Premium|Nobel 2025: वैद्यकशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील संशोधनाची मानवी प्रगतीला नवी दिशा!

डॉ. नानासाहेब थोरातthoratnd@gmail.comयंदाचे वैद्यकशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते विज्ञानाच्या तिन्ही मुख्य शाखांमध्ये मानवी प्रगतीचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल. तिघांच्या मूलभूत संशोधनातून रोगप्रतिकार प्रणालीबद्दल नवीन माहिती जगासमोर आली...आपली प्रतिकारशक्ती आपल्यावरच का हल्ला करते? तो हल्ला आपल्याच प्रतिकारशक्तीच्या पेशी कशा परतवून लावतात? आपल्या हातातील स्मार्ट फोनवर एवढ्या वेगात आपण स्क्रीनची कशी काय हालचाल करू शकतो? वातावरणातील वाढता कार्बन डायऑक्साइड आणि अतिरिक्त पाणी शोषून घेऊ शकतो असा कोणता पदार्थ आहे का? हे मूलभूत आणि उपयोजित शोध लावणाऱ्या शास्त्रज्ञांना यावर्षीचे वैद्यकशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाले आहेत. .‘प्रत्येक शक्तिशाली गोष्ट नियंत्रणात ठेवली पाहिजे; नाहीतर ती एकेदिवशी स्वतःच स्वतःवर हल्ला करून स्वतःचा विनाश करू शकते’ हे अर्थपूर्ण वाक्य जसे सामाजिक परिस्थितीला समर्पक आहे तसेच ते ६ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या मेडिसिनमधील नोबेल पुरस्काराचे योग्य शीषर्कसुद्धा आहे. अमेरिकन शास्त्रज्ञ मेरी ई. ब्रुंको आणि फ्रेड रॅम्सडेल; तसेच जपानी शास्त्रज्ञ शिमोन साकागुची यांना यावर्षीचे वैद्यकीय क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. जन्मापासून साधारण चार वर्षांच्या वयापर्यंत लहान मुलांच्या वर चार हजारपेक्षा जास्त, विषाणू, जिवाणू आणि इतर रोगजनक (अँटिजन्स) हल्ला करतात. त्यातून त्यांची रक्षा करते ती प्रतिरक्षा प्रणाली (रोगप्रतिकार प्रणाली) आणि त्यातूनच आपली रोगप्रतिकारशक्ती विकसित होते.या तिघांच्या मूलभूत संशोधनातून रोगप्रतिकार प्रणालीबद्दल नवीन माहिती जगासमोर आली आणि त्यातूनच अनेक आजारांवरील लसी आणि औषधे विकसित करता आली. त्यांनी रोगप्रतिकार प्रणालीतील अतिशय महत्त्वाचे ‘सुरक्षा रक्षक’ नियामक अशा टी पेशी ज्याला ‘रेग्युलॅटरी टी पेशी’ म्हणतात त्या शोधून काढल्या, ज्या शरीराबाहेरून आलेल्या रोगजनक शोधून त्यांच्यावर हल्ला करतात. एवढेच नव्हे; तर आपल्या स्वतःच्या प्रतिरक्षा पेशींना स्वतःच्या शरीरावर हल्ला करण्यापासून थांबवतात. जपानी शास्त्रज्ञ साकागुची यांनी १९१५ मध्ये दाखवून दिले, की आपली रोगप्रतिकार प्रणाली पूर्वी समजल्या गेलेल्यापेक्षा अधिक जटिल आहे. .हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी अगदी तीन दिवसांपूर्वी जन्मलेल्या उंदरावर प्रयोग केले. पुढे जाऊन म्हातारे, अगदीच मरायला टेकलेल्या उंदरांवरसुद्धा प्रयोग केले. पुढे याच प्रयोगांचा आधार घेऊन अमेरिकन शास्त्रज्ञ मेरी ई. ब्रुंको आणि फ्रेड रॅम्सडेल यांनी शोधून काढलेली आपली रोगप्रतिकार प्रणाली सर्व प्रकारच्या सूक्ष्मजंतूंशी लढूनसुद्धा स्वतःच्या शरीरावर का हल्ला करत नाही? जेव्हा ती स्वतःच्या शरीरावर हल्ला करते, तेव्हा स्वयंप्रतिकार रोग (autoimmune disease) होतात. थोडक्यात आपलीच प्रतिकारशक्ती जेव्हा खूप बलाढ्य होते, तेव्हा आपल्याच सामान्य आणि निरोगी पेशींवर हल्ला करून आपल्यामध्ये आजार तयार करते, ज्यांना सध्या तरी जगात कोणतेच उपचार उपल्बध नाहीत.