Premium|New Labour Codes India 2020 : २९ जुने कायदे संपुष्टात; चार नवीन संहितांमधील बदलांवर कामगार नेत्यांची तीव्र टीका

अॅड. आर. बी. शरमाळे- ज्येष्ठ कामगार नेते व विधिज्ञकेंद्र सरकारने पूर्वीचे २९ कामगार कायदे संपुष्टात आणून चार नवे कामगार कायदे तयार केले आहेत. त्यानुसार पूर्वीच्या कायद्यामधील बहुसंख्य तरतुदी नवीन कायद्यामध्ये कायम ठेवल्या आहेत. काही तरतुदींचा क्रम व नावे बदलून त्या नव्याने तयार केल्याचे भासविले आहे. म्हणून फक्त बदललेल्या अथवा नव्याने तयार केलेल्या तरतुदींचा विचार करणे योग्य ठरेल. सामाजिक सुरक्षेच्या म्हणजे पूर्वीच्या भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा योजना, ग्रॅच्युइटी, बाळंतपणातील फायदे, कामगार नुकसानभरपाई, असंघटीत कामगारांच्या सुरक्षतेच्या तरतुदी या पूर्वीच्या बहुसंख्य बाबींचा समावेश नवीन कायद्यामध्ये आहे. असंघटीत कामगारांना सर्व कामगार कायदे लागू केल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यातील नेमक्या योजनांच्या नवीन तरतुदी नमूद केलेल्या नाहीत. .कोणत्याही कायद्याचा काही वर्षे अंमल झाल्यानंतर त्यातील फायदेशीर तरतुदी, अपूर्ण तरतु दी, चुकीच्या तरतुदी इत्यादी बाबी स्पष्ट होतात. वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाड्यामुळे येणाऱ्या स्पष्टतेने कायदा समृद्ध होत असतो. कायदा फार जुना आहे म्हणून तो कालबाह्य होतो हा एक भ्रामक विचार आहे. कायद्यात स्थळ, वेळ, विषय, सामाजिक आवश्यकता इत्यादींचा विचार होवून त्यात परिवर्तन होत राहिले पाहिजे हे वास्तव आहे. वृक्षारोपण करण्यासाठी आधीची सर्व झाडे- झुडपे उपटून जमीन साफ केली पाहिचे हा तर्कदृष्ट विचार आहे. आहे त्या परिस्थितीत आवश्यक तेथे, रिकाम्या जागेवर वृक्षारोपणाने वृक्ष-वेली लावणे शहाणपणाचे असते.कायद्याची संख्या जास्त असल्यामुळे गोधळाची परिस्थिती निर्माण होत असल्यामुळे कायद्याची संख्या कमी करणे आवश्यक झाले आहे. जुन्या कामगार कायद्यांमुळे गुतवणूक वाढ थांबली होती. कामगारांना दिलेल्या अवाजवी सुरक्षेमुळे संरक्षणामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे व संभ्रमाचे वातावरण आहे; हा दिशाभूल करणारा प्रचार नवीन कायद्याचे समर्थक करीत होते आणि आहेत. .Premium| AI Job Displacement Solution : AI मुळे कोट्यवधींच्या नोकऱ्या जाणार..! नोकऱ्या गमवायच्या की आठवडे कमी करायचे?.वरील परिस्थितीत नवीन कामगार कायद्याकडे पाहणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या २९ कामगार कायद्यांचे चार नवीन कामगार कायद्यात रुपांतर केले आहे ते पुढीलप्रमाणेः (१) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सेवाशर्ती संहिता, २०२०; (२) औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०; (३) वेतन संहिता, २०१९ ; (४) सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०.