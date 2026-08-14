Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल

डॉ. दिलीप सातभाई - dvsatbhaiandco@gmail.comदेशातील जुने कामगार कायदे (१९५२ चा कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि इतर तरतुदी अधिनियम यासह) एकत्र करून सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० तयार करण्यात आली. त्यानुसार, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५२ अंतर्गत तयार करण्यात आलेली कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, १९५२ रद्द करून, नव्या संहितेशी सुसंगत नवी योजना अधिसूचित करण्यात आली आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने २९ जून २०२६ रोजी ही नवी योजना अधिसूचित केली आहे. या महत्त्वाच्या बदलांवर टाकलेला हा प्रकाशझोत...देशातील जुने कामगार कायदे (१९५२ चा कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि इतर तरतुदी अधिनियम यासह) एकत्र करून सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० तयार करण्यात आली. सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत डिजिटल अनुपालन, निधी काढण्याचे सुलभ नियम, जलद पेन्शन दावे आणि अद्ययावत कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. योगदान, दावे आणि लेखापरीक्षण यांचे संपूर्ण डिजिटलीकरण, निधी काढण्याच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण, जबाबदाऱ्या आणि दंडाच्या कालमर्यादा स्पष्ट करणे, तसेच गिग, कंत्राटी आणि आंतरराष्ट्रीय कामगारांसाठी स्पष्ट व्याख्या व द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारांच्या तरतुदींचा समावेश करून पूर्वीच्या अनेक त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.किती लोकांना फायदा?या नव्या योजनेचा लाभ सुमारे आठ कोटी कर्मचाऱ्यांना होणार असून, या योजनेअंतर्गत जवळपास २८ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. संहितेच्या तिसऱ्या अध्यायांतर्गत येणाऱ्या जवळपास सर्व आस्थापनांचा (पूर्वीच्या १९५२ च्या अधिनियमाच्या कक्षेतील) यात समावेश होतो. तसेच, अन्य कोणत्याही पेन्शन योजनेखाली न येणाऱ्या काही सरकारी व राज्य-नियंत्रित आस्थापनांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे..Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती .योजनेतील ठळक बदल१. कायदेशीर आधारनवी योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मधील कलम १५(१)(अ) अंतर्गत कार्यरत राहणार असून, तिचे वाचन कलम २०, २१ आणि १४३ यांच्यासह करणे आवश्यक आहे. परिणाम : वादविवादांचा अर्थ लावताना आता संहितेचा आधार घेतला जाईल. त्यामुळे १९५२ च्या अधिनियमाच्या भाषेवर आधारित अनेक दशकांतील न्यायनिर्णयांचा आधार घेणाऱ्या नियोक्त्यांना आणि सल्लागारांना नव्या संहितेतील क्रमांकन आणि व्याख्यांशी स्वतःला जुळवून घ्यावे लागेल.