Premium|Neurogenesis and reading habits : पंचविशीनंतर वाचन... एक चांगली सवय!

रिता गुप्ता -info@reetaramamurthygupta.inपंचवीस वयानंतर न्यूरोजेनेसिस म्हणजेच मेंदूतील नव्या पेशींची वाढ आणि विकास मंदावतात, हे आता विज्ञानाने सिद्ध केलं आहे. बालपण, किशोरावस्था आणि तरुणपणातला मेंदू हा एखाद्या उघड्या नेटवर्कसारखा असतो. सतत नवीन जोडणी निर्माण करणारा, शिकणारा आणि उत्तेजन शोधणारा. पण २५व्या वर्षांनंतर न्यूरल प्रूनिंग नावाची प्रक्रिया सुरू होते म्हणजे वापरात नसलेल्या जोडण्या छाटून टाकल्या जातात. त्यामुळे मेंदू अधिक कार्यक्षम होतो; पण त्याची परिवर्तनशीलता त्याबरोबर कमी होते. नवीन कनेक्शन बनवण्यासाठी आता अधिक, एकाग्र प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. जणू आपल्या घरातल्या जुन्या बंद खोलीचा दरवाजा पुन्हा उघडण्यासारखा हा प्रकार असतो. धूळ साफ होण्यासाठी वेळ लागतो; पण मूलभूत रचना अजूनही तशीच टिकून असते..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.बालपणातील मेंदू हे न्यूरॉन्सचे एक नेटवर्क आहे, जे कनेक्शन बनवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ही क्रिया मुलांच्या वर्तनाशीही मिळतीजुळती असते. नियमांचं पालन न करता सतत धावपळ करणं, हाच ‘सुवर्णकाळ’ मानला जातो. कारण या टप्प्यात ग्रहणक्षमता सर्वाधिक असते. वैज्ञानिकांच्या मते, प्रत्येक नवीन कल्पना, कौशल्य किंवा गोष्ट या वयात सहजपणे मेंदूत स्थान मिळवतात. त्यामुळे सवयी निर्माण करणं तुलनेने सोपं असतं. या काळात मेंदूतील रिवॉर्ड सिस्टीम अत्यंत सक्रिय असते, जी वाचनासारख्या क्रियाकलापांना आनंददायक अनुभवात रूपांतरित करते. म्हणूनच अनेकांना त्यांचं पहिलं ‘खरंच स्पर्शून गेलेलं’ पुस्तक आठवतं - केवळ आठवण म्हणून नव्हे; तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या घडणीतला एक निर्णायक टप्पा म्हणून.मग नेमकं काय बदलतं?फक्त मेंदूच नाही, तर आजूबाजूचं वातावरणही बदलतं. लहानपणी वाचन ही मुलांची पूर्णतः वैयक्तिक निवड नसते. बहुतांश पालक जाणूनबुजून पुस्तकं मुलांच्या आयुष्याचा भाग बनवतात - कधी मोठ्याने वाचून दाखवून; तर कधी पुस्तकं सहज नजरेस पडतील अशी ठेवून. काहींसाठी शाळेचं वाचनालय म्हणजे घराचा विस्तार असतं; तर काहींसाठी पुस्तक म्हणजे एकटेपणातला सुंदर साथीदार. शिक्षक, शेजारी, कुटुंबीय - कोणी ना कोणी नेहमी वाचनासाठी प्रेरित करतं, आठवण करून देतं किंवा एखादं पुस्तक पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक करतं. पण जसजसं वय वाढतं तसतसं हे सगळं आधार-जाळं (scaffolding) हळूहळू नाहीसं होतं. तू काय वाचत आहेस, हे कोणी विचारत नाही. त्याच वेळी सुमारे २५ वर्षांच्या आसपास नवीन मेंदू पेशींची निर्मितीही मंदावते. या टप्प्यानंतर नवीन काही शिकण्यासाठी अधिक जाणीवपूर्वक प्रयत्न, पुनरावृत्ती आणि संयमाची गरज भासते. बालपणात सहजच जिज्ञासू असलेलं मन आता निवडक होतं - ते आपली ऊर्जा कुठे गुंतवायची याबाबत अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेऊ लागतं..Premium|Sahyadri Devrai Mission : कुणाचेही ऐकू नका, झाड कापू देऊ नका .