Premium|Bihar Election Results : पच्चीस से तीस फिरसे नितीश...

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी संयुक्त जनता दल-भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मोठे यश प्राप्त करत विरोधी महाआघाडीला धोबीपछाड दिला आहे. या आघाडीच्या विजयाची अनेक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. २०२ विरूद्ध ३५ हा आकडाच कोण प्रबळ व कोण दुर्बल हे सांगून जातोच. मात्र प्रत्येक मतदारसंघातील विजयी व पराभूत उमेदवारांच्या मतांतील अंतरही ही स्पर्धा कशी एकतर्फी झाली हे सुचित करतो. सत्ताधाऱ्यांना अधिक जबाबदारीने तर विरोधकांना गांभिर्याने काम करण्याचा कौल मतदारांनी दिला आहे.कुठल्याही निवडणुकीच्या राजकारणात असे फार क्वचित घडते, पण बिहारमध्ये मात्र ते घडले आहे. वीस वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतरही पुन्हा एकदा संयुक्त जनता दलाचे नेते व मुख्यमंत्री नितीशकुमार नव्या दमाने ते सत्तेवर येणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मिळालेल्या या विजयी करिष्म्याबद्दल देशातील राजकीय वर्तुळात आश्चर्यही व्यक्त करण्यात येत आहे. हे असे कसे घडले, याबाबत विरोधी पक्षाला विश्वासच बसेनासा झाला आहे. आणि केवळ विरोधकांना नव्हे तर सर्वसामान्य लोकांच्या एका गटालाही या विजयाबद्दल आश्चर्य वाटत आहे. पण असो, असे काहीही असले तरी बिहारच्या अठराव्या विधानसभा निवडणुकीचा जो निकाल लागला आहे, तो आता एक वास्तव बनला आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या शपथविधीनंतरही बिहार निवडणुकीच्या सुरस कथा अनेक दिवस ऐकवल्या जातील..विधानसभेचा बदलता चेहराया निवडणुकीने विधानसभेचे नवे चित्र व तिचे वैशिष्ट्यही प्रामुख्याने समोर आले आहे. याचा परिणाम सामाजिक स्तरावर कोणत्या स्वरूपात पाहायला मिळेल, हेही पाहिले जाईल. विधानसभेत यावेळी सवर्ण जातींचे ७१ आमदार निवडून आले आहेत. गेल्या तीन दशकांत असे पहिल्यांदाच घडले आहे. उच्च जातींच्या आमदारांच्या संख्येने याबाबतीत मोठा विक्रमच केला आहे. त्यातुलनेत याआधी प्रबळ असलेल्या यादव समाजाच्या आमदारांची संख्या केवळ २८ इतकी उरली आहे. गेल्या विधानसभेत ५५ यादव समाजाचे आमदार निवडून आले होते. त्याचपद्धतीने मुसलमान आमदारांची संख्याही घटून १४ वरून ११ वर आली आहे. या आकड्यांकडे पाहिल्यास असे लक्षात येते की राष्ट्रीय जनता दलाचे जे एमवाय (मुस्लिम+यादव) समीकरण होते ते या निवडणुकीने उद्ध्वस्त करून टाकले आहे. त्याजागी महिला व युवकांच्या नव्या एमवाय (महिला व युवक) समीकरणाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पारड्यात आपला कौल दिला आहे. बिहारच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार मागास समाजाचे ८३ व अतिमागास समाजाचे ३७ आमदार निवडून जिंकून विधानसभेत पोहोचले आहेत. उच्च जातीत (सवर्ण) सगळ्यात अधिक राजपूत समाजाचे ३२ आमदार निवडून आले आहेत. तर भूमिहार २३, ब्राह्मण १५, आणि कायस्थ समाजाचे दोन आमदार निवडून आले आहेत. या चार उच्च जातींची लोकसंख्या बिहारमध्ये १५ टक्के आहे.