२. सदस्यत्व व अभिलेखांचे डिजिटलीकरणजुन्या योजनेत फॉर्म-११ घोषणापत्र, फॉर्म-२ नामनिर्देशन, हस्तलिखित लेजरवर आधारित पासबुक आणि नियोक्त्यामार्फत सादर होणारे फॉर्म-१९, १० सी व ३१ यांसारखे कागदी अर्ज वापरले जात होते. गेल्या दशकात त्यात ऑनलाइन सुविधा जोडल्या गेल्या; मात्र २०२६ ची योजना इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियांना पूरक न मानता त्या मूलभूत नियम म्हणून स्वीकारते. त्याअंतर्गत पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत-१. ज्या कर्मचाऱ्याकडे युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नाही, त्याच्यासाठी तो तयार करून देणे प्रत्येक नियोक्त्यासाठी बंधनकारक राहील. तसेच सदस्यांना ई-पासबुक डाउनलोड करता यावे यासाठी आवश्यक डिजिटल सुविधा आणि तांत्रिक साह्य उपलब्ध करून द्यावे लागेल.२. नामनिर्देशनासाठी ‘आधार’शी संलग्न बँक खात्याचा तपशील आणि कुटुंबातील सदस्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदविणे आवश्यक राहील.३. नामनिर्देशन स्वतः ई-पोर्टलवर दाखल करावे लागेल आणि ते आवश्यकतेनुसार कधीही ऑनलाइन बदलता येईल.४. प्रत्येक महिन्याच्या समाप्तीनंतर १५ दिवसांच्या आत नियोक्त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक चलन-कम-रिटर्न (ईसीआर) द्वारे नव्याने रुजू झालेले कर्मचारी, सेवा सोडलेले कर्मचारी आणि अंशदानाचा तपशील अपलोड करणे बंधनकारक असेल.३. वर्गणीदार व ऐच्छिक अतिरिक्त योगदानया योजनेची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे चार गट करता येतील.पहिला गट : मासिक वेतन १५,००० रुपयांपर्यंत असलेले कर्मचारी.दुसरा गट : सुरुवातीला १५,००० रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेले; मात्र नंतर वेतनवाढीमुळे ही मर्यादा ओलांडलेले कर्मचारी.तिसरा गट : सुरुवातीपासूनच १५,००० रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असलेले; परंतु कर्मचारी व नियोक्त्याच्या परस्पर संमतीने ‘ईपीएफ’ योजनेचे सदस्य झालेले कर्मचारी.चौथा गट : सुरुवातीपासूनच १५,००० रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असलेले आणि ‘ईपीएफ’ योजनेचे सदस्य न होण्याचा पर्याय स्वीकारलेले कर्मचारी.सुधारित कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेनुसार, पहिल्या तीन गटांतील कर्मचाऱ्यांसाठी मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १२ टक्के (किंवा लागू असल्यास १० टक्के) दराने कर्मचारी आणि नियोक्ता यांनी सक्तीची वर्गणी भरावी लागेल. चौथ्या गटातील कर्मचाऱ्यांवर ही सक्ती लागू होणार नाही. म्हणूनच अशा कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा त्यांच्या नियोक्त्यासाठी किमान १८०० रुपये पीएफ वर्गणी भरण्याचे कोणतेही बंधन राहणार नाही. कर्मचाऱ्याच्या सक्तीच्या पीएफ कपातीची आणि नियोक्त्याच्या योगदानाची कायदेशीर कमाल मर्यादा १५,००० रुपयांच्या वैधानिक वेतनमर्यादेच्या १२ टक्के, म्हणजे प्रतिमहिना १८०० रुपये इतकीच राहील. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचे प्रत्यक्ष मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून कितीही जास्त असले, तरी पहिल्या तीन गटांमध्ये अनिवार्य पीएफ योगदानाची कमाल मर्यादा दोघांसाठी प्रत्येकी १८०० रुपयेच राहणार आहे. चौथ्या गटातील कर्मचाऱ्यांवर मात्र हे दायित्व लागू होणार नाही.गेल्या काही वर्षांपासून ही वैधानिक वेतनमर्यादा १५,००० रुपयांवरून २१,००० रुपये करण्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, नव्या सुधारणांमध्येही त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. परिणामी, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील आस्थापनांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टळल्याने हा निर्णय त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरला आहे..