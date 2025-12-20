Premium|Double Taxation Avoidance Agreement : UAE मधील भारतीयांसाठी सुवर्णसंधी! 'DTAA' मुळे भारतातील गुंतवणूक आता होणार पूर्णपणे करमुक्त

डॉ. दिलीप सातभाई- dvsatbhaiandco@gmail.comपरदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना भारतातील गुंतवणुकीचे आकर्षण वर्षानुवर्षे वाढत आहे. विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि त्यातील अबुधाबी येथे कार्यरत असलेले अनिवासी भारतीय मोठ्या प्रमाणावर भारतातील म्युच्युअल फंड, रोखे सरकारी सिक्युरिटीज, एआयएफ आणि विविध पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. अशा गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या भांडवली लाभावर भारतात प्राप्तिकर भरावा लागत नाही, अशी धारणा येथील अनिवासी भारतीयांची आहे. त्याबाबत सविस्तर माहिती घेणे गरजेचे आहे.युक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि त्यातील अबुधाबी येथे कार्यरत असलेले अनिवासी भारतीय मोठ्या प्रमाणावर भारतातील म्युच्युअल फंड, रोखे सरकारी सिक्युरिटीज, एआयएफ आणि विविध पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. अशा गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या भांडवली लाभावर भारतात कर भरावा लागत नाही, अशी त्यांची धारणा आहे. ही धारणा कितपत बरोबर आहे? यामागील कायदेशीर आधार कोणता आहे? कोणत्या प्रकारच्या मालमत्तेवरील लाभ करमुक्त आहे? काही करदाते, भारतात केलेल्या गुंतवणुकीवर लक्षणीय प्राप्तिकर सवलती मिळवितात, तर काही नाही. सर्वांना या सवलती का मिळत नाहीत? अशा सवलतींच्या रूपात मिळणारे फायदे नीट समजून घेण्यासाठी भारत व संयुक्त अरब अमिराती या दोन देशातील द्विपक्षीय दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या सर्व कलमांची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गुंतवणूकदार किंवा व्यावसायिकांना कदाचित परिचित नसलेल्या या करारातील काही तरतुदींच्या आकलनाच्या अडचणीमुळे आर्थिक गुंतागुंत होऊ शकते. म्हणून करसवलती मिळविण्यासाठी या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट, कायदेशीरदृष्ट्या अचूक आणि विस्तृत माहिती असणे आवश्यक आहे. .दुहेरी कर टाळण्याचा करारभारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात १९९२ मध्ये दुहेरी कर टाळण्याचा करार करण्यात आला.१. दोन देशांमध्ये एकाच उत्पन्नावर दोनदा कर लागू नये.२. गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीत कर-निश्चितता (tax certainty) देणे.३. परदेशी गुंतवणूक भारतात आकर्षित करणे.४. करचोरी रोखण्यासाठी माहिती देवाणघेवाण सुलभ करणे.संयुक्त अरब अमिराती व इतर आखाती देशअबुधाबी व इतर आखाती देशांत अनिवासी भारतीयांनी तेथे मिळविलेल्या उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर लागत नाही म्हणून या देशांना टॅक्स-हेवन अर्थात कर-स्वर्ग म्हणूनही संबोधले जाते. भारतातील अनेक लोक भरपूर पैसे मिळविण्याच्या हेतूने या देशात नोकरी पत्करतात किंवा व्यवसाय वा व्यापार करतात. कर नसल्याने पैशाचा संचय मोठ्या प्रमाणात होतो. अशावेळी सर्वसाधारणपणे भारतात गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य दिले जाते. या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक देशात येणे शक्य असल्याने, त्यातून कर मिळाला नाही, तरी गुंतवणुकीचा वापर देशाच्या विकासकामांसाठी केला जाऊ शकत असल्याने; तसेच भारताची अर्थव्यवस्था वाढावी या हेतूने भारत सरकारने दुहेरी कर टाळण्याचा करार या देशांबरोबर केला आहे..Premium|Public Trust Investment Rules : सार्वजनिक न्यास गुंतवणूक बदल स्वागतार्ह!.