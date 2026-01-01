Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?

नोटिफिकेशन आलं म्हणून फोन हातात घेतला आणि एक तासभर मोबाइल स्क्रोल करत राहिलो असं तुमच्या बाबतीत सुध्दा होतं का? असं झालं की आपण स्वत:ला दोष देतो. पण यात पूर्णपणे तुमची चुकी नसते तर तुम्ही एका सापळ्यात अडकलेले असता. यासाठी या कंपन्या न्यूरोमार्केटिंगचे तंत्र वापरतात. यामध्ये तुमच्या मेंदूमधील रिवॉर्ड सिस्टिमचा अभ्यास केला जातो. कधी न्युक्लिअस अक्युम्बन्स, कधी अमिग्डाला तर कधी हिप्पोकॅम्पस या मेंदूच्या भागाला टारगेट करून एखादी वस्तू खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला भाग पाडले जाते. म्हणून तुम्ही अॅमॅझॉन, फ्लिपकार्टच्या वेबसाईटवर एखादी बेस्टसेलर, अॅमॅझॉन चॉईस असे टॅग असणारी वस्तू असेल तर लगेच खरेदी करता किंवा स्विगी, झोमॅटोवर झिरो डिलेवरी फी, झिरो प्लॅटफॉर्म फी, ५०% ऑफ अशा ऑफर दिसल्या तर फिअर ऑफ मिसिंग आऊटमुळे खरेदी करायची घाई करता.या कंपन्या न्यूरोमार्केटिंगचा उपयोग जेव्हा लहान मुलांवर करतात तेव्हा मात्र ही गोष्ट अजूनच धोकादायक बनते. कारण या मुलांची निर्णय घेण्याची क्षमता पुर्णपणे विकसित झालेली नसते त्यामुळे या मुलांना डिजिटल स्वरूपातील व्यसन लवकर लागू शकतं. परदेशात ४ हजार झालेल्या संशोधनानुसार जी मुले डिजिटल व्यसनांच्या आहारी गेली होतीत, त्या मुलांच्या मनात स्वत:ला संपवण्याचा विचार सातत्याने येत होता.त्यामुळे न्यूरोमार्केटिंगचा हा ट्रॅप कसा ओळखायचा अशा गोष्टींपासून बचावासाठी काय करायचं? मेंदूमधील कोणते भाग आपल्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करतात? आणि हा परिणाम कसा होत असतो? हे प्रत्येकाला माहित असायला हवं. हे माहित करून घेऊयात सकाळ+च्या या लेखातून..न्यूरोमार्केटिंग म्हणजे काय?बहुतांश लोकांना असं वाटतं की आपण एखादी वस्तू खरेदी करताना पूर्ण विचार करून, गरज पाहून आणि बजेट लक्षात घेऊन निर्णय घेतो. परंतु, आपले बरेच निर्णय अचेतन पातळीवर घेतलेले असतात. म्हणजेच आपल्याला असं वाटतं की निर्णय आपण स्वतः घेतला आहे, पण प्रत्यक्षात तो निर्णय मेंदूमध्ये होणाऱ्या प्रक्रियांमुळे आधीच ठरलेला असतो. यालाच न्यूरोमार्केटिंग म्हणतात..निर्णय घेताना मेंदूतील कोणते भाग सक्रिय होतात?खरेदीच्या वेळी मेंदूतील काही विशिष्ट भाग सक्रिय होतात. रिवॉर्ड सिस्टिमचा भाग असणारा (न्युक्लिअस अक्युम्बन्स) एखादी गोष्ट पाहिल्यावर प्रतिक्रिया देऊ लागला की मेंदू समजून जातो की ही गोष्ट आपल्याला मिळाली तर आनंद होणार आहे.तर अमिग्डाला हा भाग भीती, तातडी आणि धोका यासंबंधी प्रतिक्रिया देतो आणि हिप्पोकॅम्पस हा भाग आठवणी आणि ब्रँडशी जोडलेल्या भावना साठवतो. जेव्हा आपण एखादी वस्तू पाहताच खरेदी करतो तेव्हा काय होतं तर सवलत, मर्यादित कालावधीची ऑफर आणि प्रीमियम ब्रँडिंग यामुळे हे भाग अधिक सक्रिय होतात आणि निर्णय झपाट्याने घेतला जातो.