आयुष्यात मोठ्या जबाबदाऱ्या येतातप्रौढत्वाबरोबर जबाबदाऱ्यांचं ओझं वाढतं. मन सतत आता पुढे काय, या विवंचनेत अडकलेलं असतं. मीटिंग, कामं, अपॉइंटमेंट या गडबडीत मानसिक अवकाश कमी होत जातो आणि विश्रांतीचाही वेळ नियोजनबद्ध वाटतो. चांगली बाब अशी, की लहानपणी तयार झालेली वाचनाची सवय पुढेही सर्जनशीलता, एकाग्रता आणि भावनिक गहिराई टिकवते. दीर्घकाळात वाचन हे केवळ विरंगुळा राहत नाही; ते आजीवन सोबतीसारखं बनतं, जे मनाला तरुण आणि आत्म्याला जिज्ञासू ठेवतं. पण ज्यांच्या मेंदूत वाचनाशी निगडित मार्ग (neural pathways) तयार झालेले नसतात, तेव्हा लोकांना स्वतःच्या कल्पनांव्यतिरिक्त इतर कल्पना स्वीकारणं कठीण जातं. त्यामुळे लवचिकता आणि आळस दोन्ही होतात.वर्षांनंतर वाचनाची सवय का लावावी?ज लोक वाचत नाहीत त्यांना भाषा ही विचारांना किती प्रमाणात आकार देते हे समजत नाही. सहानुभूतीचा अनुभव न आल्याने त्यांचे संवाद व्यवहारात्मक बनतात. भावना संकुचित होतात आणि ‘I’m fine’ किंवा ‘It’s okay’ अशा वाक्यांमध्ये अडकतात. सांगण्यासाठी काही नसतं म्हणून नाही, तर योग्य शब्द स्मरणात नसतात म्हणून. ही मर्यादा केवळ संवादापुरती नसते; ती स्व-अभिव्यक्तीच्या सर्व क्षेत्रांवर परिणाम करते.काळ जसजसा पुढे सरकतो तसतसा वाचन करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या लोकांमधला फरक ठळक होतो. वाचन करणारे लोक जगाकडे अनेक थरांतून पाहतात, तर न वाचणारे बहुतांश गोष्टींच्या पृष्ठभागावरच राहतात. संगीत, नृत्य, बागकाम, व्यायाम अशा कोणत्याही विकासात्मक सवयींच्या अभावात जीवन संकुचित होतं. आयुष्य घटनांची साखळी बनून राहतं. जिथे लोक अनेक गोष्टी अनुभवतात; पण त्यांचा अर्थ फारसा उलगडत नाही.वाचन ही अशी काही मोजकीच क्रिया आहे, जी मेंदूच्या जवळजवळ प्रत्येक भागाला सक्रिय करते - मग तो भाषा विभाग असो, भावना, स्मरणशक्ती किंवा हालचालींसंबंधी मोटर न्यूरॉन्स. जेव्हा तुम्ही वाचता तेव्हा तुमचा मेंदू फक्त शब्द आत्मसात करीत नाही; तर ते जे वाचत आहेत ते प्रत्यक्षात घडत आहे, असे वागतो. ज्यांना वाचनाची सवय नसते ते या अंतर्गत सरावापासून वंचित राहतात. त्यांची सहानुभूती नैसर्गिकरीत्या असली तरी ती प्रशिक्षित होत नाही. त्यामुळे सामाजिक संवादांमध्ये ती प्रभावीपणे वापरता येत नाही. दुसरीकडे एखाद्या विषयात खोलवर जाण्याची आणि तपशील शोधण्याची प्रवृत्तीही कमी होत जाते..हो, २५ वर्षांनंतर वाचनाची सवय लावणं निश्चितच कठीण असतं. कारण या वयानंतर न वापरल्या जाणाऱ्या जोडण्या छाटल्या जातात. त्यामुळे नवीन काही शिकण्यासाठी प्रचंड लक्ष, ऊर्जा आणि चिकाटी लागते. ही मेहनत ‘प्रतिरोध’ (resistance) म्हणून जाणवते, जणू मेंदूच पुढे जाण्याला अडथळा आणतोय. त्यामुळे बरेच प्रौढ या प्रतिकारापासून दूर पळतात. पण हाच तो क्षण असतो ज्या वेळी तुम्ही दुप्पट प्रयत्न करायला हवेत. या प्रतिकाराला स्वीकारा, त्याची जाणीव ठेवा आणि स्वतःला आठवा, की तुम्ही बदलासाठी प्रयत्न करीत आहात. कोणतंही कौशल्य आत्मसात करायचं असेल, तर त्या प्रतिकाराची जाणीव ठेवून लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. हा प्रतिकार म्हणजे तुम्ही शिकण्याच्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे, याचं संकेतचिन्ह आहे. म्हणूनच नव्याने वाचनाची सवय लावणं म्हणजे फक्त पुस्तकांच्या जगात प्रवेश करणं नव्हे; तर स्वतःच्या नव्या आवृत्तीशी पुन्हा भेटणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.