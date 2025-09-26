Premium| Nepal's Political Turn: अस्थिर नेपाळ स्थैर्याच्या दिशेने?

कल्याणी शंकरनेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेनंतर सुशीला कार्की यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची धुरा देण्यात आली आहे. त्यांना नेपाळमधील सैन्यासह ‘जेन-झी’चा पाठिंबा आहे. नेपाळमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित होणे हे केवळ त्या देशासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण उपखंडाच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. हंगामी सरकारच्या काळात तेथे शांतता आणि स्थैर्य नांदून पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर होणे आवश्यक आहे. सरकारविरोधी तीव्र आंदोलनांनंतर आणि जोरदार धुमश्चक्रीनंतर नेपाळने नव्या पंतप्रधानांचे स्वागत केले असून, देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे. माजी न्यायाधीश असलेल्या कार्की यांना ‘जेन-झी’चाही पाठिंबा मिळाला असून, पंतप्रधानपदाच्या कार्यालयात त्या रुजू झाल्या आहेत. .नव्या पंतप्रधानपदाच्या घोषणेनंतर काही तासांनंतर, नेपाळच्या अध्यक्षांनी संसद बरखास्त केली आणि पुढील वर्षी ५ मार्चला निवडणुका होणार असल्याचे जाहीर केले. देशाची धुरा सुशीला यांचे हंगामी सरकार सांभाळणार आहे. भ्रष्टाचारविरोधी प्रयत्नांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कार्की या निवडणुकांसाठी मार्ग मोकळा करतील आणि नेपाळमध्ये एक नवीन युग सुरू करू शकतील. देशाच्या राजकीय कार्यपद्धतीत हा एक महत्त्वाचा बदल असेल आणि देशातील राजकीय अस्थिरताही यामुळे संपुष्टात येईल..भारताचे लक्षनेपाळमधील या घडामोडींवर भारताचे बारकाईने लक्ष आहे. कारण नेपाळमधील या राजकीय स्थित्यंतराचा परिणाम नेपाळ सीमेवरील २२ भारतीय जिल्ह्यांवर होणार आहे. विशेषतः पूर्वेकडील जिल्हे अधिक प्रभावित होणार आहेत. नेपाळमध्ये सतत अस्थिरता आणि निराशा अनुभवली जात आहे. त्याचा मोठा परिणाम सीमाभागात होणार आहे. नेपाळमधील सर्व राजकीय घडामोडींनंतर आणि नव्या पंतप्रधानांनी शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या सरकारला शुभेच्छा दिल्या आहेत. श्रीमती सुशीला कार्की यांना नेपाळच्या हंगामी सरकारच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा. नेपाळच्या नागरिकांची शांतता, प्रगती आणि समृद्धीसाठी भारत वचनबद्ध आहे, असे पंतप्रधानांनी दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे. याआधी, परराष्ट्र मंत्रालयानेदेखील निवेदन प्रसिद्ध करून याच स्वरूपाच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या..वादाचा इतिहासनेपाळच्या सैन्यदलांनी आणि ‘जेन-झी’च्या सदस्यांनी सुशीला हे नाव ठरवले आणि त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अर्थात कार्की या काही कोणत्याही वादापासून दूर नाहीत. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या सुमारे ११ महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर महाभियोग आणण्याची एक घटना घडली होती. ‘‘मी आणि माझे सहकारी सत्तेची चव चाखण्यासाठी इथे आलेलो नाही. आम्ही सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थांबणार नाही. आम्ही नवीन संसदेकडे जबाबदारी सोपवू. तुमच्या पाठिंब्याशिवाय आम्हाला यश मिळणार नाही,’’ असे नेपाळमधील नागरिकांशी बोलताना सुशीला यांनी म्हटले आहे..