खरेदी करत असताना रंग, संगीत, ब्रँडचे चिन्ह, किंमत, दुकानाचे वातावरण हे सगळे घटक मेंदूला संकेत देतात आणि निर्णय आपोआप घेतला जातो या प्रक्रियेला मेंदूची अचेतन प्रक्रिया म्हणतात. उदा, एखाद्या मॉलमध्ये मंद संगीत आणि उबदार प्रकाश असेल, तर लोक दुकानात अधिक वेळ घालवतात..AI effect on brain: 'एआय'च्या वापरामुळे मेंदूवर काय परिणाम होतो? संशोधनातून धक्कादायक माहिती.भावना आणि तर्क यांच्यातील संघर्षमानवी मेंदूमध्ये निर्णय घेण्यासाठी दोन प्रमुख प्रणाली कार्यरत असतात. पहिली प्रणाली म्हणजे भावनांवर आधारित जलद प्रणाली, जिला लिम्बिक सिस्टिम असं म्हटलं जातं. दुसरी प्रणाली म्हणजे तर्कशुद्ध आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणारी प्रणाली, जिला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स म्हणतात. संशोधनानुसार खरेदीच्या वेळी आधी भावनांवर आधारित प्रणाली सक्रिय होते. त्यानंतर तर्कशुद्ध मेंदू त्या निर्णयाचं समर्थन करतो. म्हणजेच आधी हे मला हवं आहे ही भावना तयार होते आणि नंतर हे मला कशा प्रकारे उपयोगी आहे हे आपला मेंदू आपल्याला पटवून देतो.रंग, संगीत आणि ब्रँडचा परिनामसंशोधनानुसार रंगांचा मेंदूवर थेट परिणाम होतो. लाल रंग तातडी आणि शक्ती दर्शवतो. निळा रंग विश्वासाची भावना निर्माण करतो. परिचित ब्रँड दिसला की मेंदूला कमी विचार करावा लागतो. त्यामुळे लोक ओळखीच्या ब्रँडकडे जास्त झुकतात, कारण मेंदूला सुरक्षिततेची भावना मिळते.न्यूरोमार्केटिंगचा निर्णय प्रक्रियेवरील प्रभावजाहिरात, वातावरण आणि सादरीकरण यांच्या माध्यमातून मेंदूला ही वस्तू आपल्याला हवीच आहे असा भ्रम निर्माण केला जातो. ग्राहकाला वाटतं की निर्णय पूर्णपणे स्वतःचा आहे. पण प्रत्यक्षात तो निर्णय आधीच आखलेला आणि डिझाइन केलेला असतो. हा एक प्रकारे न्यूरोमार्केटिंगचा प्रभाव असतो..ग्राहकांना फसवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या युक्त्यान्यूरोमार्केटिंगचा मूळ उद्देश ग्राहकांच्या मेंदूतील अचेतन प्रतिक्रिया समजून घेणं हा आहे. मात्र अनेक कंपन्या या ज्ञानाचा वापर ग्राहकांची दिशाभूल करण्यासाठी करतात.तुम्हाला घाई करण्यासाठी भाग पाडलं जातंआजच शेवटची संधी, फक्त दोन जागा उरल्या आहेत, ऑफर संपायला काही तास उरले असे संदेश वारंवार वापरले जातात. अशा संदेशांमुळे मेंदूतील अमिग्डाला हा भाग सक्रिय होतो. हा भाग भीती आणि तातडीची भावना निर्माण करतो. अशा प्रकारची तातडीची भावना निर्माण झाली की ग्राहक शांतपणे विचार न करता पटकन निर्णय घेतो.