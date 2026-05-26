Premium|Overcoming Cognitive Traps in Investment Management : भावनांचा खेळ की तर्काचा अभाव? जाणून घ्या काय आहे ‘निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी बायस’

अभिजित कोळपकर - abhijeetjk.ca@gmail.comआपण रोज शेकडो निर्णय घेतो- काही छोटे, काही आयुष्य बदलणारे. पण हे निर्णय घेताना आपण खरोखरच ‘तर्क’ वापरतो का? की नकळत आपल्या भावना, भीती आणि लोभ आपल्या विचारांवर राज्य करत असतात? आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अनेकदा आपण ‘किती शक्यता आहे?’ हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्नच विचारत नाही. परिणाम किती मोठा असेल- फायदा किंवा नुकसान- याच्या प्रभावाखाली आपण त्या घटनेची वास्तविक शक्यता पूर्णपणे दुर्लक्षित करतो. हाच तो सूक्ष्म; पण धोकादायक मानसिक सापळा- ‘निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी बायस’, जो आपल्या आर्थिक आणि वैयक्तिक निर्णयांवर खोलवर परिणाम करतो. त्याचा घेतलेला वेध...विमानाने प्रवास करताना आपल्या सर्वांच्या मनात विचार येत असतो की, ‘‘हे विमान सुरक्षित असेल ना?’’ आपण मनाची समजूत घालतो, की रोज हजारो लोक प्रवास करतात, तू उगाच घाबरू नकोस. इतिहासात विमान अपघात झाले आहेत, हे आपल्याला माहीत असते. तरीही आपण निर्धास्तपणे विमानप्रवास करतो, कारण आपण शक्यतेचा विचार करत असतो. एका आकडेवारीनुसार, विमान अपघात होण्याची शक्यता एक कोटी विमानउड्डाणांमध्ये एक इतकी कमी आहे. शक्यता शून्य नाही; पण ती इतकी नगण्य आहे, की आपला मेंदू त्या शक्यतेकडे सहज दुर्लक्ष करतो. जेव्हा एखाद्या घटनेची शक्यता खूपच कमी असते, तेव्हा आपण ती पूर्णपणे दुर्लक्षित करतो. यामुळे अनेकदा नुकसान होते. या पूर्वग्रहाला 'निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी' (Neglect of Probability Bias) असे म्हणतात..निर्णय घेताना आपला मेंदू गणितापेक्षा भावनांना जास्त भाव का देतो?अनेकदा आपला मेंदू निष्ठुर आणि कोरड्या आकड्यांपेक्षा भावनांवर जास्त वेगाने प्रतिक्रिया देतो. सांख्यिकीय शक्यता (Statistical Probability) म्हणजे, सोप्या भाषेत सांगायचे तर एखादी घटना भविष्यात घडण्याची किती खात्री आहे हे 'आकड्यांच्या' भाषेत मोजणे.जेव्हा आपण म्हणतो की एखादी गोष्ट घडण्याची शक्यता ५० टक्के आहे, तेव्हा आपण गणिताचा आधार घेत असतो.जेव्हा आपण हवेत नाणे उडवतो, तेव्हा 'छापा' (Heads) पडण्याची शक्यता ५० टक्के असते आणि 'काटा' (Tails) पडण्याची शक्यताही ५० टक्के असते.लॉटरी लागण्याची शक्यता कदाचित एक कोटीत एक असते.आपल्याला हे गणित कागदावर कळते, पण प्रत्यक्ष निर्णय घेताना आपला मेंदू हे सूत्र वापरत नाही; तो वापरतो केवळ भावना, कथा आणि जुन्या आठवणी!