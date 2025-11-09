Premium| Nehru Patel Kashmir: खरच नेहरूंच्या निर्णयाचा काश्मीरवर प्रभाव झाला का?

श्रीराम पवारराजकारण मोठं गमतीचं असतं. याची प्रचिती मागच्या आठवड्यात दोन घटना देत होत्या. पहिली सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या दीडशेव्या जयंतीदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण. त्यात त्यांनी नेहरू आडवे आले, नाहीतर पटेलांनी संपूर्ण काश्मीर भारतात विलीन केलं असतं, असा ऐतिहासिक शोध मांडला. अर्थात त्यांचा उद्देश नेहरू चुकले असं सांगत त्यांच्या आजच्या वारसदारांना कोंडीत पकडणं हाच असणार. दुसरी घटना दूर अमेरिकेत न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी झोहरान ममदानी या तरुणाच्या विजयानं जगाचे लक्ष वेधलं. अमेरिकेतील अब्जाधीशांच्या नाकावर टिच्चून संपत्तीच्या न्याय्य वाटपावर बोलणारे ममदानी विजयी भाषणात आठवण काढत होते पंडित नेहरूंची, त्यांच्या ‘नियतीचा करार’ या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या १५ ऑगस्ट १९४७ च्या भाषणाची. मोदी सांगत होते काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानात राहिला, त्याच्या वेदना अनेक दशकं भारत भोगतोय. ममदानी नेहरूंपासून जुनं मागं टाकत नवं काही घडवण्याची प्रेरणा मिळाल्याचं सांगत होते. दोन्हीकडं आजच्या राजकारणात नेहरूंच्या नावाचा वापर होता. एक नकारात्मकता भरलेला, दुसरा प्रेरणास्रोत म्हणून. .नेहरू यांची सर्वसमावेशकतानेहरू ज्या काळात भारताचं नेतृत्व करत होते, तेव्हा देशासमोर अनेक विक्राळ प्रश्न उभे होते. मुळात भारतात प्रजासत्ताक टिकेल, यावर अनेकांना शंका होत्या. नेहरूंनी त्यासाठी आवश्यक तो भक्कम पाया उभा केला. समस्या हाताळताना त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची त्यांच्या हयातीतच अत्यंत कठोर चिकित्सा झाली आहे. त्यांच्या चुकांवर कोरडे ओढले गेले आहेत. काश्मीर संदर्भातील नेहरूंच्या भूमिकेवर प्रदीर्घ काळ चर्चा झडली आहे, मात्र सारे उपलब्ध संदर्भ - पुरावे सांगतात, की काश्मीर भारतात आहे त्यात सर्वाधिक वाटा कोणाचा असेल तर तो नेहरूंचा होता. ज्या सरदार पटेलांचा गौरव करताना पंतप्रधान नेहरूंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत आहेत, ते पटेल हैदराबादच्या बदल्यात काश्मीर सोडायची तयारी दाखवत होते. यावर अनेकांनी प्रकाश टाकला आहे, तरीही तेच पुन्हा पुन्हा सांगितलं जातं. याचं कारण आकलानाच्या विद्यमान खेळात आहे.नेहरूंना काश्मीरमध्ये रस नव्हता, पटेल पहिले पंतप्रधान असते, तर काश्मीरचा प्रश्नच तयार झाला नसता हा अनेकदा मांडला जाणारा तर्क बकवास आहे. देशातील साडेपाचशेहून अधिक संस्थानं विलीन करण्यात पटेल यांचा वाटा निर्विवाद होता, मात्र त्यांना काश्मीर प्रश्नापासून बाजूला ठेवलं होतं आणि ते केवळ नेहरू हाताळत होते हे वास्तव नाही. काश्मीरचं विलीनीकरण, तिथं धाडलेलं सैन्य, ते ३७० कलम लागू करणं या सगळ्यात पटेल नेहरूंसोबत होते. पटेल अधिक व्यवहारवादी होते. त्यांनी हैदराबाद आणि जुनागढचा पेच सोडवण्यात काश्मीरचा मुद्दा वापरायचा होता. .पटेलांसोबतच संस्थानं विलीकरणात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या व्ही. पी. मेनन यांनी काश्मीर भारत किंवा पाकिस्तान कुठंही सामील झालं, तर भारत तो मैत्रीचा द्रोह मानणार नाही अशी ग्वाही माउंटबॅटन यांनी पटेलाच्या वतीनं दिल्याचं नमूद केलं आहे. ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी त्या वेळच्या घडामोडींविषयी नेहरू काश्मीर विलीनीकरण साठी उत्सुक होते, पटेल मात्र तितके नव्हते असं नमूद करताना विलीनीकरणाच्या आधी तीन दिवस नेहरूंनी पटेलांना पाठवलेल्या पत्रात शक्य तितक्या त्वरेने काश्मीर भारतात विलीन झाले पाहिजे, यासाठी कृती केली पाहिजे, असं म्हटले असल्याचा दाखला दिला आहे. राजमोहन गांधी यांच्या ‘पटेल अ लाइफ’ या चरित्रात हैदराबाद आणि जुनागढच्या बदल्यात काश्मीर पाकमध्ये गेल्यास पटेलांची हरकत नव्हती, असं स्पष्ट केलं आहे. बलराज कृष्ण या आणखी एका पटेल यांच्या चरित्रकाराने पटेलांनी जुनागढमधील बाउद्दीन कॉलेजमध्ये दिलेल्या भाषणात आपण जर पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियराचा भाग देऊ शकतो, तर तुलनेत छोट्या काश्मीर खोऱ्याला असं काय महत्त्व आहे, असं म्हटल्याचं नोंदवलं आहे. .अब्दुलांवर कठोर कारवाईपटेलांचा सारा भर हैदराबादचं कोडं सोडवण्यावर होता. तुलनेत काश्मीर प्राधान्याचं नव्हतं असंच हे सारे तपशील सांगतात. अर्थात एकदा काश्मीर विलीन करून घ्यायचं ठरल्यानंतर पटेल ठामपणे त्याच बाजूनं उभे राहिले, हेही वास्तव. दुसरीकडं नेहरूंनी काश्मीर भारतात सामील करायचं हे ठरवलचं होतं. त्यासाठी त्यांनी केलेलं राजकारण त्यांच्या आदर्शवादी आणि त्यापायी नुकसान करून घेणारा नेता या प्रतिमेहून वेगळं आणि धूर्तपणाचं होतं. स्वातंत्र्यावेळी ठरल्यानुसार काश्मीरचे महाराज निर्णय घ्यायला स्वतंत्र होते. काँग्रेसनं राजा आणि प्रजा यांच्यात मतभेद असतील, तिथं प्रजेचं म्हणणं प्रमाण... हे धोरण ठेवलं होतं. त्यानुसारच हैदराबादेत पोलीस कारवाई आणि जुनागढमध्ये सार्वमत घेऊन ती संस्थानं भारतात विलीन झाली. काश्मीरमध्ये याच्याशी विसंगत भूमिका घेता येणार नव्हती. त्यासाठी त्यांनी काश्मिरी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून शेख अब्दुल्लांशी जुळवून घ्यायचे धोरण ठेवलं. पाकिस्तानी घुसखोरांविरोधात उतरलेले शेख अब्दुल्लांचे समर्थकच होते. काश्मीर भारतात आलं पाहिजे आणि आल्यानंतर ते भारतातच राहिलं पाहिजे यासाठी त्यांनी निरनिराळ्या भूमिका घेतल्या. सार्वमताचा पुरस्कार करणारे नेहरू ते कधीच प्रत्यक्षात येणार नाही, अशी व्यवस्थाही करीत होते. अब्दुल्लांचे दोस्त म्हणून अखंड टीकेचे धनी झालेले नेहरू प्रसंग आला, तेव्हा अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकून मोकळे झाले. अब्दुल्लांच्या हालचालींवर नजर ठेवताना त्यांनी आयबीचा वापर केला. माउंटबॅटन यांचे राजकीय सल्लागार कोनार्ड कोरफिल्ड यांनी हैदराबादच्या बदल्यात काश्मीर ही तडजोड रास्त ठरवली होती. त्यांनी म्हटलं आहे, मी काहीही ठरवलं तरी नेहरूंनी काश्मीर भारताशी जोडायचा चंग बांधला होता. तिथं माझ्या म्हणण्याला अर्थ उरला नाही. हा तपशील काश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट या व्हिक्टोरिया शेफिल्ड यांच्या पुस्तकातील. .