ग्राहकांची दिशाभूल करणारा आकड्यांचा खेळया युक्तीत आधी खूप जास्त किंमत दाखवली जाते आणि नंतर मोठी सूट दिल्याचा भास निर्माण केला जातो. पहिली किंमत वस्तूची योग्य किंमत वाटू लागते. त्यामुळे नंतरची किंमत स्वस्त वाटते यामुळे आपला जास्त फायदा होत आहे असं वाटू लागते. जरी ती किंमत प्रत्यक्षात जास्त असली तरीही ग्राहकाला ती वस्तू किंवा सेवा खूप सोपी वाटते.प्रिमियमचा भ्रम कसा तयार होतो?महाग म्हणजे दर्जेदार ही भावना मुद्दाम तयार केली जाते. संशोधनात असं आढळून आलं आहे की एखाद्या वस्तूवर जास्त किंमत लिहिलेली असेल, तर मेंदू त्या वस्तूला जास्त चांगली समजतो. प्रत्यक्षात वस्तू सारखीच असली, तरी मेंदूचा प्रतिसाद वेगळा असतो.हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार एका प्रयोगात ३ व्यक्तींना वाईन प्यायला देण्यात आली, तिन्ही बाटल्या सारख्याच होत्या फक्त प्रत्येक बाटलीवर वेगवेगळी किंमत लिहिलेली होती. लोकांना ज्या बॉटलवर सर्वाधिक किंमत होती ती वाईन सर्वाधिक आवडली परंतू वास्तवात मात्र तिन्ही वाईन एकसारख्याच होत्या..इन्फ्लुएन्सर आणि सेलिब्रिटींचा परिणामसेलिब्रिटी किंवा सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएन्सर एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करताना दिसला की ग्राहकाच्या मेंदूत विश्वास निर्माण होतो. त्यामुळे ग्राहक त्या उत्पादनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहू लागतो आणि खरेदीची शक्यता वाढते.रंगांचा गैरवापररंगांचा मानवी मेंदूवर थेट परिणम होतो. लाल रंग तातडी आणि घाईची भावना निर्माण करतो. निळा रंग विश्वासाची भावना देतो. त्यामुळे सवलत, ऑफर, आता खरेदी करा’ अशा बटणांसाठी ठराविक रंगांचा वापर मुद्दाम केला जातो.पॅकेजिंग आणि लेआउटद्वारे दिशाभूलपॅकेजिंगचा आकार, चित्रं, अक्षरांची रचना आणि दुकानातील वस्तूंची मांडणी यांचा वापर करून ग्राहकाचं लक्ष ठराविक ठिकाणी वळवलं जातं. आय-ट्रॅकिंगवर आधारित अभ्यासातून हे स्पष्ट झालं आहे की ग्राहक कुठे पाहतो आणि कुठे दुर्लक्ष करतो यावरून विक्री ठरवली जाते.सबस्क्रिप्शन ट्रॅप्स आणि डार्क पॅटर्न्सनोंदणी करणं खूप सोपं असतं, पण सेवा बंद करणं अतिशय कठीण केलं जातं. अटी लपवून ठेवणं, गोंधळात टाकणारे पर्याय देणं, मुद्दाम चुकीचा पर्याय ठळक दाखवणं या सगळ्यांना डार्क पॅटर्न्स म्हटलं जातं. यांचा उद्देश ग्राहकाला त्या सेवा किंवा सब्सक्रिप्शन लवकर रद्द करता येवू नये आणि ग्राहकाच्या खात्यातून नियमीत कंपनीला पैसे मिळत रहावे हा असतो. .लोकांना मोबाइलचं व्यसन कसं लागतं?आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया आणि मोबाइल अॅप्सचे डिझाइन मुद्दाम अशा पद्धतीने केले जाते की वापरणारे वारंवार अॅप उघडेतील. विशेषतः रील्स, शॉर्ट्स आणि इनफिनिट स्क्रोल ही रचना मेंदूला सतत आनंद देते. मेंदूमधील डोपामिन नावाचे रसायन यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे व्यक्ती नकळत पुन्हा-पुन्हा स्क्रोल करत राहते.