आता राजकारणाकडे लक्षबिहारचे निवडणूक निकाल समोर आल्यानंतर आता राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष नितीशकुमार यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे किती दिवस राहणार याकडे लागले आहेत. एकतर भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. भाजपचे ८९ व संयुक्त जनता दलाचे ८४ आमदार निवडून आले आहेत. त्याशिवाय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) लोकजनशक्ती पक्ष (रामविलास) तिसरी मोठी ताकद असलेला पक्ष आहे. या पक्षाचे १९ आमदार निवडून आले आहेत. आमदारांची संख्या अशी आहे की, कोणताही पक्ष दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाला सोबत घेऊन सरकार बनवण्याचा विचार सुद्धा करू शकणार नाही. या आधी नितीशकुमार यांनी भाजपचा त्याग करून लालूप्रसाद यांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले होते. आता तशा पद्धतीचे समीकरण शक्य नाही. मात्र नितीशकुमार यांच्या आरोग्याच्या स्थितीवरून कांही गोष्टी झाल्या नाहीत तर भाजप नेतृत्व बदलण्याचा विचारही करणार नाही. कारण केंद्रात संयुक्त जनता दलाच्या १२ खासदारांच्या बळावरच केंद्रातील भाजपचे सरकार टिकून आहे..Premium| Bihar election caste equation: बिहारच्या रणांगणात पुन्हा ‘जातींचं गणित’ निर्णायक!.नितीशकुमार आता बरोबरीवरनव्वदच्या दशकात १९९५ ची विधानसभा निवडणूक हरल्यानंतर नितीशकुमार यांनी भाजपसोबत मैत्री केली होती. त्यावेळी असे मानले गेले की राजकीय स्तरावर अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या पक्षासाठी त्यांनी जागा निर्माण करून दिली. त्यानंतर नितीशकुमार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिले. मागच्या निवडणुकीत कमी जागा मिळूनही भाजपने त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले होते. हे सरकार पाच वर्षे चालले. मात्र या पाच वर्षांत नितीश यांनी तीन वेळा वेगवेगळ्या पक्षांच्या समर्थनाखाली आपले सरकार चालवले होते. या निवडणुकीत भाजप पुन्हा आघाडीत मोठ्या भावाच्या भूमिकेत पुढे आली आहे. असे मानले जात आहे की, ३५ मंत्र्यांमध्ये भाजप-राजद १५-१५ व लोकजनशक्ती (लोजप) पक्षाचे तीन तर हिंदुस्थान आवाम मोर्चा (हम) व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चाकडून (रालोमो) प्रत्येकी एक मंत्री केले जाऊ शकतात. सामाजिक समीकरणे लक्षात घेऊन भाजप कोणत्यातरी यादव आमदाराला मोठे पद देऊ शकते. विधानसभा अध्यक्षपदावर एखाद्या यादव आमदाराची वर्णी लागू शकते. आणि एखाद्या उच्च जातीय आमदाराला उपमुख्यमंत्री केले जाऊ शकते. सध्या मागास जातीतून आलेल्या सम्राट चौधरी आणि उच्च जातीतील विजय सिन्हा यांना मुख्यमंत्री केले होते. हाच फॉर्मुला पुन्हा राबविण्यात येऊ शकतो.