ऐच्छिक अतिरिक्त योगदानाला मान्यतासुधारित नियमांतील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे ऐच्छिक अतिरिक्त योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. आता कर्मचारी १५,००० रुपयांच्या वैधानिक वेतनमर्यादेपेक्षा अधिक रकमेवर स्वतःच्या इच्छेनुसार अतिरिक्त पीएफ वर्गणी भरू शकतो. मात्र, नियोक्त्यावर त्या अतिरिक्त रकमेइतकेच योगदान देण्याची कोणतीही कायदेशीर सक्ती राहणार नाही. तसेच, कर्मचाऱ्याचे एकूण स्वैच्छिक योगदान हे त्याच्या मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या एकूण १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही.उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून ४०,००० रुपये असेल आणि त्याला संपूर्ण वेतनावर पीएफ वर्गणी भरायची असेल, तर तो नियोक्त्यासोबत संयुक्त लेखी विनंती करून १५,००० रुपयांऐवजी संपूर्ण ४०,००० रुपयांवर वर्गणी देऊ शकतो (परिच्छेद ९(४)). अशा परिस्थितीत १५,००० रुपयांवरील सक्तीची वर्गणी १८०० रुपये राहील, तर उर्वरित ३००० रुपये कर्मचाऱ्याची ऐच्छिक वर्गणी म्हणून गणली जाईल. नियोक्त्याने या अतिरिक्त ३००० रुपयांचे योगदान द्यावे किंवा नाही, हा पूर्णपणे त्याचा निर्णय असेल. यासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे. स्वैच्छिक वर्गणीचा पर्याय स्वीकारल्यानंतर तो संबंधित आर्थिक वर्षभर कायम ठेवावा लागेल. आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर मध्येच तो बंद करता येणार नाही किंवा त्यात वारंवार बदल करता येणार नाहीत. एका आर्थिक वर्षात केवळ एकदाच ऐच्छिक योगदानाचा टक्का बदलण्याची परवानगी असून, पुढील बदल पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच करता येतील. कर्मचाऱ्याच्या या अतिरिक्त बचतीवर ‘ईपीएफओ’कडून दरवर्षी जाहीर करण्यात येणाऱ्या व्याजदरानुसार व्याज मिळते. सध्या हा व्याजदर ८.२५ टक्के असून, लागू करकायद्यांतील अटी पूर्ण झाल्यास या व्याजावर करसवलतीचाही लाभ मिळतो. त्यामुळे स्वैच्छिक वर्गणी हा दीर्घकालीन, सुरक्षित आणि करसवलतीसह अधिक परतावा देणारा बचतीचा प्रभावी पर्याय मानला जातो.सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णयसूर्या रोशनी लि. विरुद्ध ईपीएफओ या प्रकरणात २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की कोणताही भत्ता सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट दिला जात असेल आणि ‘स्पेशल अलाउन्स’ म्हणून दाखवून मूलभूत वेतन कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले जात असेल, तर त्या भत्त्याचाही ‘पीएफ’ गणनेत समावेश करावा लागेल. मात्र, घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता किंवा बोनस यांसारखे प्रत्यक्ष स्वरूपाचे भत्ते पीएफसाठी ग्राह्य धरावे लागत नाहीत. अनेक कंपन्या ‘सीटीसी’ अधिक दाखविण्यासाठी मूलभूत वेतन कमी आणि ‘स्पेशल अलाउन्स’ जास्त ठेवतात. अशा प्रकरणांत ‘ईपीएफओ’ तपासणी करू शकते. मात्र, भत्ता खरोखरच घरभाडे भत्ता किंवा बोनस असल्यास तो ‘पीएफ’ गणनेतून वगळण्यात येईल.