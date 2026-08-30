Premium|Nepal Glacial Flood : हिमनदी कोसळली, हजारो टन बर्फ-दगडांचा लोंढा आणि शेकडो जीव गिळणारा प्रलय

डॉ. प्राक्तन वडनेरकर - sakal.avtaran@gmail.comतज्ज्ञांनी इशारा दिला होता, की तिबेटमधील अनेक धोकादायक हिमतलाव नेपाळच्या थेट डोक्यावर आहेत. जर तिथे काही घडलं तर त्याची माहिती वेळेवर खालच्या भागात पोहोचवणं अवघड आहे. कारण औपचारिक डेटा शेअरिंग करारच या हिमालयातील देशांमध्ये अस्तित्वात नाही. नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात सर्वसामान्य बुधवार, २६ ऑगस्टचा दिवस उजाडत होता. भोटेकोशी नदीकाठची गावं नेहमीसारखीच जागी होत होती आणि नेमक्या त्याच क्षणी जमिनीखाली काहीतरी हादरलं. भूकंपमापक यंत्रांनी रिश्टर स्केलवर ५.२ इतक्या तीव्रतेची नोंद केली; पण काही तासांतच शास्त्रज्ञांनी हा अंदाज मागे घेतला... हा भूकंप नव्हता; तर एका हिमनदीचा तुकडा जो डोंगरमाथ्यावरून खाली कोसळला होता.उपग्रह छायाचित्रांची तुलना केल्यावर शास्त्रज्ञांना जे दिसलं ते अंगावर काटा आणणारं होतं. जवळपास दोन हजार फूट रुंदीचा हिमनदीचा एक अख्खा तुकडा आपल्या जागेवरून निखळून थेट लेंधे खोला नदीत (भोटेकोशी नदीची उपनदी) जाऊन कोसळला आणि हे घडत असतानाच त्याच डोंगरउतारावर एक भूस्खलनही झालं. काही मिनिटांतच हजारो टन बर्फ आणि दगड-मातीचा प्रचंड लोंढा घेऊन डोंगरावरून दरड कोसळली. नदीचा प्रवाह क्षणार्धात अडवला गेला आणि मग तितक्याच वेगाने तो बांधही फुटला. जे पाणी सामान्यतः तासन्-तास वाहत खाली येतं, .Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....ते इथे काही मिनिटांत खाली आदळलं. रस्ते, पूल, घरं, हॉटेल्स... एका लाटेत सगळं संपलं.दोन दिवसांनंतरचा हिशेब थरकाप उडवणारा आहे... तीनशेहून अधिक मृत्यू, नऊशेहून जास्त बेपत्ता... ज्यात सहाशेहून अधिक परदेशी पर्यटकांचा समावेश. भारत, अमेरिका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन - इतक्या दूर देशांतून हे लोक इथे आले होते, फक्त एका गोष्टीसाठी : डोंगर बघायला, निसर्ग अनुभवायला, हिमालयाच्या शांततेत काही क्षण जगायला... पण हिमालयानेच त्यांना कायमचं आपल्यात सामावून घेतलं. हा फक्त एक आकडा नाही. हा आकडा कुणाचा तरी मुलगा आहे, कुणाची तरी आई आहे, कुणाचा तरी बेस्ट फ्रेंड आहे, ज्याने शेवटचा फोटो पाठवला असेल, ‘इथे सिग्नल नाहीय, पोहोचल्यावर बोलतो’ म्हणत...हे सगळं टीव्ही-सोशल मीडियावर बघत असताना एक प्रश्न सारखा डोक्यात घिरट्या घालत होता, हे झालं तरी कसं? केदारनाथमध्ये जसं झालं त्यापेक्षा हे काही वेगळं होतं. तेव्हाची घटना आणि आजची ही घटना - दोन्ही हिमालयातून आलेला प्रलय असल्या तरी त्या मुळात सारख्या नाहीत. केदारनाथमध्ये चोराबारी हिमतलावात आधीच पाणी साचलेलं होतं. ढगफुटीमुळे तो तलाव भरून वाहू लागला आणि नंतर तलावाचा नैसर्गिक बांध फुटला. म्हणजे तिथे आधीपासून साठलेलं पाणी अचानक मोकळं झालं; पण नेपाळमधल्या दुर्घटनेत कुठलाही हिमतलाव आधीपासून अस्तित्वात नव्हता. साठलेलं पाणी सुटलं नाही; तर काही सेकंदांत नवं पाणी निर्माण झालं. हा फरक समजून घेतला तरच पुढचा प्रश्न नीट सुटतो. हे नक्की घडलं तरी कसं आणि ते रोखणं शक्य आहे का?