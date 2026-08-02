Premium|NEET Paper Leak : शिक्षणव्यवस्थेचा चक्रव्यूह भेदायचा कसा?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com‘नीट’ परीक्षेतल्या पेपरफुटीमुळे सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने नवा कायदा केला आणि शिक्षणव्यवस्थेतल्या सुधारणांसाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे काय घडेल, काय घडायला हवे? शिक्षणव्यवस्थेचे ध्येय आणि त्यांच्यासमोरची आव्हाने याचा एक चक्रव्यूह तयार झाला आहे. या सगळ्याचा वेध...दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलन अखेर संपले. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने दहा वर्षांच्या कारावासाची आणि दहा कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद असलेला अत्यंत कठोर कायदा आणला. त्याचबरोबर परीक्षा प्रणाली आणि शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी सहा नामवंत व्यक्तींच्या एका विशेष टास्क फोर्सचीही स्थापना करण्यात आली आहे. हे सर्व निर्णय ज्या वेगाने घेण्यात आले, ते पाहता सरकार आता शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांविषयी खरोखरच गंभीर झाले आहे असे समजावे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर शिक्षणमंत्री बनलेले प्रल्हाद जोशी आजवर कोणत्याही उल्लेखनीय प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी विशेष ओळखले गेलेले नाहीत. उलट, संसदेत कॉँग्रेस पक्षाकडून त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले गेले. २०२२ मध्ये बिल्कीस बानो प्रकरणातील बलात्काराच्या दोषींना मुक्त करण्याच्या निर्णयाचे प्रल्हाद जोशी यांनी समर्थन केले होते, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला..Premium|Future of Jobs and AI Revolution : भाष्य: नवयुगातील नवरोजगार.टास्क फोर्स आणि आव्हानेअर्थात, या राजकीय वादविवादापासून काही काळ दूर राहून आपण या नव्याने स्थापन झालेल्या टास्क फोर्सकडे पाहिले, तर सर्वप्रथम प्रश्न पडतो की या समितीत नेमके कोण आहेत आणि त्यांच्यासमोरची खरी आव्हाने कोणती आहेत? हा टास्क फोर्स पाहिल्यानंतर असा भास होतो की तिची स्थापना प्रामुख्याने प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना रोखण्यासाठी आणि त्यासाठी अभेद्य तांत्रिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी करण्यात आली आहे. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की शिक्षण आणि परीक्षा या क्षेत्रात केवळ प्रश्नपत्रिका फुटणे हीच समस्या नाही. विद्यार्थी आणि शिक्षण यांच्यामध्ये अनेक अशा गंभीर अडथळ्यांच्या भिंती उभ्या आहेत, ज्यांच्याकडे या समितीचे लक्ष जाणे तितकेच आवश्यक आहे.या समितीतील नंदन नीलेकणी हे जवळजवळ सर्वमान्य व्यक्तिमत्त्व आहेत. आधार प्रकल्प आणि इन्फोसिसमधील त्यांच्या योगदानामुळे त्यांना देशभरात मोठी प्रतिष्ठा मिळाली आहे. मात्र, ते उद्योगपती, तंत्रज्ञानतज्ज्ञ आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील जाणकार आहेत; शिक्षणशास्त्रज्ञ नाहीत. शिक्षण क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणून ज्या दोन व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यांपैकी पहिले म्हणजे आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कामकोटी. गोमूत्रावरील त्यांच्या श्रद्धेमुळे ते चर्चेत राहिले आहेत. ते संगणक अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ असले, तरी शिक्षणशास्त्राच्या विकासात त्यांचे कोणतेही विशेष योगदान मानले जात नाही.दुसऱ्या आहेत अनिता करवाल. त्या गुजरात केडरमधील वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असून, केंद्र सरकारमध्ये उच्च शिक्षण सचिव तसेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अध्यक्षा म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात २०१८मध्ये सीबीएसईच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी त्या वेळी तो प्रकार अफवा असल्याचे सांगितले होते. समितीतील उर्वरित तीन सदस्यांमध्ये ‘इस्रो’चे माजी प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे (आयबी) माजी संचालक तपन डेका आणि प्रशासन क्षेत्रातील तज्ज्ञ अमृतलाल मीणा यांचा समावेश आहे. म्हणजेच, शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा घडवून आणण्यासाठी स्थापन झालेल्या या समितीत प्रत्यक्ष शिक्षणशास्त्राचा अभ्यास केलेला किंवा शिक्षणधोरणावर सखोल संशोधन केलेला एकही शिक्षणतज्ज्ञ नाही, ही बाब विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे. तरीही, आपण असे गृहित धरू की ही समिती पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने आपले कार्य पार पाडेल..