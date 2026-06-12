Premium|Rehabilitation Of Nomadic Tribes : भटक्या-विमुक्त समाजाच्या घरकुलासाठी उभी राहिलेली संघर्षगाथा

‘राजकारणात अनेक आंदोलने केली, अनेक प्रश्नांसाठी लढलो, हजारो लोकांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला; पण एखाद्या कुटुंबाच्या डोक्यावर कायमस्वरूपी छप्पर उभे राहते आणि त्या घराच्या अस्तित्वाचा स्पर्श त्यांच्या हातात जातो, तेव्हा मिळणारे समाधान वेगळेच असते. कारण घर म्हणजे फक्त विटा, रेती आणि सिमेंटचा ढिगारा नसतो. घर म्हणजे माणसाच्या आयुष्याला मिळालेली ओळख असते, सुरक्षितता असते, स्वाभिमान असतो आणि मुला-बाळांच्या उद्याच्या उज्ज्वल भविष्याची हमी असते.’भटक्या-विमुक्त समाजासाठी काम करीत असताना आम्हाला सर्वाधिक अस्वस्थ करणारी गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे या समाजाच्या डोळ्यांमध्ये कायम दिसणारी असुरक्षितता. महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये आम्ही पालांमध्ये राहणारी कुटुंबे जवळून पाहिली होती. उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात भाजणारे आयुष्य, पावसाळ्यात गळणारे पाल, हिवाळ्यात कुडकुडत काढलेल्या रात्री आणि उद्या कुठे मुक्काम असेल, याचीही खात्री नसलेले जीवन. हे दृश्य पाहिल्यावर मनात एकच प्रश्न निर्माण व्हायचा, स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली, विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा झाल्या, मग या समाजाचा विकास कुठे हरवला?.वेदना जवळून पाहिल्याआम्ही जेव्हा प्रथम शिरजगाव परिसरातील पालवस्तीमध्ये गेलो, तेव्हा तिथली परिस्थिती पाहून मन सुन्न झाले. काही कुटुंबे वर्षानुवर्षे त्याच पालात राहत होती. घर नावाची कोणतीही गोष्ट त्यांच्या आयुष्यात नव्हती. पावसाळ्यात पाणी घरात शिरायचे, उन्हाळ्यात पाल भट्टीसारखे तापायचे आणि हिवाळ्यात थंडीचा प्रकोप सहन करावा लागायचा.महिलांची अवस्था अधिकच कठीण होती. सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम होता. मुलींच्या शिक्षणाला मर्यादा होत्या. आरोग्य सुविधांचा अभाव होता. अनेक कुटुंबांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. कारण त्यांच्याकडे स्वतःची ओळख नव्हती. कागदपत्रे नव्हती. स्थायी पत्ता नव्हता. आम्हाला तेव्हा जाणवले, की या लोकांना घर देणे म्हणजे फक्त एक योजना राबवणे नाही; तर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे.घरकुल मिळवून देण्याआधी आम्हाला त्यांना शासनाच्या नोंदींमध्ये आणावे लागले. अनेक कुटुंबांकडे आधार कार्ड नव्हते, रेशन कार्ड नव्हते, मतदान ओळखपत्र नव्हते, जातीचे दाखले नव्हते... प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगावी जाऊन सर्वेक्षण केले. प्रत्येक कुटुंबाची माहिती गोळा केली. प्रशासनाशी समन्वय साधला. अनेकदा सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. काही वेळा अधिकाऱ्यांना समजावून सांगावे लागले. काही वेळा नियमांतील अडथळ्यांवर उपाय शोधावे लागले. त्या प्रक्रियेत आम्हाला एक गोष्ट स्पष्ट झाली - शासनाच्या दृष्टीने अस्तित्वात नसलेला माणूस कोणत्याही योजनेचा लाभार्थी होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम त्यांना अस्तित्वाची नोंद मिळवून देणे हीच आमची सर्वात मोठी लढाई होती..