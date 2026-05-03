Premium|Maratha Military Tactics : अफजलवधानंतर शिवरायांची मोठी आक्रमणे; १५ हजार चौरस किमी प्रदेशावर भगवा फडकावल्याची शौर्यगाथा

अफजलवधानंतर ११ नोव्हेंबर ते २७ डिसेंबर या ४७ दिवसांत शिवसैन्याने वाई ते कोल्हापूर व कोकणात चौल ते साटवली अशा सुमारे १५,००० चौ.कि.मी. प्रदेशावर आक्रमण केले होते. कोल्हापूर युद्धाच्या (२८ डिसेंबर) विजयानंतर शिवरायांनी पुनश्च एकदा आपल्या सैन्याला आदिलशाही मुलुखावर धाडले.देशावरील मोहिमानेतोजींचा झंझावात ः जानेवारी १६६०च्या सुमारास नेतोजी आपल्या स्वारांसह पन्हाळ्याहून प्रथम उत्तरेच्या दिशेला निघाले. अंबप, किणी व घुणकी ही ठाणी लुटून त्यांनी वारणा नदी ओलांडली. कृष्णेकाठच्या कुंडल, घोगाव, येडे (मच्छिंद्र) येथून खंडणी मिळविल्या व आपला मोर्चा पूर्वेकडे वळविला. येरळा नदीकाठचे कमळापूर व पारे या ठिकाणांवरून महसूल जमा केला. पुन्हा आग्नेयेस जाऊन अग्रनी नदीकाठच्या बोरगाव व कवठे गावांवर धाडी टाकल्या. येथून दक्षिण-नैऋत्येस गेलेल्या सैन्यतुकडीने कृष्णेकाठच्या संपन्न अशा आदिलशाही मुलूखातून यथेच्छ लूट मिळविली. त्यांनी माळगाव, सांगली, मिरज, आरग, म्हैसाळ, कनवाड, कुरुंदवाड व खिद्रापूरपर्यंत धडक दिली. येथपर्यंत नेतोजींच्या तुकडीस फारसा प्रतिकार न झाल्याने राजांनी त्यांना विजापूरापावेतो धडक देण्याचा आदेश दिला.नेतोजींच्या रौद्ररुपी झंझावाताने आता आपली नजर पूर्वेकडे वळविली आणि ते विजापुराच्या रोखाने निघाले. अथणी, तेलसंग, होनवाड भागातून महसूल मिळवून १६ जानेवारीच्या सुमारास हे सैन्य विजापुराच्या २० कि.मी. अलीकडील तिकोटा या ठाण्यावर येऊन धडकले. राजधानीच्याजवळ शिवसैन्य पोहोचल्याने विजापुरात प्रचंड घबराट पसरली. त्यामुळे अली आदिलशाह दिवसेंदिवस खिन्न होऊन संकटसागरात बुडाला. आदिलशाही सैन्य तब्बल ८०० कि.मी. दूर असल्याने, राजांनी नेतोजींना आणखी दक्षिणेत घुसून शत्रूचा मुलूख उद्ध्वस्त करण्याचा निरोप दिला. त्यावरून तिकोट्याहून नेतोजींच्या तुकडीने आपला मोर्चा दक्षिणेकडे वळविला. केरुर, हनुमानहळ्ळी, गदग, लक्ष्मेश्वरापर्यंत धडक दिली. येथून माघारी फिरून हुबळी, धारवाड, दोदवाड, सत्तीगेरी, गोकाक, हुक्केरी इत्यादी प्रांतातून खंडण्या गोळा केल्या व सर्व सैन्य रायबागला येऊन पोहोचले..रायबागचे युद्ध ः हुक्केरी व रायबाग प्रांत रूस्तुम-इ जमानकडे असल्याने त्याच्या सैन्याचा व नेतोजींचा ४ फेब्रुवारी १६६०च्या सुमारास रायबाग येथे संघर्ष झाला असावा. केवळ शक्य तेवढी लूट मिळविणे हाच या स्वारीचा उद्देश असल्याने नेतोजींनी या युद्धातून माघार घेतली.