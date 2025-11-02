Premium| Nitish Kumar's Political Future: नितीशकुमार यांच्यासाठी ही निवडणूक राजकारणातील अखेरची ठरणार का?

आशुतोषनितीशकुमार यांच्यासाठी येणारी निवडणूक अखेरची असेल का? भारतीय जनता पक्ष त्यांना मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे का? निवडणुकीसाठी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली आहे. मात्र, अजूनही भाजपने नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केलेले नाही. नक्की काय घडते आहे? त्यांच्या आगामी काळातील राजकारणाची दिशा नक्की काय असेल?नितीशकुमार हे बिहारच्या राजकारणातील एक मुख्य नाव. गेल्या दोन दशकांपासून ते बिहारच्या राजकारणात आघाडीवर आहेत. काही महिन्यांचा अपवाद वगळता ते सातत्याने मुख्यमंत्रिपदी विराजमान आहेत. पहिल्यांदाच निवडणुकीपूर्वी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केलेले नाही, अशी स्थिती आहे. भाजप त्यांच्या नावाची घोषणाही करीत नाही आणि भाजपचा कोणीही वरिष्ठ नेता याबाबत जाहीरपणे काहीही भाष्य करीत नाही. सर्व सर्वेक्षणांमध्ये नितीशकुमार मागे आहेत. .तेजस्वी यादव मात्र त्यांच्यापेक्षा पुढे आहेत. हे पहिल्यांदाच घडते आहे. नितीश यांची लोकप्रियता बिहारमध्ये का घटली आहे, यामागे काय कारणे असावीत याबाबत चर्चा सुरू आहे. नितीश यांच्या राजकारणातील भविष्याबाबतही तशी ठोस अशी रणनीती नाही. त्यांच्या आरोग्याबाबतही गंभीर प्रश्न आहेत. त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरूनही सातत्याने विविध गोष्टी बोलल्या जात आहेत. यानंतर प्रश्न असा आहे की, ते सरकार चालवण्यासही सक्षम आहेत का? किंवा त्यांच्याभोवती असलेला विशिष्ट गट सरकार चालवत आहे का? त्यांच्या टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आता राजकारणातून निवृत्ती घेतली पाहिजे आणि पक्षाचे नेतृत्व नवीन नेत्याकडे सोपवले पाहिजे, अन्यथा त्यांच्या पक्षाचे भविष्य धोक्यात येईल. मात्र, या मुद्द्यांवर ते काहीच बोलत नाहीत. ते गप्प आहेत आणि शक्य तितक्या जागा जिंकून पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या ते प्रयत्नात आहेत..राजकीय भवितव्यावर चर्चासन २०२० मध्ये चिराग पासवान यांचा वापर भाजपने नितीश यांना कमकुवत करण्यासाठी केला आणि सन २०१० मध्ये ११० जागा जिंकणारे नितीश ४३ पर्यंत घसरले. यावेळी जर त्यांनी अधिक जागा गमावल्या, तर त्यांच्या राजकीय जीवनावर गंभीरपणे विचार सुरू होईल. नितीशकुमार यांना याची जाणीव आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजनांची घोषणाही केली आहे. मतदारांसाठी विविध आर्थिक लाभ त्यांनी पुढे केले आहेत. भाजपने याचा वापर महाराष्ट्र आणि हरियाना येथील निवडणुकीत केला होता. बिहारमध्ये महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये देण्याचा डाव हा खरे तर नितीश यांचे राजकारण आणि त्यांची खुर्ची वाचवण्यासाठीचे एक ब्रह्मास्त्र मानले जात आहे. मात्र, हे ब्रह्मास्त्र चालेल का, ते बघावे लागेल..भाजपचा स्वतःचा मुख्यमंत्री?माझ्या अंदाजानुसार, भाजपने आता बिहारमध्ये स्वतःचा मुख्यमंत्री बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी नितीश यांच्या चेहऱ्याचा आणि पक्षाचा वापर करून राजकारण खेळले आहे. आता भाजपला स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे आहे. मतांच्या टक्केवारीच्या बाबतीत भाजप हा राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला आहे. तर नितीश यांची मते १५ ते १६ टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत. मोदी-शहांना आता नितीश यांची साथ सोडायची आहे. अशा परिस्थितीत नितीश यांची लढाई महाआघाडी आणि भाजपशी आहे. ते भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील जेणेकरून एनडीए जिंकल्यास ते मुख्यमंत्री होतील, इतर कोणीही नाही. जर नितीश यांच्या जागा भाजपपेक्षा कमी असतील, तर त्यांच्यासाठी ही मोठी समस्या असेल. अशा परिस्थितीत निवडणुकीनंतर नवा खेळ सुरू होऊ शकतो. नितीश यांना कोणत्याही परिस्थितीत ‘एकनाथ शिंदे’ व्हायला आवडणार नाही, ते भाजपचा हात सोडून ‘उद्धव ठाकरे’ बनू शकतात. लालू यांच्याशी त्यांचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत..हवे नवे नेतृत्वबिहारला आता नव्या नेतृत्वाची गरज आहे. गेल्या २० वर्षांत बिहार राष्ट्रीय स्तरावर मागे पडला आहे. सन २०२२च्या जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल नितीश यांच्या विकासाच्या मुद्द्याचा पर्दाफाश करतो. राज्यातील केवळ चार टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. ३४ टक्के कुटुंबे दरमहा सहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. बिहारमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. नितीश यांच्या राजवटीत केवळ सहा टक्के लोक पदवीधर आहेत आणि सुमारे ९.