महाराष्ट्रातील पहिला प्रस्ताव२०१८-१९ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत घरकुलांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्या काळात अनेकांना ही योजना केवळ कागदावरच राहील, असे वाटत होते; पण आम्ही हार मानली नाही. चांदूरबाजार तालुक्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे, पात्रता तपासणी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. अखेर महाराष्ट्रातील पहिल्या मंजूर प्रस्तावाचा मान चांदूरबाजार तालुक्याला मिळाला. तो क्षण आमच्यासाठी अविस्मरणीय होता. कारण तो केवळ एका गावाचा प्रस्ताव नव्हता; तर भटक्या-विमुक्त समाजाच्या नव्या इतिहासाची सुरुवात होती.प्रस्ताव मंजुरीमागील संघर्षप्रस्ताव तयार करण्यापासून ते मंजुरी मिळविण्यापर्यंत असंख्य बैठका झाल्या. मंत्रालयात पाठपुरावा झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा झाली. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग आणि विविध शासकीय यंत्रणांशी सतत संवाद साधावा लागला. कधी निधीचा प्रश्न निर्माण झाला, कधी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला, कधी कागदपत्रांच्या त्रुटी समोर आल्या; पण प्रत्येक अडथळा पार करण्याचा निर्धार आमच्या टीमने केला. २०१८-१९ ते २०२४-२५ या कालावधीत पंचायत समिती चांदूरबाजारअंतर्गत तब्बल १,००४ घरकुलांना मंजुरी मिळाली. ज्यांनी आयुष्यभर पालामध्ये वास्तव्य केले, अशा लोकांना स्वतःच्या घराचा हक्क मिळाला. त्यांच्याकडे स्वतःचा पत्ता निर्माण झाला. समाजात मानाने जगण्याचा आत्मविश्वास निर्माण झाला. अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले; पण त्यांच्या नावावर जागाच नव्हती. हा प्रश्न अत्यंत गंभीर होता. आम्ही या प्रश्नावर विचार केला. उपाय शोधले. प्रशासनाशी चर्चा केली. अखेर वसाहतनिर्मितीची संकल्पना पुढे आली.सुरुवातीला दोन वसाहती उभारण्यात आल्या. त्यानंतर आणखी पाच वसाहती उभारल्या गेल्या. एकूण सात वसाहतींमधून ७४ लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. चुर्णी पुनर्वसन (देवीनगर), जमापूर-शिरजगाव बंड आणि इतर भागांमध्ये उभ्या राहिलेल्या या वसाहती आज सामाजिक परिवर्तनाचे जिवंत उदाहरण बनल्या आहेत..केवळ घरे नव्हे; तर संपूर्ण जीवनव्यवस्थाआमचा नेहमीच एक आग्रह होता - फक्त घर बांधून देणे पुरेसे नाही. घरासोबत रस्ते हवेत, पिण्याचे पाणी हवे, वीज हवी, नाले हवेत, स्ट्रीट लाइट हव्यात, स्वच्छता हवी, म्हणूनच या वसाहतींमध्ये नागरी सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला. आज त्या भागांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या वसाहती केवळ निवासस्थाने नाहीत; तर सन्मानाने जगण्याची केंद्रे बनली आहेत. या योजनेचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम महिलांवर झाला. घर नसल्यामुळे सर्वाधिक त्रास महिलांनाच सहन करावा लागत होता. पाणी भरणे, मुलांची काळजी घेणे, सुरक्षिततेची चिंता, पावसाळ्यातील हालअपेष्टा - सर्व जबाबदाऱ्या त्यांच्या खांद्यावर होत्या. आज त्याच महिला स्वतःच्या घरात सुरक्षितपणे राहत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान पाहिले, की सर्व संघर्ष सार्थकी लागल्याचे वाटते. घर मिळाल्यामुळे मुलांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलले. पूर्वी सततच्या स्थलांतरामुळे शाळा बदलत राहायच्या. शिक्षण खंडित व्हायचे. अनेक मुले शिक्षणापासून दूर जायची. आज त्यांना स्थिर पत्ता मिळाला आहे. नियमित शाळा मिळाली आहे. अभ्यासासाठी जागा मिळाली आहे. आज या वसाहतींमधील मुले डॉक्टर-इंजिनिअर होण्याची स्वप्ने पाहतात. अधिकारी बनण्याचे ध्येय ठेवतात. हेच या योजनेचे खरे यश आहे.