तेरदळची लढाई ः नेतोजींची तुकडी रायबागला असताना जाधवरावांच्या (कल्याणजी यादव) तुकडीने तेरदळवर स्वारी केली. जाधवरावांनी तेरदळ व अडगळपर्यंतचा मुलूख पादाक्रांत केला व हे सैन्य तेरदळच्या अलिकडे ११ कि.मी. वर असणाऱ्या हरोगेरी (हरुगेरी) गावापर्यंत येऊन पोहोचले. यावेळी तेरदळचा आदिलशाही प्रमुख कृष्णगौडा याच्याशी त्यांचा संघर्ष झाला. तोपावेतो विजापूरहून सिद्दी जौहरच्या नेतृत्वात मोठी सेना मिरज व पन्हाळ्याच्या दिशेने निघाली असल्याची बातमी राजांनी नेतोजींना पाठविली होती. त्यामुळे नेतोजींनी काही तुकड्या वाटेतील गावांच्या लुटीसाठी मागे ठेवून त्वरेने स्वतः पन्हाळ्याच्या दिशेने कूच केले. मागे राहिलेल्या त्या तुकडीने चिकोडी, निपाणीमार्गे हळदी, मुरगूड भागावर छापे घातले व तीही तुकडी पन्हाळ्याकडे निघाली. वाटेत त्यांनी सांगाव, कागल व कांडगाव येथून खंडणी वसूल करत सर्व सैन्य (५ मार्चच्या सुमारास) कोल्हापूरजवळ एकत्र आले. तोपर्यंत शिवाजीराजे आपल्या निवडक सैन्यानिशी पन्हाळ्याच्या वेढ्यात अडकून पडले होते.घाटमाथ्यावरील मोहिमा : अफजलवधानंतर घाटमाथ्यावरील लष्करी ठाणी जिंकण्यासाठी पायदळाची तुकडी जावळीहून बाहेर पडली होती. वासोटा व इतर किल्ले जिंकण्यासाठी काही सैन्य मागे ठेवून ही तुकडी शिराळा येथे व नंतर पन्हाळ्यावर पोहोचली होती. पन्हाळा घेतल्यानंतर २८ नोव्हेंबर रोजी या तुकडीने पुन्हा एकदा नव्या मोहिमेचे रणशिंग फुंकले. मलकापूर व गजापूरमार्गे जाऊन सर्वप्रथम त्यांनी प्रभावळीच्या सुर्व्यांशी संघर्ष करून खेळणा (विशाळगड) जिंकून घेतला. मुदाजी अहिरराय यांस किल्लेदार नेमले गेले. त्यानंतर या सैन्याने कुंभी व जांभळी नदीकाठच्या साळवण येथील ठाण्यावर हल्ला केला. तिथून पश्चिमेकडील अणुस्कुरा व कार्जिडा घाटावर ताबा मिळविला. येथून दक्षिणेकडे घाटमाथ्याने प्रवास करीत बावडा (भुईबावडा) व करुळ (गगनबावडा) घाटांचा रक्षणकर्ता गगनगडावर हल्ला केला. पुन्हा दक्षिणेकडे जाऊन शिवगड, फोंडा, नरडवे (बहिरवगड), घोटगे (नरसिंहगड/सोनगड), पाटगाव, रांगणा (प्रसिद्धगड), हनुमंत, आंजिवडे, दुर्याची पाज, मनोहर, नारायणगड, फोण्याची पाज, आंबोली (महादेवगड) इत्यादी घाटांच्या रक्षणासाठी असलेल्या चौक्यांवर हल्ले करण्यात आले. (कालांतराने पुढे या चौक्यांना अधिक बळकट करून तटबंदीयुक्त किल्ले उभारण्यात आले.).शिवाजीराजांच्या मोहिमा२८ डिसेंबरच्या कोल्हापूर येथील युद्धविजयानंतर राजे पन्हाळ्यावर सुरु असलेल्या दुरुस्तीच्या कामांची देखरेख करण्याकरिता आले (शि.भा.२५।