Premium|Bihar Election Analysis 2025 : NDA च्या विजयात महिला मतदारांचे मोठे योगदान

संजय कुमार - प्राध्यापक , सीएसडीएस अर्थात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजनिवडणुकीत एका राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला प्रचंड बहुमत मिळण्यामागे अनेक घटक जबाबदार असतात. नुकत्याच बिहारमध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयाच्या बाबतीतही हे तंतोतंत लागू पडते. या विजयातून दोन महत्त्वाचे संदेश मिळत आहेत. पहिला म्हणजे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी ‘एनडीए’ सरकारच्या कामगिरीला मतदारांनी दिलेली ठोस मान्यता दिली आहे. अन् दुसरा संदेश म्हणजे या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान ‘एनडीए’नं दिलेल्या आश्वासनांवर मतदारांनी पुन्हा एकदा विश्वास टाकत मोठाट सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे..बिहारमधील निवडणूक निकालांनी निवडणुकांत महिला निर्णायक भूमिका बजावू शकतात, हा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. २०२५ मध्ये महिलांनी केवळ मोठ्या संख्येने मतदानच केले नाही, तर सत्ताधारी ‘एनडीए’च्या बाजूने ठाम मतदान करून आघाडीला निर्णायक आघाडी मिळवून दिली. या निकालांनी महाआघाडीला (एमजीबी) मोठा धक्का दिला आहे. तरीही राष्ट्रीय जनता दल (राजद)मतदानाच्या टक्केवारीच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला. मात्र, महाआघाडीला यादव अन् मुस्लिम मतदारांव्यतिरिक्त अन्य समुदायांना अपेक्षित प्रमाणात मतदान आकर्षित करता आले नाही..Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.प्रशांत किशोर : कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्हप्रशांत किशोर यांच्या ‘जन सुराज पार्टी’ला (जेएसपी) केवळ तीन टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक मते मिळाली आहेत. तरीही प्रशांत किशोर यांचे श्रेय नाकारणे योग्य ठरणार नाही. त्यांनी बिहारमधील स्थानिक रोजगाराच्या संधींचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला आणि बिहारहून बाहेरच्या राज्यांमध्ये मजुरांच्या स्थलांतराचा मुद्द्यांवर भर न देता त्यांनी स्थानिक रोजगार उपलब्ध होण्याची गरज अधोरेखित केली. नंतर इतर पक्षही त्यांच्या या भूमिकेच्या दिशेने वळले असल्याचे दिसून आले. ‘जनसुराज’च्या सभांना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत होती आणि तिसऱ्या आघाडीचे वातावरण तयार झाले होते. तिरंगी लढती होईल असे सुरुवातीला वाटले. परंतु प्रत्यक्षातही लढत द्विपक्षीयच झाली. अगदी मागील निवडणुकांप्रमाणे दोन आघाड्यांमधील थेट सामना.उशिराचा कल ‘एनडीए’ला अनुकूलया निवडणुकीतील आकडेवारीतून हे दिसते, की सुमारे ४२ टक्के मतदार ‘लेट डिसायडर्स’ होते. म्हणजे मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी किंवा एक-दीड दिवस आधी त्यांनी आपले मत कुणाला याचा निर्णय घेतला. या निर्णायक गटातील बहुतेकांनी ‘एनडीए’च्या बाजूने (४७ टक्के) किंवा ‘एमजीबी’च्या बाजूने (३६ टक्के) मतदान केले, तर जेएसपीला (३ टक्के) यामध्ये फारसा लाभ झाला नाही. मतदारांनाही जनसुराज पक्ष सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल, असे वाटत नव्हते.‘एनडीए’ची प्रभावी रणनीती‘एनडीए’नं स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा राज्याच्या भविष्यातील मोठ्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवण्याची रणनीती स्वीकारली. ‘डबल इंजिन सरकार’ (नितीश-मोदी) हे बिहारच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचा संदेश त्यांनी सातत्याने दिला. प्रत्यक्षात बिहारमधील निम्म्या मतदारांना असे वाटते की केंद्रात आणि राज्यात एकाच आघाडीचे सरकार (डबल इंजिन) असणे गरजेचे आहे. तर सुमारे ३७ टक्के मतदार या मताशी असहमत होते. ‘एनडीए’नं मतदारांना हेही पटवून दिले, की ही निवडणूक एखादा आमदार अथवा मुख्यमंत्री निवडण्याबद्दल नाही तर बिहारच्या विकासाची प्रक्रिया तत्याने सुरू ठेवण्याबद्दल आहे. तसेच महाआघाडी सत्तेत आल्यास पुन्हा ‘जंगलराज’ परत येऊ शकते म्हणजेच १९९०-२००५ दरम्यान लालुप्रसाद-राबडीदेवी यांच्या कार्यकाळात कायदा-सुव्यवस्थेची ढासळलेली अवस्था परत येईल, असा धोक्याचा इशारा मतदारांना देण्यात आला. प्रचाराचा हा मुद्दा विशेषतः महिलांमध्ये प्रभावी ठरल्याचे दिसते..Premium|Indian Democracy : देशात लोकशाही पण राजकीय पक्षांमध्ये हायकमांडचीच सत्ता! .