४. कंत्राटी कामगार आणि मुख्य नियोक्ताया योजनेद्वारे प्रथमच कंत्राटी कामगारांसाठी ‘मुख्य नियोक्ता’ ही संकल्पना स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. जेव्हा कामगारांची नियुक्ती स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत नसलेल्या कंत्राटदारामार्फत केली जाते, तेव्हा नियोक्त्याला सुरुवातीला स्वतःचे आणि कर्मचाऱ्याचे अशा दोन्ही योगदानाची रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम लागू असलेल्या प्रशासकीय शुल्कासह प्रत्येक महिना संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत जमा करणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराने ‘पीएफ’ची रक्कम भरली असली, तरी अंतिम जबाबदारी मुख्य नियोक्त्याचीच राहील.५. निधीतून सुलभ पैसे काढण्याची व्यवस्था१९५२ च्या ‘ईपीएफ’ योजनेत सेवेदरम्यान पैसे काढण्यासाठी स्वतंत्र आणि विखुरलेल्या तरतुदी होत्या. घरबांधणी, आजारपण, विवाह, शिक्षण, गृहकर्जाची परतफेड, घराचे नूतनीकरण अशा प्रत्येक कारणासाठी वेगवेगळे नियम लागू होत होते. प्रत्येक कारणासाठी पात्रता, आवश्यक सेवाकाल, कागदपत्रे आणि पैसे काढण्याची मर्यादा वेगवेगळी होती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पैसे काढण्याची मर्यादा सदस्याच्या खात्यातील प्रत्यक्ष शिलकीवर आधारित नसून, त्याच्या मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या पटीत निश्चित केली जात होती. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मोठी बचत असूनही त्यांना आवश्यकतेच्या वेळी अपेक्षित रक्कम काढता येत नव्हती. नव्या योजनेत ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. परिच्छेद ४६ अंतर्गत सर्व जुन्या तरतुदी एकत्र करून ‘आंशिक पैसे काढणे’ ही एकच व्यापक तरतूद करण्यात आली आहे. सदस्यत्वाची सलग १२ महिने पूर्ण झाल्यानंतर सदस्य या सुविधेस पात्र ठरतो. त्यानंतर तो आपल्या ‘पात्र सदस्य शिलकी’पर्यंतची रक्कम काढू शकतो. ‘पात्र सदस्य शिल्लक’ म्हणजे कर्मचारी व नियोक्ता यांच्या योगदानासह त्यावरील व्याजाची एकूण जमा रक्कम, त्यातून कायम राखावयाची किमान २५ टक्के शिल्लक वजा केल्यानंतर उरणारी रक्कम. म्हणजेच, कोणत्याही परिस्थितीत खात्यातील किमान २५ टक्के निधी कायम सुरक्षित राहील. एका अर्जाद्वारे काढता येणारी किमान रक्कम १००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. उदा. प्रियाच्या ‘पीएफ’ खात्यात ८,००,००० रुपये जमा असतील, तर जुन्या योजनेत तिच्या मुलीच्या विवाहासाठी मिळणारी रक्कम वेतनाधारित सूत्रावर ठरत होती. त्यामुळे संपूर्ण शिलकीचा लाभ मिळत नसे. नव्या योजनेनुसार तिची पात्र सदस्य शिल्लक ६,००,००० रुपये (८,००,००० रुपये वजा २५ टक्के म्हणजे २,००,००० रुपये) असेल आणि ती ही संपूर्ण रक्कम काढण्यासाठी अर्ज करू शकते. मात्र, तिच्या संपूर्ण सेवाकाळात या कारणासाठी जास्तीत जास्त पाच वेळाच हा पर्याय वापरता येईल.यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतनाधारित मर्यादेपेक्षा स्वतःच्या जमा बचतीच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत निधी उपलब्ध होणार आहे..Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना....सर्वांत महत्त्वाचा संरचनात्मक बदलसेवेदरम्यान भविष्यनिर्वाह निधीतून पैसे काढण्याची संपूर्ण व्यवस्था अधिक सुलभ, सुसंगत आणि सदस्याभिमुख करण्यात आली आहे. हा लाभ वर्गणीचा दर वाढल्यामुळे मिळालेला नसून, आधीच जमा झालेल्या निधीतून अधिक रक्कम, अधिक सुलभपणे आणि अधिक वेळा काढण्याची मुभा मिळाल्यामुळे मिळाला आहे. पूर्वीच्या योजनेत अंशतः पैसे काढण्याच्या तब्बल १३ वेगवेगळ्या श्रेणी होत्या. नव्या योजनेत त्या एकत्र करून केवळ तीन प्रमुख गट करण्यात आले आहेत.अ) अत्यावश्यक गरजा : विवाह, शिक्षण आणि स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आजारपणासाठी सदस्य १२ महिन्यांनंतर पात्र सदस्य शिलकीच्या अटींनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत निधी काढू शकतो. मात्र, शिक्षणासाठी आयुष्यभरात जास्तीत जास्त दहा वेळा आणि विवाहासाठी पाच वेळा हा पर्याय वापरता येईल.ब) गृहनिर्माणाशी संबंधित गरजा : घरखरेदी, घरबांधणी, भूखंड खरेदी, गृहकर्जाची परतफेड किंवा घराच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी पात्र शिलकीच्या १०० टक्क्यांपर्यंत निधी काढता येईल. हा पर्याय जास्तीत जास्त पाच वेळाच वापरता येईल.क) विशेष परिस्थिती : विशेष परिस्थितीत सदस्य पात्र शिलकीच्या १०० टक्क्यांपर्यंत निधी काढू शकतो. मात्र, हा पर्याय एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त दोन वेळाच वापरता येईल.याशिवाय, ज्या कर्मचाऱ्याची नोकरी जाते, त्याला तत्काळ पीएफ शिल्लकीपैकी ७५ टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. सलग १२ महिने बेरोजगार राहिल्यानंतर उर्वरित संपूर्ण रक्कमही काढता येईल.६. कोअर बँकिंग प्रणालीकडे...‘ईपीएफओ ३.०’ तंत्रज्ञान सुधारणेअंतर्गत कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने केंद्रीकृत कोअर बँकिंग सोल्यूशन स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील सर्व कार्यालयांना एकाच वेळी सदस्यांची माहिती उपलब्ध होईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करता येईल. परिणामी, कर्मचाऱ्याचे पीएफ खाते मूलत: एका आभासी बँक खात्याप्रमाणे कार्य करेल. ही अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा मानली जाते. यामुळे ऑनलाइन तक्रारींना जलद प्रतिसाद मिळेल. कोणतीही प्रत्यक्ष कागदपत्रे न मागवता पीएफशी संबंधित दावे अधिक वेगाने निकाली काढता येतील. ई-नामनिर्देशन, अल्पवयीन व मनोरुग्ण लाभार्थ्यांसाठीच्या तरतुदी, ऑनलाइन दावे, मासिक व वार्षिक इलेक्ट्रॉनिक विवरणपत्रे, ऑनलाइन शिल्लक पाहण्याची सुविधा आणि सूटप्राप्त आस्थापनांच्या विश्वस्त मंडळांकडून इलेक्ट्रॉनिक हिशेब सादर करण्याची व्यवस्था यामुळे कागदी प्रक्रिया अपवादात्मक ठरणार आहे. रिअल-टाइम शिल्लक पाहण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे विलंब आणि भ्रष्टाचाराचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय, पेन्शन दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी प्रथमच निश्चित कालमर्यादा लागू करण्यात आली आहे. आता ‘ईपीएफओ’ने २० दिवसांच्या आत दावा निकाली काढणे किंवा त्याच कालावधीत अर्जातील त्रुटी अर्जदाराला कळविणे बंधनकारक राहील. योग्य कारणाशिवाय विलंब झाल्यास लाभाच्या रकमेवर १२ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल आणि ती रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून वसूल केली जाईल. १९५२ च्या योजनेत अशी तरतूद नव्हती.