एखाद्या घटनेची सांख्यिकीय शक्यता अत्यंत कमी असली, तरी त्या घटनेचा परिणाम जर खूप मोठा, भयानक किंवा अत्यंत फायदेशीर असेल, तर आपण गणिताकडे पूर्णपणे डोळेझाक करतो. हीच ती ‘निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी’!आपल्या मेंदूची दुहेरी कार्यपद्धतीनोबेलविजेते डॅनियल काहनेमन यांनी स्पष्ट केले आहे, की आपला मेंदू दोन समांतर पातळ्यांवर काम करतो. यालाच आपण ‘सिस्टीम १’ आणि ‘सिस्टीम २’ म्हणू शकतो.१. वेगवान आणि स्वयंचलित (System १): हा मेंदूचा असा भाग आहे, जो विद्युत वेगाने निर्णय घेतो. हा भाग पूर्णपणे ‘भावनेवर’ आधारित असतो. रस्त्यावरून चालताना समोरून अचानक गाडी आली, तर आपण विचार न करता क्षणार्धात बाजूला होतो. इथे तर्क करायला वेळ नसतो, फक्त ‘प्रतिसाद’ महत्त्वाचा असतो.२. सावध आणि तार्किक (System २): हा भाग माहिती गोळा करतो, आकडेवारी तपासतो आणि मग निर्णयाप्रत पोहोचतो. एखादा मोबाईल खरेदी करताना आपण याच तार्किक भागामुळे मोबाइलचे फीचर्स, किंमत आणि रिव्ह्यू यांचा अभ्यास करतो.गंमत अशी आहे, की जेव्हा भीती किंवा लोभ यांसारख्या तीव्र भावना समोर येतात, तेव्हा आपला तार्किक मेंदू शांत बसतो आणि वेगवान, भावनिक मेंदू संपूर्ण ताबा घेतो. म्हणूनच ‘कॅन्सर होण्याची शक्यता १ % आहे की ३० %?’- यातील सांख्यिकीय फरक आपल्या मनाला जाणवतच नाही. आपल्याला फक्त ‘कॅन्सर’ हा शब्द आणि त्यातून निर्माण होणारी भीती घाबरवून टाकते.जेव्हा भीती मोठी असते, तेव्हा आकडेवारी तुलनेने निरुपयोगी ठरते. एखाद्या दुर्मीळ आजाराबद्दल वाचले, की आपल्याला वाटते, ‘हे मलाच झाले असेल.’ ही केवळ भीती असते. सांख्यिकीनुसार तो आजार होण्याची शक्यता नगण्य असते, पण आपण तांत्रिक शक्यतेपेक्षा भीतीला जास्त महत्त्व देतो..‘ॲव्हेलेबिलिटी ह्युरिस्टिक’जी घटना जितकी नाट्यमय आणि दृश्य स्वरूपात मोठी असते, ती आपल्याला जास्त ‘शक्य’ वाटते. यालाच मानसशास्त्रात ‘ॲव्हेलेबिलिटी ह्युरिस्टिक’ म्हणतात. विमान अपघात हे बातम्यांमध्ये सतत दाखवले जातात, त्यांचे भयंकर ग्राफिक्स आपल्याला दिसतात. मग आपल्या मेंदूला असे वाटते, की विमानप्रवास अत्यंत धोकादायक आहे. रस्ते अपघात मात्र आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग झाले आहेत; ते ‘सवयीचे’ वाटतात. त्यामुळे महामार्गावर ताशी १००-१२० च्या वेगाने गाडी चालवताना आपल्याला भीती वाटत नाही. घटनेच्या परिणामाची भीती ही त्या घटनेच्या संभाव्यतेला (Probability) अक्षरशः गिळून टाकते. आपण निर्णय घेताना ‘किती वेळा’ हे घडेल यापेक्षा, ‘ते घडल्यावर काय होईल’ या एकाच कल्पनेने हवालदिल होतो.गुंतवणुकीतील लोभ आणि भीतीहा मानसिक पूर्वग्रह गुंतवणूकदाराला ‘रातोरात श्रीमंत’ होण्याच्या मागे धावायला लावतो. जेव्हा बाजार तेजीत असतो, तेव्हा ‘लोभ’ आपल्याला पछाडतो आणि जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा ‘भीती’ आपल्याला ग्रासून टाकते. या दोन टोकाच्या भावनांमुळेच आपण सांख्यिकीय शक्यतांकडे दुर्लक्ष करतो.