Premium| Vehicle Sector: GST दरांमधील बदलांमुळे तुमच्या नवीन गाडीची किंमत खरंच कमी होणार?

सुधन्वा कोपर्डेकर‘जीएसटी’तील सुधारणा ही वाहन उद्योगासाठी मोठी संधी आहे. सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्या, वाहन उत्पादक, डीलर्स, कच्चा माल पुरवठादार आणि ग्राहक या सर्वांना काही ना काही स्वरूपात लाभ मिळू शकतो. मात्र, पोलाद अन् इतर कच्च्या मालाच्या किमती, करक्रेडिटवरील संभ्रम, सवलतीचे संतुलन यांसारखे काही मुद्दे सरकारने वेळीच सोडवले तर या सुधारणांचा परिणाम अधिक सकारात्मक होईल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात भारतीयांना एक मोठी भेट लवकरच मिळेल असे सूतोवाच केले होते. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कराच्या दरात सुसूत्रता आणून आता बहुतांश वस्तू पाच आणि १८ टक्के या दरात ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .वस्तू आणि सेवा कर २०१७ मध्ये लागू झाल्यावर प्रथमच एवढा मोठा बदल ‘जीएसटी कौन्सिल’ने घडविला आहे. सर्वसामान्यांना दररोज लागणाऱ्या बहुतांश वस्तू ५ टक्के ‘स्लॅब’मध्ये अन् उर्वरित बऱ्याचशा वस्तू १८ टक्क्यांच्या ‘स्लॅब’मध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे कररचनेत सुटसुटीतपणा, पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीत सुलभता येईल अशी अपेक्षा आहे. .कररचनेत एकसंधता व सुलभतानवीन ‘जीएसटी’ कररचनेत दुचाकी, तीन चाकी वाहने, ट्रॅक्टर आणि छोट्या चारचाकी वाहनांना आता कमी कर (१८ टक्के) लावण्यात येईल. मोठ्या चार चाकी वाहनांवरचा उपकर हटवण्यात आला आहे. वाहनांच्या सुट्या भागांवरील करही सरसकट १८ टक्के केला आहे. यामुळे विविध श्रेणीच्या वाहनांना सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या कररचनेत एकसंधपणा येईल. पूर्वी त्या कंपन्यांना विविध कर रचनेतील ग्राहकांना पुरवठा करताना कर आकारणी अन् शासकीय लेखापरीक्षणात अडचणींचा सामना करावा लागत असे. आता ती स्थिती बदलण्याची शक्यता आहे. ‘जॉब वर्क’वरील करही कमी झाल्याने या क्षेत्रातील सर्वात लहान घटकांनाही निश्चितच दिलासा मिळेल. या निर्णयांमुळे केवळ मोठ्या कंपन्यांनाच नव्हे, तर उपकंपन्या, विक्रेते, वितरक, दुरुस्ती व सेवा केंद्र यांनाही आर्थिक व प्रशासकीय सुलभता लाभेल. वाहन दुरुस्तीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर एकसमान कर लागू झाल्याने ग्राहक अन् कार्यशाळांना किमतीचा अंदाज लावणे सोपे होईल..ग्राहकांना थेट फायदाया बदलांचा ग्राहकांना थेट लाभ होणार आहे. छोट्या चारचाकी, दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या किमती करदरांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे घटलेल्या करामुळे ग्राहक पुन्हा वाहने खरेदी करतील ही अपेक्षा आहे. गेल्या काही महिन्यांत वाहन उद्योगात आणि पर्यायाने सुटे भाग निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना मागणीत फारशी वाढ जाणवली नव्हती. त्या परिस्थितीत आता सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात तीन चाकी व ट्रॅक्टरची मागणी करकपातीमुळे वाढेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे मोठ्या वाहनांवरील उपकर (सेस) हटल्याने व एकूण करपातळी कमी झाल्याने वैयक्तिक ग्राहक आणि प्रवासी वाहतूक कंपन्या काही प्रमाणात आणखी वाहने खरेदी करायला प्रवृत्त होतील..स्पष्टीकरणाची गरजया सर्व बदलांत एक महत्त्वाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. २२ सप्टेंबर २०२५ च्या अगोदर वाहन उत्पादक कंपन्यांनी वितरकांकडे (डीलर) पाठवलेल्या वाहनांवर भरलेल्या ‘कॉम्पन्सेशन सेस’चे त्या कंपन्यांना ‘क्रेडिट’ मिळेल की नाही याविषयीची संभ्रमावस्था शासनाने दूर करणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास कंपन्यांच्या रोख प्रवाहावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.इलेक्ट्रिक वाहनांवर बदल नाहीइलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरच ठेवण्यात आला आहे. प्रस्थापित वाहन उद्योगातील बरेचसे घटक आता १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती आणि पारंपरिक वाहनांच्या किंमतीतील तफावत कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही क्षेत्रांतील स्पर्धात्मकता कशी राहील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पर्यावरणपूरक वाहतुकीकडे सरकारचा कल अन् सवलत योजना यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा बाजार झपाट्याने वाढतो आहे. कररचना व सवलत एकत्रितपणे दिल्यास या क्षेत्राला दीर्घकालीन चालना मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, चार्जिंग स्टेशन, ‘बॅटरी रिसायकलिंग’, वीज वितरण, वाहन विमा या सहायक सेवा किंवा पूरक सेवामध्येही गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’चे हे नवे स्वरूप केवळ वाहन खरेदीवरच नाही तर वाहनसंबंधी संपूर्ण परिसंस्थेवर परिणाम करेल..