७. नोकरीनंतर ‘पीएफ’ काढण्याची सुविधापूर्वीच्या योजनेनुसार सदस्याला वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती, कायमस्वरूपी अपंगत्व, परदेशात कायमस्वरूपी स्थलांतर किंवा सलग दोन महिने बेरोजगार राहिल्यानंतर (प्रसिद्ध ‘दोन महिन्यांचा नियम’) पीएफ खात्यातील संपूर्ण शिल्लक काढण्याची परवानगी होती. नव्या योजनेतील परिच्छेद ४९ मध्ये या मूलभूत पात्रता अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, ५५ वर्षांनंतरची निवृत्ती, कायमस्वरूपी असमर्थता, स्वेच्छानिवृत्ती योजना किंवा सलग दोन महिने बेरोजगार राहिल्यानंतर संपूर्ण पीएफ रक्कम काढण्याचा अधिकार सदस्यांना पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहील. मात्र, दावा प्रक्रिया आता अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासोबतच, आर्थिक शिस्त अबाधित राहावी म्हणून आंशिक पैसे काढल्यानंतर खात्यात किमान २५ टक्के शिल्लक राखण्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. उदा. एखाद्या सदस्याच्या ‘पीएफ’ खात्यात ५०,००० रुपये शिल्लक असल्यास त्यापैकी १२,५०० रुपये किमान शिल्लक म्हणून खात्यात राहतील आणि उर्वरित ३७,५०० रुपये आजारपण, उच्च शिक्षण, विवाह किंवा गृहनिर्माण यांसारख्या कारणांसाठी काढता येतील. मात्र, निवृत्ती किंवा सेवेतून कायमस्वरूपी बाहेर पडताना लागू असलेल्या तरतुदीनुसार सदस्याला त्याची संपूर्ण पात्र रक्कम मिळण्याचा अधिकार कायम राहील.८. जलद, कालमर्यादित दावा निपटारानव्या योजनेत दावा निपटाऱ्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उदा. सहाय्यक पीएफ आयुक्तांकडे प्राप्त झालेला दावा पाच दिवसांच्या आत पडताळून पुढे पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आयुक्तांकडे दावा प्राप्त झाल्यापासून २० दिवसांच्या आत लाभार्थ्याला लाभाची रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. विथड्रॉवल, आगाऊ रक्कम (ॲडव्हान्स) आणि हस्तांतर (ट्रान्सफर) यांसंबंधीचे सर्व दावे आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच दाखल करावे लागतील. यामुळे दाव्यात विलंब झाल्यास सदस्यांना तक्रार करण्यासाठी स्पष्ट निकष उपलब्ध होतो. जुन्या प्रक्रियेच्या तुलनेत उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानता येईल.९. थकीत रकमेवरील व्याज व चुकीबद्दल दंडनव्या योजनेत थकीत रकमेवरील व्याज आणि दंडाची रचना अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. परिच्छेद २३ मध्ये टप्प्याटप्प्याने दंड आकारण्याची पुढील पद्धत देण्यात आली आहे.चुकीचा कालावधी दंडाचा दर (थकबाकीच्या टक्के, दरमहा) दोन महिन्यांपेक्षा कमी ०.२५ टक्के दोन ते चार महिने ०.५० टक्के चार महिन्यांपेक्षा अधिक १ टक्का १०. ‘विश्वास २०२६’ ‘विश्वास २०२६’ नावाची एक-वेळची क्षमापनसदृश (Amnesty) योजना सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत नियोक्त्यांना (साधारणपणे १४ जून २०२४ पर्यंतच्या) जुन्या चुकाविहित कालावधीत दुरुस्त करून कमी दंडासह नियमित करता येतील. नियमांचे पालन करणाऱ्या नियोक्त्यांसाठी ही तर्कसंगत दंडरचना ठरू शकते. मात्र, याचाच अर्थ असा, की ज्या कामगारांच्या अंशदानात पूर्वी विलंब झाला होता, त्यांना नियोक्त्याकडून पूर्वीच्या संपूर्ण दंडासह रक्कम भरून मिळण्याऐवजी कमी दंडाच्या आधारे निपटारा होऊ शकतो.