नेपाळमधील अलीकडील घटना दीर्घकाळ चालू असलेल्या समस्येचा परिपाक आहेत, असे म्हटले जाते. या सर्व समस्येचा कडेलोट झाला आणि नागरिकांचे आंदोलन सुरू झाले. नेपाळमधील अस्वस्थ राजकीय परिस्थितीला कंटाळून जेन-झी या आंदोलनात उतरली. या आंदोलनाला निमित्त झाले ते ओली सरकारने २६ लोकप्रिय ‘सोशल मीडिया अॅप’वर घातलेल्या बंदीमुळे. त्यानंतर परिस्थिती आणखीन बिघडली. या कृतीमुळे व्यापक चिंता आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. नेपाळचा लोकशाहीचा मार्गात वेगवेगळ्या काळात अनेक अडचणी आल्या आहेत. सन २००८ मध्ये, देशाने राजेशाही संपवून एक स्थिर लोकशाही सरकार स्थापन केले. त्याऐवजी स्थिरता प्राप्त करण्याऐवजी, नेपाळमध्ये वारंवार सरकार बदलताना दिसले आहेत. हे प्रयत्न बहुतेक वेळा अयशस्वी ठरल्याचे इतिहास सांगतो. यामुळे नवीन करारासाठी दीर्घ वाटाघाटी होतात. त्यानंतर पुन्हा काही काळ स्थिती बदलते. मात्र, त्यानंतरही अस्थिरता कायम राहते. आता नेपाळमध्ये सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारसाठीही मोठ्या प्रमाणावर वाटाघाटी झाल्या. सध्याही हेच घडले, हे लक्षात घ्यायला हवे..असे सुरू झाले आंदोलननेपाळमधील घडामोडी आणि त्याचे देशभर झालेले परिणाम याकडे बघण्यापूर्वी नक्की कोणत्या क्रमाने गोष्टी घडल्या ते आपल्याला पाहावे लागेल. ३१ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मना एका आठवड्यात नोंदणी करण्याचे आदेश दिले. ‘एक्स’सारख्या काही कंपन्यांनी याबाबत साशंकता व्यक्त केली. ४ सप्टेंबर रोजी सरकारने २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली. या बंदीचेही जोरदार समर्थन करण्यात आले. केलेली कृती योग्यच असून, कोणत्याही स्थितीत सोशल मीडिया अॅप पुन्हा सुरू करणार नाही, असे सरकार वारंवार सांगत राहिले. ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर संसद व रस्त्यावर सुरू असलेल्या निदर्शनांत कोणतीही उसंत नव्हती. अनेक तरुण नेपाळमधील नागरिकांसाठी सोशल मीडिया अभिव्यक्ती, नोकरी आणि आर्थिक संधी शोधण्याचे साधन ठरले होते. .त्यामुळे या बंदीमुळे त्यांना मोठी नुकसान झाल्याची भावना होती. युवकांनी सोशल मीडिया बंदीला सरळसरळ विरोध केला. ही चळवळ राजधानी काठमांडूपासून सुरू होऊन संपूर्ण देशभर पसरली. ओली यांच्या राजीनाम्यानंतरही राजकीय अस्थिरता कायम राहिली आणि जनतेचा रोष केवळ सेन्सॉरशिपवरून सरकारच्या भ्रष्टाचारावर वळला. युवकांना, देशातील नव्या पिढीला आपले म्हणणे मांडता येत नाही असा ठपका ठेवून सोशल मीडिया स्वातंत्र्य हेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले होते. त्यामुळे या आंदोलनाची धार आणखी वाढत गेली. राजकीय नेत्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उच्च दर्जाचे राहणीमान, त्यांची राजेशाही जीवनशैली या साऱ्यालाही देशातील नागरिक कंटाळले होते. त्यामुळे याविरोधातील असंतोषही नेपाळमधील आंदोलात दिसला..आर्थिक व्यवहार ठप्पनेपाळमधील आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे पैशासाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहणे ही होय. नेपाळमधील अनेक कुटुंबांना परदेशातून, विशेषतः अरब देशांतून, भारतातून आणि चीनमधून पाठवले जाणारे पैसे यावर अवलंबून राहावे लागते. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारख्या संदेशवहन अॅप हे प्रवासी कामगारांना त्यांच्या कुटुंबासोबत संपर्कात राहण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. या अॅपवरच्या अचानक बंदीमुळे सार्वजनिक आक्रोश निर्माण झाला आणि डिजिटल वॉलेट आणि मोबाईल बँकिंग सेवांमध्ये अडथळे निर्माण झाले..काठमांडूमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तणाव वाढला. माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या हंगामी पंतप्रधानपदासाठी जेन-झी पाठिंबा देत होते. जे देशाच्या भवितव्याचा आकार घेण्यात तरुण पिढी सक्रिय भूमिका बजावत आहे, हेच या आंदोलनातून दिसले. याउलट, काही जण माजी नेपाळ विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिंग यांच्या पाठीमागे होते. दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर कार्की यांच्याकडे पंतप्रधानपद देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणारी निवडणूकही शांततेत होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. युवा नेत्यांनी स्पष्टपण नमूद केले की, त्यांचे आंदोलन घटनेविरुद्ध नसून, विद्यमान राजकीय वर्गाविरुद्ध आहे. .