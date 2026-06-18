Premium|Study Room : भारतीय लोकशाहीसाठी निर्णायक ठरलेला एनजेएसी निकाल!

लेखक : अभिजित मोदेप्रस्तावनाभारतीय घटनेच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या निकालांपैकी एक म्हणजे २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ॲडव्होकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया हा निकाल, ज्याला सामान्य भाषेत NJAC निकाल असेही म्हणतात. या निकालामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य मजबूत झाले आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीची कोलेशियम पद्धत कायम राहिली. हा निकाल केवळ कायदेशीर नसून तो भारतीय लोकशाही आणि घटनेच्या मूलभूत रचनेसाठी अत्यंत निर्णायक आहे.राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची संकल्पनाराष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (National Judicial Appointment Commission - NJAC) हा २०१४ मध्ये संसदेत मंजूर केलेला कायदा होता. या कायद्याचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलणे हा होता. NJAC मध्ये मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, कायदा आणि न्याय मंत्री, आणि दोन मान्यवर व्यक्ती यांचा समावेश होत असे. सरकारचा दावा होता की या आयोगामुळे न्यायाधीश नियुक्तीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल. मात्र, न्यायक्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी आणि वकिलांनी या कायद्याला विरोध केला कारण यामुळे कार्यकारिणीचा न्यायव्यवस्थेवर हस्तक्षेप वाढेल अशी भीती होती.९९ व्या घटनादुरुस्तीवर न्यायालयाचा निर्णय१६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने एकमताने NJAC कायदा आणि ९९ वी घटनादुरुस्ती घटनेला विरोध करणारी आहे असे घोषित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारचा सहभाग हा न्यायिक स्वातंत्र्यासाठी धोक्याचा मुद्दा आहे. या निकालामुळे ज्युडिशियल कोलेशियम पद्धत कायम राहिली, ज्यामध्ये मुख्य न्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीश मिळून न्यायाधीश नियुक्तीचा निर्णय घेतात. न्यायालयाने असे मत नोंदवले की न्यायिक स्वातंत्र्य हे घटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात आणता येत नाही..कोलेशियम पद्धतीचे समर्थन आणि सुधारणाया निकालाचे सर्वात मोठे महत्त्व म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य राखले गेले. न्यायिक स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचा पाया आहे. जर सरकारला न्यायाधीश नियुक्तीत पूर्ण अधिकार मिळाले असते, तर न्यायालय सरकारवर निर्णय घेताना स्वतंत्रपणे काम करू शकले नसते. हा निकाल भारतीय घटनेच्या मूलभूत रचनेचे रक्षण करतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की घटनेची मूलभूत रचना बदलता येत नाही आणि न्यायिक स्वातंत्र्य या रचनेचा अविभाज्य भाग आहे.त्याचबरोबर, हा निकाल पारदर्शकतेसाठी सुधारणा आणत कोलेशियम पद्धत कायम ठेवतो. न्यायालयाने कोलेशियम प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देत सुधारणा आणल्या. कोलेशियमचे निर्णय आणि निकष सार्वजनिक केले जातील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक जबाबदार बनली आणि लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढला.जागतिक स्तरावर NJAC निकालाचे महत्त्वNJAC निकालाचा भारतीय लोकशाहीवर दीर्घकालीन प्रभाव पडला आहे. हा निकाल सिद्ध करतो की सर्वोच्च न्यायालय घटनेचा रक्षक म्हणून काम करते. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहिल्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्याची खात्री राहते. सरकारच्या निर्णयांवर न्यायालय स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते. हा निकाल जगभरातील लोकशाही देशांसाठी एक उदाहरण ठरला आहे. अनेक देशांमध्ये न्यायिक स्वातंत्र्य आणि कार्यकारिणीच्या संबंधांवर चर्चा होते, आणि NJAC निकाल या चर्चेला एक महत्त्वाचे दस्तऐवज पुरवतो..निष्कर्षअखेरीस, NJAC निकाल (२०१५) हा भारतीय घटनेच्या इतिहासातील एक निर्णायक क्षण आहे. हा निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य राखतो, घटनेच्या मूलभूत रचनेचे रक्षण करतो, आणि लोकशाही मूल्यांना बळकटी देतो. न्यायिक कोलेशियम पद्धत कायम ठेवताना पारदर्शकतेसाठी सुधारणा आणणे हा या निकालाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू आहे. हा निकाल ठरवतो की न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असावी, कारण स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेशिवाय खरी लोकशाही शक्य नाही. आजच्या काळात जेव्हा अनेक देशांमध्ये न्यायिक स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, तेव्हा NJAC निकाल भारतीय लोकशाहीचा अभिमानाचा विषय आहे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.