उदा. एखाद्या नियोक्त्याने एका महिन्याचे अंशदान तीन महिने उशिरा भरल्यास, जुन्या रचनेनुसार त्याला तुलनेने अधिक दंड भरावा लागत असे. आता परिच्छेद २३ मधील नव्या तक्त्यानुसार अशा तीन महिन्यांच्या विलंबासाठी दरमहा थकबाकीच्या ०.५० टक्के दराने दंड आकारला जाईल. यामुळे स्वेच्छेने नियमपालनाला प्रोत्साहन मिळते; मात्र दंडात्मक कठोरता काही प्रमाणात कमी होते.११. नामनिर्देशनाचे नियम१९५२च्या योजनेत नामनिर्देशन नियोक्ता किंवा पीएफ कार्यालयाकडे कागदी स्वरूपात ठेवले जात असे. ते अद्ययावत करणे अवघड होते आणि दावा करताना ते गहाळ किंवा कालबाह्य असल्याचे अनेकदा आढळत असे. त्यामुळे मृत्यूदाव्यांच्या निपटाऱ्यात विलंब होत असे. २०२६ च्या नव्या योजनेत नामनिर्देशन आता ई-नामनिर्देशन पोर्टलवर दाखल करावे लागेल आणि आवश्यकतेनुसार ते ऑनलाइन अद्ययावत करता येईल. जुन्या योजनेतील नामनिर्देशने वैध राहतील; मात्र विवाहानंतर नवे नामनिर्देशन करणे आवश्यक आहे. तसेच, नामनिर्देशन करताना सदस्याला कुटुंब नसल्यास आणि नंतर कुटुंब निर्माण झाल्यास, पूर्वीचे नामनिर्देशन आपोआप अवैध ठरेल. या सुधारणेमुळे कागदी नामनिर्देशनामुळे निर्माण होणारे मृत्यूदाव्यांतील वाद आणि विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थात, त्यासाठी ई-नामनिर्देशन प्रणाली विश्वासार्हपणे कार्यरत राहणे आवश्यक आहे..१२. आंतरराष्ट्रीय कामगार२०२६ची योजना आंतरराष्ट्रीय कामगार आणि ‘डिटॅच्ड वर्कर’ यांच्याबाबतची चौकट अधिक स्पष्ट करते. द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारांतर्गत ब्रिटनचा अधिसूचित देश म्हणून योजनेच्या तक्त्यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. ही व्यवस्था १९५२च्या योजनेतही नंतरच्या अधिसूचनांद्वारे अस्तित्वात होती; मात्र आता ती थेट योजनेच्या मूळ मजकुरात समाविष्ट करण्यात आली आहे.असामान्य परिस्थितीत विशेष तरतूदसाथरोग किंवा राष्ट्रीय आपत्ती यांसारख्या असामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारला संपूर्ण देशात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्या पीएफ अंशदानात किंवा दोन्ही अंशदानात, एका वेळी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांसाठी कपात अथवा स्थगिती देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कोविड-१९ महासाथीच्या काळात अशी सवलत विशेष अधिसूचनेद्वारे एकदाच देण्यात आली होती. आता मात्र, हा अधिकार योजनेचाच कायमस्वरूपी भाग बनविण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने निर्णय घेणे अधिक सुलभ होईल. याशिवाय, परिच्छेद १९ अंतर्गत कर्मचाऱ्याला वैधानिक वेतनमर्यादेपेक्षा अधिक वेतनावर स्वेच्छेने पीएफ अंशदान करण्याचा अधिकार स्पष्टपणे मान्य करण्यात आला आहे. हे अतिरिक्त अंशदान इलेक्ट्रॉनिक चलन-कम-रिटर्न (ईसीआर) प्रणालीद्वारे जमा केले जाईल. ही सुधारणा अंशदानाचा दर किंवा वैधानिक वेतनमर्यादा बदलत नाही; ती केवळ सदस्यांना अधिक लवचिकता उपलब्ध करून देते.नव्या योजनेच्या मर्यादा कोणत्या आहेत?१) वेतनमर्यादा अपरिवर्तित : वगळलेले कर्मचारी (Excluded Employees) ठरविण्यासाठी आणि अनिवार्य अंशदानाची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी अजूनही १५,००० रुपयांची वैधानिक वेतनमर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. महागाई आणि वेतनवाढ लक्षात घेऊन ही मर्यादा वाढवावी, अशी कामगार संघटनांची दीर्घकाळापासून मागणी आहे; मात्र त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.