करारातील तरतुदी कायद्यापेक्षा सरसभारत आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन देशांच्या दरम्यान सामंजस्याने झालेल्या दुहेरी कर टाळण्याच्या करारातून अनेक सवलती या देशात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना मिळाल्या आहेत. अशा प्रकारचा करार दोन देशांत असल्याने त्यातील तरतुदी भारतातील कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीपेक्षा म्हणजे प्राप्तिकर कायद्यापेक्षाही अधिक सरस मानल्या जातात. त्यामुळे भारतात केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे उत्पन्न भारतात प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत करपात्र झाले असले, तरी दुहेरी कर टाळण्याच्या करारातील तरतुदीमुळे त्यावरील कर माफ केला जातो.भारत व संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात १९९२ मध्ये झालेल्या दुहेरी कर टाळण्याच्या करारात कलम १३ अंतर्गत अशी करमुक्ती मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्या विशिष्ट उत्पन्नाचे करपात्र ठिकाण दुहेरी कर टाळण्याच्या करारात ठरविलेले असेल, तर प्राप्तिकर कायद्यातील कलमे त्या विशिष्ट प्रकरणात लागू होत नाहीत. म्युच्युअल फंडासह काही मालमत्तेवरील विक्रीपश्चात होणाऱ्या भांडवली लाभावर दोन्ही देशांच्या सामंजस्य कराराअंतर्गत केवळ निवासी देशातच (संयुक्त अरब अमिराती) कर आकारला जाईल. यामुळे, संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये निवासी वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांना कोणत्याही प्रकारचा वैयक्तिक प्राप्तिकर कोणालाच आकारला जात नसल्याने भारतीयअनिवासी व्यक्तीसाठी भांडवली लाभ पूर्णतः करमुक्त होतो. म्युच्युअल फंड, कॉर्पोरेट रोखे आणि सरकारी सिक्युरिटीज यांसारख्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या भांडवली लाभावर ही करमुक्ती लागू आहे..पात्रता निकष कोणते?या फायद्याचा लाभ घेण्यासाठी, अनिवासी भारतीयांनी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये १८३ दिवसांच्या शारीरिक उपस्थितीची आवश्यकता पूर्ण करून आणि अत्यंत आवश्यक असणारे टॅक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट (टीआरसी) प्राप्त करून संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये त्यांचा निवास असणारा ‘निवासी’ दर्जा सिद्ध करणे यासह काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या सर्क्युलर ७८९ नुसार, ती व्यक्ती त्या देशाची ‘निवासी’ आहे, यासाठी ‘टीआरसी’ हा पुरेसा पुरावा आहे. याव्यतिरिक्त, ‘टीआरसी’मध्ये नसलेल्या तपशिलासाठी फॉर्म १० एफ अनिवार्य आहे, तो ऑनलाइन भरावा लागतो.भारतात १२० दिवसांपेक्षा अधिक वास्तव्य व १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास :भारतात एका आर्थिक वर्षात किमान १२० किंवा अधिक दिवसांसाठी परंतु, १८२ दिवसांपेक्षा जास्त वास्तव्य नसल्यास व करदात्याचे भारतात मिळणारे वार्षिक उत्पन्न १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल व ती व्यक्ती भारताची नागरिक असेल आणि ती दोन्ही देशांत कोणताही कर भरत नसेल, तर अशा व्यक्तीचे देशातील आणि परदेशातील उत्पन्न करपात्र करण्याच्या दृष्टीने प्राप्तिकर कायद्यात बदल केले होते. ‘टीआरसी’ न घेतलेल्या करदात्यांना हे बदल त्रासदायक ठरू शकतात. त्यामुळे अशा करदात्यांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले, तर अबुधाबीचे उत्पन्न करमुक्त राहील. दुहेरी कर टाळण्याचा करार हा प्राप्तिकर कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असल्याने, ‘टीआरसी’ असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या नागरिकांना हा नियम सकृतदर्शनी लागू होत नाही. म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये भारतीय अनिवासी व्यक्तीने ‘टीआरसी’ घेतल्यास या कराराअंतर्गत त्याला लाभ मिळेल.