Premium| GST 2.0: फास्ट फूड आता स्वस्त, मग आता खिशावरचा ताण खरंच कमी होईल का?

फास्ट फूड आणि चटपटीत पदार्थांची आवड कोणाला नसते? पण अनेकदा रेस्टॉरंट किंवा कॅफेमध्ये गेल्यावर बिल पाहून आपल्या खिशाला थोडी 'झळ' बसतेच. पण आता काळजी करू नका, कारण सरकारने आपल्यासारख्या खवय्यांसाठी एक खास भेट आणली आहे, तेही जीएसटीच्या रूपात!जीएसटीमध्ये झालेले मोठे बदल या वर्षीच्या २२ सप्टेंबरपासून लागू होत आहेत आणि यामुळे तुमच्या जेवणाचं बिल नक्कीच कमी होणार आहे. ते कसं? चला तर मग, या नवीन बदलांमुळे तुमच्या फास्ट फूडच्या आवडीवर काय परिणाम होणार आहे ते जाणून घेऊया 'सकाळ प्लस' च्या या लेखातून!.चपाती आणि पिझ्झा ब्रेड आता 'टॅक्स-फ्री'!तुमच्यासाठी ही सर्वात मोठी आनंदाची बातमी आहे असं म्हणू! या पुढे चपाती, पराठा आणि पिझ्झा ब्रेडवर कोणताही जीएसटी लागणार नाही. यापूर्वी या वस्तूंवर ५% जीएसटी लागत होता. याचाच अर्थ, आता डोमिनोज, पिझ्झा हट किंवा तुमच्या जवळच्या कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये पिझ्झा ऑर्डर केल्यावर बिलातला एक मोठा भाग कमी होईल. पिझ्झा हट आणि डोमिनोजमध्ये पिझ्झा खायचं स्वप्न आता सहज पूर्ण करता येईल! फक्त पिझ्झा ब्रेडच नाही, तर सगळेच भारतीय ब्रेड, म्हणजे नान, तंदुरी रोटी, कुलचा यांनाही जीएसटीतून पूर्णपणे सूट मिळाली आहे..पास्ता, पेस्ट्री आणि केकही स्वस्त होणार!तुम्हालाही पास्ता खाण्याची क्रेझ असेल, तर तुमच्यासाठी ही चांगली बातमी आहे. आता पास्तावर १२% च्या ऐवजी फक्त ५% जीएसटी लागेल. म्हणजे आता तुमच्या आवडत्या 'व्हाइट सॉस पास्ता' किंवा 'रेड सॉस पास्ता'ची किंमत कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे, पेस्ट्री, केक, बिस्किटं आणि चॉकलेट्सवरीचा जीएसटीसुद्धा कमी झाला आहे. त्यामुळे, आता कॅफेमध्ये जाऊन कॉफीसोबत पेस्ट्री किंवा केकचा आनंद घेणं तुमच्यासाठी तसं परवडणारं ठरणार आहे! याचा फायदा फक्त मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे, तर लहान शहरांमधल्या कॅफे आणि बेकरींनाही होईल, कारण त्यांच्याही ग्राहकांची संख्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे..पॅकेज्ड फूडवरही जीएसटीची 'डिटॉक्स' ट्रीटमेंट!संध्याकाळच्या चहासाठी पॅकेज्ड स्नॅक्स, जसं की इन्स्टंट नूडल्स, भुजिया आणि नमकीन खाण्याची सवय असेल, तर आता तुमच्या खिशाला थोडा आराम मिळेल. या वस्तूंवर आधी १२% किंवा १८% जीएसटी लागत होता, जो आता कमी होऊन फक्त ५% झाला आहे. त्यामुळे, आता तुम्ही तुमच्या आवडत्या 'मैगी नूडल्स' किंवा भुजिया जास्त प्रमाणात विकत घेऊ शकता. हा बदल शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण पॅकेज्ड फूडचा वापर सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात होतो..ब्रेकफास्टमध्येही 'सेविंग्स'!तुम्हाला 'इंग्लिश ब्रेकफास्ट' किंवा 'कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट' आवडत असेल, तर अजून एक आनंदाची बातमी! सॉसेज, मशरूम, जॅम आणि जेली यांसारख्या वस्तूंवरचा जीएसटी सुद्धा १२% वरून ५% पर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे, आता तुम्ही एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये 'संडे ब्रंच'साठी गेल्यावर तुमचं बिल पूर्वीपेक्षा तसं आटोक्यात राहणार आहे..पण, कोल्ड ड्रिंक्स आणि एनर्जी ड्रिंक्सची किंमत वाढणार!आतापर्यंतच्या आनंदाच्या बातम्या ऐकून तुम्ही जर 'कोका कोला' किंवा 'रेड बुल' पिण्याचा विचार करत असाल, तर थांबा! सरकारने एक कडू गोळी पण दिली आहे. सर्व कार्बोनेटेड आणि कॅफिनेटेड पेयांवर आता ४०% जीएसटी लागणार आहे. यात कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट आणि सर्व एनर्जी ड्रिंक्स, म्हणजे रेड बुल ते मॉन्स्टर एनर्जी या सगळ्या पेयांचा समावेश आहे. त्यामुळे, तुमच्या आवडत्या कोल्ड ड्रिंक्सच्या किमती आता खूपच वाढणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहकांमध्ये आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढेल आणि ते कार्बोनेटेड पेयांच्या ऐवजी हेल्दी पेयांकडे वळतील अशी अपेक्षा आहे..थोडक्यात, जीएसटी २.० फास्ट फूडच्या दुनियेत एक मोठी क्रांती घडवून आणत आहे. पिझ्झा, पास्ता आणि भारतीय ब्रेड आता स्वस्त झाले आहेत, जी नक्कीच आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल. पण दुसरीकडे, कोल्ड ड्रिंक्स आणि एनर्जी ड्रिंक्स खूप महाग होणार आहेत. त्यामुळे, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये जाल, तेव्हा तुम्ही चपाती आणि पास्ता ऑर्डर करून पैसे वाचवू शकता, पण कोल्ड ड्रिंक ऐवजी मात्र पाणी किंवा ज्यूस पिण्याचा विचार करा..