पुढे जाण्याआधी दोन शब्द समजून घेऊ. हिमनदी (glacier) आणि पर्माफ्रॉस्ट (permafrost). हिमनदी म्हणजे शतकानुशतके साचलेल्या बर्फाचा एक जाडजूड, संथगतीने सरकणारा थर, जो डोंगरउतारावर किंवा दरीत तयार होतो. पण ही हिमनदी ज्या जमिनीवर किंवा खडकावर टिकून असते, ती जमीनही अनेकदा वर्षभर गोठलेली असते. या कायमस्वरूपी गोठलेल्या जमिनीलाच पर्माफ्रॉस्ट म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर हिमनदी ही जणू एका इमारतीसारखी असते आणि पर्माफ्रॉस्ट हा तिचा पाया. हा पाया जोपर्यंत गोठलेला आणि घट्ट आहे, तोपर्यंत त्यावरची हिमनदी स्थिर राहते.मग हे नक्की घडलं तरी कसं? शास्त्रज्ञांच्या मते, हाच पाया म्हणजे पर्माफ्रॉस्ट आता वितळू लागला आहे. अमेरिकेतील एका पर्वतभूगोलतज्ज्ञाच्या मते, पर्माफ्रॉस्ट वितळल्याने डोंगर आणि त्यावरील बर्फाची रचना आतून कमकुवत होते अन् त्यातूनच मोठी भूस्खलनं घडतात. म्हणजे इमारत तशीच उभी दिसते; पण तिचा पायाच आतून ढासळत असतो. जणू कोणीतरी सुरीने कापावं तसा हिमनदीचा खालचा भाग अलगद निखळून पडतो. म्हणजे तीव्र उताराच्या कड्यावर लटकल्यासारख्या असलेल्या हिमनद्या या मुळातच अस्थिर असतात. त्यात भर पडते ती वाढत्या तापमानाची, अनियमित पावसाची आणि हिमनद्यांवर साचणाऱ्या काळ्या काजळीसारख्या (black carbon) प्रदूषणाची, जी उन्हाची उष्णता अधिक शोषून घेऊन बर्फ आणखी वेगाने वितळवते..हे काही कालच घडलेलं नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, नेपाळने गेल्या ३० वर्षांत आपल्या हिमनद्यांचा एकतृतीयांश साठा गमावला आहे आणि गेल्या दशकात हे वितळणं अधिक वेगाने होत आहे. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंटच्या मार्च २०२६च्या अहवालानुसार, संपूर्ण हिंदुकुश-हिमालय पट्ट्यातील हिम दर २००० पासून जवळपास दुप्पट झाला आहे. हिमालयातील जवळपास ७० टक्क्यांहून अधिक हिमक्षेत्र आता या तापमानवाढीच्या थेट धोक्यात आहे आणि हे फक्त नेपाळपुरतं मर्यादित नाही. २०१६ आणि २०१८ मध्ये तिबेटमध्ये अशाच प्रकारच्या हिमनद्या कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. भारतातही याचं एक अत्यंत बोलकं उदाहरण आहे. फेब्रुवारी २०२१मध्ये उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात अशीच एक ‘टांगलेली हिमनदी’ तुटून धौलीगंगा नदीत कोसळली होती, ज्यात दोन जलविद्युत प्रकल्प उद्ध्वस्त होऊन दोनशेहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले. म्हणजे नेपाळमधली ही घटना अपवाद नसून, एका मोठ्या, वाढत्या जागतिक पॅटर्नचा भाग आहे. काल जे घडलं तेच आता नवं ‘न्यू नॉर्मल’ बनलं आहे.