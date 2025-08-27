Premium|Income Tax: ‘इनकम टॅक्स’ चा नवा कायदा काय.? काय आहे नव्या फॉर्ममध्ये.?

How the new Income Tax Act, 2025 will simplify tax filing : भारतातील इनकम टॅक्सचा १९६१ चा कायदा जवळपास ६५ वर्षे जुना कायदा आहे. वेळोवेळी त्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आणि अनेक दुरुस्त्या झाल्या आहेत. त्यामुळेच मूळ कायदाच खूप गुंतागुंतीचा झाला होता. बदलत्या आर्थिक परिस्थिती आणि जागतिक मानकांनुसार, एक नवीन, आधुनिक आणि सोपा कायदा आणणे आवश्यक होते. यामुळे, कर भरणे सोपे होईल आणि कर चुकवण्याची शक्यताही कमी होईल.त्यानुसार नवीन आयकर कायदा २०२५ या कायद्याच्या माध्यमातून भारताच्या कर प्रणालीला आधुनिक रूप मिळते आहे. हा कायदा जुन्या आयकर कायदा, १९६१ (Income Tax Act, 1961) ची जागा घेणार आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश कर प्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत बनवणे हा आहे.मुख्य उद्दिष्टेSimplification : या कायद्यात किचकट आणि गुंतागुंतीच्या तरतुदी काढून टाकून कर प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यावर भर दिला आहे.Modernization : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर भरणाऱ्यांना सोपी पद्धत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.Transparency : कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष बनवणे. जसे की, तुमच्या सेव्हिंग अकाउंटचा, मुदत ठेवींचे व्याज थेट तुमच्या आधारला लिंक असल्याने त्या अर्जातच दिसतील. .नवीन नियमांची तयारीकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) या नवीन कायद्यासाठी आवश्यक नियम बनवण्याचे काम सुरू केले आहे. यासाठी एक समिती स्थापन केली असून, ही समिती जुन्या नियमांचा आढावा घेत आहे. करदात्यांकडून सूचना मागवून, त्यांचे म्हणणे ऐकून नियमांचा मसुदा तयार केला जात आहे. हे नियम डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस अधिसूचित होण्याची शक्यता आहे.कायद्याची अंमलबजावणी :२१ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या नवीन आयकर कायद्याला मंजुरी दिली. त्याआधी, १२ ऑगस्ट रोजी संसदेने तो मंजूर केला होता.सीबीडीटी (CBDT) ने १३ फेब्रुवारीपासून, म्हणजे विधेयक संसदेत सादर झाल्याच्या दिवसापासून, नवीन नियम तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.एका मुख्य आयुक्तांच्या समितीने सध्याच्या नियमांचा आढावा घेतला आहे, सार्वजनिक चर्चासत्रे आयोजित केली आहेत आणि कर धोरण व विधान (TPL) विभागासाठी एक मसुदा तयार केला आहे. .नवीन कर फॉर्मनवीन कायद्यानुसार, आयकर विभाग नवीन आणि सोपे कर फॉर्म सादर करेल. सध्याचे फॉर्म जुन्या कायद्याच्या तरतुदींवर आधारित आहेत, त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार पूर्णपणे नवीन फॉर्म्स तयार केले जात आहेत. हे फॉर्म्स वापरण्यास अधिक सोपे असतील.काय बदल झाले..?सोपे ITR फॉर्म : आयकर रिटर्न (ITR) भरणे अधिक सोपे होईल. कारण हा फॉर्म ऑटोफील होतो. तो आधारशी लिंक असल्याने तुमचा वर्षभराचा डिव्हिडंट, व्याज, शेअर वरील उत्पन्न हे ऑटोमॅटिकली यामध्ये जोडले जाते.कमी कागदपत्रे : जुन्या करप्रणालीनुसार तुम्हाला खूप बारिकसारीक गोष्टींची कागदपत्रे जोडावी लागतात. त्याचे खूप डिटेल्स भरावे लागतात. त्याउलट नविन प्रणालीमध्ये तुम्हाला फार कागदपत्र मागितली जात नाही.डिजिटल प्रक्रिया : कर प्रक्रिया डिजिटल आहे तसेच ती लिंक्ड असल्याने अधिक वेगवान झाली आहे..Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग. जुनी पद्धत आणि नवी पद्धत यामध्ये मुलभूत फरक काय..?१. कायद्याची भाषा आणि रचना जुना कायदा : याची भाषा खूप क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची होती, ज्यात अनेक उपकलमे आणि स्पष्टीकरणांचा समावेश होता. सामान्य माणसाला वाचायला आणि समजायला तो कायदा खूप अवघड होता.नवीन कायदा : याची भाषा सोपी आणि स्पष्ट केली आहे. अनावश्यक आणि कालबाह्य झालेल्या तरतुदी काढून टाकून तो अधिक सुटसुटीत बनवला आहे, जेणेकरून तो वाचायला आणि समजून घ्यायला सोपा होईल. २. कर फॉर्म आणि प्रक्रिया जुना कायदा : करदात्यांना योग्य ITR (Income Tax Return) फॉर्म निवडणे आणि तो भरणे गुंतागुंतीचे होते. अनेक रकान्यांमध्ये माहिती भरताना चुका होण्याची शक्यता जास्त होती.नवीन कायदा : कर फॉर्म्स पूर्णपणे पुन्हा डिझाइन केले आहेत. ते वापरण्यास अतिशय सोपे (user-friendly) असतील आणि त्यात जास्तीत जास्त माहिती प्री-फिल्ड (pre-filled) असेल, ज्यामुळे करदात्यांना स्वतःहून रिटर्न भरणे शक्य होईल. .Premium| Lifestyle Inflation| पगारवाढ झाल्यावरही पैसे का पुरत नाहीयेत? मग तुम्हालाही lifestyle inflation भोवलंय!.३. तंत्रज्ञानाचा वापर जुना कायदा : हा कायदा मूळतः कागदी प्रणालीसाठी तयार केला होता, ज्यात नंतर डिजिटल प्रक्रिया जोडल्या गेल्या.नवीन कायदा : हा कायदा पूर्णपणे डिजिटल युगासाठी डिझाइन केला आहे. करचोरी ओळखण्यासाठी आणि प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. ४. गुन्हे आणि दंड जुना कायदा : दंडाच्या आणि गुन्हेगारी तरतुदी अनेक ठिकाणी स्पष्ट नव्हत्या, ज्यामुळे कायदेशीर वाद निर्माण होत होते.नवीन कायदा : गुन्हे आणि त्यासाठीच्या दंडाच्या तरतुदी अधिक स्पष्ट आणि निश्चित केल्या आहेत, जेणेकरून कायदेशीर वाद कमी होतील आणि कर चुकवेगिरी रोखता येईल. ५. आंतरराष्ट्रीय करनियमन जुना कायदा : आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी संबंधित तरतुदी काही प्रमाणात जुन्या होत्या आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पुरेशा नव्हत्या.नवीन कायदा : हा कायदा डिजिटल आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या कर आकारणीवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कर चुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल. सध्या जुन्या तसेच नविन अशा दोन्ही पद्धतीने हे रिटर्न भरले जात असून नविन प्रणाली लोकांच्या अधिक पसंतीस पडताना दिसत आहेत.----------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 