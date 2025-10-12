Premium| NEP 2020: देशविकासाला गती देण्याची ‘एनईपी’त क्षमता

देशाचा आर्थिक विकास व विकसित देशाच्या अनुषंगाने जी उद्दिष्ट्ये ठरविण्यात आली आहेत. ती साध्य करण्यात शिक्षण क्षेत्राचा कसा उपयोग करता येऊ शकतो, या दृष्टीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाकडे पहिल्यांदाच पाहिले गेले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २०२० ला हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ला लागू केले. त्याला या वर्षी पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. या धोरणाच्या परिपूर्ण अशा अंमलबजावणीने विकसित देश म्हणून आपले उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. भारतामध्ये पहिल्यांदाच उच्च शिक्षणाचा संबंध देशाच्या आर्थिक विकासाशी लावला गेला आहे. एकविसाव्या शतकामध्ये भारताने आर्थिक विकासाशी आणि विकसित भारताशी निगडित जी उद्दिष्टे ठरवलेली आहेत त्यांच्या पूर्ततेसाठी शिक्षणाचा एक साधन म्हणून कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल, या दृष्टिकोनातून पहिल्यांदाच शिक्षणक्षेत्राकडे पाहिले जात आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा आकार येत्या काळात तो पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचा संकल्प भारताने केला आहे. जागतिक क्रमवारीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आज चौथ्या स्थानावर आहे. अलीकडेच आपण इंग्लंडला आणि जपानला मागे टाकले आहे. भारताच्या पुढे आता जर्मनी, चीन आणि अमेरिका हे तीन देश आहेत. २०३० पर्यंत तिसऱ्या स्थानापर्यंत झेप घेण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. यासाठी किमान आठ ते नऊ टक्के दराने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होणे आवश्यक आहे. .यासाठीचा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे निर्यात. गेल्या दीड दशकामध्ये देशाच्या आर्थिक विकास दरात सातत्य दिसते. कोविड काळातील अपवाद वगळता साधारणतः सात ते आठ टक्के दराने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास करत आहे. हे सातत्य टिकवण्यासाठी निर्यातवृद्धी अटळ आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ यांसारखे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्या माध्यमातून उद्योगप्रधान देश बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पांच्या यशावर भारताचा आर्थिक विकास अवलंबून आहे. हे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे गरजेचे आहे. यामध्ये फार महत्त्वाची भूमिका शिक्षण क्षेत्राला पार पाडायची आहे.गेल्या ३० वर्षांमध्ये भारतात आर्थिक सुधारणांचे वारे वेगाने वाहू लागले. देशात एकही असे क्षेत्र नाही ज्यामध्ये आपण सुधारणा अनुभवली नाहीये. या तीन दशकांच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था व तिच्या विविध क्षेत्रांमध्ये अत्यंत गुणवत्तापूर्ण बदल झालेले आहेत. अशा स्थितीत शिक्षणासारखे गाभ्याचे क्षेत्र वंचित ठेवून कसे चालेल? या दृष्टिकोनातून आणि शिक्षणामध्ये मूलगामी बदल घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणले गेले. या धोरणामध्ये प्रामुख्याने भारतातील उच्च शिक्षणामध्ये मोठे बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलली गेली आहेत. .देशांतर्गत उत्पादनक्षेत्राकडे लक्षगेल्या ३० वर्षांत अनेक देशांनी आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे गाठलेली आहेत. यामध्ये विकसित देशांबरोबरच आशिया खंडातील दक्षिण कोरिया, जपान यांबरोबरच ‘एशियन टायगर्स’ म्हणवल्या जाणाऱ्या आग्नेय आशियाई देशांनी केलेल्या वेगवान आर्थिक प्रगतीचे आणि उद्दिष्टपूर्तीच्या यशाचे गमक शिक्षणक्षेत्रातील बदलांना दिलेल्या प्राधान्यामध्ये आहे. जपानचेच उदाहरण घेतल्यास दुसऱ्या महायुद्धामध्ये हा देश बेचिराख झाला होता. असे असताना १९८०च्या दशकापर्यंत जपान जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला. हे कसे शक्य झाले? यामागचे कारण म्हणजे जपानने मनुष्यबळ विकासामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. दक्षिण कोरियानेही अशाच प्रकारचा कायापालट घडवून आणला. भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे मूळ किंवा प्रेरणास्थान हे कुठे ना कुठे दक्षिण कोरियामध्ये आहे. दक्षिण कोरियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा (मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री) वाटा ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याखालोखाल सेवाक्षेत्राचा आणि कृषी क्षेत्राचा क्रमांक लागतो. आग्नेय आशियाई देशांनीही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करताना उत्पादन क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला. चीननेही अशाच प्रकारे आर्थिक विकासात भरारी घेतली. चीनच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचे योगदान ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. उत्पादनक्षेत्राच्या विकासातून या देशांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नावरही तोडगा काढण्यात यश मिळवले आहे. अशाच प्रकारचे प्रयोग आता भारतात घडवण्यात येत आहेत. .चीनने उत्पादन क्षेत्राचा विकास करताना पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर विशेष भर दिला होता. भारताने आर्थिक विकासाची शिडी वेगाने चढण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनक्षेत्र कसे विकसित होत जाईल आणि विदेशी गुंतवणूक अधिकाधिक प्रमाणात कशी आकर्षित करता येईल यावर भर दिल्याचे दिसते. त्यामुळे एक दशकापूर्वी देशात येणारी परकीय गुंतवणूक ही साधारणतः ४० अब्ज डॉलर होती, ती आता ८० अब्ज डॉलरपर्यंत गेली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘आत्मनिर्भर भारत’ या प्रकल्पांचा विचार करताना कुशल मनुष्यबळाची गरज प्रकर्षाने समोर आली. कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाशिवाय उत्पादनक्षेत्राचा विकास होऊ शकत नाही. त्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील बदलांची प्रक्रिया सुरू झाली.भारताची दोन सर्वांत मोठी बलस्थाने आहेत. एक म्हणजे भारताची लोकशाही. दुसरा म्हणजे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश. जगातील सर्वांत तरुण लोकसंख्या भारतात आहे. आज देशात १८ ते २४ या वयोगटातील लोकसंख्या सुमारे १८ कोटी आहे. ही भारताची सर्वांत मोठी संपत्ती आहे. पण केवळ लोकसंख्येला संपत्ती म्हणून गृहित धरता येत नाही. त्यासाठी तिचे ‘परफॉर्मिंग असेटस्’मध्ये रुपांतर होणे गरजेचे असते. हे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शिक्षणावर भर देण्यावाचून गत्यंतर नाही. आज जगाची लोकसंख्या सुमारे आठ अब्ज इतकी आहे. यापैकी १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. याचाच अर्थ देशातील जनतेचे शिक्षणाचे प्रश्न आपण सोडवतो तेव्हा जगाच्या १८ टक्के लोकसंख्येचे प्रश्न सोडवत असतो. हा व्यापक दृष्टिकोन विचारात घेता शिक्षणातील परिवर्तन हे गरजेचे ठरते. .परिवर्तनाची रुपरेषासंख्यात्मक विकास : भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात दीड हजारांच्या आसपास महाविद्यालये आणि ५० ते ६० विद्यापीठे होती. आजघडीला देशात ५५ हजार महाविद्यालये आहेत आणि विद्यापीठांची संख्या सुमारे दीड हजार आहे. याचाच अर्थ संख्यात्मक विकास झालेला आहे. परंतु स्वातंत्र्याच्या वेळी असणारी लोकसंख्या आणि आताची भारताची लोकसंख्या यामध्ये प्रचंड अंतर आहे. त्या परिप्रेक्ष्यातून पाहता देशातील प्रत्येकाला शिक्षणाच्या संधी देण्यासाठी हा संख्यात्मक विकास पुरेसा नाही. सध्याच्या उच्च शैक्षणिक क्षेत्रात भारताचा ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो २७ टक्के आहे. २०३५ पर्यंत ते वाढवून ५० टक्के लोकांना शिक्षणाच्या परिघात आणायचे असेल तर संख्यात्मक वाढ गरजेची आहे. त्यासाठी विविध प्रकारच्या संस्थात्मक संरचना उभ्या करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत क्रीडाक्षेत्रात भारताने देदीप्यमान भरारी घेतली आहे. यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या संस्थात्मक संरचनांच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात दडलेल्या प्रतिभावंतांचा शोध (टॅलेंट सर्च) घेतला जात आहे. भारतात गुणवत्तेची वानवा नाही; पण त्यांच्यापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संस्थात्मक संरचनांचा विकास गरजेचा आहे. अशा प्रकारचा विकास शिक्षण क्षेत्रामध्ये घडवून आणण्यासाठी अर्थसंकल्पातील शिक्षणासाठीची तरतूद वाढवावी लागेल. जपान, दक्षिण कोरीया यांबरोबरच काही इस्लामिक देशांमध्येही आपल्या जीडीपीच्या सहा टक्के भाग शिक्षण क्षेत्रासाठी खर्च केला जातो. भारताला संस्थात्मक संरचनांचा विकास करण्यासाठी हा खर्च किमान चार टक्क्यांवर न्यावा लागेल..