मग असा प्रश्न पडतो, नेपाळमध्ये किंवा एकूणच या भागात पूर्वसूचना यंत्रणा आहे का? असल्यास मग या वेळी इशारा का मिळाला नाही? उत्तर थोडं अस्वस्थ करणारं आहे. नेपाळची यंत्रणा नदीत पूर आल्यानंतर तो मोजण्यात कुशल आहे. कारण ती या भागातील मुख्य समस्या आहे. पण डोंगरमाथ्यावर जिथे ही आपत्ती सुरू होते, तिथे लक्ष ठेवण्याची क्षमता अजूनही पुरेशी नाही. नदीतील पाणी पातळी वाढल्याची सूचना मिळालीही असेल; पण हा इशारा मिळेपर्यंत विध्वंसक लाट आधीच खाली पोचली होती. यापूर्वीही तज्ज्ञांनी इशारा दिला होता, की तिबेटमधील अनेक धोकादायक हिमतलाव नेपाळच्या थेट डोक्यावर आहेत आणि जर तिथे काही घडलं तर त्याची माहिती वेळेवर खालच्या भागात पोहोचवणं अवघड आहे. कारण औपचारिक डेटा शेअरिंग करारच या हिमालयातील देशांमध्ये अस्तित्वात नाही. या वेळीही तेच घडलं. नदीतील पूर सीमा ओलांडून आला; पण त्याआधीचा इशारा सीमा ओलांडू शकला नसावा. नेपाळच्या घटनेनंतर हे देश तातडीने अधिकाऱ्यांना देखरेख आणि पूर्वसूचना यंत्रणा अधिक भक्कम करण्याचे आदेश देतीलही; पण हे आदेश आपत्ती घडून गेल्यानंतर येतील, आधी नाही. म्हणजे खरी समस्या यंत्रणेच्या अभावाची नसून, ती योग्य वेळी, योग्य ठिकाणाहून सुरू न होण्याची आणि देशांमधील सीमारेषेवर अडखळण्याची असू शकते आणि हाच धडा पुढच्या भागातल्या खऱ्या प्रश्नाकडे घेऊन जातो. मग यावर नक्की उपाय काय?.Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....मी गेली अनेक वर्षं ऑस्ट्रेलियातील नियमन केलेल्या नदी प्रणालींवर काम करतो आहे, जिथे धरणं, पाणीवाटप योजना आणि सेन्सर्सच्या साखळीमुळे नदीतला प्रत्येक थेंब कुठून येतो आणि कुठे जातो, हे आम्हाला जवळपास तासागणिक कळतं. अशा सुनियोजित नदी व्यवस्थापनाच्या जगातून जेव्हा मी हिमालयाकडे बघतो, तेव्हा फरक स्पष्ट दिसतो.तज्ज्ञांनी सुचवलेले उपाय साधारण चार पातळ्यांवर विभागता येऊ शकतात. पहिली पातळी आहे उंच डोंगरावरचं निरीक्षण. फक्त नदीकाठी सेन्सर बसवून भागणार नाही; तर उपग्रहाधारित तंत्रज्ञान आणि भूकंपमापक यंत्रांच्या सहाय्याने धोकादायक हिमनद्यांवर सातत्याने लक्ष ठेवावं लागेल, जेणेकरून लोकांना निदान १५ ते ३० मिनिटांचा तरी वेळ मिळेल.दुसरी पातळी आहे, सीमापार माहिती-देवाणघेवाण आणि हे केवळ स्वप्नरंजन नाही, हे इतरत्र प्रत्यक्षात घडलेलं आहे. मेकाँग नदीवर कंबोडिया, लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनाम या चार देशांनी मिळून ‘मेकाँग रिव्हर कमिशन’ स्थापन केलं आणि २००१ सालापासून हे देश नियमितपणे जलविषयक माहितीची देवाणघेवाण करीत आहेत. म्हणजे राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीचे शेजारी देशसुद्धा जर संस्थात्मक चौकट तयार असेल तर जीवनावश्यक माहिती एकमेकांना देऊ शकतात, हे मेकाँगने दाखवून दिलं आहे. चीन, नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात एक औपचारिक, रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग करार असायलाच हवा, जेणेकरून वरच्या भागात भूकंप, हिमतलाव तयार होणं किंवा बांध फुटणं याची माहिती तत्काळ खालच्या भागात पोचेल.