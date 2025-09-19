Premium|Nepal Digital Uprising: नेपाळमध्ये तरुणांनी सैन्याशिवाय सरकार पाडले. फक्त सोशल मीडिया अल्गोरिदम हॅक करून त्यांनी ही क्रांती घडवली!

प्रीमियम आर्टिकल

Social Media Protest Nepal: नेपाळमधील तरुणांनी सोशल मीडिया अल्गोरिदमचा वापर करून सरकारविरोधी ऐतिहासिक आंदोलन उभारले. ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक आणि यूट्यूबच्या नियमांचा वापर करून त्यांनी देशाचे भविष्य बदलले
नेपाळमध्ये तरुणांनी केलेली लढाई केवळ रस्त्यावरची नव्हती; तर बुद्धी आणि तंत्रज्ञानाची होती. त्यांनी कायदे मोडले नाहीत, तर इंटरनेटच्याच नियमांना सरकारच्या विरोधात वापरले. चार एआय शिफारस इंजिन्स इतक्या सहजपणे हॅक करण्यात आले, की हे करणारे कार्यकर्तेही त्याच्या यशाने आश्चर्यचकित झाले. नेपाळमधील तरुणांनी ऑनलाइन लढाई लढली. तंत्रज्ञानाची ही अनोखी लढाई होती.

कल्पना करा, एका देशाचे सरकार अवघ्या साठ तासांत कोसळते. हे कोणी केले? कोणत्याही सैन्याने किंवा मोठ्या राजकीय पक्षाने नाही, तर काही विशीतील तरुणांनी, जे आपल्या कॉलेजच्या परीक्षेची तयारी करत होते. त्यांनी हे कसे केले? फक्त आपल्या स्मार्टफोनचा वापर करून. ही कहाणी आहे नेपाळच्या त्या तरुणांची, ज्यांनी इतिहासात पहिल्यांदाच सोशल मीडियाच्या नियमांनाच शस्त्र म्हणून वापरले आणि देशाला एका नव्या दिशेने नेले. ही केवळ रस्त्यावरची लढाई नव्हती; तर बुद्धी आणि तंत्रज्ञानाची लढाई होती. त्यांनी कायदे मोडले नाहीत, तर इंटरनेटच्याच नियमांना सरकारच्या विरोधात वापरले. चार एआय शिफारस इंजिन्स-ट्विटरचे ट्रेंड २०१८, टिकटॉकचे फॉर-यू, फेसबुकचे इमोजी-वेट मॉडेल आणि यू-ट्युबचे रिटेन्शन कर्व्ह - इतक्या सहजपणे हॅक करण्यात आले, की हे करणारे कार्यकर्तेही त्याच्या यशाने आश्चर्यचकित झाले. चला, ही अविश्वसनीय वाटणारी पण पूर्णपणे खरी असलेली गोष्ट समजून घेऊ या...