गुंतवणूक किंवा खर्चाचे निर्णय घेताना आपला मेंदू गणितापेक्षा ‘लोभ’ किंवा ‘भीती’ या भावनांना जास्त महत्त्व देतो. आर्थिक निर्णय घेताना आपण दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची गल्लत करतो.१. शक्यता (Probability)ः एखादी गोष्ट घडण्याची शक्यता किती आहे?२. परिणाम (Impact) ः त्या गोष्टीचा प्रत्यक्ष परिणाम किती मोठा होणार आहे?जेव्हा एखाद्या घटनेचा परिणाम खूप मोठा असतो, तेव्हा आपला मेंदू ती घटना घडण्याची शक्यता किती कमी आहे, हे सोयीस्करपणे विसरतो. प्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरन बफेट यांनी या मानसिकतेवर नेमके बोट ठेवले आहे, Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful!आर्थिक गोष्टींत हा पूर्वग्रह कसा काम करतो, ते आपण समजून घेऊ या.१. ‘जॅकपॉट’चा लोभ : पेनी स्टॉक्स आणि लॉटरी- अनेकजण एक किंवा दोन रुपयांच्या ‘पेनी स्टॉक’मध्ये लाखो रुपये गुंतवतात. यामागे ‘हा शेअर १०० रुपयांचा झाला, तर मी कोट्यधीश होईन!’ अशी सुखद भावना असते. जॅकपॉट लागल्यास होणारा प्रचंड फायदा डोळ्यासमोर असतो.वास्तव : अशा हजारो कंपन्यांपैकी फक्त एखादीच असा परतावा देते. बहुसंख्य पेनी स्टॉक दीर्घकाळात नुकसान करतात. गुंतवणूकदार या नगण्य शक्यतेसाठी सुरक्षित १०-१२ टक्के परतावा देणारे इंडेक्स फंड नाकारतो. यालाच ‘आॅपॉर्च्युनिटी कॉस्ट लॉस्ट’ असे म्हणतात जिथे तुम्ही खात्रीशीर नफा या ‘लॉटरी’च्या नादात गमावता.२. विम्याचा चुकीचा प्राधान्यक्रम : विमा घेताना अनेकदा ‘भीती’ आपल्यावर राज्य करते. लोक विमान अपघाताचा किंवा एखाद्या अत्यंत दुर्मीळ आजाराचा विमा घेण्यासाठी महागडे प्रीमियम भरतात, कारण अशा घटनांची कल्पनाच हादरवून टाकणारी असते. आपण त्यासाठी महागडे ‘रायडर’ घेतो.वास्तव : दुर्मीळ धोक्यांच्या भीतीपोटी लोक ‘टर्म इन्शुरन्स’ किंवा ‘हेल्थ इन्शुरन्स’सारख्या मूलभूत विम्याकडे दुर्लक्ष करतात. यांची गरज पडण्याची शक्यता प्रत्यक्षात कितीतरी जास्त असते. यामुळे गरज नसलेल्या पॉलिसींवर पैसे खर्च होतात.३. वारंवार खरेदी-विक्रीचा सापळा (Churning) : जॅकपॉट किंवा झटपट नफ्याच्या आशेने अनेक गुंतवणूकदार सतत शेअर बदलत राहतात. या प्रक्रियेला ‘चर्निंग’ म्हणतात. वारंवार व्यवहार केल्यामुळे इन्कम टॅक्स, ब्रोकरेजचा खर्च विनाकारण वाढतो आणि तुमचे नुकसान होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे तुम्हाला चक्रवाढ व्याजाचा दीर्घकालीन फायदा मिळत नाही. मजबूत संपत्ती निर्माण करण्यासाठी चांगल्या गुंतवणुकीस वाढीसाठी भरपूर वेळ देण्याची गरज असते. या ‘उतावीळपणा’मुळे ती गमावली जाते.