पूर्वीच्या कायद्यामधील बहुसंख्य तरतुदी नवीन कायद्यामध्ये कायम ठेवल्या आहेत. काही तरतुदींचा क्रम व नावे बदलून त्या नव्याने तयार केल्याचे भासविले आहे. म्हणून फक्त बदललेल्या अथवा नव्याने तयार केलेल्या तरतुदींचा विचार करणे योग्य ठरेल. सामाजिक सुरक्षेच्या म्हणजे पूर्वीच्या भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा योजना, ग्रॅच्युइटी, बाळंतपणातील फायदे, कामगार नुकसानभरपाई, असंघटीत कामगारांच्या सुरक्षतेच्या तरतुदी या पूर्वीच्या बहुसंख्य बाबींचा समावेश नवीन कायद्यामध्ये आहे. असंघटीत कामगारांना सर्व कामगार कायदे लागू केल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यातील नेमक्या योजनांच्या नवीन तरतुदी नमूद केलेल्या नाहीत..‘हायर अँन्ड फायर’ संकल्पनेची सुरुवातकेंद्र शासन राष्ट्रीय किमान वेतन, विभागीय पातळीवरील किमान वेतनाचे दर निश्चित करेल. त्यानंतर राज्य शासनांना त्यांच्या पातळीवर किमान वेतनाचे दर निश्चित करता येतील; परंतु राज्य शासनास राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा व केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या विभागीय किमान वेतनाच्या दरापेक्षा कमी किमान वेतनाचे दर ठरविता येणार नाहीत. ही एक नवीन पण चांगली तरतूद आहे. वर्षानुवर्षे तात्पुरते, किरकोळ, शिकावू या दर्जामध्ये कामगारांना ठेवून त्यांची पिळवणूक व छळ करण्यात येत होता. कामगार चळवळीच्या संघर्षातून 'कायम कामगार' ही संकल्पना वास्तवात आली आहे. गैरवर्तन केले नाही आणि करण्यासाठी काम उपलब्ध असेल तर ६० वर्षे वयापर्यंत नोकरी करण्याचा हक्क अधिकार कामगारांना मिळाला आहे. नवीन संहितेत 'निश्चित मुदतीची नोकरी' ही नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. या मुळे नवीन नोकऱ्या या निश्चित मुदतीच्या असल्याने नोकरीची सुरक्षा व शाश्वती संपुष्टात आली आहे. सध्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची मागणी सर्वत्र होत असतांना वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत नोकरी टिकण्याची सुरक्षा व हक्क संपुष्टात आला आहे. मालकाच्या इच्छेनुसार कामावर घ्या आणि कधीही अथवा फारतर मुदत संपताच हाकलून द्या. या 'हायर अँन्ड फायर' या नवीन संकल्पनेची, तरतुदीची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. पाच वर्षांऐवजी एक वर्ष नोकरी झाल्याबरोबर ग्रॅच्युइटी लागू होईल, अशी नवीन कायद्यात तरतूद नाही. परंतु किमान पाच वर्षे नोकरी झाल्यास ग्रॅच्युइटी लागू होईल ही तरतूद नवीन कायद्यामध्ये कायम आहे. परंतु निश्चित मुदतीसाठी कामावर घेतलेले, तसेच मृत्यू झाल्यास अथवा कायमस्वरूपी संपूर्ण अपंगत्व आलेल्या कामगारांना एक वर्ष झाल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल, अशी नवीन तरतूद आहे..कंत्राटी कामगार वंचितच राहणारकंत्राटी कामगार पद्धतीचे उच्चाटन करणे आणि संपूर्ण उच्चाटन होईपर्यंत त्या पद्धतीचे नियमन करणे हा जुन्या कंत्राटी कामगार कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. परंतु सन १९७० पासून आजपर्यंत त्या कायद्याने कंत्राटी कामगार पद्धतीचे उच्चाटन पाच टक्के देखील केलेले नाहीत, किंबहुना फक्त नियमनच (सुरळीतपणे चालू ठेवण्याचे काम) केले आहे. सन १९७० मध्ये सदर कायदा आला तेव्हा साधारणपणे कारखान्यामध्ये ९० टक्के कायम कामगार आणि १० टक्के कंत्राटी कामगार एकत्र काम करीत होते. आजची परिस्थिती नेमकी याच्या उलटी आहे.