हरिसिंग यांची निर्णयहीनताकाश्मीरचा प्रश्न चिघळला याचं मूळ कारण महाराजा हरिसिंग यांची निर्णयहीनतेत होतं. टोळीवाले जवळपास श्रीनगरपर्यंत पोचले, तोवर ते विलीनीकरणात चालढकल करत होते. पाकिस्तानने हल्ला केला तेव्हा काश्मीर तांत्रिकदृष्ट्या स्वतंत्र संस्थान होतं. संस्थान सामील झाल्यानंतरच सैन्य पाठवणं शक्य झालं. हा निर्णय नेहरू, पटेल दोघांचा होता. आता मुद्दा काश्मीरमधील लष्करी कारवाई थांबवली नसती, तर पाकव्याप्त काश्मीर झालाच नसता या दाव्याचा. भारताचं सैन्य काश्मीर खोऱ्यात बहादुरीनं लढलं आणि पाकिस्तानला अपेक्षा होती त्याप्रमाणं काश्मीरमधील मुस्लीम जनतेनं काही पाकिस्तानी सैन्याचं स्वागत केलं नाही. उलट प्रतिकारच केला. तिथे पाकचा काश्मीरवरचा दावा निकालात निघाला होता. एका टप्प्यावर युद्ध थांबवावं लागलं, तेव्हा मूळ संस्थानचा एक तृतीयांश भाग पाकिस्तानमध्ये राहिला - तोच पाकव्याप्त काश्मीर. .आता हे युद्ध थांबवल्याबद्दल नेहरूंवर खापर फोडले जातं, पण तो संपूर्ण सरकारचा निर्णय होता. त्यात पटेलही होते. दुसरीकडं जिथंवर भारतीय सैन्य पोचलं त्या पलीकडं जाणं आणि तोवर युद्धात थेट उतरलेल्या पाकिस्तानी लष्कराला हटवणं, त्या वेळच्या लष्करी नेतृत्वाला शक्य वाटत नव्हतं. भारताचे तेव्हाचे लष्करप्रमुख जनरल फ्रान्सिस रॉबर्ट रॉय बुचर यांनी यासंदर्भात केलेला पत्रव्यवहार अलीकडं ब्रिटनच्या एका वृत्तपत्रानं उघड केला आहे. सततच्या लढाईनं थकलेलं सैन्य, हिमालयात लढण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाचा अभाव, आटत चाललेली युद्धसामग्री आणि हिवाळा यामुळं युद्ध सुरू ठेवणं शक्य नसल्याचं बुचर यांनी नेहरूंना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. आयबीचे तत्कालीन प्रमुख बी. एन. मलिक यांनी युद्ध पुढं सुरू ठेवण्यासारखी स्थिती नव्हती, असं नमूद केलं आहे..नेहरू-पटेलांना परस्परांचा आदरचनेहरू आणि पटेल यांच्यात नसलेलं द्वंद्व मांडणं हे शुद्ध राजकारण आहे. दोघांत प्रसंगोपात मतभेद झाले तरी एकमेकांविषयी आदर कायम होता. पटेल नेहरूंहून संघटनेत आणि वयानं ज्येष्ठ होते, तरीही त्यांनी नेहरूंचा उल्लेख माय लीडर असाच केला होता. मंत्रिमंडळाची बैठक वगळता पटेलांची भेट घ्यायला नेहरू कायम त्यांच्या दालनात जात, त्यांना बोलावत नसत, हेही वास्तव इतिहासात नमूद आहे. पटेलाच्या हयातीत त्यांचा पुतळा नेहरूंनी गुजरातमध्ये उभारला होता. तेव्हा अनादराचा प्रश्नच नव्हता..तरीही नेहरूंच्या विरोधात कधी पटेल, कधी नेताजी सुभाषचंद्र बोस अशी नसलेली लढाई शोधणं नेहरूद्वेषातून येतं. मग नेहरूंनी पटेलांचं ऐकलं नाही, त्यांचा अपमान केला किंवा त्यांच्या अंत्यसंस्कारालाही नेहरू गेले नाहीत, अशा कंड्या पिकवणं हा व्यूहनीतीचा भाग बनतो. हा द्वेष तरी का, तर नेहरू हे एकच नेते होते, ज्यांनी आपल्या हयातीत विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक पूर्वासुरींना डोकंही वर काढू दिलं नव्हतं. वैचारिक स्पष्टता आणि लोकप्रियता दोन्ही बाबतीत ते या मंडळींना भारी ठरले. सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्षता हे त्यांनी भारताचं वैशिष्ट्य बनवलं. ज्यासाठी अमेरिकेतील नवउदार भाडवलदारांच्या लॉबीला धूळ चारत न्यूयॉर्कचे महापौर बनलेल्या ममदानी यांना नेहरूंची याद काढावी वाटते. नेहरुंमुळे पाकव्याप्त काश्मीरची समस्या तयार झाली, हेच प्रमाणिक आकलन असेल तर ते बदलण्यासाठी नंतर कोणी अडवले होते. कारगिल युद्धावेळी पाकव्याप्त काश्मीर न घेताच युद्ध कशासाठी थांबवलं आणि अलीकडं ऑपरेशन सिंदूर स्थगित करण्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरचा कंडका का पाडला नाही. नेहरूंची कथित चूक सुधारणं मुमकिन का होऊ नये. वर्तमानातील प्रश्नांना भिडण्यापेक्षा भूतकाळातील उत्खनन नेहमीच सोपं असतं ते असं.....................................................सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 