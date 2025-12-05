Premium| Heart disease risk: ह्रदयविकाराची भिती वाटणाऱ्या लोकांसाठी आनंदाची बातमी, एनलिसिटाइड हे औषध बदलून टाकू शकतं ह्रदयविकाराचं भविष्य!

बऱ्याचदा आपल्या शरीरात अनेक बदल होत असतात आणि आपल्याला त्याची कल्पना सुध्दा नसते. एलडीएलमुळे निर्माण होणारा ह्रदयविकार हा एक तसाच आजार आहे. सुरवातीच्या काळात आपल्याला काही जाणवतही नाही, वेदना होत नाही, कोणतीही मोठी लक्षणे दिसत नाहीत. पण आपल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये वाईट कोलेस्टेरॉलचे थर वाढत असतात. आणि आपले शरीर ह्रदयविकाराच्या दिशेने वाटचाल करत असते.जंक फूड, पॅकेज्ड पदार्थ, तळलेले पदार्थ, दारू, सिगारेट व्यायामाचा अभाव या गोष्टींमुळे हे बॅड कोलेस्टेरॉल वाढत जाते. परंतू आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सगळे नियम पाळून सुध्दा फक्त अनुवंशिकतेमुळे काही लोकांना या आजारामुळे आपला जीव गमवावा लागतो. हे बॅड कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वात प्रभावी पर्याय म्हणजे PCSK9 इनहिबिटर्स ही उपचार पध्दत. परंतू या उपचार पद्धतीमधील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे या पद्धतीत रूग्नांना नियमित इंजेक्शनने हे औषध घ्यावे लागते. ही इंजेक्शन महाग असतातच पण त्याच बरोबर ज्या गावांपासून दवाखानेच शेकडो किमी अंतरावर आहेत त्या लोकांना हे उपचार आत्तापर्यंत घेताच येत नव्हते. परंतू आता या समस्येवर तोडगा निघाला आहे. एनलिसिटाइड या गोळीच्या यशस्वी चाचणीमुळे आता इंजेक्शनचे काम गोळीमुळे होणार आहे. ही गोळी कोणासाठी आणि कितपत फायद्याची ठरू शकते? या संशोधनाचे महत्त्व काय हे सगळं जाणून घ्या सकाळ+ च्या या लेखातून.हृदयविकाराचे सर्वात मोठे कारण असणारे एलडीएल नेमके काय आहे?एलडीएल (Low-Density Lipoprotein) म्हणजे वाईट कोलेस्टेरॉल हे पूर्णपणे वाईट नसून शरीराला काही प्रमाणात आवश्यक असते. एकूणच कोलेस्टेरॉल घटक पेशींसाठी, हार्मोन तयार करण्यासाठी आणि शरीराच्या अनेक प्रक्रियांसाठी उपयोगी असतो. मात्र रक्तात एलडीएलचे प्रमाण जास्त झाले की ते धोकादायक बनते. जास्त एलडीएल रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींमध्ये हळूहळू साचत जाते आणि कोलेस्टेरॉलच्या गाठी म्हणजेच प्लॅक तयार होतात.यामुळे धमन्या हळूहळू अरुंद व कडक होऊ लागतात आणि रक्ताचा प्रवाह कमी होतो. या प्रक्रियेला अॅथेरोस्क्लेरोसिस म्हणतात. ही अवस्था जसजशी वाढते तसतसे हृदय आणि मेंदूला जाणारा ऑक्सिजन कमी होऊ लागतो. एखाद्या ठिकाणी रक्तवाहिनी पूर्णतः बंद झाली तर हृदयविकाराचा तीव्र झटका किंवा मेंदूतील रक्तपुरवठा थांबून स्ट्रोक होऊ शकतो. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या एका अभ्यासानुसार, व्यक्तीमध्ये एलडीएलचे प्रमाण वाढलेले असेल तर हृदयविकाराचा धोका दुपटीने वाढतो. व्यायामाचा अभाव, धूम्रपान, मद्यपान, स्थूलता, रक्तदाब आणि मधुमेह यांमुळे शरिरात एलडीएलचे प्रमाण वाढते..हे वाईट कोलेस्टेरॉल कशामुळे वाढते?जंक फूड, पॅकेज्ड पदार्थ, तळलेले पदार्थ यामुळे हे वाईट कोलेस्टेरॉल वाढते. कमी प्रमाणात शारिरीक हालचाल असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये एलडीएलचे प्रमाण जास्त असते. धूम्रपान करणे हे देखील एलडीएल वाढवण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. धूम्रपानामुळे धमन्यांच्या भिंती कमजोर होतात आणि प्लॅक म्हणजे चरबीचे थर लवकर जमा होतो. जास्त मद्यपान, सतत तणाव, झोपेची कमतरता यामुळे शरीरातील चयापचय (Metabolism) मध्ये बिघाड होवून कोलेस्टेरॉलचे संतुलन ढासळते. काही लोकांमध्ये आनुवंशिक कारणांमुळे एलडीएल नैसर्गिकरित्या जास्त असते. या व्यक्तींमध्ये आहार आणि व्यायाम सुधारले तरी कोलेस्टेरॉल नैसर्गिकरित्या कमी होत नाही. अशा लोकांना वेळेवर तपासणी आणि उपचारांची जास्त गरज असते..वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करणारी औषधेस्टॅटिन प्रकारातील औषधे म्हणजेच रक्तातील एलडीएल कमी करण्यासाठी वापरली जाणारी औषधे. ही औषधे घेतल्याने एलडीएल पातळी सुमारे ५० ते ६० टक्क्यांनी कमी होते. त्यामुळे हृदयविकार व स्ट्रोकची शक्यता खूपच कमी होते. परंतू काही लोकांना या औषधामुळे स्नायूंमध्ये वेदना निर्माण होणे, पचना संबंधी तक्रारी निर्माण होणे, लिव्हर एंजाइम वाढणे अशा अन्य समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या रूग्नांसाठी पर्यायी औषधे शोधावी लागतात. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे PCSK9 इनहिबिटर्स ही उपचार पध्दत. या उपचार पद्धतीत पीसीएसके९ प्रोटीनचा प्रभाव कमी केला जातो. कारण हे प्रोटीन एक प्रकारे वाईट कोलेस्टेरॉल वाढीसाठी कारणीभूत ठरते. मेयो क्लिनिकच्या अभ्यासांनुसार या औषधांमुळे एलडीएलमध्ये सरासरी ५० ते ७० टक्के घट दिसते. पारंपारिक औषधांचा विचार केला तर ही पद्धत तुलनेने खूप प्रभावी ठरते. परंतू ही पद्धत इंजेक्शन स्वरूपात असल्यामुळे सुईची भीती असलेल्या किंवा नियमित इंजेक्शन घेऊ न शकणाऱ्या रुग्णांसाठी हे सोयीचे नाही. शिवाय या औषधांचा खर्च तुलनेने जास्त असतो..कोलेस्टेरॉलच्या रूग्नांना मोठा दिलासा आता इंजेक्शन वरची डिपेंडेन्सी संपणार!Merck & Co. (MSD) या कंपनीने विकसीत केलेली एनलिसिटाइड ही तोंडाने घेण्याची गोळी आहे, जी शरीरातील पीसीएसके९ प्रोटीनचे काम रोखून वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करते. ही गोळी इंजेक्शन द्वारे दिल्या जाणाऱ्या पीसीएसके९ औषधांइतकीच प्रभावी मानली जाते. त्यामुळे सुईची भीती असलेल्या, नियमित इंजेक्शन घेऊ न शकणाऱ्या किंवा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या रुग्णांसाठी एनलिसिटाइड हा अधिक सुलभ पर्याय ठरतो.सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाहता, फेज-३ क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये एनलिसिटाइड बहुतेक लोकांनी चांगली सहन केली आणि दुष्परिणाम हलके ते मध्यम स्वरूपात होते. लिव्हर, हृदय किंवा गंभीर स्नायू समस्या यासंबंधी अडचणी मोठ्या प्रमाणात दिसल्या नाहीत. मात्र दीर्घकालीन वापर, विविध लोकसंख्येतील परिणाम आणि मोठ्या प्रमाणातील सुरक्षितता यावर अजूनही संशोधन सुरू आहे..औषध कितपत परिणामकारक आहे?एनलिसिटाइड या नव्या तोंडी घेण्याच्या पीसीएसके ९ इनहिबिटरची परिणामकारकता तपासण्यासाठी झालेल्या फेज-३ क्लिनिकल ट्रायलमध्ये या औषधाने वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करण्यात उल्लेखनीय यश दाखवले आहे. हा अभ्यास १७ देशांतील ५९ वैद्यकीय केंद्रांमध्ये झाला असून एकूण ३०३ प्रौढ रुग्ण यात सहभागी झाले होते. सर्व सहभागी रुग्णांना जन्मजात वाढीव कोलेस्टेरॉल म्हणजे हेतेरोजायगस फॅमिलियल हायपरकोलेस्टेरोलेमिया हा आनुवंशिक आजार होता. तसेच बहुतेक रुग्ण आधीच स्टॅटिन आणि इझेटिमाइब यांसारखी पारंपरिक औषधे घेत होते. अभ्यासात अर्ध्या रुग्णांना रोज २० मिलीग्राम एनलिसिटाइड दिली गेली तर उरलेल्या रुग्णांना प्लेसिबो देण्यात आले. २४ आठवड्यांनी परिणाम आश्चर्यकारक दिसले. एनलिसिटाइड घेतलेल्या गटात एलडीएल-सी मध्ये ५८.२ टक्क्यांची घट झाली, तर प्लेसिबो गटात उलट सुमारे २.६ टक्क्यांनी वाढ दिसली. ही घट इतकी मोठी होती की पारंपरिक इंजेक्शनवर आधारित पीसीएसके-९ औषधांइतकीच प्रभावी मानली गेली.सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही हे औषध साधारण सुरक्षित ठरले, कारण दुष्परिणाम हलके ते मध्यम स्वरूपाचे होते आणि प्लेसिबोसारखेच दिसले. हा अभ्यास प्रामुख्याने कोलेस्टेरॉलच्या लॅब मूल्यांवर आधारित असल्याने हृदयविकार, स्ट्रोक किंवा मृत्यूवर थेट परिणाम किती होतो यासाठी अजून मोठ्या ‘आउटकम’ अभ्यासांची गरज आहे. एकूणच, एनलिसिटाइड हे औषध पीसीएसके-९ थेरपीत खूप मोठा बदल घडवून आणू शकते..Premium|Parenting: पालक म्हणून मी फिट आहे का? एनलिसिटाइडच्या फेज-३ अभ्यासात मिळालेली ५८ टक्के एलडीएल घट ही केवळ प्रयोगशाळेतील संख्या नसून भविष्यातील हृदयविकार-प्रतिबंधक फायद्याचा मजबूत संदर्भबिंदू आहे. उदा, जर एखाद्या व्यक्तीचे एलडीएल १०० मिलीग्राम/डेसिलिटर असेल आणि त्यात ५८ टक्के घट झाली तर मूल्य फक्त ४२ पर्यंत येते, जे हृदयविकार जोखमीसाठी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय लक्ष्यांपेक्षाही कमी आहे. परंतु हृदयविकाराचा प्रत्यक्ष फायदा सिद्ध होण्यासाठी फक्त संख्या कमी होणे पुरेसे नाही त्यासाठी परिणाम दर्शवणाऱ्या अभ्यासांची गरज आहे. या अभ्यासांना आउटकम अभ्यास म्हणतात, ज्यात औषध घेतल्यावर हार्ट अटॅक कमी झाला का?, स्ट्रोक कमी झाले का?, मृत्यू कमी झाले का? अशा प्रत्यक्ष आणि वास्तव जीवनातील परिणामांचा अभ्यास केला जातो. या अभ्यासांमध्ये हजारो रुग्णांचा समावेश असतो आणि कालावधी २ ते ५ वर्षांचा असतो.