टास्क फोर्सकडून अपेक्षाहे स्पष्ट आहे की सहा सदस्यांची हा टास्क फोर्स शिक्षणासमोरील या सर्व संकटांचे एकाच वेळी निराकरण करू शकणार नाही. तशी अपेक्षाही तिच्याकडून ठेवणे योग्य ठरणार नाही. परंतु, जर ही समिती खऱ्या अर्थाने शिक्षणव्यवस्थेच्या सुधारणांच्या दिशेने पाऊल टाकू इच्छित असल्यास तिने केवळ तात्पुरत्या किंवा वरवरच्या उपाययोजनांवर समाधान मानता कामा नये. तिने समस्यांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.शिक्षणतज्ज्ञ लतिका गुप्ता यांची सूचनाशिक्षणतज्ज्ञ लतिका गुप्ता यांच्या मते, या टास्क फोर्सने सर्वप्रथम भारतातील विविध राज्ये, प्रदेश आणि सामाजिक स्तरांचा प्रत्यक्ष दौरा करायला हवा. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, शाळांचे व्यवस्थापक आणि समाजातील विविध घटक यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्या मते, प्रत्येक सामाजिक स्तरातील किमान पाचशे व्यक्तींशी वैयक्तिक चर्चा झाली, तरच भारतातील शिक्षणाविषयीच्या वास्तविक अपेक्षा, अडचणी आणि आकांक्षा यांचे खरे चित्र समोर येईल. या प्रत्यक्ष अनुभवाच्या आधारे तयार होणारे शिक्षणधोरण अधिक वास्तववादी, सर्वसमावेशक आणि प्रभावी ठरेल. अशा प्रकारे तयार झालेल्या धोरणामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारख्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. असा व्यापक सर्वेक्षण, संवाद आणि लोकसहभागावर आधारित विचार झाल्यास शिक्षणाच्या अजेंड्यावर आपोआप काही मूलभूत मुद्दे पुन्हा केंद्रस्थानी येतील. शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण होईल. विविध प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल. शिक्षकांची जबाबदारी आणि स्वायत्तता यांना योग्य महत्त्व दिले जाईल. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षणाकडे केवळ बाजारातील विक्रीयोग्य वस्तू किंवा नोकरी मिळविण्याचे साधन म्हणून न पाहता, मानवी जीवन अधिक समृद्ध, व्यापक आणि अर्थपूर्ण बनविणारी प्रक्रिया म्हणून पाहण्याची गंभीरता समाजात पुन्हा निर्माण होईल. तेव्हाच शिक्षणाचा खरा उद्देश साध्य होईल आणि प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारख्या समस्या ही केवळ कायद्याच्या भीतीने नव्हे, तर सक्षम, न्याय्य आणि विश्वासार्ह शिक्षणव्यवस्थेमुळे आपोआप कमी होत जातील..शिक्षणापुढील आव्हानांचा डोंगरतरीही पुढचा मूलभूत प्रश्न उरतो तो म्हणजे ही समिती नेमके काय करणार?कारण आज भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या समस्या केवळ प्रश्नपत्रिका फुटण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. शिक्षणासमोर समस्यांचे अक्षरशः डोंगर उभे आहेत आणि त्या सर्वांचा विचार न करता केवळ तांत्रिक उपाय शोधून प्रश्न सुटणार नाही. दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशभरात विद्यार्थ्यांनी जे आंदोलन उभारले, त्यामागे केवळ प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा संताप नव्हता. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शैक्षणिक सुधारणांबाबतची नाराजी आणि शिक्षण व्यवस्थेत सतत वाढत जाणाऱ्या नव्या संकटांविषयीची अस्वस्थता देखील त्या आंदोलनामागे होती. जर आपण बारकाईने निरीक्षण केले, तर आजच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर किमान सात मोठी संकटे उभी असल्याचे स्पष्ट दिसते.१) अतिरेकी केंद्रीकरणसर्वांत पहिले संकट म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेत वाढत चाललेले केंद्रीकरण. ‘एक राष्ट्र – एक परीक्षा’ या संकल्पनेमुळे शिक्षण आणि परीक्षा या दोन्हींच्या स्थानिक वैशिष्ट्यांचा जवळजवळ पूर्णतः लोप झाला आहे. शिक्षणाची स्थानिक गरज, प्रादेशिक परिस्थिती आणि विविधतेला महत्त्व देणाऱ्या विकेंद्रित व्यवस्थेचे अनेक फायदे या प्रक्रियेत नष्ट झाले आहेत. आज संपूर्ण देशातील परीक्षा घेण्यासाठी एक प्रचंड, केंद्रीकृत यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. अशा विराट व्यवस्थेत जर अगदी किरकोळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चूक झाली, तरी तिचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी बसतो. त्यामुळे एका छोट्या त्रुटीचे परिणाम संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थ्यांना भोगावे लागतात.२) तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनवरील अतिरेकी अवलंबित्वआजच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोरील दुसरे मोठे संकट म्हणजे तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनवर ठेवला जाणारा अतिरेकी विश्वास. निःसंशयपणे, तंत्रज्ञान ही अत्यंत उपयुक्त गोष्ट आहे. शिक्षण अधिक सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. परंतु तंत्रज्ञानाचा वापर करताना देशातील सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव दुर्लक्षित करता कामा नये. भारतामध्ये अजूनही अनेक लहान शहरे, ग्रामीण भाग आणि दुर्गम प्रदेश असे आहेत, जिथे इंटरनेटची सुविधा मोठ्या शहरांइतकी वेगवान किंवा विश्वासार्ह नाही. अनेक वेळा इंटरनेट उपलब्ध असले तरी त्याचा वेग इतका कमी असतो की ऑनलाइन परीक्षा, अर्ज किंवा अभ्यास करणे विद्यार्थ्यांसाठी कठीण ठरते. याशिवाय, देशातील लाखो गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये आजही प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे अत्याधुनिक स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा संगणक उपलब्ध नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना एकाच मोबाईलवर संपूर्ण कुटुंबातील सदस्य अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत शिक्षण आणि परीक्षा पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा आग्रह धरला, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल; मात्र दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी नकळत या व्यवस्थेच्या बाहेर फेकले जातील. परिणामी, शिक्षणातील विषमता आणखी वाढेल..Premium|ITEP Course Benefits : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आयटीईपी शिक्षक शिक्षणासाठी कसा ठरणार गेमचेंजर?.३) परीक्षांवर दिला जाणारा अतिरेक भरआजच्या शिक्षणव्यवस्थेतील तिसरे आणि अत्यंत गंभीर संकट म्हणजे परीक्षांना दिले जाणारे अवास्तव महत्त्व. प्रत्यक्षात परीक्षा ही शिक्षणाचा केवळ एक भाग असायला हवी. परंतु आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की परीक्षाच शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट बनल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची, जिज्ञासेची, कल्पकतेची, विचारशक्तीची किंवा व्यक्तिमत्त्वाची वाढ मोजण्याऐवजी संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था त्यांना केवळ गुणांच्या चौकटीत बंदिस्त करू लागली आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचा विचार करण्याऐवजी त्यांची किंमत केवळ मिळालेल्या गुणांवर ठरवली जाते. परिणामी शिक्षणाचा मूळ हेतू हरवून बसतो. इतकेच नव्हे, तर शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची सुरुवातही परीक्षांपासूनच होते. प्रश्नपत्रिका फुटणे, कॉपी करणे, बनावट प्रमाणपत्रे तयार करणे, पैशांच्या जोरावर प्रवेश मिळवणे अशा स्वरूपाच्या सर्व गैरप्रकारांचे मूळ परीक्षाकेंद्री व्यवस्थेमध्येच दडलेले आहे. सरकार अनेकदा परीक्षांचा ताण कमी करण्याची भाषा करते; परंतु प्रत्यक्षात तिच्या धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांवरील परीक्षांचा भार आणखी वाढतो.पूर्वी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी काही स्पर्धा परीक्षा असत; पण सर्वसाधारण विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी अशा व्यापक प्रवेश परीक्षा आवश्यक नव्हत्या. आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आता विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठीदेखील स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा द्याव्या लागतात. याचा थेट परिणाम असा झाला आहे, की देशभरात कोचिंग क्लासेसचा उद्योग प्रचंड प्रमाणात वाढू लागला आहे. आज अनेक विद्यार्थ्यांसाठी शाळा किंवा महाविद्यालयातील शिक्षणापेक्षा कोचिंग क्लासेस अधिक महत्त्वाचे बनले आहेत. ही परिस्थिती शिक्षणासाठी अत्यंत घातक आहे. कोचिंग संस्कृती ही शिक्षणाला समृद्ध करणारी नसून, त्याला विकृत करणारी व्यवस्था ठरत आहे. त्यामुळे कोचिंग उद्योग हा शिक्षणव्यवस्थेवरील एक प्रकारचा शाप बनत चालला आहे.४) शिक्षणाचे खासगीकरण आणि व्यापारीकरणआजच्या शिक्षणव्यवस्थेतील चौथे मोठे संकट म्हणजे शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण आणि त्यातून निर्माण झालेले व्यापारीकरण. आज अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षण तर दूरच; अगदी सामान्य बी.ए. किंवा एम.ए.