एक उदाहरण : श्री. अमीर हे अबुधाबीमध्ये दहा वर्षे राहणारे अनिवासी भारतीय आहेत. त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी भारतात डेट म्युच्युअल फंडात दोन कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. गेल्या वर्षी त्यांनी फंड युनिट तीन कोटी रुपयांना विकले. त्यांना मिळालेला एक कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन भांडवली लाभ प्राप्तिकर कायदा १९६१ अंतर्गत करपात्र असला, तरी दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या कलम १३ अंतर्गत मिळालेला भांडवली लाभ फक्त संयुक्त अरब अमिरातीमध्येच करपात्र होऊ शकतो, भारतात नाही. परंतु, संयुक्त अरब अमिराती हे कर-स्वर्ग देश असल्याने आणि तेथील प्राप्तिकर आकारत जात नसल्याने देय कर शून्य रुपये असल्याने श्री. अमीर यांना काहीही कर द्यावा लागणार नाही, हे महत्त्वाचे..Premium|RBI Repo Rate Cut : उच्चांकावर खरेदी-नीचांकावर विक्रीच्या चक्रात गुंतवणूकदारांचा गोंधळ कायम .शेअर आणि स्थावर मालमत्ताशेअर आणि स्थावर मालमत्तेतून मिळणारा भांडवली लाभावरील कर दुहेरी कर टाळण्याच्या करारातील तरतुदी अंतर्गत भारतात कर आकारणीच्या अधीन आहेत. त्यामुळे त्यातून मिळणारे उत्पन्न भारतात करपात्र आहे.पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवापोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवेमधून मिळणाऱ्या भांडवली लाभावरील करआकारणी अंतर्निहित मालमत्तेच्या स्वरूपावर म्हणजे जंगम वा स्थावर यावरअवलंबून असते. शेअरमधून मिळणारा लाभ करपात्र असतो, तर इतर सिक्युरिटीजला भांडवली लाभावरील करातून म्युच्युअल फंडाप्रमाणे सूट मिळू शकते, अशी सध्या व्यवस्था आहे.पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफ)पर्यायी गुंतवणूक निधीच्या श्रेणीवर करदायित्व ठरते. श्रेणी-२ असलेल्या पर्यायी गुंतवणूक निधीचे उत्पन्न पर्यायी गुंतवणूक निधीच्या हातात पास-थ्रू आहे, तर प्राप्तिकर्त्यांच्या हातात करपात्र आहे. श्रेणी-३ असलेल्या पर्यायी गुंतवणूक निधीचे उत्पन्न गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्त आहे.दस्तऐवजीकरण आणि अनुपालनदुहेरी कर टाळण्याच्या करारांतर्गत सवलती/लाभांची मागणी करण्यासाठी ‘टीआरसी’ असणे आणि फॉर्म १०एफ भरणे यासह इतर योग्य कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. तथापि, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना (एएमसी) स्रोतावर कर कपात करण्यापासून परावृत्त करणे अज्ञानामुळे किंवा दुहेरी कर टाळण्याच्या करारा अंतर्गत सवलती/लाभांची माहिती नसल्याने आव्हानात्मक असू शकते..सारांशभारतीय प्राप्तिकर कायदा आणि दुहेरी कर टाळण्याच्या करारामधील तरतुदींचे समांतर वाचन आणि कायदेशीर अर्थ लावल्यानंतर, संयुक्त अरब अमिरातीमधील अनिवासी भारतीयांवर शेअर आणि स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीतून उद्भवणाऱ्या भांडवली लाभावर कर आकारला जाईल. तथापि, या दोन देशांमधील दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या कलम १३ नुसार,संयुक्त अरब अमिरातीमधील अनिवासी भारतीयाने केलेल्या भारतीय म्युच्युअल फंडाच्या युनिटच्या विक्रीतून येणारा भांडवली नफा केवळ त्या देशातच करपात्र असेल, जिथे अनिवासी भारतीय व्यक्ती निवासी आहे. तेथील अनिवासी भारतीय हा करार करणाऱ्या संयुक्त अरब अमिरातीचा रहिवासी असल्याने त्या देशात करपात्र असेल, भारतात नाही. तथापि, हा देश कर-स्वर्ग देश असल्याने कोणत्याही व्यक्तींवर प्राप्तिकर आकारला जात नाही आणि म्हणूनच, तो तेथे प्राप्तिकरदायित्व मुक्त असेल. छाननी, खटले आणि काळजी.दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराचा लाभ घेतल्यास कधी कधी प्राप्तिकर विभाग तपास करू शकतो. विशेषतः 'टीआरसी' नसेल तर. परंतु, टीआरसी व फॉर्म १० एफ व दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराअंतर्गत दिलेले प्रकटीकरण असल्यास करदाते पूर्णपणे सुरक्षित राहतात, असा अनुभव आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात झालेल्या दुहेरी कर टाळण्याच्या करारातील कलमे अतिशय स्पष्ट असल्याने संयुक्त अरब अमिरातीत वास्तव्य करणारे अनिवासी भारतीय करदात्यांच्या कर प्रकरणात न्यायालयात नेहमीच त्यांच्या बाजूने निकाल लागतो.(लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ८८३०२६४५१३) 