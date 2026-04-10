Premium|Nifty MNC Index returns : उच्च पीई असूनही निफ्टी एमएनसी इंडेक्सचा जबरदस्त परतावा गुंतवणूकदार झाले कोट्यधीश

प्रमोद पुराणि - pramodpuranik५@gmail.comराष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) सूचिबद्ध असलेल्या आणि परदेशी प्रवर्तकांकडे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर ताब्यात आहे अशा ३० कंपन्यांचा निर्देशांक म्हणजे ‘निफ्टी एमएनसी इंडेक्स’. या ३० कंपन्या मुंबई शेअर बाजाराच्या ३० शेअरच्या संवेदनशील निर्देशांकातील (सेन्सेक्स) सर्व कंपन्यांच्या तुलनेने अत्यंत चांगल्या कंपन्या आहेत. या निर्देशांकांची थोडक्यात माहिती करून घेऊ या.‘निफ्टी एमएनसी इंडेक्स’मधील ३० कंपन्यांपैकी काही कंपन्या संवेदनशील निर्देशांकात (सेन्सेक्स) आहेत. काही होत्या, काहींची हकालपट्टी झाली. परंतु, या कंपन्या भागधारकांसाठी अत्यंत चांगल्या कंपन्या ठरल्या आहेत, कारण या कंपन्यांचे लाभांश वाटप, बोनस शेअर वाटप अतिशय चांगले आहे. इतर कंपन्यांच्या शेअरपेक्षा हे सर्व शेअर वरवर बघता फारच महागडे शेअर वाटतात, कारण या सर्व कंपन्यांचा पीई रेशो जास्त आहे. यातील बहुतेक कंपन्या बाजारात सूचिबद्ध झाल्या, याचे मुख्य कारण १९७३ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी ‘फेरा’ कायदा आणला. या कायद्यानुसार भारतात असलेल्या या बहुदेशीय कंपन्यांना आपल्या शेअरची प्रथम मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध करणे सक्तीचे झाले. या काळात कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूज नावाच्या संस्थेला कंपन्यांनी भारतीय भागधारकांना शेअरची विक्री करताना काय अधिमूल्य घ्यावे, हे ठरविण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे या कंपन्यांना फारच कमी अधिमूल्याने शेअरची विक्री करावी लागली. त्यामुळे अनेकांनी हे शेअर घेतले, अनेकांनी ते दीर्घकाळ सांभाळण्याचे कष्ट घेतले आणि त्यामुळे ते कोट्यधीश झाले. हिंदुस्थान लिव्हर या कंपनीचा १० रुपये दर्शनी किमतीचा शेअर १९७८ मध्ये फक्त सहा रुपये अधिमूल्य घेऊन दिला आणि तरीसुद्धा या कंपनीचे अधिमूल्य फार जास्त आहे, अशी कुरकुर करणारे गुंतवणूकदार होते. फक्त ४०० रुपयांत २५ शेअरचे वाटप झाले आणि त्यानंतर या गुंतवणुकीचे मूल्य कोटी रुपयांच्या घरात गेले. या निर्देशांकातील कंपन्यांची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. .Premium|Study Room : नवीन अर्थसंकल्पाचा गाभा असणारी 'तीन कर्तव्ये' काय आहेत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?.निर्देशांकातील ३० कंपन्या१) थ्री एम इंडिया, २) एबीबी लि., ३) ॲबॉट, ४) अंबुजा सिमेंट, ५) अशोक लेलँड, ६) बॉश, ७) ब्रिटानिया, ८) क्रिसिल, ९) कॅस्ट्रॉल, १०) कोहान्स लाइफ सायन्स, ११) कोलगेट, १२) कमिन्स, १३) एस्कार्टस, १४) ग्लॅंड फार्मा, १५) एचयूएल, १६) हिताची, १७) ह्युंदाई, १८) लिन्डे, १९) मारुती सुझुकी, २०) नेस्ले, २१) निप्पॉन, २२) ओरॅकल फायनान्स, २३) प्रॉक्टर, २४) शाफलर, २५) सीमेन्स एनर्जी, २६) सीमेन्स इंडिया, २७) टिमकेन, २८) युनायटेड ब्रुअरीज, २९) युनायटेड स्पिरिट, ३०) वेदांता.या निर्देशांकाची सुरुवात दोन जानेवारी १९९५ रोजी एक हजार अंशांनी झाली. या निर्देशांकात सहामाही बदल केले जातात. यात कोणत्या क्षेत्राला किती स्थान आहे, याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे-१) एफएमसीजी : ३३.७० टक्के२) कॅपिटल गुड्स : २५.४७ टक्के३) वाहन व सुटे भाग उत्पादक कंपन्या : १६. १० टक्के४) मेटल व माइनिंग : ११.