सारख्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठीदेखील विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. उच्च शिक्षण हा समाजातील सर्व घटकांचा समान अधिकार असावा, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात तो केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांच्याच आवाक्यात राहू लागला आहे. विशेषतः डॉक्टर किंवा अभियंता होण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनेकदा वीस लाख रुपयांपासून ते दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज घ्यावे लागते. अभ्यास पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांच्या खांद्यावर प्रचंड आर्थिक ओझे येऊन बसते. याचा सर्वांत मोठा परिणाम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण आणि वंचित घटकांवर होतो. त्यांच्या हातातून उच्च शिक्षणाची संधी हळूहळू निसटत चालली आहे. जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या मनातही हीच वेदना होती. त्यांचा संताप केवळ प्रश्नपत्रिका फुटण्यापुरता मर्यादित नव्हता; शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे आणि सामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे, ही जाणीवही त्यांच्या आंदोलनामागे तितकीच तीव्र होती..५) शिक्षणाच्या उद्दिष्टाचाच बदलआजच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोरील पाचवे संकट म्हणजे शिक्षणाच्या मूलभूत उद्देशात झालेला बदल. एकेकाळी शिक्षण म्हणजे केवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते. ते माणसाला अधिक संवेदनशील, विवेकी, सुसंस्कृत आणि जबाबदार नागरिक बनविण्याची प्रक्रिया मानली जात होती. शिक्षणाचा उद्देश व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास, सामाजिक जाणीव, नैतिक मूल्ये आणि लोकशाहीची जाण निर्माण करणे हा होता. परंतु आज हे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. आज शिक्षण म्हणजे चांगली नोकरी मिळविण्याचे साधन, एवढ्यापुरतेच मर्यादित होत चालले आहे. आणि ‘चांगली नोकरी’ याचाही अर्थ आता प्रामुख्याने अधिक पगाराची नोकरी, एवढाच उरला आहे. विद्यार्थी कोणत्या क्षेत्रात समाजासाठी काय योगदान देतील, ते चांगले नागरिक बनतील का, त्यांच्यात सामाजिक बांधिलकी निर्माण होईल का, असे प्रश्न आता दुय्यम ठरत आहेत. त्याऐवजी, किती पगार मिळेल, कोणत्या कंपनीत नोकरी मिळेल, किती आर्थिक प्रगती होईल, हेच शिक्षणाचे प्रमुख मोजमाप बनले आहे. शिक्षणाच्या उद्देशाचे हे संकुचित होत जाणे अत्यंत चिंताजनक आहे. याचे परिणाम केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुरते मर्यादित राहत नाहीत; तर सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनावरही त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागतात. समाजातील नातेसंबंध, मूल्यव्यवस्था, परस्पर सहकार्य आणि मानवी संवेदना यांमध्ये होत असलेले विघटन हे या बदलत्या शिक्षणदृष्टीचेच परिणाम आहेत.६) शिक्षणाचे राजकारणीकरणशिक्षणासमोरील सहावे मोठे संकट म्हणजे शिक्षणाचे विचारधारात्मक राजकारणीकरण. इतिहासाचे मनमानी पद्धतीने पुनर्लेखन करण्याचा प्रयत्न, संशोधनाच्या नावाखाली वैज्ञानिक दृष्टिकोनाऐवजी अवैज्ञानिक विचारांना प्रोत्साहन देणे आणि विद्यापीठे तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तेपेक्षा विशिष्ट विचारसरणीशी निष्ठा असलेल्या व्यक्तींच्या नियुक्त्या करणे अशा प्रवृत्ती उच्च शिक्षणासाठी धोकादायक ठरत आहेत.उच्च शिक्षण संस्था या मुक्त विचार, चिकित्सक दृष्टी आणि वैज्ञानिक संशोधनाची केंद्रे असायला हव्यात. परंतु त्या जर राजकीय किंवा वैचारिक प्रभावाखाली काम करू लागल्या, तर ज्ञाननिर्मितीचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. ही परिस्थिती उच्च शिक्षण व्यवस्थेला गंभीर संकटाकडे ढकलणारी आहे.७) तात्पुरत्या नियुक्त्यांचे वाढते प्रमाणशिक्षणासमोरील सातवे आणि शेवटचे संकट म्हणजे तदर्थीकरण. सरकारचा शिक्षणावरील खर्च सातत्याने कमी होत चालला आहे. शिक्षणासाठीचा अर्थसंकल्प अपेक्षित प्रमाणात वाढत नाही; उलट अनेक ठिकाणी तो कमी होत असल्याचे चित्र दिसते. यामुळे सरकारी शाळांमध्ये कायमस्वरूपी प्रशिक्षित शिक्षकांची संख्या घटत आहे आणि त्यांच्या जागी अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षणमित्रांवर शिक्षणव्यवस्था अवलंबून राहू लागली आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची परिस्थितीही काही वेगळी नाही. तेथे कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्याऐवजी ॲडहॉक किंवा गेस्ट फॅकल्टीच्या आधारे अध्यापन चालविले जात आहे. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता, संशोधनाची सातत्यपूर्ण परंपरा आणि शिक्षकांची संस्थेशी असलेली बांधिलकी या सर्वांवर विपरीत परिणाम होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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