विरोधकांसाठी मोठे आव्हानराज्यात विरोधकांना आगामी काळात मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या आक्रमक राजकारणाकडे पाहिले तर या पक्षांना फुटीची भितीही सतावणार आहे. मात्र त्याशिवायही मोठी गोष्ट अशी आहे की प्रचंड मोठ्या पराभवाच्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी या पक्षांना वेळ लागणार आहे. लालू-नितीश यांच्यासोबत राहिलेले वरिष्ठ समाजवादी नेते शिवानंद तिवारी यांच्या मते रस्त्यावर उतरून लोकांसाठी आंदोलने करण्यापेक्षा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पाहात होते. आम्ही त्यांना म्हटले की, एसआयआरच्या मुद्द्यावर त्यांनी राहुल गांधीच्या बरोबर रस्त्यावर उतरून तुरूंगात जायला हवे. मात्र रस्त्यावर जाण्याअगोदर सत्ता प्राप्त करणे शक्य नाही. आताच्या काळात तर ते अधिक अवघड आहे..एनडीएच्या मताधिक्क्यात वाढबिहार विधानसभा निवडणूक निकालांनी केवळ राजकीय समीकरणे बदलली नाहीत तर विजयी मताधिक्क्यांचे विक्रमही निर्माण केले आहेत. संयुक्त जनता दल सरकारच्या शानदार कामगिरीने एनडीएला २०२ जागांचे बहुमत प्राप्त करून दिले आहे. २४३ सदस्य संख्येच्या सभागृहात बहुमतासाठी लागणाऱ्या १२२ या आकड्यापेक्षा हा कितीतरी मोठा आकडा आहे. हा विजय सरासरी २५,००० पेक्षा अधिक मताधिक्क्यांनी मिळालेला आहे. जो २०१० ला एनडीएला मिळालेल्या मोठ्या विजयापेक्षा वीस टक्क्यांनी अधिक आहे. जदयूने (जेडीयू) ग्रामीण भागातील इतर मागास वर्ग (ओबीसी) व महिला मतदारांना मजबुतीने धरून ठेवले. त्यामुळे महाआघाडीच्या नशिबात केवळ ३८ जागा येऊ शकल्या.यावेळी जदयूच्या अनेक जागा या ४०,००० मतांपेक्षा जास्त मताधिक्क्यांनी निवडून आल्या आहेत. विजयी उमेदवारांचे सरासरी विजयाचे अंतर २६,८४२ मते इतके होते. हे प्रमाण आजवरचे सर्वाधिक आहे.२०२० मध्ये ही सरासरी १८,८६७ मते इतकी होती. तर २०१५ मध्ये हे प्रमाण केवळ १२,४३९ मते इतके होते. यावेळी साधारण मताधिक्क्यही २२,७६१ वर पोहोचले. जे याआधी कधी घडले नाही. यात जदयूने सर्वात जास्त यश प्राप्त केले. पक्षाने १०१ जागांवर निवडणूक लढवली व ८५ जागा जिंकल्या. त्यांचे सरासरी विजयाचे अंतर २८,११७ आहे. ते एनडीएच्या इतर सर्व घटक पक्षांपेक्षा सर्वाधिक आहे. भाजपने ८९ जागा जिंकल्या त्यांचे सरासरी मताधिक्क्य २४,९०६ मते इतके आहे.राजद, कॉँग्रेसच्या मताधिक्क्यात घटविजयातील मताधिक्क्याच्या बाबतीत राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) मोठे नुकसान झाले आहे. २०२० च्या निवडणुकीत राजद सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. यावेळी त्यांना केवळ २५ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या विजयाच्या मताधिक्क्याची सरासरी १०,१९० मते इतकी आहे. तर साधारण मताधिक्क्य ८,११० इतके आहे. हीच सरासरी २०२० च्या निवडणुकीत सरासरी मताधिक्क्य १६,६३० तर साधारण मताधिक्क्य १३,६९० असे होते. राजदबरोबरच त्यांचा सहकारी पक्ष असलेल्या कॉँग्रेसचेही सरासरी मताधिक्क्य घटले आहे. कॉँग्रेसने २०२० साली १९ जागा जिंकल्या होत्या. तर यावेळी ते केवळ सहा जागा जिंकू शकले आहेत. त्यांचे सरासरी मताधिक्क्य २०२० मध्ये १३,५५० पासून घटून यंदा ते ७२०० पर्यंत खाली आले आहे. साधारण मताधिक्क्यातही मोठी घट झाली आहे..Premium|Congress Defeat Bihar : काँग्रेसचा ‘पुनर्जन्म’ होईल?.