गुणात्मक विकास : आज आपल्याकडील बहुतांश महाविद्यालये, विद्यालये आणि विद्यापीठे ही प्रामुख्याने ‘डिग्री अॅवॉर्डिंग’ किंवा पदव्या देणाऱ्या संरचना बनल्या आहेत. यामध्ये बदल करून आपल्या पाश्चिमात्य जगातील देशांप्रमाणे ‘नॉलेज क्रिएशन’ किंवा ज्ञाननिर्मितीवर अधिकाधिक भर द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर रिसर्च किंवा संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर भर द्यावा लागणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये या दोन्हींचा अंतर्भाव आहे.देशाच्या विकासाचे गणित हे पूर्णत: विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आणि संशोधनाच्या विकासावर अवलंबून आहे. कोणतेही संशोधन समाजोपयोगी ठरत नाही, तोपर्यंत त्याला अर्थ राहात नाही. ‘लॅब’मधील संशोधन ‘लँड’पर्यंत नेल्याशिवाय किंवा प्रयोगशाळेतील शोध हा जमिनीवरील सामान्यांपर्यंत पोहोचल्याशिवाय किंवा ‘जर्नल’मधील संशोधन जमिनीपर्यंत घेऊन गेल्याशिवाय त्याची उद्दिष्टपूर्ती होत नाही. थोडक्यात, नवनवीन संशोधनांचा उपयोग हा उत्पादन प्रक्रियेच्या विकासामध्ये झाला पाहिजे. या दृष्टीने नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये कौशल्य विकासावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. यासाठी पदवीच्या रचनेमध्येही बदल करून तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात चौथे वर्ष वाढवण्यात आले आहे. हे चौथे वर्ष प्रामुख्याने रिसर्चसाठी आहे. या काळात विद्यार्थ्यांकडून नवीन प्रकल्प करवून घेतले जातील, इंटर्नशिप केली जाईल. .गुणवत्तापूर्ण संशोधनावर भर हवादुसरी गोष्ट म्हणजे, आज जगातील एक हजार उत्तम विद्यापीठांच्या यादीत भारतातील केवळ २० ते २५ विद्यापीठांचा समावेश असतो. याचे कारण रिसर्च, नॉलेज क्रिएशन, एज्युकेशन-इंडस्ट्री यांच्यातील संवाद, विद्यार्थीसंख्येनुसार शिक्षकांची संख्या या सर्वांमध्ये आपण मागे पडतो आहे. भारत हा १४२ कोटी लोकसंख्येचा देश असल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण करता येणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतातील १० टक्के शैक्षणिक संस्थांचा वापर हा केवळ नॉलेज क्रिएशन आणि रिसर्चसाठी करता येईल. या संस्थांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करून, जगातील उत्कृष्ट संशोधन संस्था म्हणून त्यांचा विकास करता येऊ शकेल. संशोधनामध्ये मूलतः रुची असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तिथे प्रवेश देता येईल आणि तेथे गुणवत्तापूर्ण संशोधन केले जाईल, अशी रचना करता येईल. अशा संस्थांमधील विद्यार्थी-शिक्षक यांचे गुणोत्तर जागतिक निकषांनुसार ठेवता येईल. तिथे उद्योगानुकूल-उद्योगपुरस्कृत अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. उर्वरितांपैकी ३० ते ४० टक्के संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकवले जातील अशी रचना करता येईल. तेथे उद्योगांच्या मागणीनुसार, सेवाक्षेत्राच्या मागणीनुसार मनुष्यबळ निर्माण करता येईल. यानंतर ज्या संस्था बाकी राहतील तेथे लिबरल एज्युकेशन, आर्टस्, ह्युमॅनिटीज यांच्या अनुषंगाने शिक्षणावर भर देता येईल. अशा प्रकारच्या वर्गीकरणातून जागतिक तोडीच्या संस्थाही निर्माण करता येतील, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतून उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळही निर्माण करता येईल आणि समाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या लिबरल आर्टसचेही शिक्षण देता येईल. .Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.शिक्षण संस्थांची जबाबदारीअर्थात, शैक्षणिक संस्थांची यामधील जबाबदारी मोठी असेल. विशेषतः त्यांना ‘टॅलेंट सर्च’साठी अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. आज ज्याप्रमाणे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी केल्या जाणाऱ्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ८० टक्के खर्च हा वेतनावर आणि पेन्शनवर खर्च होतो, तसाच प्रकार शिक्षणाच्या क्षेत्रात आहे. आज शिक्षणक्षेत्रासाठी होणाऱ्या खर्चातील सुमारे ९० टक्के खर्च वेतनावर आणि निवृत्ती वेतनावर केला जातो. त्यामुळे संशोधन आणि विकासासाठी निधी अपुरा पडतो. हे लक्षात घेता खासगी क्षेत्राची, उद्योगक्षेत्राची, सेवाक्षेत्राची मदत घेणे आवश्यक ठरते. त्यांच्या मदतीने निधीची तरतूद करणे, या उद्योगांना अनुकूल अभ्यासक्रम विकसित करणे ही शैक्षणिक संस्थांची खूप मोठी जबाबदारी असणार आहे.एकंदरीत, एकविसाव्या शतकामध्ये भारताकडे किती अण्वस्त्रे आहेत, किती 