कारखान्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीचे २० कामगार असतील तर सदर कायदा कारखान्यास लागू होत असे. या कारखान्यास नोंदणी करून नोंदणी प्रमाणपत्र घ्यावे लागत असे. सदर नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये नाव असलेल्या आणि किमान २० कामगारांचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारास कायदेशीर परवाना त्या कारखान्यापुरता घेण्याचे बंधन होते. परंतु जास्तीत जास्त १९ कामगार एका कंत्राटदाराच्या नावावर घेऊन अनेक कंत्राटदारामार्फत कामगार घेण्याची पळवाट सतत काढण्यात येत होती. किमान २० कामगारांची अट शिथील करून नव्या कायद्यामध्ये ती ५० कामगारांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, मूळ मालकाने नोंदणी प्रमाणपत्र घेण्याची तरतूद रद्द झाली आहे. एक वर्षाऐवजी पाच वर्षांतून परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागेल.एका कारखान्याऐवजी अनेक कारखान्यांसाठी एकच संयुक्त परवाना घेता येईल, अशा या नव्या तरतुदी आहेत. कंत्राटी पद्धतीचे नियमन व नियंत्रण हे फक्त कागदोपत्री नाममात्र झाले आहे. त्यामुळे कायम कामगारांबरोबर आणि त्यांचे सारखेच काम करूनही कंत्राटी कामगारांना वेतन व सेवाशर्तींपासून वंचित राहावे लागणार आहे..कामगार संघटनाच नष्ट होणारकामगार संघटनेची नोंदणी झाल्यानंतर तिला 'मान्यताप्राप्त कामगार संघटना' हा दर्जा मिळविण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागतो. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार हा दर्जा मिळवण्यासाठी मालकाकडे अर्ज करावा लागेल. अनेक संघटना (युनियन) असतील तर किमान ५१ टक्के कामगार सभासद असलेल्या संघटनेस मालकाकडे अर्ज करावा लागेल. अनेक संघटना असतील तर २० टक्के सभासदासाठी एक या प्रमाणात मालक वाटाघाटी समितीची निवड करेल. या नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार मालकाची चमचेगिरी आणि दलाली करणाऱ्यांचा समावेश संयुक्त वाटाघाटी समितीमध्ये आपोआप होईल. जीवनदानासाठी बकऱ्याने खाटकाकडे अर्ज करावा अशा या नवीन तरतुदी आहेत. कंत्राटी कामगारामुळे कामगार संघटना खिळखिळ्या झाल्या आहेत. निश्चित मुदतीच्या कामगारामुळे काही वर्षानंतर कामगार संघटना नष्ट होणार आहेत. कामगारांचा दर्जा, नोकरीतील कायमपणा, सेवा-शर्थी, नोकरीमधील शिस्तपालन व गैरवर्तनप्रकरणी कार्यवाही करण्याची नियमावली यांचा समावेश पूर्वीच्या औद्योगिक नोकऱ्यांचा कायदा (स्टॅडिंग ऑर्डर्स) यामध्ये होता. सदर कायदा लागू होण्यासाठी मालकाच्या हजेरीपटावर किमान ५० कामगार असावेत अशी अट होती. ही ५० कामगारांची अट रद्द करून ती नवीन कायद्यामध्ये ३०० कामगार अशी केली आहे. नवीन तरतुदीमुळे ९० ते ९५ % कारखान्यांना हा कायदा लागू नसेल. त्यामुळे स्टॅडिंग ऑर्डर्स कायद्यामधील हक्क आणि अधिकार, हितसवलती यापासून ९५% कामगार वंचित राहील.