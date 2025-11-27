Premium|Bihar Election Analysis 2025 : NDA च्या विजयात महिला मतदारांचे मोठे योगदान

प्रीमियम आर्टिकल

Indian Political Party Strategies : NDA च्या विजयामध्ये महिला मतदारांनी निर्णायक भूमिका बजावली असून, दारूबंदी, सायकल योजना आणि 'जीविका दीदी'सारख्या योजनांमुळे महिला मतदारांनी ठामपणे NDA ला मतदान केले. NDA ने 'डबल इंजिन सरकार' (नितीश-मोदी) आवश्यक असल्याचा आणि MGB सत्तेत आल्यास 'जंगलराज' परत येईल हा प्रभावी संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवला.
संजय कुमार - प्राध्यापक , सीएसडीएस अर्थात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज

निवडणुकीत एका राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला प्रचंड बहुमत मिळण्यामागे अनेक घटक जबाबदार असतात. नुकत्याच बिहारमध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयाच्या बाबतीतही हे तंतोतंत लागू पडते. या विजयातून दोन महत्त्वाचे संदेश मिळत आहेत. पहिला म्हणजे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी ‘एनडीए’ सरकारच्या कामगिरीला मतदारांनी दिलेली ठोस मान्यता दिली आहे. अन् दुसरा संदेश म्हणजे या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान ‘एनडीए’नं दिलेल्या आश्वासनांवर मतदारांनी पुन्हा एकदा विश्वास टाकत मोठाट सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