२) अंशदानाचा दर अपरिवर्तित : नियोक्ता आणि कर्मचारी या दोघांसाठीही १२ टक्के (किंवा अधिसूचित आस्थापनांसाठी १० टक्के) अंशदानाचा दर कायम ठेवण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना अधिक ‘टेक-होम’ वेतन मिळावे म्हणून स्वतःचा अंशदानाचा दर स्वेच्छेने कमी करण्याची लवचिकता या योजनेत देण्यात आलेली नाही.३) किमान शिल्लक राखण्याची अट : खात्यातील किमान २५ टक्के शिल्लक कायम ठेवण्याची अट कमी उत्पन्न असलेल्या सदस्यांसाठी अडचणीची ठरू शकते. ही अट दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देत असली, तरी वैद्यकीय किंवा कौटुंबिक आणीबाणीत संपूर्ण निधीची गरज भासणाऱ्या सदस्यांसाठी ती गैरसोयीची ठरू शकते.४) पेन्शन आणि विमा योजनांबाबत मौन : ही योजना केवळ कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीपुरती मर्यादित आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना (ईडीएलआय) यांच्याशी नव्या तरतुदींचा समन्वय कसा राहील, याबाबत या योजनेत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.५) डिजिटल पायाभूत सुविधांवर मोठा भर : या योजनेत डिजिटल प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहण्यात आले आहे. सदस्य पोर्टल वापरण्यास प्रत्यक्ष असमर्थ असल्याचे आयुक्तांना पटल्यास ऑफलाइन दावा करण्याची मुभा आहे; मात्र त्यासाठीची कार्यपद्धती किंवा कालमर्यादा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वयोवृद्ध, दुर्गम भागातील किंवा डिजिटल साक्षरता कमी असलेल्या कामगारांसाठी ही बाब चिंतेची ठरू शकते.६) गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्पष्ट तरतूद नाही : सामाजिक सुरक्षा संहितेचे उद्दिष्ट गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा पोहोचविण्याचे असले तरी या योजनेत त्यांच्यासाठी सदस्यत्वाचा स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. ते अजूनही भविष्यातील स्वतंत्र अधिसूचना किंवा योजनेवर अवलंबून आहेत.७) ‘विश्वास २०२६’ची न्याय्यता : ‘विश्वास २०२६’ कामगारांसाठी किती न्याय्य आहे, हे स्पष्ट नाही. ‘विश्वास २०२६’ योजनेमुळे नियोक्त्यांचे दंड-दायित्व कमी होते; मात्र विलंबित अंशदानामुळे कर्मचाऱ्यांचे झालेले व्याजाचे नुकसान स्वतंत्रपणे कसे भरून काढले जाईल, याबाबत स्पष्टता नाही.८) ‘कुटुंब’ या व्याख्येत बदल नाही : नामनिर्देशनाच्या तरतुदी अजूनही ‘कुटुंब’ या पारंपरिक व्याख्येवर आधारित आहेत. बदलत्या सामाजिक वास्तवातील काही कौटुंबिक रचनांचा, उदा. लिव्ह-इन जोडीदार किंवा स्वेच्छेने एकल पालकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तींचा, या व्याख्येत समावेश करण्यात आलेला नाही.९) दावा-निपटाऱ्याव्यतिरिक्त तक्रारनिवारणाची व्यवस्था नाही: दावा निपटाऱ्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असली, तरी नियोक्त्याने चुकीचे अंशदान दाखविणे, यूएएन संलग्नीकरणातील त्रुटी किंवा तत्सम इतर तक्रारींसाठी स्वतंत्र कालमर्यादेसह तक्रारनिवारण यंत्रणा या योजनेत नमूद करण्यात आलेली नाही.(लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ८८३०२६४५१३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, 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