येणाऱ्या काळात एनलिसिटाइच्या अभ्यासांमध्ये दीर्घकालीन सुरक्षितता, वेगवेगळ्या वयोगटांवरचा परिणाम, आनुवंशिक फरक, इतर औषधांसोबत मिळून देताना होणारे फायदे-तोटे आणि हृदयविकाराच्या प्रत्यक्ष जोखमीवरील परिणाम तपासले जातील. एनलिसिटाइडच्या आत्तापर्यंत झालेल्या ट्रायल्समध्ये जरी ५८ टक्के एलडीएल घट अत्यंत आशादायी दिसत असली, तरी हृदयविकार, स्ट्रोक आणि मृत्यू प्रत्यक्ष किती कमी होतात हे दाखवणारे पुरावे पुढील अभ्यासांनंतरच मिळतील. विविध देशांतील संशोधनाने दाखवले आहे की काही रुग्णांमध्ये जनुकीय फरकांमुळे औषधांची प्रतिक्रिया वेगळी असते. विशेषतः कौटुंबिक उच्च कोलेस्टेरॉल असलेल्या लोकांमध्ये (HeFH). त्यामुळे पुढील अभ्यासांमध्ये जेनॅटिक गटांनुसार औषधाचा प्रभाव तपासणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे..Premium| Love Chemical : प्रेमाचा केमिकल लोचा, ह्दय प्रेमात पडतं तेव्हा मेंदुमध्ये नेमकं काय काय होतं?.या औषधामुळे कुणाला फायदा होणार?एनलिसिटाइडसारखी तोंडाने घेण्याची पीसीएसके-९ इनहिबिटर गोळी ही उपचारपद्धतीत मोठा बदल घडवणारी ठरू शकते. या गोळामुळे रुग्णांना इंजेक्शन, सुई, हॉस्पिटलला जाण्याची गरज किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत नाही. फेज-३ अभ्यासात जवळजवळ ९७ टक्के रुग्णांनी गोळी नियमितपणे घेतली, म्हणजे उपचाराचे पालन लक्षणीयरीत्या चांगले होते. तोंडी गोळी असल्याने सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सुईची भीती नाही. इंजेक्शन आधारित पीसीएसके-९ इनहिबिटर्समध्ये इंजेक्शनच्या ठिकाणी वेदना, सूज, लालसरपणा किंवा इंफेक्शन अशी त्रासदायक समस्या दिसू शकते, पण एनलिसिटाइडमध्ये हा प्रश्नच नसतो. ग्रामीण किंवा संसाधन कमी असलेल्या भागात तर हा फायदा आणखी महत्त्वाचा ठरतो. कारण इंजेक्शन देण्यासाठी योग्य स्टोरेज, सुई-सिरिंज आणि प्रशिक्षित कर्मचारी लागतात. तोंडी गोळीमुळे या सर्व पायाभूत अडचणी टळतात आणि उपचार अगदी सोप्या पद्धतीने करता येतात. अनेक रुग्णांना स्टॅटिन, इझेटिमाइब आणि रक्तदाब मधुमेहाच्या गोळ्या अशा अनेक औषधांसह मोठी औषधांची यादी रोज पाळावी लागते. अशा वेळी एक अतिरिक्त इंजेक्शन घेणे त्रासदायक असते पण एनलिसिटाइड हे औषध गोळीच्या स्वरूपात असल्यामुळे नियमित औषध घेणे सोपे होते. भारतासारख्या देशात जिथे हृदयविकाराचे प्रमाण प्रचंड आहे आणि मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, तिथे इंजेक्शन आधारित औषधे सर्वांना सहज उपलब्ध होत नाहीत. अशा वेळी तोंडी पीसीएसके-९ इनहिबिटर ही अत्यंत व्यवहार्य आणि लोकसंख्यात्मक आरोग्य सुधारण्याची मोठी संधी आहे. 