महिला कल्याण योजनांचा प्रभावनितीशकुमार यांच्या सरकारच्या कामगिरीबद्दल मतदारांत खप असंतोष दिसत नव्हता. सर्वसाधारणपणे समाधानच व्यक्त होत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्वय अन् विविध सुधारणाही नागरिकांना भावल्याचे दिसते. महिला कल्याणासाठी राबविण्यात आलेल्या किंवा येणाऱ्या योजनांचाही सकारात्मक प्रभाव पडला. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारविरुद्धचा संभाव्य रोष कमी करण्यास सर्वांत मोठी मदत झाली ती राज्य आणि केंद्र सरकारबद्दलच्या एकूण समाधानकारक कामगिरीमुळे. यामुळे एनडीएच्या प्रचारासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. महत्त्वाच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा झाल्याची मतदारांची धारणा हेही एक निर्णायक कारण ठरले. पाचपैकी चार मतदारांना वीजपुरवठ्यात सुधारणा झाल्याचे वाटत होते. दहापैकी सात जणांना रस्त्यांची स्थिती सुधारली असे जाणवते होते. दहापैकी सहा मतदारांनी सरकारी शाळांची स्थिती सुधारल्याचे सांगितले आणि इतक्याच प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठाही सुधारला असल्याचे मत व्यक्त केले.विविध सुधारणांना पसंतीयाशिवाय ५४ टक्के मतदारांनी सरकारी रुग्णालयांच्या स्थितीत सुधारणा झाल्याचे नमूद केले तर जवळपास निम्म्या मतदारांनी कायदा-सुव्यवस्थेत सुधारणा जाणवल्याचे सांगितले. या सर्वसाधारण सुधारणा धारणा ‘एनडीए’ला मतदारांचा विश्वास परत मिळवून देण्यात अत्यंत प्रभावी ठरल्या. वस्तुतः पाचपैकी तीन मतदारांनी संयुक्त जनता दलाच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारला पुन्हा एक संधी द्यावी, अशी इच्छा व्यक्त केली. महिलांसाठीच्या विशेष कल्याण योजनांनी २०२५ मध्ये महिलांचे मतदान मोठ्या प्रमाणात ‘एनडीए’च्या बाजूने वळवण्यात मदत केली. यापूर्वीही महिलांनी नितीशकुमार यांना पाठिंबा दिला होता. दारूबंदी, शाळकरी मुलींना सायकल आणि गणवेश योजना, तसेच ‘जीविका दीदी’ योजनेमुळे नितीश यांना पाठिंबा मिळालाच होता. या निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करताना हेच दिसते, की महिलांनी यावेळीही ‘एनडीए’च्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे बरेच बोलके पुरावे आढळतात. या सर्व घटकांनी एकत्रितपणे प्रभाव टाकल्याने साकल्याने अभ्यास केल्यास ‘एनडीए’ला बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळाला हे स्पष्ट होते..महाआघाडी का कमी पडली?महाआघाडी सत्तेत आल्यास चांगले शासन देऊ शकू अशी खात्री मतदारांना पटवून देण्यास अपयशी ठरली. मतदारांचा विश्वास जिंकण्यात त्यांना अपयश आले. तसेच मतदारांचा भरघोस पाठिंबा मिळवण्यातही त्यांची क्षमता अपुरी पडली. ‘एनडीए’मधील प्रत्येक घटक पक्षाने विविध जात-समुदायांत चांगले स्थान मिळवले होते. भाजपने सवर्ण मतदार, संयुक्त जनता दलानं कुर्मी, उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीने (आरएलएसपी) कोयरी राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पक्ष (रामविलास), हिंदुस्थान आवाम मोर्चा (एचएएम) यांनी दलित मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित केले. तर दुसरीकडे महाआघाडीतील मुख्य पक्ष असलेला राष्ट्रीय जनता दल (राजद), काँग्रेसचा अन् डाव्या पक्षांचा मतदारांचा समान पारंपरिक आधार होता. त्यांना यादव आणि मुस्लिम मतदारांचे मतदान झाले. पण अतिरिक्त मतदार आकर्षित करण्यात ते अपयशी ठरले. यादव आणि मुस्लिम मतदारांपैकी ७० टक्के मतदारांनी निवडणुकीत महाआघाडीला मतदान केल्याचे दिसत आहे.(या लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून, ही संस्थेची भूमिका नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 