४. वृद्धापकाळातील धोकादायक जोखीम : अनेक लोक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही ‘कुठेतरी एक मोठा हात मारता येईल’ या आशेने शेवटच्या क्षणी मोठी जोखीम घेतात. या वयात भांडवल सुरक्षित ठेवण्याची गरज असते; पण मेंदू केवळ 'मोठ्या फायद्याच्या' विचाराने भारावलेला असतो. ही नको त्या वयात घेतलेली उडी अंगाशी आली आणि गुंतवणुकीत मोठे नुकसान झाले, तर आयुष्यभराची पुंजी संपते. यामुळे व्यक्तीला आपल्या उतारवयात सन्मानाने जगण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या इतरांवर परावलंबी व्हावे लागते.५. रिअल इस्टेटमधील 'फ्युचर डेव्हलपमेंट'चा जुगार : अनेकदा शहरापासून खूप दूर जिथे पाणी किंवा रस्तेही नाहीत अशा निर्जन ठिकाणी लोक 'इथे १० वर्षांत हायवे होईल आणि किंमत २५ पटीने वाढेल' या धारणेने स्वस्त प्लॉट घेतात. २५ पटीने नफा होण्याचा विचार खूप सुखावह असतो. परंतु, वास्तव हे असते, की तिथे पायाभूत सुविधा येण्याची शक्यता अनेक राजकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे पूर्णपणे अनिश्चित असते. इथे 'कदाचित' होणाऱ्या अनिश्चित फायद्यासाठी, इंडेक्स फंड किंवा इतर पर्यायांतून मिळणारा 'नक्की' नफा दुर्लक्षित केला जातो६. पॉन्झी स्कीम आणि पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष : अनेक लोक अशा योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात, ज्या ५० दिवसांत पैसे दुप्पट करण्याचे वचन देतात, कारण पैसे दुप्पट झाल्यावर मिळणारा आनंद आणि त्यातून निर्माण होणारा लोभ इतका मोठा असतो, की मेंदू साध्या सांख्यिकीय गणिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो. जेव्हा बँका वर्षभराच्या ठेवींवर जेमतेम चार ते सात टक्के परतावा देतात, तेव्हा अवघ्या ५० दिवसांत पैसे दुप्पट होणे हे व्यावहारिकदृष्टीने अशक्य आहे. कोणत्याही कायदेशीर आणि शाश्वत व्यवसायातून इतक्या कमी वेळात १०० टक्के नफा मिळण्याची सांख्यिकीय शक्यता शून्य असते. गुंतवणूक करताना केवळ भावनेच्या आहारी न जाता, संभाव्यता आणि वास्तव यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. ५० दिवसांत पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष हे निव्वळ फसवणुकीचे जाळे असून, अशा योजनांमध्ये कष्टाने कमावलेली मुद्दलही पूर्णपणे गमावण्याचा धोका १०० टक्के असतो.७. मुलांच्या करिअरबाबतचा निर्णय : पालक अनेकदा आपल्या मुलांना केवळ क्रिकेट, संगीत किंवा अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. अनेकदा कोणताही 'बॅकअप प्लॅन' ठेवला जात नाही, कारण पालकांचा 'माझा मुलगा सचिन तेंडुलकर किंवा अरिजित सिंग झाला तर?' हा ग्लॅमरचा विचार खूप मोठा असतो. वास्तव हे असते, की अशा क्षेत्रांत सर्वोच्च स्थानी पोचण्याची सांख्यिकीय शक्यता अत्यंत कमी असते. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून मूलभूत शिक्षणाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवणे हा 'निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी'चाच एक भाग आहे.