Premium|Nepal Digital Uprising: नेपाळमध्ये तरुणांनी सैन्याशिवाय सरकार पाडले. फक्त सोशल मीडिया अल्गोरिदम हॅक करून त्यांनी ही क्रांती घडवली!

ब्रिजेश सिंहनेपाळमध्ये तरुणांनी केलेली लढाई केवळ रस्त्यावरची नव्हती; तर बुद्धी आणि तंत्रज्ञानाची होती. त्यांनी कायदे मोडले नाहीत, तर इंटरनेटच्याच नियमांना सरकारच्या विरोधात वापरले. चार एआय शिफारस इंजिन्स इतक्या सहजपणे हॅक करण्यात आले, की हे करणारे कार्यकर्तेही त्याच्या यशाने आश्चर्यचकित झाले. नेपाळमधील तरुणांनी ऑनलाइन लढाई लढली. तंत्रज्ञानाची ही अनोखी लढाई होती.कल्पना करा, एका देशाचे सरकार अवघ्या साठ तासांत कोसळते. हे कोणी केले? कोणत्याही सैन्याने किंवा मोठ्या राजकीय पक्षाने नाही, तर काही विशीतील तरुणांनी, जे आपल्या कॉलेजच्या परीक्षेची तयारी करत होते. त्यांनी हे कसे केले? फक्त आपल्या स्मार्टफोनचा वापर करून. ही कहाणी आहे नेपाळच्या त्या तरुणांची, ज्यांनी इतिहासात पहिल्यांदाच सोशल मीडियाच्या नियमांनाच शस्त्र म्हणून वापरले आणि देशाला एका नव्या दिशेने नेले. ही केवळ रस्त्यावरची लढाई नव्हती; तर बुद्धी आणि तंत्रज्ञानाची लढाई होती. त्यांनी कायदे मोडले नाहीत, तर इंटरनेटच्याच नियमांना सरकारच्या विरोधात वापरले. चार एआय शिफारस इंजिन्स-ट्विटरचे ट्रेंड २०१८, टिकटॉकचे फॉर-यू, फेसबुकचे इमोजी-वेट मॉडेल आणि यू-ट्युबचे रिटेन्शन कर्व्ह - इतक्या सहजपणे हॅक करण्यात आले, की हे करणारे कार्यकर्तेही त्याच्या यशाने आश्चर्यचकित झाले. चला, ही अविश्वसनीय वाटणारी पण पूर्णपणे खरी असलेली गोष्ट समजून घेऊ या....एका ठिणगीने आग कशी लागली?या संपूर्ण नाट्याची सुरुवात एका साध्या सरकारी घोषणेने झाली. ४ सप्टेंबरच्या रात्री, नेपाळ सरकारने फेसबुक, टिकटॉक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसह २६ प्रसिद्ध सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचे म्हणणे होते, की या मोठ्या कंपन्यांनी नेपाळमध्ये आपली कार्यालये उघडावीत आणि आपल्या कमाईवर पाच टक्के कर भरावा. जोपर्यंत त्या हे करत नाहीत, तोपर्यंत ही बंदी कायम राहील. सरकारला या कंपन्यांकडून पैसा हवा होता; पण त्यासाठी त्यांनी सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा आणली. आजच्या जगात, जिथे तरुणांसाठी सोशल मीडिया म्हणजे जगाशी जोडले जाण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे, तिथे हा निर्णय म्हणजे त्यांचा आवाज दाबण्यासारखाच होता. या निर्णयामुळे तरुणांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला... पण फक्त राग व्यक्त करण्याऐवजी, या तरुणांनी या संकटातच एक मोठी संधी पाहिली..ट्विटरचा खेळ : जगाचे लक्ष कसे वेधले?या तरुणांना ट्विटरचे एक रहस्य माहीत होते. ट्विटरवर कोणती गोष्ट ‘ट्रेंडिंग’ होईल, म्हणजेच सर्वाधिक चर्चेत येईल, हे ठरवण्याची एक पद्धत आहे. जर अनेक लोक एकाच वेळी, वेगवेगळ्या भाषांमध्ये, एकाच विषयावर बोलू लागले, तर ट्विटरच्या कॉम्प्युटरला वाटते, की ही खूप मोठी घटना आहे आणि तो ती गोष्ट जगभरातील लोकांना दाखवू लागतो. नेपाळच्या या हुशार विद्यार्थ्यांनी याच पद्धतीचा उपयोग केला. त्यांनी नेपाळी, नेवारी आणि इंग्रजी भाषेत ३०० लहान वाक्ये तयार केली. त्यानंतर, एका मोफत कॉम्प्युटर टूलच्या मदतीने, ही सर्व वाक्ये दर पंधरा मिनिटांनी एकाच वेळी ट्विटरवर पोस्ट करण्यास सुरुवात केली.