पोलाद किमती, कच्चा मालअलीकडच्या काळात वाहन उद्योगासाठी लागणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे पोलाद. आयात केलेल्या पोलादावर ‘ॲन्टी-डम्पिंग ड्यूटी’, तसेच देशांतर्गत उत्पादकांनी चालवलेल्या मोहिमेमुळे पोलादाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाहन क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण होते. या वाढीव किमतींचा कसा परिणाम नव्या कररचनेत होतो हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. यामध्ये काही अनुकूल बदल झाला तरच ग्राहकांना नव्या कररचनेचा पूर्ण लाभ मिळेल असे वाटते. किमती चढ्या राहिल्या तर वाहनांच्या किमती पुनःश्च वाढू शकतील, याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. याचबरोबर प्लॅस्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉनिक घटक, ‘सेमीकंडक्टर चिप’ यांसारख्या अन्य कच्च्या मालाच्या दरावरही कर सुधारणांचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. मागील दोन वर्षांत जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणीमुळे ‘चिप’ची कमतरता भासली. करदर सुलभ झाल्याने पुरवठा साखळी खर्च कमी होईल आणि उत्पादन वेळेत करता येईल, अशी अपेक्षा आहे..सणासुदीचा काळ अन् मागणीआता नवरात्र, दिवाळी अशा मोठ्या सणांचा हंगाम सुरू होत आहे. या काळात भारतीय लोक वाहने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. यंदाही तोच कल कायम राहील ही शक्यता गृहीत धरून करकपातीमुळे सरकारच्या तिजोरीत होणारी तूट विक्रीत होणाऱ्या मोठ्या वाढीमुळे भरून निघेल अशी अपेक्षा वाहन उत्पादक, सुटे भाग पुरवणारे उत्पादक आणि सरकारी यंत्रणाही ठेवून आहेत. ग्रामीण भागात पीक हंगामानंतर येणारी रोकड आणि शहरी भागातील ‘बोनस’-‘इन्सेंटिव्ह’ यामुळे सणासुदीत वाहन खरेदी वाढते. कर सुधारणेने या दोन्ही बाजारपेठांमध्ये मागणी अधिकच वाढू शकेल..लघु, मध्यम उद्योगांना लाभकरकपातीमुळे वाहन उद्योगातील घटकांना खेळते भांडवल कमी लागेल. त्याचाही अनुकूल परिणाम या क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जाणवेल. त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकेल. ‘जीएसटी’च्या बदलांसह ‘डिजिटल बिलिंग’, ‘ई-इनव्हॉइसिंग’ यांसारख्या प्रक्रियेमुळे या कंपन्यांचे लेखापरीक्षण सुलभ होईल. सध्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र हे वाहन उद्योगाच्या पुरवठा साखळीतील सर्वात मोठा कणा आहे. या सुधारणेमुळे त्यांना मिळणारे लाभ हे उत्पादनक्षमता वाढवतील, वित्तीय शिस्त वाढवतील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात वाढवण्याची संधी देतील..करप्रशासन आणि पारदर्शकता‘जीएसटी’ सुधारणा ही फक्त करदरांपुरती मर्यादित नसून, कर प्रशासनात पारदर्शकता, ‘ऑटोमेशन’ आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’वर आधारित निरीक्षण वाढवणार आहे. वाहन उद्योगातील कंपन्या आधीच ‘ई-वे बिल’, ‘ई-इनव्हॉइसिंग’ वापरत आहेत. त्यातच आता ‘इनव्हॉइस मॅनेजमेंट प्रणाली’ही सर्व ‘जीएसटी’ करदात्यांना लागू झाली आहे. ‘एमएसएमई’ कंपन्यांनाही त्याचा फायदा मिळून अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणखीच बळकट होईल..Premium|Short term mutual funds : संभाव्य व्याजदरकपातीचा लाभार्थी फंड.दीर्घकालीन परिणामवाहन उद्योगातील कंपन्यांना अतिरिक्त नफेखोरी प्रतिबंधक नियम लागू होतात. त्यामुळे करकपातीचा लाभ ग्राहकांना तत्काळ पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. स्पर्धेमुळेही कंपन्यांवर किमती कमी करण्याचा दबाव राहील. ग्राहकांचेही या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष असेलच. ‘जीएसटी’तील सुधारणा ही उत्पादन, पुरवठा साखळी, वाहतूक अन् मालवाहतूक, दळणवळणालाही गती देणारी ठरू शकते. वाहनउद्योगाचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात मोठा वाटा आहे. या क्षेत्रातील वाढीमुळे सहायक सेवा किंवा पूरक सेवा क्षेत्र, वित्तीय सेवा, विमा, वाहन कर्ज बाजार अशा पूरक क्षेत्रांनाही चालना मिळेल. तसेच भारतात अधिकाधिक जागतिक वाहन कंपन्या गुंतवणूक करतील, कारण कररचना स्थिर आणि सुलभ असेल. .Premium| India's Foreign Policy: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसमोर कोणते आव्हान?.दीर्घकालीन दृष्टीने, वाहन उद्योगात नवोन्मेष, संशोधन व विकास, हरित तंत्रज्ञान, हायड्रोजन इंधन, स्वयंचलित वाहन प्रणाली अशा नव्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीस चालना मिळू शकते. एकूणच, जीएसटीतील सुधारणा ही वाहन उद्योगासाठी मोठी संधी आहे. सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्या, वाहन उत्पादक, डीलर्स, कच्चा माल पुरवठादार आणि ग्राहक या सर्वांना काही ना काही स्वरूपात लाभ मिळू शकतो. मात्र, पोलाद व इतर कच्च्या मालाच्या किमती, करक्रेडिटवरील संभ्रम, सवलतीचे संतुलन यांसारखे काही मुद्दे सरकारने वेळीच सोडवले तर या सुधारणांचा परिणाम अधिक सकारात्मक होईल. 