८. सायबर फ्रॉड आणि 'लकी ड्रॉ'चा सापळा : ''तुम्हाला पाच कोटी रुपयांची लॉटरी लागली आहे, प्रक्रिया शुल्कासाठी १०,००० रुपये भरा,'' असा मेसेज आल्यावर सुशिक्षित लोकही त्यात अडकतात, कारण पाच कोटी रुपये मिळण्याची लालसा इतकी तीव्र असते, की ''मी लॉटरी कधी घेतली?'' किंवा ''अनोळखी व्यक्ती मला पैसे का देईल?'' असे साधे तार्किक प्रश्न विचारायला मेंदू विसरतो. वास्तव हे असते, की हा मेसेज फ्रॉड असण्याची शक्यता १०० टक्के असते, तरीही 'मोठ्या रकमेचा' प्रभाव आपल्या गणिताला हरवतो आणि आपण प्रत्यक्ष शक्यतेऐवजी केवळ कल्पनेतल्या नफ्यासाठी स्वतःचे पैसे गमावतो. संभाव्यतेचे दुर्लक्ष म्हणजे बुद्धीची कमतरता नाही, हे आपल्या मेंदूचे डिझाइन आहे. आजच्या गुंतागुंतीच्या जगात हे डिझाइन आपल्याला चुकीचे निर्णय घ्यायला लावते..इतर 'बायस' कोणते आहेत?'निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी' हा एकटा येत नाही, त्याच्यासोबत आणखी काही पूर्वग्रह असतात. ते एकमेकांना बळ देत आपल्या निर्णयक्षमतेला हळूहळू पोखरतात.१. शंभर टक्के सर्टनिटी इफेक्ट (Certainty Effect) : आपल्याला अनिश्चितता सहन होत नाही. समजा, एका हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया यशस्वी होण्याची शक्यता ९९ टक्के आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी १०० टक्के, तर आपण त्या केवळ एक टक्का वाढीव खात्रीसाठी कितीही जास्त पैसे मोजायला तयार होतो. तांत्रिकदृष्ट्या हा फरक नगण्य असतो, पण 'पूर्ण खात्री' मिळवण्याची ओढ इतकी तीव्र असते, की आपण त्या सुरक्षिततेच्या आभासासाठी अवास्तव किंमत मोजतो.२. ॲव्हेलेबिलिटी बायस (Availability Bias) : आपला मेंदू एक सोपा नियम वापरतो. जी गोष्ट चटकन आठवते, ती घडण्याची शक्यता जास्त असते. विमान अपघात किंवा शेअर बाजार कोसळणे यांसारख्या बातम्या वारंवार आणि नाट्यमय पद्धतीने समोर येतात, त्यामुळे त्या घटना प्रत्यक्षापेक्षा जास्त 'सामान्य' वाटू लागतात. याउलट, रोजचे रस्ते अपघात संख्येने कितीतरी जास्त असूनही ते 'नेहमीचे' झाल्यामुळे आपल्या मनावर ठसत नाहीत.३. लॉस ॲव्हर्जन बायस (Loss Aversion Bias) : मानवी मेंदूला फायदा आणि नुकसान समान वाटत नाही. १०,००० रुपये मिळण्याचा आनंद आणि १०,००० रुपये गमवावे लागण्याचे दुःख यांची तुलना केली, तर दुःखाचे पारडे नेहमी जड असते. यामुळेच एखाद्या व्यवहारात नुकसान होण्याची शक्यता केवळ ०.१ टक्के असली, तरी त्या तीव्र भीतीपोटी आपण अनेकदा मोठे आर्थिक फायदे देणारे निर्णय घेण्याचे टाळतो.४. ओव्हरकॉन्फिडन्स ब पण आजच्या गुंतागुंतीच्या आर्थिक जगात हाच स्वभाव आपल्याला चुकीच्या निर्णयांकडे नेतो. हे ओळखणे हीच या सापळ्यातून बाहेर पडण्याची पहिली पायरी आहे. जो माणूस लॉटरीवर पैसे उडवतो तो मूर्ख नाही आणि जो विमानाला घाबरून कारमध्ये निर्धास्त बसतो तो वेडा नाही, तो केवळ आपल्या उत्क्रांत होत असलेल्या मेंदूच्या रचनेचा बळी आहे. ही जाणीव होणे, हीच या मानसिक सापळ्यातून बाहेर पडण्याची पहिली पायरी आहे.