२८ मे २०२२ : आनंदाचा दिवस२८ मे २०२२ रोजी आयोजित लाभार्थी मेळावा आमच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात भावनिक क्षणांपैकी एक होता. त्या दिवशी अनेक लाभार्थी आपल्या कुटुंबासह उपस्थित होते. काहींच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. काही वृद्ध व्यक्ती आमचा हात धरून म्हणत होत्या, ‘आम्हाला आयुष्यात कधी वाटले नव्हते, की आमचे स्वतःचे घर असेल.’ त्या भावना शब्दांत व्यक्त करणे अशक्य आहे.आमच्यासाठी राजकारण म्हणजे सत्ता नाही. आमच्यासाठी राजकारण म्हणजे खुर्ची नाही. आमच्यासाठी राजकारण म्हणजे निवडणूक नाही. आमच्यासाठी राजकारण म्हणजे समाजातील शेवटच्या माणसाच्या आयुष्यात बदल घडवणे. ज्या दिवशी एखाद्या गरीब कुटुंबाला घर मिळते, त्या दिवशी आम्हाला कोणत्याही राजकीय पदापेक्षा जास्त आनंद मिळतो. १,००४ घरकुले मंजूर झाली, सात वसाहती उभ्या राहिल्या, शेकडो कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले; पण आम्हाला वाटते हा प्रवास अजून संपलेला नाही. महाराष्ट्रात अजूनही अनेक भटकी आणि विमुक्त कुटुंबे आहेत ज्यांना घराची गरज आहे. अजूनही अनेक मुलांना शिक्षणासाठी स्थैर्याची गरज आहे. अजूनही अनेक मातांना सुरक्षित निवाऱ्याची आवश्यकता आहे, म्हणून ही चळवळ थांबणार नाही..हक्काच्या घराची खरी व्याख्याआज जेव्हा आम्ही देवीनगर (चुर्णी पुनर्वसन), जमापूर-शिरजगाव बंड किंवा इतर वसाहतींमध्ये फिरतो, तेव्हा आम्हाला फक्त घरे दिसत नाहीत. आम्हाला दिसतो तो एका समाजाचा पुनर्जन्म. कालपर्यंत ज्यांच्या डोक्यावर फाटका पाल होता, आज त्यांच्या डोक्यावर मजबूत छप्पर आहे. कालपर्यंत ज्यांच्याकडे स्वतःचा पत्ता नव्हता, त्यांच्याकडे आज स्वतःचे घर आहे.कालपर्यंत जे समाजाच्या काठावर उभे होते, ते आज मुख्य प्रवाहात आत्मविश्वासाने चालत आहेत आणि म्हणूनच आम्ही अभिमानाने सांगू शकतो, की यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ही केवळ घरकुल योजना नाही; ती सामाजिक न्यायाची चळवळ आहे, स्वाभिमानाची क्रांती आहे आणि मानवतेच्या पुनर्स्थापनेचा इतिहास आहे.इतिहास केवळ मोठमोठे बंगले बांधणाऱ्यांची नोंद ठेवत नाही; इतिहास त्या लोकांनाही लक्षात ठेवतो जे उद्ध्वस्त आयुष्यांना पुन्हा उभे करतात. आज या वसाहतींमध्ये उभे असलेले प्रत्येक घर एक संघर्ष सांगते, प्रत्येक भिंत एका स्वप्नाची साक्ष देते आणि प्रत्येक छप्पर एका कुटुंबाच्या नव्या भविष्याचे रक्षण करते. कधी काळी ज्यांच्या जीवनावर भटकंतीची धूळ साचली होती, त्याच कुटुंबांच्या अंगणात आज आशेची फुले उमलत आहेत. पालापासून पक्क्या घरापर्यंतचा हा प्रवास केवळ विकासाचा नाही, तर माणसाच्या सन्मानाच्या पुनर्जन्माचा आहे आणि जोपर्यंत महाराष्ट्रातील शेवटच्या भटक्या कुटुंबाच्या डोक्यावर स्वाभिमानाचे छप्पर उभे राहत नाही, तोपर्यंत ही लढाई, हा संघर्ष आणि ही चळवळ थांबणार नाही. कारण घर म्हणजे केवळ निवारा नाही... घर म्हणजे माणसाच्या अस्तित्वाला मिळालेली ओळख आहे. घर म्हणजे स्वाभिमान आहे. घर म्हणजे भविष्य आहे आणि घर म्हणजे, एका संपूर्ण समाजाच्या नव्या इतिहासाची सुरुवात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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