यातील इनफिनिट स्क्रोल खूप घातक आहे. म्हणजेच कधीही न संपणारा स्क्रोल. यामध्ये आता काहीतरी नवीन दिसेल अशी अपेक्षा सतत निर्माण केली जाते. मेंदूच्या शोध घेणाऱ्या आणि आनंदाची अपेक्षा करणाऱ्या सर्किटला सतत छोटा छोटा आनंद मिळत राहतो. त्यामुळे याचे व्यसनामध्ये कधी रूपांतरण होते हे समजत नाही. अशा व्यसनांमुळे मेंदूची लक्ष केंद्रित करण्याची, शांत बसण्याची सवय कमी होते.मोबाइलवरील नोटिफिकेशन्सही याच साखळीचा भाग आहेत. नोटिफिकेशन म्हणजे अचानक मिळणारा छोटा आनंद. प्रत्येक क्लिकमुळे थोड्या प्रमाणात डोपामिन स्रवते. त्यामुळे व्यक्ती पुन्हा-पुन्हा मोबाइल तपासते आणि ऑनलाईन राहण्याची सवय वाढते. या सतत चालणाऱ्या फीडबॅक सायकलमुळे वापरकर्त्याला वेळेचा अंदाज राहत नाही. स्क्रीन-टाइम मोठ्या प्रमाणात वाढतो आणि दिवसाचा मोठा भाग मोबइलवर जातो..या होम डिलीव्हरी कंपन्या तुम्हाला असं फसवतात...ई-कॉमर्स अॅप्समध्येही मेंदूला प्रभावित करणाऱ्या युक्त्या वापरल्या जातात. अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या अॅप्समध्ये अमेझॉन चॉईस, बेस्ट सेलर अशी लेबले दिली जातात. ही लेबले लोकांना विशिष्ट पर्यायांकडे ढकलतात त्यामुळे आपण खरेदीत त्यांना जे विकायचं आहे ते घेतो आपली स्वत:ची आवड आणि गरज काही प्रमाणावर दुर्लक्षित होते. स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या अॅप्समध्ये ठरावीक वेळेपुरत्या ऑफर्स, वैयक्तिक शिफारसी आणि फ्री-डिलिव्हरीची मर्यादा दाखवली जाते. यामुळे ग्राहक पटकन ऑर्डर देण्याची घाई करतो.या सर्वाचा उद्देश निर्णय घेण्यास कमी वेळ देणे आणि अचानक खरेदी वाढवणे हा असतो. यासाठी तुमचा मागील इतिहास आणि वर्तन यावर आधारित मशीन-लर्निंग मॉडेल्स वापरले जातात. वैयक्तिक जाहिराती तयार करताना ब्राउझिंग इतिहास, स्थान, खरेदी माहिती आणि थर्ड-पार्टी कुकीज एकत्र केली जातात. या डेटावरून तुमचे गट तयार केले जातात आणि त्यानुसार अचूक जाहिराती दाखवल्या जातात. म्हणूनच तुम्ही एखाद्या गोष्टी विषयी विचार करत असाल तरी सुध्दा तुम्हाला त्या गोष्टींची जाहिरात येते..म्हणून न्यूरोमार्केटिंग मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक!डेटा आणि मेंदूच्या प्रतिसादाचे हे एकत्रीकरण अत्यंत अचूक प्रभाव टाकते. कोणत्या गोष्टीवर व्यक्ती जास्त प्रतिसाद देतो, हे न्यूरोबायोलॉजिकल पॅटर्नच्या आधारे ओळखले जाते आणि त्यानुसार वर्तन बदलण्याचा प्रयत्न होतो. तरुण, लहान मुले यांसाठी या गोष्टी अधिक घातक आहेत, कारण त्यांच्या मेंदूतील आत्मनियंत्रण आणि निर्णय घेणारी यंत्रणा अजून पूर्ण विकसित झालेली नसते.द गार्डियनच्या वृत्तानुसार एका अभ्यासात चार हजारांहून अधिक किशोरवयीन मुलांचा चार वर्षे अभ्यास करण्यात आला. त्यात डिजिटल व्यसनासारखे वर्तन असलेल्या तरुणांमध्ये आत्महत्येच्या वर्तनाचा प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आढळले आढळले.