२. आकडे तपासा : ‘‘हे प्रत्यक्षात किती वेळा घडते?’’ हा एकच प्रश्न अनेक अनाठायी भीतींना वास्तवात आणतो. ‘‘मला वाटते’’ यापेक्षा ‘‘आकडेवारी काय सांगते’’ याला महत्त्व द्या. भावना क्षणिक असतात, आकडे कायम असतात.३. तुलना करा : विमानाची भीती वाटते? रस्ते अपघातांशी तिची तुलना करा. लॉटरीचे स्वप्न खुणावतेय? त्याच पैशांच्या ‘एसआयपी’मधून मिळणाऱ्या परताव्याशी तुलना करा.४. बातम्यांची उलट बाजू पाहा : एखादी गोष्ट बातमीत आली आहे, कारण ती दुर्मीळ आहे. ती सामान्य असती, तर बातमीच झाली नसती.५. भावना ओळखा : ‘‘मी खरोखर घाबरतोय, की ही गोष्ट प्रत्यक्षात धोकादायक आहे?’’ हा साधा प्रश्न तुम्हाला तार्किक बनवू शकतो.६. गुंतवणुकीची चेकलिस्ट वापरा : ‘‘या कंपनीचा गेल्या पाच वर्षांचा नफा काय?’’ किंवा ‘‘ही कंपनी बुडण्याची शक्यता किती?’’ असे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तार्किक मेंदूला कामाला लावतात.७. तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या : मोठी रक्कम गुंतवायची असेल, तेव्हा स्वतःच्या अंदाजावर विसंबून न राहता आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या. ते अनुभवाच्या आधारे योग्य दिशा दाखवतात. तुमचा तज्ज्ञ सल्लागार चुकत असेल, तर सेकंड ओपिनियन घ्या.८. एक्स्पेक्टेड व्हॅल्यू काढा (Expected Value- EV) : सतराव्या शतकात ब्लेज पास्कल आणि पियरे द फर्मा यांच्यातील ऐतिहासिक पत्रव्यवहारातून ‘संभाव्यता सिद्धांता’चा पाया रचला गेला आणि त्यातूनच ‘एक्स्पेक्टेड व्हॅल्यू’ची मूळ संकल्पना उदयास आली. पुढे डॅनियल बर्नोली यांनी १७३८ मध्ये ‘एक्स्पेक्टेड युटिलिटी थिअरी’ (Expected Utility Theory) मधून आर्थिक निर्णयांसाठी या सूत्राचा विस्तार केला. आधुनिक काळात, नोबेलविजेते डॅनियल काहनेमन आणि ॲमॉस टवर्स्की यांनी ‘प्रॉस्पेक्ट थिअरी’मधून मानवी मेंदू संभाव्यता मोजताना नक्की कुठे चुकतो, हे सखोलपणे मांडले. (संदर्भ: थिंकिंग फास्ट अँड स्लो)..कोणत्याही आर्थिक निर्णयापूर्वी हे साधे गणित करा-एक्स्पेक्टेड व्हॅल्यू (Expected Value - EV)अपेक्षित मूल्य (EV) = (यशाची शक्यता × मिळणारा नफा) - (अपयशाची शक्यता × होणारे नुकसान)उत्तर ‘प्लस’मध्ये आले, तर त्या व्यवहारात पैसे वाढण्याची शक्यता जास्त असते आणि उत्तर ‘मायनस’मध्ये आले, तर केवळ ‘मोठ्या नफ्याचे’ स्वप्न पाहून पैसे लावणे म्हणजे स्वतःचे आर्थिक नुकसान करून घेणे होय.आपण हे एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊ या. समजा, तुम्हाला एका स्टार्ट-अपमध्ये १,००,००० रुपये गुंतवायचे आहेत आणि तुमच्या समोर दोन वेगवेगळे प्रस्ताव आहेत:पर्याय १ : मध्यम जोखीम, चांगला परतावा (Positive EV)यशाची शक्यता (४०%): यशस्वी झाल्यास ३,००,००० नफा होईल.अपयशाची शक्यता (६०%): अपयशी झाल्यास १,००,००० पूर्णपणे बुडतील.