६ टक्के नागरिकांकडे एकही मोटार वाहन नाही. बिहार हे मुळात कृषिप्रधान राज्य आहे. मात्र, तेथील गरिबी दिवसेंदिवस वाढत आहे. १३ टक्के शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर आहेत. अशी स्थिती असूनही नितीश स्वतःला ‘सुशासन बाबू’ असे संबोधतात.निवडणूक जिंकवण्यासाठी ‘एनडीए’चे नेते लालूप्रसाद यादव यांच्या १५ वर्षांच्या राजवटीची भीती दाखवतात. महाआघाडी जिंकली तर बिहारमध्ये जंगलराज येईल, असे सांगून मतदारांना आकर्षित करून घेण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. नितीशकुमार हेच आमचे नेते आहेत, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. मात्र, भाजपचे शीर्षस्थ नेते याबाबत कोणतेही भाष्य करताना दिसत नाहीत..संधिसाधू राजकारणीनितीश यांनी सन २००५ ते २०१० या काळात बिहारमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था, रस्ते, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत उत्तम काम केले यात शंका नाही. मात्र, गेली पंधरा वर्षे निराशाजनक आहेत. त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत दोनदा सत्तासोबत केली. ते संधिसाधू राजकारणाचे प्रतीक बनले. जर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी इंडिया आघाडीची साथ सोडली नसती, तर कदाचित सन २०२४ मध्ये मोदी सरकार स्थापन झाले नसते. आता, विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही, निवडणुकांनंतर ते पुन्हा बदलणार नाहीत याची हमी देता येत नाही. बिहार नव्या वळणावर आहे. हे राज्य ‘मंडल ३.०’च्या शोधात असल्याचे म्हटले जाते. जेणेकरून तेथे सामाजिक न्यायाचे क्षेत्र विकास आणि आर्थिक प्रगीतीशी जोडले जाईल आणि त्यातूनच बिहारला दारिद्र्यातून बाहेर येता येईल. नितीशकुमार यांना ते शक्य झालेले नाही. ते खुर्ची वाचविण्यावर लक्ष देऊ राहिले, त्यामुळेच ‘जेडीयू’ आणि पर्यायाने राज्य मागे पडत गेले. नितीशकुमार यांच्याबद्दल लोकांची नाराजी स्वाभाविक आहे. मात्र, तेजस्वी त्याचा फायदा घेऊ शकतील का? हा खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे..संजयकुमार झा यांच्यावर मदारबिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार प्रचारात सक्रिय नसल्याचे दिसते. अतिशय मोजक्याच सार्वजनिक कार्यक्रमांना ते हजेरी लावतात. प्रकृतीचे कारण पुढे करून त्यांचे सार्वजनिक जीवनातील ‘दर्शन’ काहीसे कमी असल्याचे स्थानिक पत्रकार सांगतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत खासदार संजयकुमार झा यांचा वावर सर्वत्र दिसतो. जे संयुक्त जनता दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष असून, ते राज्यसभेत ‘जेडीयू’ संसदीय पक्षाचे नेते आहेत. वाहतूक, पर्यटन आणि संस्कृतीवरील संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. तेजस्वी यादव यांच्यावरही त्यांनी जोरदार प्रहार करणे सुरू ठेवले असून, महाआघाडी सत्तेत आल्यास पुढील काही महिन्यांतच बिहार पुन्हा यादव यांच्या कार्यकाळातील स्थितीमध्ये परत जाईल, अशी टीका ते सातत्याने करीत आहेत..Premium| India-Taliban Ties: भारताने तालिबानला मान्यता देण्याचा निर्णय का घेतला?.नितीशकुमारांच्या मतदारांसाठी घोषणानितीशकुमार यांनी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सर्व घरगुती ग्राहकांना १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील सुमारे १.६७ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल, या घोषणेद्वारा मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुढील तीन वर्षांत १०,००० मेगावॅट सौरऊर्जेचे लक्ष्य ठेवले आहे. याअंतर्गत, छतावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सौर पॅनेल बसवण्याची योजना आहे.नितीशकुमार यांनी मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे. २०२० पासून आतापर्यंत, तीन टप्प्यात लाखो शिक्षकांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. आता नियुक्तीच्या चौथ्या टप्प्यासाठी, नितीश कुमार यांनी रिक्त पदांचे मूल्यांकन करून त्वरित परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील पाच वर्षांत २०२५ ते २०२३० दरम्यान एक कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे..Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.बिहारमधील तरुणांना इंटर्नशिपद्वारे रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत १८ ते २८ वयोगटातील तरुणांसाठी इंटर्नशिप साह्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार दरमहा ४,००० ते ६,००० रुपये दिले जातील, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.बिहामध्ये वास्तव्यास असलेल्या स्थानिक महिलांना राज्यातील सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा नितीशकुमार यांनी केली आहे. हे आरक्षण सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांना लागू असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 