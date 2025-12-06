Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष- मुख्यमंत्री नितीश कुमार

नाव: नितीश कुमारजन्म तारीख व ठिकाण: १ मार्च १९५१, बख्तियारपूर, बिहारशिक्षण: बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (आताच्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, पाटणा) येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी.Premium| Centre state conflict: केंद्र-राज्य संघर्ष, निधीवाटपावरून वादाची ठिणगी.राजकीय कारकिर्दी१) जनता दलातून सुरुवात केली आणि नंतर १९९४ मध्ये जनता दल (संयुक्त) / जदयूची स्थापना केली.२) २००५ पासून बिहारचे मुख्यमंत्री असून, २०२५ मध्ये दहाव्यांदा मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली.३) बिहारमध्ये सातत्याने जवळपास २० वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून सेवा दिली आहे.४) भाजप आणि इतर युतीदारांसोबत विविध काळांत राजकीय स्थैर्य निर्माण केले..संविधानिक पदे आणि काळ१) बिहारचे मुख्यमंत्री: २००५-२०२५ (वर्तमान निर्णय काळात दहा वेळा शपथ)२) केंद्र सरकारचे रेल्वे मंत्री: १९९५ ते १९९७३) केंद्र सरकारचे कृषी मंत्री आणि इतर मंत्रालये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.