ग्रामीण भागातील किंवा कमी डिजिटल साक्षरता असलेल्या ग्राहकांवर याचा परिणाम वेगळ्या पद्धतीने होतो. आकर्षक जाहिराती, ऑफर्स आणि स्थानिक वर्तनाच्या आधारे हे ग्राहक सहज लक्ष्य केले जातात. युनिसेफ आणि एफटीसीसारख्या संस्थांनी मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या काही जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर घातक असून यावर कठोर नियमांची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच न्यूरोमार्केटिंग हे फक्त माहिती देण्यापुरते मर्यादित नसून, ते थेट भावना आणि मेंदूच्या बक्षीस प्रणालीवर (रिवॉर्ड सिस्टीमवर) परिणाम करते. त्यामुळे याला नैतिक चौकट आणि नियम आवश्यक आहेत..Silent Call Scam Alert : फोन वाजतो, पण आवाजच नाही? सावध राहा, तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!.ग्राहकांनी अशा सापळ्यातून वाचण्यासाठी काय करावे?आजच्या काळात विचार न करता केलेली खरेदी म्हणजेच इम्पल्स बायिंग ओळखणे खूप महत्त्वाचे आहे. अशा खरेदीत ग्राहकाने आधी त्या वस्तूची गरज ठरवलेली नसते, पण ती वस्तू दिसताच ती घ्यावीशी वाटते.ऑनलाईन खरेदीमध्ये ही प्रवृत्ती अधिक वाढली आहे. कारण सतत दिसणाऱ्या जाहिराती, मोठी सूट आणि शिफारस प्रणालीमुळे ग्राहकांची भावना क्षणात बदलते. त्यामुळे विचार करण्याआधीच खरेदीचा निर्णय घेतला जातो.इम्पल्स बायिंग कसे ओळखायचे?जर एखादी वस्तू पाहताच ही आत्ताच घेतली पाहिजे अशी घाईची भावना निर्माण झाली, तर ती इम्पल्स बायिंग असण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती ओळखण्यासाठी स्वतःला दोन प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. पहिला प्रश्न म्हणजे ही वस्तू खरंच गरजेची आहे का. दुसरा प्रश्न म्हणजे मी ही वस्तू काही वेळानंतर उदा. नंतरही घेईन का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक असतील, तर ती आकस्मिक खरेदी आहे असे समजावे.खरेदीपूर्वी स्वतःला हे प्रश्न विचाराकोणतीही खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकाने थोडे थांबून स्वतःला काही प्रश्न विचारायला हवेत. ही वस्तू माझ्यासाठी खरोखर आवश्यक आहे का?, मला ती वस्तू चोवीस तासांनंतरही हवी असेल का? आणि ही वस्तू माझ्या बजेटमध्ये बसते का? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.या प्रश्नांवर शांतपणे विचार केल्यास भावनेवर आधारित निर्णय कमी होतात. निर्णयासाठी थोडा वेळ दिल्यास मेंदू अधिक तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करू लागतो आणि इम्पल्स बायिंग टाळता येते.जाहिरातींमागील मानसशास्त्र ओळखाऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर मर्यादित वेळेसाठी ऑफर, फक्त काहीच नग शिल्लक असे संदेश सतत दिसतात. अशा संदेशांमुळे ग्राहकाच्या मनात काहीतरी गमावण्याची भीती निर्माण होते. यालाच फिअर ऑफ मिसिंग आउट असे म्हणतात. ही भीती निर्माण करून ग्राहकाला त्वरित खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले जाते. हे लक्षात ठेवले, तर जाहिरातींचा मानसिक प्रभाव ओळखणे सोपे होते आणि त्यांचा परिणाम कमी करता येतो.