४४ टक्के५) हेल्थकेअर : ३.१४ टक्के६) कन्स्ट्रक्शन मटेरिअल : २.८७ टक्के७) फायनान्शियल सर्व्हिसेस : २.५६ टक्के८) इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी : १.५५ टक्के९) केमिकल्स : १.३३ टक्के१०) डायव्हर्सिफाइड : ०.९९ टक्के११) ऑइल, गॅस व कन्झ्युमेबल फ्युएल्स : ०.८५ टक्के .या निर्देशांकातील पहिल्या १० कंपन्या१) वेदांता लि.ः ११.४४ टक्के२) एचयूएल : ९.६४ टक्के३) नेस्ले : ८.७० टक्के४) मारुती सुझुकी : ८.५९ टक्के५) ब्रिटानिया : ६.६५ टक्के६) कमिन्स : ६.२२ टक्के७) अशोक लेलँड : ५.६७ टक्के८) युनायटेड स्पिरिट्स : ३.८३ टक्के९) हिताची एनर्जी : ३.०५ टक्के१०) एबीबी लि. ः २.९९ टक्केया निर्देशांकाचा पीई रेशो खूपच जास्त आहे. परंतु, तरीही या निर्देशांकाने चांगला परतावा दिला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. काही म्युच्युअल फंडांनी बहुदेशीय कंपन्यांना शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी योजना आणल्या. परंतु, दुर्दैवाने त्या योजनांनी सातत्य राखले नाही. यामुळे म्युच्युअल फंडाच्या योजनांऐवजी गुंतवणूकदारांनी शेअरमध्ये गुंतवणूक करणे आणि ते शेअर सांभाळणे जास्त चांगले ठरले आहे. (कै.) वसंत कानेटकर यांचे 'इथे ओशाळला मृत्यू' असे नाटक होते, ज्यात थोडासा बदल करून 'इथे ओशाळले म्युच्युअल फंड' अशी तीव्र प्रतिक्रिया दुर्दैवाने नोंदवावी लागेल..Premium|retirement planning : निवृत्ती नियोजन: एक कोटी पुरेसे की अपुरे?.म्युच्युअल फंड योजना१) एसबीआय म्युच्युअल फंड : अशी योजना ३० सप्टेंबर १९९४ रोजी सुरू झाली. तिच्या व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता ५८९ कोटी रुपये आहे.२) यूटीआय म्युच्युअल फंड : ही योजना २९ मे १९९८ रोजी सुरू झाली. या योजनेची सुद्धा एक वेगळीच कथा आहे. युनिट योजना ६४ या योजनांच्या युनिटधारकांना आकर्षक भांडवलवृद्धी मिळावी म्हणून त्यांना यूजीएस २०००, यूजीएस ५००० आणि यूजीएस १०००० अशा क्लोज एंडेड योजना देण्यात आल्या, त्यानंतर काही वर्षांनी यूजीएस १०००० चे 'यूटीआय एमएनसी फंड' असे नामकरण झाले. या योजनेकडे २८७२ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.३) बिर्ला म्युच्युअल फंड : ॲपल म्युच्युअल फंडाने २७ डिसेंबर १९९९ रोजी ॲपल मिडास आणि ॲपल गोल्ड अशा क्लोज एंडेड योजना आणल्या. नंतर बिर्ला एएमसीने हा फंड खरेदी केला. ही क्लोज एंडेड योजना असल्याने अनेक गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक आहे, हे विसरून गेले होते. नंतर त्यांना मोठा धनलाभ झाला. या एएमसीकडे ३५७९ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.४) आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड : १७ जानेवारी २०१९ या दिवशी सुरु झालेल्या या योजनेकडे फक्त ७५१ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.५) एचडीएफसी म्युच्युअल फंड : थीमॅटिक फंडांना गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद नसतो, याची कल्पना असतानाही एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाने नऊ मार्च २०२३ रोजी ही योजना आणली. मात्र, तीन वर्षे झाल्यानंतरही फक्त ५७४ कोटी रुपये मालमत्ता आहे.६) कोटक म्युच्युअल फंड : कंपनीने २८ऑक्टोबर २०२४ रोजी ही योजना आणली. यात १९६७ कोटी रुपयांची मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी आहे.७) निप्पॉन म्युच्युअल फंड : कंपनीने २२ जुलै २०२५ या दिवशी योजना आणली, त्यांच्याकडे ४३७ कोटी रुपये मालमत्ता आहे.सर्व योजनांची एकूण मालमत्ता फक्त ११ हजार कोटी रुपये आहे.(लेखक भांवल बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८२२०७८८२९). 