एमआयएमचे मताधिक्क्य घटलेआॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन या हैदराबाद येथील पक्षाचे मताधिक्क्य २०२० च्या तुलनेत घटले आहे. असे असले तरी या पक्षाने २०२० साली जिंकलेल्या पाच जागा पुन्हा राखण्यात यंदाही यश मिळविले आहे. मात्र सरासरी आणि साधारण विजयातील मताधिक्क्य कमी झाले आहे.२०२० मध्ये जेव्हा विजयाचे मताधिक्क्य ३१,५३० मतांचे होते. ते मताधिक्क्य यावेळी घटून २९,३५० इतके झाले आहे. आणि साधारण मताधिक्क्य ३६,१४० मतांनी घटून २८,७३० मते इतके राहिले आहे. मात्र असे असले तरी सीमांचल भागात एमआयएमच्या मुसंडीने राष्ट्रीय जनता दलाचा पारंपरिक अशा मुस्लिम मतबॅँकेला तडा दिला. म्हणजे एका बाजूला सत्ताधारी नितीशकुमार व लोकजनशक्ती पक्ष मुस्लिम मतांवर डाव टाकत होता आणि दुसऱ्या बाजूला एमआयएमनेही त्यांची मतबॅंक फोडली. परिणामी राजदच्या एम-वाय समीकरणाला धक्का बसला. खरे पाहता एमआयएमने विरोधकांच्या आघाडीशी युती करण्याचा प्रस्ताव सुरुवातीला राजदला दिला होता. मात्र तो धुडकावण्यात आला होता. त्याचे परिणाम निकालावर दिसले आहेत.महिलांच्या पाठिंब्याने बदलले आकडेराजकीय निरीक्षक-अभ्यासकांच्या मते महिला मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा, नितीशकुमार सरकारच्या कल्याणकारी योजना विशेषतः वार्षिक दहा हजार रूपये व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीसहून अधिक प्रचार सभांनी मोठ्या मताधिक्क्याचा पाया रचला. खरे पाहता विरोधकांनी मतदार यादीतून ६५ लाख मते वगळण्यावरून निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेतच. राजद नेते तेजस्वी यादव यांनीही म्हले आहे की, १२८ जागांवर विजयाचे अंतर वगळलेल्या मतांपेत्र कमी आहे, हा योगायोग नाही. निवडणूक आयोग मात्र याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने केली गेलेली स्वच्छता प्रक्रिया मानतो आहे.समाजकार्य, शेती हाच प्रमुख व्यवसायनिवडून आलेल्या बहुतांश आमदारांनी त्यांच्या व्यवसायामध्ये समाजकार्य आणि शेती हाच प्रमुख व्यवसाय असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय, व्यवसाय असणाऱ्या आमदारांची संख्याही लक्षणीय आहे. २ टक्के आमदार वकील असून, १ टक्के आमदारांनी वैद्यकीय व त्याच्याशी संबंधित व्यवसाय निवडला आहे..१११ आमदारांना पुन्हा कौलगेल्या सभागृहातील २५० आमदारांपैकी (पोटनिवडणुकीत जिंकलेल्या आमदारांसह) १९२ जणांनी पुन्हा निवडणूक लढवली. त्यातील १११ आमदार (५८ टक्के) आमदार निवडून आले.गेल्या विधानसभेच्या कार्यकाळात मंत्रिपद भूषविलेल्या विधानसभा-विधान परिषदेतील ६८ आमदारांपैकी ४९ जणांनी निवडणूक लढविली. त्यातील ३९ जण विजयी झाले.विधानसभा निवडणुकीत २९ आमदार निवडून आल्या असून, गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत महिला आमदारांची संख्या तीनने वाढली आहे.निवडून आलेल्या २९ आमदारांपैकी १३ आमदार २९ ते ३९ या वयोगटातील असून, ९ आमदार ४० ते ५४ या वयोगटातील आहेत.यातील १५ आमदारांचे शिक्षण पदवीपर्यंतही झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 