गणित : EV = (०.४० X ३,००,०००) - (०.६० X १,००,०००) = १,२०,००० - ६०,००० = ६०,०००येथे उत्तर ‘प्लस’मध्ये आहे. याचा अर्थ, जोखीम असली, तरी सांख्यिकीय दृष्टीने हा व्यवहार फायदेशीर आहे.पर्याय २ : अतिजोखीम, अवाढव्य परतावा(Negative EV)येथे ‘जॅकपॉट’ लागण्याचे आमिष दाखवले आहे; पण यशाची शक्यता अत्यंत कमी आहे.यशाची शक्यता (५%): यशस्वी झाल्यास थेट १०,००,००० नफा होईल (१० पट फायदा).अपयशाची शक्यता (९५%): अपयशी झाल्यास १,००,००० पूर्णपणे बुडतील.गणित : EV = (०.०५ X १०,००,०००) - (०.९५ X १,००,०००) = ५०,००० - ९५,००० = - ४५,०००येथे उत्तर ‘मायनस’मध्ये आहे. दहापट नफ्याचे मोठे स्वप्न दिसत असले, तरी गणितानुसार हा व्यवहार तोट्याचा आहे. अशा व्यवहारांमध्ये ९५ टक्के वेळा तुमचे पैसे बुडण्याची खात्री असते.केवळ ‘किती नफा होईल?’ हे बघण्यापेक्षा, ‘तो नफा होण्याची शक्यता (Probability) किती आहे?’ हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. दुसऱ्या पर्यायात नफा जास्त दिसत असला तरी पहिला पर्याय आर्थिकदृष्ट्या अधिक तर्कसंगत आणि योग्य निर्णय आहे.एक्स्पेक्टेड व्हॅल्यू हे गुंतवणुकीच्या जगात एक अत्यंत उपयुक्त साधन असले, तरी ते परिपूर्ण नाही. हे गणित मुख्यत्वे दोन कारणांमुळे चुकू शकते.१. अंदाज चुकणे : ‘यश मिळण्याची शक्यता’ मोजताना अति-आत्मविश्वासाने चुकीचे आकडे भरले, तर ‘एक्स्पेक्टेड व्हॅल्यू’मधील दिसणारा नफा प्रत्यक्षात मोठ्या तोट्यात बदलू शकतो.२. अनपेक्षित घटना : युद्ध किंवा साथीचे रोग यांसारख्या मोठ्या जागतिक घटना एका रात्रीत सर्व गणिती शक्यता उलटवून लावतात, ज्यांचा विचार कोणत्याही ‘एक्स्पेक्टेड व्हॅल्यू’ सूत्रात आधीच करता येत नाही.थोडक्यात, ‘एक्स्पेक्टेड व्हॅल्यू’ हे तुमच्या निर्णयाला योग्य ‘दिशा’ देणारे एक साधन आहे, ते स्वतः ‘अंतिम उत्तर’ नाही.निष्कर्ष : गुंतवणुकीत केवळ आकडे असून चालत नाही, तर त्याला योग्य निर्णयाची आणि प्रयत्नांची जोड द्यावी लागते. या विषयाचा सार सांगणारे ‘हितोपदेशा’तील एक सुंदर सुभाषित आहे.यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्।तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति॥अर्थ : ज्याप्रमाणे केवळ एका चाकाने रथ चालू शकत नाही, त्याचप्रमाणे केवळ नशिबावर विसंबून राहून यश प्राप्त होत नाही; त्यासाठी स्वतःचे प्रयत्न आणि तार्किक निर्णय प्रक्रिया अनिवार्य आहे. यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी ‘शक्यता’ आणि ‘प्रत्यक्ष कृती’ या दोन्ही चाकांची योग्य सांगड घालणे आवश्यक आहे. केवळ आकडे पाहून किंवा केवळ नशिबावर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए असून, कर्जमुक्त व्हा!, अर्थसाक्षर व्हा!, Money Works!, कहाँ लगाएँ पैसा?- या बेस्टसेलर पुस्तकांचे लेखक आहेत. ९५०३०८२७७८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 