच्या मागे समर्थपणे उभे असतात..सरकारसोबत चर्चा घडवून आणतात. ते आमच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी सतत पाठपुरावा करीत असतात. ते महासंघाचा एक भाग आहे. त्यांच्याशिवाय साखळी उपोषणाला गडचिरोलीचे खासदार नामदेव किरसान, शिक्षक आमदार सुधाकर आडबोले, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, माजी आमदार सुधाकर कोहळे, सुधाकर देशमुख आणि अशोक धवड यांनी भेट देऊन समर्थन दिले होते..मागण्याबाबत नेमकी भूमिकागुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ७५ विद्यार्थ्यांची आहे. ती वाढवून २०० विद्यार्थी करण्यात यावी. महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी. महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटीची तरतूद करण्यात यावी. महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरू करण्यात याव्यात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्काराप्रमाणे डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा. यासह १४ मागण्यांचा समावेश आहे. त्यातील दोन मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नाहीत. या मान्य झालेल्या मागण्याचा शासन निर्णय (जीआर) महिन्याभरात काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिलेले आहेत. ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी. तसेच अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्यात यावी या दोन मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नाहीत. त्या मागण्याही सोडविण्याचे आश्वासन शासनाने दिलेले आहे. या दोन्ही मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल असे आश्वासन दिलेले आहे..किती वर्ष आंदोलन करावे लागले ?ओबीसींना मिळालेले आरक्षण हे संवैधानिक आहे. आमच्या समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी तब्बल ४३ वर्ष संघर्ष करावा लागला. हे सहजासहजी मिळालेले आरक्षण नाही. ४३ वर्षाच्या संघर्षानंतर मिळालेल्या आरक्षणावर आता मराठा समाज लक्ष करीत आहे. हे अयोग्य आहे. न्याय नाही. मंडल आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी सात ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोग लागू केला. त्यानंतर शिक्षण व नोकरीत ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. त्याला ४३ वर्षांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे, हे पुन्हा नमूद करतो. या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले आहे. जे आरक्षण १९५० ला मिळायला हवे होते. त्यासाठी १९९३ वर्ष उजाडावे लागले. एवढ्या वर्षानंतर मिळालेले आरक्षण कसे जाऊ देणार, हे आयते मिळालेले नाही. हे नमूद करावेसे वाटते..विदर्भातील कुणब्यांना आरक्षण कशामुळे?भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येत नाही, तर ते जातीला देता येते. त्यामुळे भाऊसाहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या काळात मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, विदर्भ वगळता इतर कुठल्याही भागातील मराठा समाजाने तेव्हा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र घेतले नाही. त्यामुळे आता मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे शक्य नाही. पंजाबराव देशमुख म्हणजे महाराष्ट्रातल्या कृषी व शिक्षण क्रांतीचे जनक. दलितांसाठी मंदिर खुले करण्याच्या आंदोलनावेळेपासून त्यांच्यात व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमध्ये चांगली मैत्री निर्माण झाली होती. .Premium|Prem Sagar Ramayan: आर्थिक चणचण, राजकीय अडथळे आणि उपहास यांना तोंड देत रामायण वास्तवात उभारण्याचा हा पराक्रम प्रेम सागर यांना कसा जमला!.या कुणबी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेमध्ये काही तरतुदी कराव्यात अशी सूचना त्यांनी बाबासाहेबांना केली, त्यानंतर ६० च्या दशकात पंजाबराव देशमुखांनी मराठा शेतकरी मराठा नसून ‘मराठा-कुणबी’ आहे अशी मांडणी केली आणि ती घटनात्मकरीत्या मंजूर करण्यात आली. त्यावेळी विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रे मिळवली. आणि त्यामुळेच विदर्भातील बहुसंख्य कुणबी समाजाला आरक्षण मिळाले. यामागे डॉ. पंजाबराव देशमुखांचा मोठे योगदान आहे. पंजाबराव देशमुखांच्या या दूरदृष्टीचा फायदा विदर्भातील कुणबी समाजाला आत्तापर्यंत होतो आहे. .Premium| Environmental Audit Rules: पर्यावरण मंत्रालयाची नवी नियमावली उद्योगांना सूट देण्यासाठी की देखरेखीसाठी?.विदर्भातील या कुणबी समाजाला खऱ्या अर्थाने या आरक्षणाचा फायदा मंडल आयोगांच्या शिफारशींनंतर झाला. कारण या विदर्भातील मराठा समाजाने आधीच आपल्या जात प्रमाणपत्रात मराठा वगळून फक्त कुणबी अशी नोंद केल्याने एकूण १९ टक्के ओबीसी प्रवर्गात विदर्भातील कुणबी समाजाला ही स्थान मिळाले. या सर्वांमागे डॉ. पंजाबराव देशमुखांची दूरदृष्टी प्रामुख्याने कारणीभूत होती. देशमुखांनी विदर्भातील कुणबी समाजाला वेळीच जागे केले. समाजातील मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी त्यांनी उचलेलं हे महत्वाचं पाऊल विदर्भातील कुणबी समाजातील अनेक पिढ्यांना फायदेशीर ठरले आणि ठरत आहे.(शब्दांकनः डॉ. राजेश रामपूरकर). 