१). पन्हाळ्यासारखा महत्त्वपूर्ण किल्ला युद्धसज्ज ठेवणे आवश्यक होते, शिवाय हा किल्ला पुन्हा जिंकण्यासाठी आदिलशाह सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करणार याची कल्पना असल्याने राजांनी आपले सर्व लक्ष पन्हाळ्यावरच केंद्रित केले होते. दरम्यानच्या काळात आदिलशाही मुलूखात संचार करणाऱ्या आपल्या सैन्याला वेळोवेळी सूचना देणे, मिळालेल्या लुटीचा हिशोब ठेवणे, जिंकलेल्या प्रदेशाची व्यवस्था लावणे इत्यादी कामेही सुरूच होती.मिरजेला वेढा ः काही काळ यात गेल्यानंतर राजांनी पन्हाळ्याहून विजापूरकडे जाणार्या रस्त्यावरचा मिरजेचा किल्ला जिंकण्याचे ठरविले. त्यानुसार फेब्रुवारी १६६०च्या सुमारास त्यांनी पन्हाळ्याच्या पूर्वेस ५७ कि.मी. अंतरावर असणाऱ्या मिरजेकडे कूच केले. किल्ल्याला वेढा देण्यात आला, मात्र तो लवकर ताब्यात येईना आणि त्यातच सिद्दी जौहर मोठी सेना घेऊन आपल्याविरुद्ध चालून येत आहे, हा संदेश मिळताच राजांनी वेढा उठविला व २ मार्च रोजी ते पन्हाळ्यावर परतले. राजांजवळ ५-८ हजारांपेक्षा जास्त सैन्य नव्हते. घोडदळ नेतोजींसोबत आदिलशाही मुलुखात होते तर पायदळ घाटमाथा व कोकणात होते. त्यामुळे त्यांना मिरजेच्या वेढ्यातून माघार घेऊन पन्हाळ्याला येणे भाग पडले..कोकणावरील मोहिमापार्श्वभूमी ः अफजलवधानंतर पारघाटातून खाली कोकणात उतरलेल्या शिवसैन्याने कोकण प्रांत व्यापून टाकला होता. सिद्दीने बळकाविलेला प्रदेश त्याच्याकडून परत घेण्यात आला. हर्णे बंदर व सुवर्णदुर्गाच्या दुरुस्तीस सुरुवात केली. दाभोळ हे महत्त्वपूर्ण बंदर व पाठोपाठ साटवली १० डिसेंबर रोजी जिंकून घेण्यात आले. दाभोळचा आदिलशाही अधिकारी महमूद शरीफ व साटवलीचा अधिकारी घाबरून राजापूरला पळून गेले होते. जाताना अफजलखानाची ३ जहाजेही त्यांनी नेल्यामुळे मराठ्यांचे नौदल त्यांच्या मागावर गेले.राजापूरवर ताबा ः रुस्तुम-इ जमानकडे मुकासा म्हणून असलेल्या राजापूरचा कारभार त्याच्या वतीने अब्दुल करीम हा पाहत होता. मराठे आदिलशाही कोकण जिंकत असताना दाभोळ, साटवली व अन्य ठिकाणचे आदिलशाही सैनिक राजापूरला सुरक्षितपणे येऊन पोहोचले होते. तेवढ्यात २८ डिसेंबरच्या युद्धात राजांनी रुस्तुमचा पराभव केल्याची बातमी ११ जानेवारी १६६० रोजी अब्दुल करीम यास राजापूरला कळाली. आपल्या मालकाच्या पराभवाच्या बातमीने तो हादरून गेला आणि त्याच रात्री तो, इतर सर्व अधिकाऱ्यांसह जहाजाद्वारे जैतापूरला (जेतापूर) पळाला. राजापूरच्या इंग्रजांना अब्दुल करीमकडून २७०० होन इतकी रक्कम येणे बाकी होते, त्यामुळे त्याच्या वसुलीकरिता इंग्रजही त्यांच्या मागोमाग जैतापूराकडे निघाले. त्यांचे हे पलायन अगदी वेळेवर झाले; कारण दुसऱ्याच दिवशी, १२ जानेवारीला शिवाजीराजांच्या पाच-सहाशे सैनिकांनी येऊन राजापूर ताब्यात घेतले. (राजापूरची इंग्रजांची वखार १६५८च्या उत्तरार्धात स्थापन झालेली होती. मार्च १६५९ पासून हेन्री रेव्हिंग्टन नावाचा उपद्व्यापी मनुष्य हा या वखारीचा प्रमुख म्हणून काम पाहत होता.)