तिसरी पातळी आहे, जमीन वापर आणि बांधकाम धोरण. आणि ही कदाचित सगळ्यात दुर्लक्षित; पण तितकीच महत्त्वाची बाजू आहे. आजकाल भारत असो वा नेपाळ, नदीकाठी, पूरप्रवण भागात हॉटेल, बाजारपेठा आणि घरं बांधली जाणं हे आजही सर्रास चालतं. कारण पर्यटन आणि व्यापारामुळे नदीकाठची जमीन सर्वात मौल्यवान ठरते. नदीकाठच्या पूरप्रवण भागात वस्ती, बाजारपेठा आणि हॉटेल बांधण्यावर कडक निर्बंध हवेत. जी घरं-इमारती उद्ध्वस्त झाल्या त्या मुळात अशा जागी बांधल्याच जायला नको होत्या..चौथी पातळी आहे, जलविद्युत प्रकल्पांची फेररचना. पूर आणि गाळ यांचा सामना करता येईल अशा भक्कम रचना. खरंतर धोका असलेल्या ठिकाणी प्रकल्प उभारणंच टाळायला हवं. पण खरी अडचण तंत्रज्ञानाची नाही, ती इच्छाशक्तीची आहे. यापूर्वीच्या अशा आपत्तींनंतरही सरकारांना जाग यावी, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी केली होती; पण नुकसान कधीच पुरेसं भयंकर वाटत नाही, हे थोडं निराशाजनक आहे. हाच नेमका धडा आहे, तंत्रज्ञान आणि उपाय आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत; कमतरता आहे ती फक्त ते प्रत्यक्षात राबवण्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय निर्धाराची.आता याच क्षणी हिमालयाच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात अशाच एखाद्या हिमनदीला हळूहळू तडा जात आहे, अशीच एखादी दरड सैल होत आहे, अशीच एखादी घटना घडण्याच्या तयारीत आहे. ही एकमेव दुर्घटना नव्हती. ही एक सुरुवात आहे.आपण यातून काय शिकलो? साधं आणि तितकंच अस्वस्थ करणारं सत्य. निसर्ग आता आपल्या जुन्या अंदाजांच्या पलीकडे वागतो आहे. जी हिमनदी हजारो वर्षं शांतपणे डोंगरावर बसून होती, ती आता कुठलाही इशारा न देता कोसळू शकते. काल जे अशक्य वाटत होतं ते आज घडलं आणि उद्या जे अशक्य वाटतंय ते कदाचित परवा घडेल. हे थांबवणं आपल्या हातात नसलं तरी नुकसान कमी करणं नक्कीच शक्य आहे. एक सेन्सर, एक करार, एक वेळेवर दिलेला इशारा, यातलं प्रत्येक छोटं पाऊल कुणाचा तरी जीव वाचवू शकतं. योग्य निरीक्षण, योग्य धोरण आणि देशांमधलं प्रामाणिक सहकार्य... बस्स, इतना काफी हैं. नेपाळमधील ही गोष्ट संपलेली नाही. ती फक्त पुढच्या इशाऱ्याची वाट बघते आहे. प्रत्येक मोठ्या आपत्तीनंतर जगाने काहीतरी नवं शिकलं आहे, नवं उभं केलं आहे. केदारनाथनंतर भारताने पूर्वसूचना यंत्रणा उभारल्या. सिक्कीममध्ये हिमतलावांचं मॅपिंग वाढलं आणि तुम्हाला सांगतो, याही वेळी या दुःखातून पुढे जाणारं पाऊल नक्कीच उचललं जाईल.लेखक ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरण शास्त्रज्ञ आहेत. - w.praktan@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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