स्पष्ट कार्यसूची आणि प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव ही जेन-झीपुढील सर्वांत महत्त्वाची समस्या आहे. नेपाळचे लोकशाहीकरण होण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रवासाला अजूनही अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. देशाला राजकीय स्थिरता आणि आर्थिक समृद्धी साध्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रशासन आणि युवा पिढीचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे..सरकार संकटातनेपाळमध्ये सन २००८ मध्ये राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात आली आणि तेथे लोकशाही नांदली. मात्र, काही ना काही कारणांमुळे तेथील सरकारे संकटात सापडली. नेपाळमधील राजकीय गणित काय आहे ते आपण समजावून घेऊ या. नेपाळमध्ये तीन मुख्य राजकीय पक्ष आहेत. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाईड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी सेंटर) आणि नेपाळ काँग्रेस. या पक्षांनी देशाचे १४ वेळा नेतृत्व केले आहे. के. पी. शर्मा ओली यांनी ९ सप्टेंबर रोजी चार पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.आता हंगामी सरकार स्थापन झाल्यानंतर, सुशीला यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट शांतता आणि सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करणे आहे. या प्रयत्नात त्यांना तेथील लष्कराचा पाठिंबा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तेथे होणाऱ्या दंगली, लूटमार यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. माजी पंतप्रधान प्रचंड आणि इतर नेत्यांनीदेखील शांततेचे समर्थन केले आहे. .‘जेन-झी’ चळवळीला अडथळा आणणाऱ्या उपद्रवी घटकांना रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे तसेच राज्यातील सत्तेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी कटाक्षाने प्रयत्न करणेही गरजेचे आहे. या उपद्रवी घटकांनी आंदोलने त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरली आहेत, हे विसरता येणार नाही. या प्रकारच्या आंदोलनामध्ये स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेणारे अनेक घटक सातत्याने कार्यरत होते, असे नेपाळमधीलच माध्यमे म्हणतात.तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, नेपाळमधील राजकीय चढ-उतार केवळ तेथील ३० लाख लोकसंख्येच्याच नव्हे तर प्रादेशिक आणि जागतिक संदर्भातही परिणाम करतात. नेपाळमधील स्थिरता भारत आणि चीनसोबतच्या संदर्भात दक्षिण आशियायी राजकारणासाठी महत्त्वाची बाब आहे. भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या नेपाळच्या एकूण राजकीय, सामाजिक बदलांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून, नेपाळमधील स्थितीवरही भारताचे बारकाईने लक्ष नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम..?.दृष्टिक्षेपात नेपाळमधील आंदोलनसोशल मीडिया ॲपवरील बंदीने युवक नाराजदेशभर जोरदार आंदोलन, संसदेत तोडफोड आणि जाळपोळसार्वजनिक मालमत्तांचे मोठे नुकसानसुशीला कार्की यांच्याकडे हंगामी सरकारची धुरा.Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .जेन-झी चळवळीला अडथळा आणणाऱ्या उपद्रवी घटकांना रोखण्याची गरजराज्यातील सत्तेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी प्रयत्न हवेत.पुढील वर्षी निवडणूक होणार असल्याची घोषणाअस्थिर नेपाळ स्थिरतेकडे जात असल्याचे सध्याचे चित्रदक्षिण आशियामध्ये शांतता नांदणे सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक. 