ट्विटरच्या कॉम्प्युटर प्रणालीला वाटले, की जणू काही फुटबॉलचा विश्वचषक सुरू आहे आणि हजारो लोक अचानक एकाच हॅशटॅगबद्दल बोलत आहेत. परिणामी, ‘#RestoreOurVoice’ हा हॅशटॅग फक्त ४५ मिनिटांत जगभरात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला. गंमत म्हणजे, नेपाळमधील लोकांना हे पाहण्यासाठी व्हीपीएन नावाचे एक वेगळे ॲप वापरावे लागत होते, तरीही त्यांचा आवाज जगभर पोहोचला. लंडन आणि न्यूयॉर्कमधील मोठ्या वृत्तवाहिन्यांवर ‘नेपाळने स्वतःला जगापासून तोडले’ अशा बातम्या येऊ लागल्या. सरकारने ज्या आवाजाला दाबण्याचा प्रयत्न केला होता, तोच आवाज या तरुणांनी पूर्वीपेक्षाही मोठा केला होता..एका व्हिडिओने शहर रस्त्यावर कसे आणले?आता गोष्ट टिकटॉकची. सरकारने टिकटॉकवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला; पण तो पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. त्याचा वेग फक्त कमी झाला होता. कार्यकर्त्यांना टिकटॉकचेही एक रहस्य माहीत होते : जर तुम्ही लोकांना एखादा व्हिडिओ सात सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ पाहायला लावला, तर टिकटॉक तो व्हिडिओ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवते. या तरुणांनी याच गोष्टीचा फायदा घेतला. त्यांनी एक १२ सेकंदांचा बनावट व्हिडिओ तयार केला. तो व्हिडिओ अतिशय थरारक होता; त्यात गोळीबार, किंचाळी आणि कॅमेरा खाली पडताना दिसत होता. तो खरा वाटावा यासाठी त्यांनी त्यात अनेक इफेक्ट्स टाकले. त्यानंतर, त्यांनी या व्हिडिओच्या तब्बल १,३०० प्रती तयार केल्या आणि वेगवेगळ्या नावांनी टिकटॉकवर अपलोड केल्या. जेव्हा लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला, तेव्हा ते घाबरले आणि शेवटपर्यंत पाहत राहिले. टिकटॉकच्या प्रणालीला वाटले, की हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे आणि तिने तो काठमांडूमधील प्रत्येकाच्या ‘फॉर-यू’ पेजवर पाठवला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, ज्या विद्यार्थ्यांना या आंदोलनाबद्दल काहीही माहीत नव्हते, ते आपल्या हॉस्टेलमधून बाहेर पडून एकमेकांना विचारू लागले, ‘पोलिसांनी खरंच कोणावर गोळी झाडली का?’ तो व्हिडिओ खोटा होता; पण त्यामुळे लोकांच्या मनात जो संताप आणि भीती निर्माण झाली, ती खरी होती. याच भीतीमुळे हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि आंदोलनाला प्रचंड मोठे स्वरूप प्राप्त झाले..फेसबुकचा ‘रागीट’ चेहरा : एका इमोजीची ताकदफेसबुकचेही एक असेच रहस्य आहे, जे खूप कमी लोकांना माहीत आहे. फेसबुकवर ‘लाईक’ करण्यापेक्षा ‘रागीट’ इमोजीला पाच पट जास्त महत्त्व दिले जाते. जेव्हा एखाद्या पोस्टवर खूप ‘रागीट’ प्रतिक्रिया येतात, तेव्हा फेसबुकला वाटते की तो विषय खूप वादग्रस्त आहे आणि ते ती पोस्ट आणखी लोकांपर्यंत पोहोचवते. या तरुणांनी या नियमाचाही शस्त्र म्हणून वापर केला. त्यांनी छोटे कॉम्प्युटर प्रोग्रॅम (ज्यांना ‘बॉट्स’ म्हणतात) तयार केले. या बॉट्सनी सरकारच्या प्रत्येक घोषणेवर हजारो ‘रागीट’ इमोजी टाकण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी, आंदोलनाच्या समर्थनार्थ असलेल्या पोस्टवर हजारो ‘लाईक्स’ आणि ‘हार्ट्स’ टाकले. याचा परिणाम असा झाला, की लोकांच्या फेसबुकवरून सरकारच्या बातम्या दिसेनाशा झाल्या आणि आंदोलनाचे संदेश, मीम्स आणि भडक मथळे सर्वत्र दिसू लागले. सरकारने लागू केलेल्या कराला या तरुणांनी ‘आम्हाला उपाशी मारणारा कर’ असे नाव दिले आणि हा संदेश ‘रागीट’ इमोजीमुळे वाऱ्यासारखा पसरला. अशा प्रकारे, फेसबुकवरच सरकार आपल्या देशातील लोकांपासून पूर्णपणे तोडले गेले..Premium|Indian politics: राजकारण ही परीक्षा किंवा फॅशन नाही, ती तारेवरची कसरत आहे. फुटलेल्या फुग्यात हवा भरण्याची कला जो शिकतो, तोच खरा राजकारणी!.आंदोलनानंतर काय? नेता निवडण्यासाठी एआयची मदतया डिजिटल आंदोलनामुळे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्यावर इतका दबाव आला, की त्यांनी अवघ्या साठ तासांत राजीनामा दिला. सरकार तर पडले; पण आता देशाचे नेतृत्व कोण करणार? जुने राजकारणी संधीची वाट पाहत होते; पण तरुणांना त्यांच्यावर विश्वास नव्हता, म्हणून त्यांनी असे काहीतरी केले, जे आजपर्यंत कोणीही केले नव्हते. त्यांनी थेट चॅट-जीपीटी या कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (एआय) प्रश्न विचारला : ‘नेपाळसाठी एक चांगला हंगामी नेता कोण असू शकतो?’चॅट-जीपीटी या कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमने त्यांना काही नावांची यादी दिली. त्यात एक तरुण अभियंता, एक माजी शिक्षणमंत्री, एक प्रसिद्ध संगीतकार आणि काठमांडूचे महापौर अन् नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचा समावेश होता. त्यानंतर, या तरुणांनी प्रत्येक उमेदवाराच्या चांगल्या आणि वाईट बाजू जाणून घेण्यासाठीही चॅट-जीपीटीचाच वापर केला. एआयने सुचवले, की सुशीला कार्की या एक अनुभवी आणि विश्वासार्ह व्यक्ती आहेत आणि त्या नवीन निवडणुका होईपर्यंत देशाचे नेतृत्व चांगल्या प्रकारे करू शकतात. तरुणांना हा सल्ला पटला आणि त्यांनी लष्कराशी वाटाघाटी करण्यासाठी सुशीला कार्की यांची निवड केली. विचार करा, एका देशाच्या भविष्याबद्दलचे निर्णय एका कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमच्या मदतीने घेतले जात होते. .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.हे योग्य होते का? एक मोठी चर्चाअर्थात, यावर बरीच टीकाही झाली. काही लोकांचे म्हणणे होते, की ‘देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी तुम्ही एका कॉम्प्युटरवर अवलंबून राहू शकत नाही. हा एक धोकादायक खेळ आहे. जर एआयने चुकीचा सल्ला दिला तर काय?’ पण आंदोलनाचे समर्थक मात्र उत्साही होते. काठमांडूचे महापौर, ज्यांचे नाव स्वतः एआयने सुचवले होते, त्यांनी या तरुणांच्या ऊर्जेचे आणि प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले..या गोष्टीतून आपण काय शिकलो?ज्या नियमांमुळे हे सर्व घडले, ते नियम आजही फेसबुक, ट्विटर आणि टिकटॉकवर तसेच आहेत. जगभरातील तरुणांनी हे पाहिले आहे. नेपाळमधील तरुणांनी ऑनलाइन लढाई लढली. त्यांना हे समजले होते, की आजच्या जगात जी व्यक्ती लोकांचे ‘लक्ष’ वेधून घेऊ शकतो, तीच त्यांचे विचार नियंत्रित करू शकते. तंत्रज्ञानाची ही अनोखी लढाई होती.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे ‘द क्लाऊड चॅरियट’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 