२०२५च्या नोबेल भौतिकशास्त्राने सुपरकंडक्टिंग सर्किट्समध्ये क्वांटम टनेलिंग आणि ऊर्जा क्वांटायझेशन या विषयांचे प्रयोग सिद्ध केले आहेत. जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरे आणि जॉन एम. मार्टिनिस या ब्रिटिश-अमेरिकन शास्त्रज्ञांना भौतिकशास्त्रातील मूलभूत आणि उपयोजित या दोन्ही प्रकारच्या संशोधनासाठी नोबेल मिळाले आहे. त्यांचे मूलभूत संशोधन हे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, अतिसूक्ष्म सर्किट्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग यंत्रणा यांचे कार्य समजण्यास मदत करतात किंवा त्यांच्या शोधावरच आधारित ही उपकरणे आहेत. .म्हणजेच, आपला हात स्क्रीनवर हलवणे हे न्यूरोलॉजी, संवेदना, मोटर नियंत्रण आणि मेंदूच्या हार्डवेअरचे मिलन आहे; पण आधुनिक सेमीकंडक्टर उपकरणे आणि इंटेलिजेंट सिग्नल प्रोसेसिंग हे क्वांटम-मिश्रित इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. म्हणून आपली त्वरित हालचाल संगणकीय उपकरणांनी ती वेगाने ओळखू शकतात हे तंत्रज्ञान त्या मूलभूत भौतिकशास्त्राच्या विकासातून पुढे आलेले आहे. याच संशोधनावर आधारित काही स्मार्ट फोन सध्या बाजारात आहेत. आपल्या स्मार्ट फोनमधील चिप्स, सेन्सर्स आणि वेगवान गणनाक्षमता, हे सर्व या क्वांटम तत्त्वांच्या अधारे डिझाइन झालेले आहेत; पण याहीपुढे जाऊन भविष्यात हेच तत्त्व अधिक कार्यक्षम, कमी ऊर्जा वापरणारे आणि क्वांटम-स्तरीय संगणक तयार करण्यास मदत करतील.हवेतून कार्बन डायऑक्साइड आणि पाणी शोषून घेणाऱ्या पदार्थाला यावर्षीचे रसायनशास्त्रातील नोबेल मिळाले आहे. कार्बन डायऑक्साइडमुळे होणारे हवामान बदल तसेच अतिदुष्काळी आणि अतिदमट प्रदेशातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यास मदत या शोधामुळे लागणार आहे. सुसुमु कितागावा (जपान), रिचर्ड रॉब्सन (ऑस्ट्रेलिया) आणि ओमर एम. याघी (अमेरिका) यांनी हवेतून कार्बन डायऑक्साइड आणि अतिरिक्त पाणी शोषू शकणारा पदार्थ शोधला. त्यासाठी त्यांना यावर्षीचे रसायनशास्त्रातील नोबेल मिळाले. या तीन शास्त्रज्ञांनी धातू आयन (Metal Ions) किंवा धातूंचे क्लस्टर्स आणि सेंद्रिय जोडणारे अणू (Organic linkers) म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन यांच्यापासून बनलेले साखळीदार संयुग बनवले. .Premium|Nobel Prize in science: म्हणून या शोधांसाठी नोबेल पारितोषिक देण्यात आले आहे....हे दोन्ही घटक एकमेकांशी जोडून त्रिमितीय (थ्रीडी) जाळीसदृश रचना तयार करतात ज्याला ‘फ्रेमवर्क’ म्हटले जाते. पुढे याच पदार्थाला Metal-Organic Frameworks (MOFs) म्हणजेच धातू-सेंद्रिय फ्रेमवर्क असे नाव दिले. हा पदार्थ हवेतून कार्बन डायऑक्साइडचे रेणू आपल्यामध्ये अडकवू शकतो किंवा साठवून ठेवू शकतो. हा हवामान बदलावर भविष्यातील उपाय म्हणून पाहिला जातो आहे. या पदार्थाचे कोरड्या प्रदेशातील आर्द्र हवेतून पाणी गोळा करू शकणारे प्रयोग यशस्वी झालेत. स्वच्छ ऊर्जेसाठी हायड्रोजन गॅस साठवण्यासाठी हा पदार्थ उत्तम मानला जात आहे. भविष्यातील हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बस किंवा कारमध्ये तो वापरला जाईल. आपल्या शरीरात औषध हळूहळू आणि अचूक स्थळी पोहोचवण्यासाठीसुद्धा या पदार्थाचा उपयोग होऊ शकतो.२०२५ सालचे वैद्यकशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते विज्ञानाच्या तिन्ही मुख्य शाखांमध्ये मानवी प्रगतीचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरलेत.(लेखक आयर्लंडमध्ये आरोग्य विज्ञान संशोधक आणि प्राध्यापक असून, रॉयल सोसायटी ऑफ मेडिसिन लंडनचे फेलो आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 