डिस्काउंट्स आणि ऑफर्सच्या जाळ्यात अडकू नकामोठी सूट दिसली की लगेच खरेदी करू नये. अनेक वेळा विक्रेते आधी मूळ किंमत वाढवतात आणि नंतर मोठी सूट दाखवतात. काही वेळा कमी दर्जाच्या वस्तूंना आकर्षक किमती दाखवून ग्राहकांना फसवले जाते. म्हणून कोणतीही ऑफर खरी आहे का, याची खात्री करूनच निर्णय घ्यावा. वेगवेगळ्या ठिकाणी किंमत पाहिल्यानंतरच खरेदी करणे सुरक्षित ठरते..म्हणून तुलना गरजेची आहे?एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या वेबसाईट्स आणि दुकानांमध्ये तुलना केल्यास वस्तूची खरी किंमत समजते. तसेच सेवा अटी, परतावा धोरण आणि डिलिव्हरी खर्च याचीही माहिती मिळते. तुलना करणारे ग्राहक अशी खरेदी टाळतात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाचवू शकतातरिव्ह्यू, रेटिंग आणि इन्फ्लुएंसर जाहिरात यातील फरकरिव्ह्यू आणि रेटिंग हे ग्राहकांचे अनुभव दर्शवतात, पण सर्व रिव्ह्यू खरेच असतील असे नाही. काही रिव्ह्यू पैसे देऊन लिहून घेतलेले किंवा पक्षपाती असू शकतात. म्हणूनच पडताळणी झालेले रिव्ह्यू आणि न पडताळलेले रिव्ह्यू यातील फरक ओळखणे महत्त्वाचे आहे. तसेच इन्फ्लुएंसर जाहिरात ही वैयक्तिक सल्ल्यासारखी दिसते, पण अनेक वेळा ती पैसे किंवा मोफत वस्तू देऊन केलेली जाहिरात असते हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना कसे जागरूक करावे?मुलांना लहानपणापासून डिजिटल जाहिराती कशा काम करतात याची मूलभूत माहिती शाळांमध्ये दिली पाहिजे. जाहिरात आणि वास्तव यातील फरक समजावून सांगणे गरजेचे आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना बनावट कॉल, ओटीपी मागणाऱ्या फसवणुका आणि तात्काळ ऑफर्सपासून सावध राहण्याचे मार्ग समजावून सांगावे. सरकारी ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमांमध्ये यासाठी विशेष मार्गदर्शन दिले जाते.डिजिटल साक्षरता आणि ग्राहक जागरूकतेचे महत्त्वडिजिटल साक्षरता म्हणजे फक्त मोबाइल वापरणे नव्हे, तर ऑनलाईन जाहिराती, बनावट ऑफर्स आणि खोटे रिव्ह्यू ओळखण्याची क्षमता डिजिटल साक्षरता म्हणजे फक्त मोबाइल वापरणे नव्हे, तर ऑनलाईन जाहिराती, बनावट ऑफर्स आणि खोटे रिव्ह्यू ओळखण्याची क्षमता असणे. ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमांमुळे लोक अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात. भारत सरकारच्या ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार ग्राहकांना आपले हक्क समजणे आणि फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करणे हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे आकस्मिक आणि चुकीचे निर्णय कमी होतात. 