जैतापूरवर विजय व इंग्रजांशी संघर्ष ः शिवसैन्याने राजापूर घेतले, त्याचदिवशी २०० सैनिकांनी जैतापूरचाही ताबा घेतला. मराठे आल्याचे पाहून राजापूरहून जैतापूरला आलेले सर्व आदिलशाही अधिकारी येथून जहाजांद्वारे वेंगुर्ल्याला पळाले. इकडे आदिलशाही अधिकाऱ्यांच्या मागोमाग जैतापूरास आलेल्या इंग्रजांशी अफजलखानाची जहाजे ताब्यात घेण्यावरून मराठ्यांचा खटका उडाला. त्यामुळे ‘दोरोजी’ (दर्यासारंग?) नावाच्या शिवरायांच्या अधिकाऱ्याने १५ जानेवारी रोजी गिफर्ड या इंग्रजाला तसेच वागजी व वेलजी नावाच्या व्यापाऱ्याला अटक केली. ‘खानाची जहाजे व माल स्वाधीन केल्याशिवाय यांना सोडणार नाही’, असा सज्जड दम दोरोजींनी भरल्यामुळे घाबरलेले उर्वरीत इंग्रज राजापूरला निघून गेले..खारेपाटण जिंकले ः राजापूर व जैतापूरची व्यवस्था लावून शिवाजीराजांचे २०० सैनिक १५ जानेवारी १६६० रोजी राजापूरहून निघाले. त्याचदिवशी रात्री त्यांनी खारेपाटणचा किल्ला ताब्यात घेतला. गिफर्डलाही त्यांनी तिथेच कैद करून ठेवले. (पुढे रेव्हिंग्टनने १३ फेब्रुवारी १६६० रोजी शिवाजीराजांना पत्र लिहिले. या कैद्यांना सोडण्याची विनंती केली. राजांच्या पत्रोत्तराची वाट न पाहता, या कैद्यांना खारेपाटणहून विशाळगडाकडे हलवित असताना रेव्हिंग्टनने ३० शिपायांच्या मदतीने त्यांची धाडसी सुटका केली.)कुडाळ जिंकले ः त्यावेळी कुडाळचा परगणा आदिलशाही सरदार खवासखानाकडे होता आणि लखम सावंत हा येथील सरदेसाई (देशमुख) होता. शिवसैन्याची खारेपाटणपर्यंत आगेकूच सुरू असल्याच्या बातम्या मिळताच लखम सावंताने युद्धाची जोरदार तयारी सुरु केली. हे समजताच राजांनीही तातडीने ७०० स्वार व ४००० पायदळ रवाना केले. आणि १५ फेब्रुवारी १६६०च्या सुमारास कुडाळचा किल्ला शिवसैन्याने जिंकून घेतला.निष्कर्षअफजलवधानंतर १ मार्च १६६० पर्यंत ११२ दिवसांत शिवसैन्याने वाई ते लक्ष्मेश्वरापावेतो सुमारे ३६० कि.मी. पर्यंत झेप घेऊन लूट मिळविली. उत्तरेला रानशीळ घाट (भीमाशंकर) ते दक्षिणेच्या आंबोली घाटापर्यंत सुमारे ३५० कि.मी.च्या घाटमाथ्यावर तसेच भिवंडीपासून ते कुडाळपर्यंतच्या ३७५ कि.मी. लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर वर्चस्व मिळविले. संपूर्ण आक्रमक कारवाई ही धरणाचा बांध फुटल्यावर खळाळत जाणाऱ्या जलौधाप्रमाणे असते. महाराजांची खानवधानंतरची मोहीम ही याच धर्तीची होती.टिप ः नकाशातील क्रमांक हे शिवभारतानुसार (अ.२५,श्लो.३-९) दिले आहेत. 