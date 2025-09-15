Premium| India's Ethanol Policy: इथेनॉल मिश्रणावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींवर आरोप का?

सुनील चावकेइथेनॉल मिश्रणाच्या बाबतीत कायम आग्रही राहिलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘पेट्रोल-डिझेल विक्रेत्यांच्या लॉबीने माझ्याविरुद्ध पेड मोहीम चालविली,’ असा थेट आरोप केला आहे. इथेनॉल निर्मितीतील वाढ ‘पेट्रोल लॉबी’साठी धक्कादायक ठरू शकते. वेगवेगळे प्रवाद पसरविण्यामागे या लॉबीचे हितसंबंध आहेत. पे ट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. इथेनॉल मिश्रणाच्या बाबतीत कायम आग्रही राहिलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘‘पेट्रोल-डिझेल विक्रेत्यांच्या लॉबीने आपल्याविरुद्ध पेड मोहीम चालविली,’’ असा थेट आरोप केला आहे. गडकरी यांचे राजकीय हितशत्रू त्यांना लक्ष्य करीत असताना एक हजार कोटी लिटर वार्षिक उत्पादनक्षमता गाठणाऱ्या इथेनॉलनिर्मितीत गुंतलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावरही प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. .केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार असताना पेट्रोलमध्ये इथेनॉलमिश्रणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. त्याच्या आधीपासूनच गडकरी इथेनॉल मिश्रण संकल्पनेचा पुरस्कार करीत होते. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून दीड ते दोन टक्क्यांच्या घरात असलेल्या इथेनॉल मिश्रणाला गेल्या आठवर्षांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने वेग मिळाला. २०३०पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण २० टक्क्यांवर पोहोचविण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने दहा वर्षांपूर्वी निर्धारित केले होते. २०१७-१८ (४.२४ टक्के), २०१८-१९ (पाच टक्के), २०१९-२० (५.०८ टक्के), २०२०-२१ (८.१० टक्के), २०२१-२२ (१०.०२ टक्के), २०२२-२३ (१२.०६ टक्के), २०२३-२४ (१४.०६ टक्के), २०२४-२५ (१९.१२ टक्के) अशी मजल-दरमजल करीत सरकारने निश्चित केलेले इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य चालू वित्तीय वर्षातच गाठले गेले. ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १९.१२ टक्के म्हणजे वर्षाकाठी ८४३ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण पेट्रोलमध्ये झाले..इथेनॉलमिश्रणाचा निर्णय केंद्रातील कृषी मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, अवजडउद्योग मंत्रालय, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहकसंरक्षण विभाग, सहकार मंत्रालय तसेच ‘नीती आयोगा’च्या समन्वय आणि सहमतीने घेण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे यापैकी कोणतेही मंत्रालय गडकरी यांच्या अखत्यारीत नाही. पण पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केल्याने खनिज तेलाच्या आयातीवर खर्च होणाऱ्या परकी चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल आणि तोट्यात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, असा देशातील बड्या-बड्या वाहन उत्पादकांच्या व्यासपीठांवर जाऊन उत्साही प्रचार केल्यामुळे गडकरी अडचणीत आले. .गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात इथेनॉलचे वार्षिक उत्पादन ३७० कोटी लिटर होते. आज ते ९०० कोटी लिटरच्या घरात पोहोचले आहे. मोदी सरकारने निर्धारित केलेली उद्दिष्टे ठरल्यावेळी सिद्ध झाली नाहीत. पण इथेनॉलचे २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य मात्र पाच वर्षे आधीच पूर्ण झाले. त्याची कल्पना सहकार मंत्री अमित शहा यांना आधीच आली होती. आम्ही निर्धारित केलेल्या २०३० पूर्वीच २०२५-२६ मध्येच २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य सिद्ध करु, अशी ग्वाही राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या कार्यक्रमात त्यांनी दिली होती. इथेनॉल मिश्रणामुळे परकी चलनाची बचतच होणार नाही, तर भारतात अतिरिक्त निर्मिती होणाऱ्या इथेनॉलची अन्य देशांना निर्यातही करता येईल. त्यासाठी ऊसच नव्हे तर मका, तांदूळ, पराली, बांबू तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कचऱ्यापासून इथेनॉलनिर्मिती व्हावी, असे आवाहन शहा यांनी केले होते. .पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलमिश्रणाच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली, पर्यावरण सुधारले, शेतकऱ्यांना समृद्ध केले आणि साखर कारखाने फायद्यात आले. सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीतील आठ टक्के वाटा २५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी अाधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने इथेनॉलसह जैविक इंधननिर्मितीस बहुआयामी संयत्रे लावण्यासाठी ‘एनसीडी’तून निधी देण्याची घोषणा शहा यांनी केली आहे.भारतात दरवर्षी पाच हजार कोटी लिटर पेट्रोलची विक्री होत असून त्यात मिश्रणासाठी एक हजार कोटी लि. इथेनॉलची गरज भासणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जैविक इंधनाची आघाडी झाल्यावर आणखी एक हजार कोटी लिटर इथेनॉलची निर्यात करता येईल, असे शहा यांनी म्हटले आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे वर्षभरातच इथेनॉलचे देशातील उत्पादन ३७० कोटी लिटरवरुन एका वर्षात सुमारे अडीच पटींनी वाढले. इथेनॉल निर्मितीतील ही वाढ कदाचित पेट्रोल लॉबीसाठी धक्कादायक ठरु शकते..आरोपांचा धुरळानितीन गडकरी यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी फारसे सख्य नाही, ही चर्चा जुनीच आहे. त्यामुळे गडकरींनी इथेनॉलचा आक्रमक पुरस्कार करावा आणि त्याला मोदी-शहा यांनी संमती द्यावी, असे घडण्याची शक्यता नाही. तरीही गडकरी यांनाच इथेनॉल धोरणाचे जनक ठरवून त्यांच्याविरुद्ध आरोपांचा धुरळा उडाला. नऊशे कोटी लिटरची मागणी असलेल्या इथेनॉलच्या बाजारपेठेत तीन कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मितीची क्षमता आणि प्रत्यक्षात पावणेदोन कोटी लिटरच्या आसपास पुरवठा करणाऱ्या गडकरी यांच्या पुत्रांच्या कंपन्यांनी प्रतिलिटर ६५ ते ७० रुपयांच्या दराने इथेनॉल विकून हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचे आरोप करण्यात आले. .हे सर्व घडले ऑगस्ट महिन्यात. कारण वित्तीय वर्ष २०२४-२५ संपेपर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आयातशुल्क लादलेले नव्हते. त्यामुळे रशियाकडून स्वस्त दरात आयात केलेल्या खनिज तेलावर प्रक्रिया करुन ते युरोप-अमेरिकेला निर्यात करुन छप्परफाड नफा कमावण्यात गुंग असल्यामुळेही पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांवर पोहोचले, याची दखल पेट्रोलविक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी गंभीरपणे घेतली नव्हती. युक्रेनविरुद्धच्या रशियाच्या युद्धाचे वित्तपोषण केल्याबद्दल पण ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्क्यांचा दंड जाहीर केल्यानंतर पेट्रोलकंपन्यांना इथेनॉलची झळ बसू लागली..Premium| SIP investment: लोकांना या ३ गोष्टी माहित नसतात म्हणून एसआयपीमध्ये चांगला परतावा मिळत नाही!.विपर्यस्त माहितीचा आधारइथेनॉलच्या मिश्रणामुळे वाहनांची इंजिने आणि अन्य भाग निकामी होतात, इंधनाची प्रतिलिटर सरासरी कमी होते, वाहनांचा पिक अप कमी होतो, अशा आरोपांचा वर्षाव होऊ लागला. हे आरोप करण्यात भाजप समर्थक आणि विरोधक सारखेच सामील होते. मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कराचे दोनच टप्पे ठेवावे, या भूमिकेचा गेल्या आठ वर्षांपासून सातत्याने पुरस्कार करीत राहुल गांधी यांनी ‘जीएसटी’ला ‘गब्बरसिंह टॅक्स’ म्हणून वारंवार टीका केली होती. पण ज्या दिवशी राहुल गांधी यांच्या मागणीनुसार मोदी सरकारने ‘जीएसटी’च्या कररचनेत सुधारणा करीत पाच व १८ टक्क्यांचे दोन टप्पे केले, तो दिवस ‘जीएसटी’वर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते पवन खेडा यांनी गडकरी यांची इथेनॉल नीती आणि त्यांच्या पुत्रांच्या कंपन्यांनी कमावलेल्या नफ्यावर भाष्य करण्यासाठी निवडला. .Premium| Chhagan Bhujbal: आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ नाही.पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या निर्णयाचा लाभ उत्तर भारतातील अनेक खासगी तसेच देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना झाला आहे. महाराष्ट्रातील दोनशेपैकी दीडशे साखर कारखाने आजच्या घडीला इथेनॉलनिर्मिती करीत आहेत. इथेनॉलची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मक्याचा वापर होऊ लागल्यापासून मका भाव क्विंटलला दीड हजारावरून अडीच हजारांवर पोहोचले आहे.पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठी तंत्रज्ञानात आवश्यक बदल करण्यात अनेक वाहन कंपन्या गुंतल्या आहेत. कदाचित जुन्या वाहनांमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाची क्षमता नसेलही. पण गडकरींना लक्ष्य करण्याच्या नादात वाहनांची हानी होते, असा सरसकट आणि हवेत केलेला आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. इथेनॉलनिर्मितीकडे वळलेल्या देशभरातील लाखो शेतकरी आर्थिक हानीच्या गर्तेत ढकलले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.