न्यायपालिकेत प्रशासनाची घुसखोरीजुन्या कायद्यानुसार कामगार व मालकामधील तंटे मिटविणे व मागण्यांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी कामगार न्यायालये व औद्योगिक न्यायाधीकरणे कार्यरत होती. कामाचा प्रचंड दबाब व संख्या आणि न्यायालयांची अपूर्ण व कमी संख्या यामुळे न्यायनिवाड्यासाठी पाच ते १० वर्षांचा कालावधी लागतो. नवीन कायद्यामध्ये कामगार न्यायालये रद्द करण्यात आली असून फक्त औद्योगिक न्यायाधीकरणे चालू ठेवली आहेत. रद्द करण्यात आलेल्या सर्व कामगार न्यायालयांचा दर्जा औद्योगिक न्यायाधीकरणामध्ये रुपांतरीत केला तरीही एकूण संख्या जुनीच राहील. नवीन कायद्यामध्ये, औद्योगिक न्यायाधीकरणाच्या जोडीला एका जास्तीच्या प्रशासकीय सदस्याची नेमणूक करून त्यांचे खंडपीठ केले आहे. प्रशासकीय सदस्य म्हणून शासनाच्या संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक होणार आहे. सध्या न्याय व्यवस्थेतील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे न होता एकल न्यायाधीशाऐवजी खंडपीठ तयार करण्यात आले आहे. खंडपीठातील जास्तीचे सदस्य शासकीय प्रशासनातून येणार आहेत. जागतिक पातळीवर शासनव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था या जास्तीत जास्त स्वतंत्र आणि स्वायत्त ठेवण्याचे उचित प्रयत्न चालू आहेत. परंतु भारतात मात्र प्रशासन व न्यायदान यांची सरमिसळ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खंडपीठ असण्यात गैर व चुकीचे नाही. परंतु ते खंडपीठ निखळ न्यायाधीशांचे असते. नवीन कायद्यामध्ये न्यायिक महोदयांसमवेत प्रशासकीय महोदय न्यायदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत आहेत. न्यायपालिकेचे प्रशासनापासून वेगळेपण व स्वतंत्रपण असले पाहिजे या सार्वत्रिक मान्यतेस नवीन कायद्याने हरताळ फासला आहे..९५ टक्के कामगार वाऱ्यावरकिमान १०० कामगार हजेरी पटावर असलेल्या कारखान्यामध्ये कामगार कपात करणे, लेऑफ देणे, कारखाना बंद करणे यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. ही अट शिथिल करून ती आता ३०० कामगार अशी करण्यात आली आहे. २९९ पर्यंत हजेरी पटावर कामगार असलेल्या कारखान्यांची संख्या ९५ टक्क्यांपर्यंत आहे. या ९५ टक्के कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. निरनिराळे कायदे व त्यामधील तरतुदी यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. कायदाभंगाच्या तक्रारी असल्यास तसेच अमलबजावणीच्या मागण्या असल्यास संबंधित कारखान्यांना समक्ष भेटी देऊन व पाठपुरावा व कार्यवाही करण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना आहेत. तक्रार आल्यास लगोलग कार्यवाही सुरू होत असे. परंतु सुमारे १०-१५ वर्षांपासून कारखान्यांना भेटी देण्यापूर्वी राज्य पातळीवरील विभागप्रमुखांची पूर्वपरवानगी घेण्याचे बंधन या अधिकाऱ्यावर घालण्यात आले आहे. (उदा. मारामारी प्रकरणी एखादी व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्याची तक्रार आल्यानंतर कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित निरीक्षकास राज्य पातळीवरील विभाग प्रमुखाची पूर्वपरवानगी घेवून कार्यवाही करावी लागणार असेल तर पोलीस स्टेशनमध्ये जो बाका प्रसंग उद्भवेल तशी अवस्था प्रत्येक जिल्ह्याच्या कामगार विभाग कार्यालयाची झाली आहे.) पूर्वीच्या प्रथा, शासन आदेश नवीन कायदे आल्यानंतरही चालूच राहणार असल्यामुळे नवीन कायद्यांची अमलबजावणी हे एक मृगजळच राहणार आहे.